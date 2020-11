Personaldienstleister GULP nun auch in Österreich tätig

GULP, einer der führenden Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering und Finance, geht nun mit »GULP Direkt« in Österreich an den Start. Über diesen Service können Unternehmen selbst in der GULP Datenbank mit rund 90.000 selbstständigen IT-Freelancern recherchieren und die IT-Profis für Projekte ganz einfach direkt beauftragen.

Die letzten Monate haben die Defizite in der Digitalisierung schonungslos aufgedeckt. Sei es, dass das Arbeiten im Home Office mit Sicherheitslücken behaftet ist, der lang angestrebte Onlineshop oder dass ein hohes Maß an Automatisierung die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellt. Doch nicht selten sind diese Projekte mit den eigenen IT-Arbeitskräften nicht kurzfristig realisierbar.

GULP Direkt schafft Abhilfe. Hier stehen hochqualifizierte IT-Experten mit unterschiedlichsten Skills, Erfahrungen und Positionen zur Verfügung. So lassen sich passgenau die richtigen Freiberufler für jedes Projekt finden, ob für den vor Ort Einsatz oder als Remote-Arbeitskräfte. GULP Direkt ist die ideale Plattform für Unternehmen jeder Branche und Größe – egal ob Großkonzern oder Startup.

Mit einem kostenlosen Account haben Interessierte die Möglichkeit, die Freelancer-Datenbank nach geeigneten Kandidaten zu durchsuchen, Projekte auszuschreiben sowie Freelancer zu kontaktieren und direkt zu beauftragen. Erst dann fallen für die Nutzer Kosten an, die dabei transparent bleiben: Der Freelancer erhält das verhandelte Honorar, GULP erhält pro abgerechneter Freelancer-Stunde 5 Euro.

Weitere Informationen unter https://www.gulp.de/direkt/at

