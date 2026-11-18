Wenn Outlook und Teams gleichzeitig stillstehen, zeigt sich, wie abhängig Behörden und Unternehmen von einem einzigen Anbieter sind. Wer jetzt zu privaten Messengern greift, riskiert Datenabfluss und Kontrollverlust. Der Beitrag erläutert, wie sich Abhängigkeiten erfassen, Prioritäten setzen, abgestufte Fallback-Pläne definieren und Ausweichplattformen so testen lassen, dass die Kommunikation auch im Ernstfall sicher weiterläuft.

Management Summary

Abhängigkeiten sichtbar machen: Nicht nur E-Mail und Chat, sondern auch Anmeldedienste, Telefonie, Netzzugänge und Dienstleister erfassen – eine reine Softwareliste genügt nicht.

Nicht nur E-Mail und Chat, sondern auch Anmeldedienste, Telefonie, Netzzugänge und Dienstleister erfassen – eine reine Softwareliste genügt nicht. Nach Kritikalität priorisieren: Eine Business-Impact-Analyse legt fest, welche Prozesse welche Ausfallzeit vertragen und wo der Ersatzbetrieb sofort verfügbar sein muss.

Eine Business-Impact-Analyse legt fest, welche Prozesse welche Ausfallzeit vertragen und wo der Ersatzbetrieb sofort verfügbar sein muss. Fallback-Plan in Stufen: Telefonkette, administrierter Ausweichkanal und unabhängige Dateiablage mit klaren Rollen, Auslösern und Regeln für die Rückkehr in den Normalbetrieb.

Telefonkette, administrierter Ausweichkanal und unabhängige Dateiablage mit klaren Rollen, Auslösern und Regeln für die Rückkehr in den Normalbetrieb. Plattform nach Schutzbedarf wählen: Verschlüsselung, Identitätsprüfung, Datenstandort, Rechtsraum und Zulassungen entscheiden; NIS2, DORA und KRITIS-Dachgesetz sind einzeln auf Geltung zu prüfen.

Verschlüsselung, Identitätsprüfung, Datenstandort, Rechtsraum und Zulassungen entscheiden; NIS2, DORA und KRITIS-Dachgesetz sind einzeln auf Geltung zu prüfen. Regelmäßig üben: Nur Tests unter realistischen Bedingungen zeigen, ob die Alternative trägt; Ergebnisse fließen in Prozesse ein und werden erneut geprüft.

Ratgeber Business Continuity

E-Mail ausgefallen? So bleiben Behörden und Unternehmen kommunikationsfähig

Am Freitag, den 13. November, standen bei Microsoft weltweit diverse Dienste für viele Stunden still. Betroffen waren Outlook und auch MS Teams, das als Kommunikationsalternative zu E-Mail hätte dienen können. Das ist kein Grund, mit dem Finger auf Microsoft zu zeigen, denn das kann jedem Anbieter passieren. Für Unternehmen und Behörden, die auf sichere Kommunikation und Kollaboration angewiesen sind, wird das aber schnell kritisch. Das Problem ist die Abhängigkeit von nur einem Anbieter und das Fehlen ausgetesteter Alternativen. Aber an dieser Stelle lässt sich ansetzen.

Ist die E-Mail oder der Chatkanal erst einmal ausgefallen, stellt sich schnell die Frage: Wie kann ich denn jetzt mit Kunden, Partnern und Kollegen kommunizieren und Daten und Dateien austauschen? Schnell drängen sich Gedanken an private Messenger auf. Aber das ist keine gute Idee, insbesondere wenn es um vertrauliche Inhalte geht, die in unkontrollierbaren Kanälen verschwinden. Es muss auch nicht unbedingt nur die E-Mail sein: Möglich ist auch ein Ausfall der Internetleitung, der Datei-Cloud oder des VoIP-Telefonie-Anbieters.

Abhängigkeiten vollständig erfassen

Der erste Schritt, um sich auf solche Fälle vorzubereiten, besteht darin, dass alle IT- und Fachbereiche gemeinsam erfassen, wer welche Anwendungen, Daten und Kontakte benötigt und wie diese eventuell übergreifend voneinander abhängen. Neben E-Mail, Chat und Dateiablage gehören Anmeldedienste, Telefonie, Netzwerkzugänge, Endgeräte sowie Anbieter und externe Dienstleister in die Übersicht. Eine reine Softwareliste reicht nicht aus.

