Schluss mit KI-Pilotprojekten – jetzt wird skaliert

Bei der Umsetzung jeder Digitalstrategie nimmt KI aktuell eine herausragende Bedeutung ein. Viele Unternehmen setzen sich bereits intensiv mit dem Einsatz von KI auseinander. Entscheidend ist jedoch, das Thema nicht auf einzelne Projekte zu beschränken, sondern KI strategisch und ganzheitlich im gesamten Unternehmen zu verankern und nachhaltig zu skalieren. Erst damit wird das KI-Potenzial optimal ausgeschöpft – verbunden mit einem maximalen Mehrwert für das Unternehmen.

Nimmt ein Unternehmen ein Digitalisierungsprojekt in Angriff, stehen oft technische Fragen im Vordergrund. Gleiches gilt für die KI-Einführung. Auch hier müssen Unternehmen im Hinblick auf die technologischen Veränderungen verschiedene Maßnahmen ergreifen. Dazu gehört zum Beispiel ein Enablement-Programm, das sowohl grundlegende als auch fachspezifische KI-Kompetenzen für alle Mitarbeitenden vermittelt. Nur durch technische Schulungen für Ingenieure und praxisnahe Trainings für nicht-technische Teams werden letztlich alle Unternehmensbereiche die KI-Potenziale erkennen und nutzen können.

Die neue Arbeitswelt

Neben der technologischen Transformation müssen Unternehmen vor allem aber auch die Arbeits- und Geschäftsprozesse ins Blickfeld rücken. KI bedeutet schließlich viel mehr als nur die Einführung neuer Lösungen oder Tools. Sie definiert Arbeitsabläufe und Rollen völlig neu, indem sie zum Beispiel die Entscheidungsfindung optimiert, Routineaufgaben übernimmt und den Mitarbeitenden Freiräume für höherwertige Tätigkeiten schafft. Diese Veränderung führt dazu, dass ein Umdenken in der Arbeitsgestaltung erfolgen muss. Die Konsequenz für Unternehmen lautet: Einleitung eines Kulturwandels. Viele KI-Projekte scheitern auch deshalb, weil die kulturellen Aspekte vernachlässigt werden und kein Change-Management-Prozess etabliert wird. Die Vorbehalte gegenüber dem Einsatz von KI entstehen nicht etwa, weil Unternehmen bei der praktischen Umsetzung technischer Lösungen scheitern. Vielmehr resultiert die Skepsis daraus, dass sowohl auf Mitarbeiter- als auch Führungsebene das Wissen rund um KI und die mit der Einführung verbundenen Veränderungsprozesse fehlt.

Wichtig ist, dass der erforderliche Change-Management-Prozess Top-down erfolgt. In einem Top-down-Ansatz können Unternehmen klare strategische Vorgaben machen und die Umsetzung effizient steuern. So stellen sie auch sicher, dass die KI-Nutzung nicht auf Insellösungen beschränkt bleibt, sondern unternehmensweit integriert und skaliert werden kann. Es reicht also nicht, mit kleinen Pilotprojekten auf operativer Ebene in einem Bottom-up-Ansatz zu starten, ohne die gesamte Belegschaft angemessen über die potenziellen Vorteile und kulturellen Auswirkungen der KI-Einführung zu informieren.

Die Geschäftsprozesse im Fokus

Neben den Arbeitsprozessen wird häufig auch die Relevanz von KI-bezogenen Projekten für die Geschäftsprozesse unterschätzt. KI sollte nicht nur isoliert zum Einsatz kommen, sondern immer in alle Geschäftsprozesse integriert werden. Im Rahmen eines »AI First«-Konzeptes können Unternehmen KI in ihrer Gesamtstrategie und ihren Betriebsabläufen verankern und so einen umfassenden Mehrwert generieren. AI First heißt, dass KI nicht nur als Produktfunktion, sondern als strategisches Element in Entwicklungsprozesse und Geschäftsmodelle eingebettet wird. Dadurch können Unternehmen zum Beispiel Entwicklungszyklen verkürzen, Risiken reduzieren und Innovationen schneller zur Marktreife bringen.

Vielfältige Einsatzszenarien

Bei der KI-Einführung vernachlässigen Unternehmen darüber hinaus oft einen weiteren entscheidenden Punkt: KI bietet zwar ein immenses Potenzial bei der Automatisierung und Rationalisierung bestehender Aufgaben, aber die tatsächlichen Einsatzszenarien sind weitaus umfassender. Dazu gehören etwa die Schaffung völlig neuer Geschäftsmodelle oder Kundenerlebnisse. Unternehmen müssen also Fragen stellen wie »Welche neuen Produkte oder Dienstleistungen werden durch KI möglich, die zuvor nicht realisierbar waren?« oder »Welche Teile der aktuellen Geschäftsmodelle werden überflüssig, wenn KI gänzlich neue Möglichkeiten bietet?«. Auf dieser Basis können sie dann ihre strategische Ausrichtung definieren und die KI-Initiativen mit konkreten Geschäftszielen wie Wachstum, Kostensenkung, Risikominderung oder Verbesserung des Kundenerlebnisses verknüpfen.

Unterstützung durch externe Dienstleister

Auch wenn ein Unternehmen bei der KI-Einführung einen strategischen Ansatz verfolgt, bleibt der Übergang vom KI-Piloten zur durchgängigen Nutzung mit diversen Herausforderungen verbunden. Die Einbindung eines externen Dienstleisters kann hier sinnvoll sein, wenn er von der Strategieentwicklung über die Konzeption und Implementierung bis zur langfristigen Betreuung eine umfassende Unterstützung bietet. Dies hilft Unternehmen, die organisatorischen, technischen und kulturellen Aufgaben bei der Skalierung besser zu bewältigen. Von Vorteil ist es auch, wenn der externe Dienstleister spezialisierte Entwickler und Ingenieure bereitstellt, die direkt in die internen Teams des Unternehmens integriert werden. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht es, KI-Lösungen maßgeschneidert und eng an den jeweiligen Geschäftsprozessen auszurichten, wodurch die Umsetzung und Skalierung beschleunigt werden.

Klar ist, dass jede KI-Einführung viele strategische, praktische, technische und ethische Fragen aufwirft, mit denen sich jedes Unternehmen intensiv beschäftigen muss. Viele dieser Fragen sind eng miteinander verknüpft; erfolgreiche Initiativen zur unternehmensweiten KI-Skalierung erfordern deshalb koordinierte, multidisziplinäre Antworten auf die vielfältigen Herausforderungen. Zudem ist für den Erfolg jeder KI-Initiative immer entscheidend, dass KI nicht nur als isoliertes Projekt betrachtet wird, sondern als grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie ein Unternehmen arbeitet. Dies erfordert immer auch eine Mindset-Transformation, die sowohl das Führungsteam als auch die einzelnen Mitarbeiter betrifft. KI kann so zu einem integralen Teil der Unternehmens-DNA werden.