Mit der Liste lassen sich Ersatzplattformen für jede Art von Ausfall definieren, die möglichst unabhängig von den ausgefallenen Diensten sind. Wichtig ist auch, Interdependenzen zu erfassen, also wenn mehrere Dienste dieselbe Plattform, denselben Anmeldedienst, dieselbe Cloud-Infrastruktur oder den betroffenen Internetanschluss nutzen.

Priorität nach Kritikalität festlegen

Nicht jeder IT-Dienst hat die gleiche Bedeutung für das Funktionieren der eigenen Organisation. Dass die E-Mail-Archivierung beeinträchtigt ist, ist weniger wichtig als der Ausfall einer Notfalltelefon-Hotline eines Krisenstabes. Deshalb sollten Unternehmen in einer Business-Impact-Analyse einzelne Prozesse bewerten: Wie lange ist eine Unterbrechung vertretbar, welche Mindestleistung wird benötigt und welche Informationen müssen verfügbar bleiben?

Daraus entstehen Kritikalitätsstufen mit Wiederanlaufzielen. Weniger zeitkritische Aufgaben können warten; andere benötigen kurzfristig Ersatz. Bei besonders kritischen Funktionen muss der Ausweichbetrieb unmittelbar verfügbar sein. Business Continuity bedeutet, priorisierte Aufgaben durchgängig fortzuführen. Dafür müssen aber nicht alle Anwendungen doppelt vorhanden sein.

Abgestufte Fallback-Pläne definieren

Ein Resilienz-Stufenplan ordnet jedem Szenario Personen, Funktionen und Ersatzwege zu. Bei kurzer E-Mail-Störung kann eine vereinbarte Telefonkette genügen. Bei längerem Plattformausfall benötigen Teams einen administrierten Kanal für Nachrichten und Besprechungen. Für Lageberichte, Einsatzpläne oder Freigaben gehört eine unabhängig erreichbare Dateiablage dazu. Aktuelle Arbeitsstände müssen dort rechtzeitig mit passenden Zugriffsrechten verfügbar sein.

Der Plan legt auch fest, wer den Wechsel auslöst, wie Beschäftigte und externe Partner davon erfahren und wer den Ersatzbetrieb betreut. Er regelt auch die Rückkehr: Entscheidungen und geänderte Dokumente gilt es, nachvollziehbar in die regulären Systeme rückzuführen.

Ein so vorbereiteter Ausweichplan begrenzt eine eventuelle Schatten-IT. Ohne praktikable Alternative landen Informationen leicht in privaten Postfächern oder Messengern, wie der State of Secure Collaboration 2026 Report von Wire zeigt. Zugriffe, Aufbewahrung und Löschung lassen sich dann nur eingeschränkt steuern. Konten, Gruppen und Berechtigungen müssen daher vor dem Vorfall eingerichtet sein.

Alternative Plattformen genau prüfen

Die Auswahl einer Plattform folgt dem Schutzbedarf und der Kritikalität. Zu prüfen sind Verschlüsselung, Identitätsprüfung, Geräteverwaltung, Datenstandorte und Rechtsraum. Für Verschlusssachen gilt es, Zulassungen zu prüfen: Eine Lösung für Bürokommunikation eignet sich nicht automatisch für Regierung oder Verteidigung. Neben den Formalien sind einfache Bedienung, moderne Oberfläche und bekannte Anmeldeverfahren wichtig, um die vorgesehenen Kanäle auch unter Zeitdruck sofort nutzen zu können.

Ein Beispiel für alternative Kommunikationskanäle inklusive Dateiaustausch ist die Plattform von Wire. Organisationen nutzen den Messenger im Alltag für vertrauliche Nachrichten, Anrufe und Dateiaustausch. Fällt die primäre Plattform aus, sind Konten, Gruppen und Kontakte bereits da. Der Messenger verschlüsselt Nachrichten, Anrufe und direkt versandte Dateien standardmäßig Ende zu Ende und nutzt Messaging Layer Security (MLS), einen offenen IETF-Standard für Gruppenkommunikation. Die Plattform kann in der Wire-Cloud, in einer eigenen Private Cloud oder On-Premises im eigenen Rechenzentrum gehostet werden. Für Behörden, auch solche mit hoheitlichen Aufgaben, gibt es Wire Bund, für den das BSI die Zulassung „Verschlusssache – nicht für den Dienstgebrauch (VS-NfD)« erteilt hat.

Für hohe Schutzbedürftigkeit müssen die gesetzlich geregelten Vorgaben geprüft werden. Das im Zuge von NIS2 erneuerte BSI-Gesetz verlangt von betroffenen Einrichtungen unter anderem Betriebskontinuität, Krisenmanagement und gegebenenfalls gesicherte Notfallkommunikation. DORA regelt im Finanzsektor digitale Resilienz, Tests und IKT-Drittparteienrisiken. Das KRITIS-Dachgesetz betrifft die physische Resilienz. Geltungsbereich und Umsetzungsfristen sind hier jeweils genau zu prüfen.

Intensiv mit allen Beteiligten testen

Ob die alternative Plattform für Dateiaustausch und Kommunikation im Notfall auch funktioniert, können nur Tests zeigen. Wer nicht testet, hat keine Alternative.

Beschäftigte müssen in solchen Testszenarien die Fallback-Lösungen aktiv einsetzen, Kollegen und Geschäftspartner erreichen und Dateien abrufen können, während die primäre Plattform als nicht verfügbar gilt. Je besser die Mitarbeiter in der Nutzung geübt sind, desto einfacher fällt es ihnen, auch unter Druck mit der Lösung umzugehen. Bei hoher Kritikalität gehören in diese Tests und Szenarien zudem Schichtwechsel, Vertretungen, externe Partner, Kunden und der Ausfall des Anmeldedienstes.

Notfallanleitungen, Kontaktlisten und technische Ansprechpartner müssen außerhalb der betroffenen Umgebung erreichbar sein. Übungen erfassen die Zeit bis zur Arbeitsfähigkeit und dokumentieren Hindernisse. Die Verantwortlichen setzen dafür Termine und sorgen dafür, dass Korrekturen in die Prozesse einfließen. Anschließend wird erneut geprüft. Nach wesentlichen Änderungen an Systemen oder Zuständigkeiten ist ein erneuter Test sinnvoll.

Fazit

Wire kann Teil einer Fallback-Gesamtstrategie sein. Mittlerweile nutzen mehr als 1.800 Organisationen den Messenger im Alltag, darunter auch der Bundestag, und sichern damit ihre Kommunikation ab. Jede Behörde und jedes Unternehmen muss aber anhand der eigenen Aufgaben entscheiden, welche Lösungen in Frage kommen, um bei Ausfällen handlungsfähig zu bleiben. Steht ein stufenweiser und gut erprobter Resilienzplan, verliert der Ausfall eines Kommunikationsstrangs schnell seine Schrecken.

Benjamin Schilz, CEO von Wire

Benjamin Schilz ist seit Januar 2024 Chief Executive Officer (CEO) des Berliner Unternehmens Wire, einem Anbieter für sichere Messaging- und Kollaborationslösungen für Regierungen und Unternehmen. Bei Wire treibt Schilz die internationale Expansion voran und setzt sich für digitale Souveränität, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und europäische Datenschutzstandards ein.

Tipps für die Praxis

Notfallunterlagen offline vorhalten: Anleitungen, Kontaktlisten und Ansprechpartner außerhalb der betroffenen Umgebung speichern, zum Beispiel ausgedruckt oder auf getrennten Systemen.

Anleitungen, Kontaktlisten und Ansprechpartner außerhalb der betroffenen Umgebung speichern, zum Beispiel ausgedruckt oder auf getrennten Systemen. Konten vorab einrichten: Ausweichkanäle, Gruppen und Berechtigungen müssen vor dem Vorfall bestehen und im Alltag genutzt werden.

Ausweichkanäle, Gruppen und Berechtigungen müssen vor dem Vorfall bestehen und im Alltag genutzt werden. Auslöser und Verantwortliche festlegen: Wer entscheidet über den Wechsel, wer informiert Beschäftigte und Partner, wer betreut den Ersatzbetrieb?

Wer entscheidet über den Wechsel, wer informiert Beschäftigte und Partner, wer betreut den Ersatzbetrieb? Telefonkette pflegen: Für kurze Störungen genügt oft eine vereinbarte Telefonkette – Nummern regelmäßig aktualisieren.

Für kurze Störungen genügt oft eine vereinbarte Telefonkette – Nummern regelmäßig aktualisieren. Interdependenzen prüfen: Ersatzplattform darf nicht denselben Anmeldedienst, dieselbe Cloud oder denselben Internetanschluss nutzen wie die Primärplattform.

Ersatzplattform darf nicht denselben Anmeldedienst, dieselbe Cloud oder denselben Internetanschluss nutzen wie die Primärplattform. Szenarien realistisch üben: Schichtwechsel, Vertretungen, externe Partner und Ausfall des Anmeldedienstes einbeziehen und die Zeit bis zur Arbeitsfähigkeit messen.

Schichtwechsel, Vertretungen, externe Partner und Ausfall des Anmeldedienstes einbeziehen und die Zeit bis zur Arbeitsfähigkeit messen. Nach Änderungen erneut testen: Bei wesentlichen Änderungen an Systemen oder Zuständigkeiten den Test wiederholen und Korrekturen in die Prozesse übernehmen.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind illustrativ und fiktiv; sie veranschaulichen die Tipps und beschreiben keine realen Organisationen.

1. Notfallunterlagen offline vorhalten

Im Ernstfall nützt ein Notfallhandbuch nichts, das auf dem ausgefallenen System liegt. Legen Sie Anleitungen, Kontaktlisten (mit privaten und dienstlichen Nummern der Krisenverantwortlichen) und die Zugangsdaten zum Ausweichkanal an mindestens zwei Orten ab, die vom Primärsystem unabhängig sind. Aktualisieren Sie die Unterlagen zu festen Terminen.

Praxisbeispiel: Eine Stadtverwaltung (fiktives Beispiel) hinterlegt eine laminierte Notfallkarte im Büro jeder Amtsleitung und eine verschlüsselte Kopie auf einem USB-Stick im Tresor des Krisenstabs. Beim Ausfall der Mail-Infrastruktur erreicht der Stab alle Amtsleitungen innerhalb von 30 Minuten.

2. Konten vorab einrichten

Ein Ausweichkanal funktioniert nur, wenn er schon vor dem Vorfall genutzt wird. Richten Sie Konten, Gruppen und Berechtigungen für alle relevanten Personen ein und legen Sie fest, welche Inhalte dort besprochen werden. So entsteht keine Schatten-IT, weil Beschäftigte nicht erst im Notfall improvisieren müssen.

Praxisbeispiel: Ein mittelständischer Maschinenbauer (fiktives Beispiel) nutzt den Ausweichmessenger bereits täglich für die Schichtübergabe in der Produktion. Als die Hauptplattform ausfällt, sind Gruppen und Kontakte vorhanden, und niemand weicht auf private Messenger aus.

3. Auslöser und Verantwortliche festlegen

Definieren Sie messbare Auslöser, etwa: »Mail und Chat sind länger als 60 Minuten nicht erreichbar.« Benennen Sie eine Person (plus Vertretung), die den Wechsel anordnet, eine Person für die Information der Beschäftigten und externer Partner sowie eine Betreuung für den Ersatzbetrieb. Legen Sie ebenfalls fest, wer die Rückkehr in den Normalbetrieb verantwortet.

Praxisbeispiel: Ein Klinikverbund (fiktives Beispiel) hat im Plan festgehalten, dass die IT-Leitung nach 45 Minuten Totalausfall die Stufe »Ausweichkanal« ausruft. Die Pressestelle informiert Partner, die Notaufnahmeleitung bestätigt den Wechsel über die Telefonkette.

4. Telefonkette pflegen

Die Telefonkette ist die einfachste Stufe des Fallback-Plans. Legen Sie fest, wer wen anruft, und halten Sie Nummern und Vertretungen aktuell, besonders nach Personalwechseln. Testen Sie die Kette mehrmals im Jahr und messen Sie, wie lange es dauert, bis alle Beteiligten erreicht sind.

Praxisbeispiel: Ein Energieversorger (fiktives Beispiel) startet pro Quartal eine unangekündigte Probealarmierung. Beim letzten Test waren 18 von 20 Personen nach 20 Minuten erreicht; zwei veraltete Nummern wurden direkt korrigiert.

5. Interdependenzen prüfen

Viele Dienste teilen sich dieselbe Basis: Anmeldedienst, Cloud-Infrastruktur oder Internetanschluss. Prüfen Sie für jeden Ersatzweg, ob er von denselben Komponenten abhängt wie der Primärweg. Ein Ausweichkanal, der denselben Identitätsdienst nutzt, fällt im schlimmsten Fall gleichzeitig aus.

Praxisbeispiel: Eine Landesbehörde (fiktives Beispiel) stellt bei der Analyse fest, dass sowohl E-Mail als auch der geplante Ausweichkanal über denselben zentralen Anmeldedienst laufen. Sie ergänzt eine getrennte Anmeldung für den Krisenstab und einen zweiten Internetzugang über einen anderen Anbieter.

6. Szenarien realistisch üben

Üben Sie nicht nur den Idealfall. Spielen Sie Szenarien durch, in denen die Primärplattform als nicht verfügbar gilt, und beziehen Sie Schichtwechsel, Vertretungen, externe Partner und den Ausfall des Anmeldedienstes ein. Messen Sie die Zeit bis zur Arbeitsfähigkeit und dokumentieren Sie Hindernisse.

Praxisbeispiel: Ein Finanzdienstleister (fiktives Beispiel) simuliert einen halbtägigen Ausfall von E-Mail und Chat an einem Freitagnachmittag. Dabei zeigt sich, dass Vertretungen keinen Zugriff auf die Dateiablage haben; die Rechte werden angepasst und der Test wiederholt.

7. Nach Änderungen erneut testen

Nach wesentlichen Änderungen an Systemen oder Zuständigkeiten ist ein erneuter Test sinnvoll. Legen Sie Verantwortliche und Termine fest, sorgen Sie dafür, dass Korrekturen in die Prozesse einfließen, und prüfen Sie anschließend noch einmal.

Praxisbeispiel: Ein Handelsunternehmen (fiktives Beispiel) wechselt seinen Telefonieanbieter. Noch vor dem Umzug werden die Telefonkette und der Ausweichkanal erneut getestet, weil sich die Rufnummern der Krisenverantwortlichen geändert haben.

FAQ – Häufige Fragen

Was ist Business Continuity Management (BCM)?

BCM ist ein fortlaufendes Managementsystem, das zeitkritische Geschäftsprozesse gegen Ausfälle absichert – es betrachtet den Geschäftsprozess, nicht nur das technische System. Der BSI-Standard 200-4 bietet dafür eine praxisnahe Anleitung [1][7]. Worin unterscheiden sich Störung, Notfall und Krise?

Eine Störung wird im Normalbetrieb behoben. Ein Notfall liegt vor, wenn ein zeitkritischer Prozess nicht mehr rechtzeitig mit üblichen Mitteln wiederhergestellt werden kann. Eine Krise ist von erheblicher Unsicherheit und besonderem Koordinationsbedarf geprägt [5][7]. Müssen alle Anwendungen doppelt vorhanden sein?

Nein. Maßgeblich sind die Anforderungen der zeitkritischen Geschäftsprozesse; nicht alle Systeme müssen mit gleicher Priorität wiederhergestellt werden [5]. Was leistet eine Business-Impact-Analyse (BIA)?

Sie untersucht die Auswirkungen von Prozessunterbrechungen und ermittelt die Anforderungen an die Wiederaufnahme sowie an Personal, Standorte, IT-Services und Dienstleister [5]. Warum sind private Messenger keine Lösung?

Vertrauliche Inhalte verschwinden in unkontrollierbaren Kanälen; Zugriffe, Aufbewahrung und Löschung lassen sich nur eingeschränkt steuern (siehe Artikel, Abschnitt „Abgestufte Fallback-Pläne definieren“). Verlangt das BSI-Gesetz ein BCM?

Das Gesetz nennt BCM nicht ausdrücklich, verpflichtet aber zur „Aufrechterhaltung des Betriebs“ samt Backup-Management, Wiederherstellung und Krisenmanagement. Das BSI empfiehlt daher den Aufbau eines BCMS, etwa nach BSI-Standard 200-4 [2]. Wer ist von NIS2 in Deutschland betroffen?

Rund 29.500 Einrichtungen in definierten Sektoren, abhängig von Größe (ab 50 Beschäftigten bzw. 10 Mio. € Umsatz und Bilanzsumme für „wichtige“, ab 250 Beschäftigten bzw. 50 Mio. € Umsatz und 43 Mio. € Bilanzsumme für „besonders wichtige“ Einrichtungen). Das NIS2-Umsetzungsgesetz ist seit 6. Dezember 2025 in Kraft [3][4]. Welche Meldefristen gelten bei erheblichen Sicherheitsvorfällen?

Frühwarnung innerhalb von 24 Stunden, Vorfallsmeldung mit erster Bewertung innerhalb von 72 Stunden und Abschlussbericht innerhalb eines Monats [3]. Welche Verantwortung trägt die Geschäftsleitung?

Geschäftsleitungen müssen die Risikomanagementmaßnahmen billigen, deren Umsetzung überwachen und regelmäßig an Cyberrisiko-Schulungen teilnehmen; eine reine Delegation an die IT genügt nicht [3]. Gilt für Finanzunternehmen das BSI-Gesetz oder DORA?

Finanzunternehmen im Anwendungsbereich von DORA sind von zentralen Pflichten des BSI-Gesetzes ausgenommen (DORA als lex specialis); die Registrierungspflicht beim BSI bleibt bestehen [3]. Zu Übungen: Notfallübungen reichen von Tabletop-Szenarien bis zu realitätsnahen Simulationen [6].

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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