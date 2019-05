So können Sie das Klima am Arbeitsplatz verbessern

Sie wollen das Klima an ihrem Arbeitsplatz oder in ihrem Unternehmen verbessern? Eine gute Unternehmenskultur ist ihnen wichtig? Wir haben acht der wichtigsten Schritte für Sie zusammengestellt, die Sie implementieren sollten, wenn Sie das Arbeitsplatzklima in ihrer Firma verbessern wollen.

Belohnen Sie ihre Mitarbeiter

Wussten Sie, dass Unternehmen mit einer Belohnungskultur bedeutend weniger Fluktuationen bei den Angestellten haben? Dies führt nicht nur zu einem besseren Arbeitsklima und weniger Wissensverlust, sondern auch zu niedrigeren Kosten in ihrer Personalabteilung. Und Belohnungen müssen nicht immer vom Chef kommen. Manchmal ist es wichtiger, dass die engsten Kollegen einem Anerkennung entgegenbringen.

Transparenz schaffen

Transparenz ist nicht nur gut für die Angestellten eines Unternehmens – die Auswirkungen einer transparenten Unternehmenskultur beeinflussen die gesamte Firma und die Kunden. Um Transparenz und gleichzeitig Vertrauen zu schaffen, sollten Sie Kommunikations-Tools verwenden, die ihr Miteinander einfacher machen.

Altbackene Kommunikationsmethoden können ein unüberwindbares Hindernis für Transparenz sein. Es ist wichtig, dass ihr Team einen einfachen Weg hat, um miteinander zu kommunizieren und wichtige Informationen miteinander zu teilen. Großartige Kommunikations-Tools gibt es mittlerweile viele. Es dürfte also nicht zu schwierig sein, hier Fortschritte zu machen.

Gute Beziehungen zwischen ihren Angestellten

Ein gut kultiviertes Angestelltenverhältnis sorgt für mehr Einsatz und Interesse ihrer Mitarbeiter im alltäglichen Miteinander. Allerdings kommt ein gutes Miteinander am Arbeitsplatz oft nicht von alleine. Dieses benötigt Zeit und Anstrengung. Was können Sie tun, um ein besseres Miteinander zwischen Ihnen und Ihren Kollegen oder Angestellten zu erreichen? Nehmen Sie sich Zeit! Entwickeln Sie zwischenmenschliche Fähigkeiten, zeigen Sie ihre Dankbarkeit und bleiben Sie positiv. Ihre Kollegen sollten sich nicht vor dem Moment fürchten, wenn Sie sich an der Kaffeemaschine treffen.

Fördern Sie Selbstständigkeit am Arbeitsplatz

Keiner ihrer Angestellten oder Kollegen mag es, wenn Sie ihm andauernd über den Rücken schauen. Mikromanagement ist etwas, das wie kaum eine andere Praktik das Arbeitsklima nachhaltig stört. Einerseits ist es nicht effektiv und vor allem schafft es ein Klima des Misstrauens. Vertrauen Sie ihren Angestellten, dass diese ihre Arbeit bestmöglich erledigen. Zwei Ansätze, um mehr Selbstständigkeit am Arbeitsplatz zu schaffen, sind mehr Freiheit bei der Organisation der eigenen Arbeit und das Schaffen von Situationen, in denen ihre Mitarbeiter Entscheidungen autonom treffen können und müssen.

Ermöglichen Sie eine Team-Atmosphäre

Es ist an der Zeit, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht nur als Angestellte sehen, sondern als wichtige und grundlegende Mitglieder eines Teams. Nutzen Sie das Wort »Team« anstatt »Angestellte« und Sie werden sehen, wie sehr ein einziges Wort die gesamte Unternehmenskultur verbessern kann.

Neben der richtigen Wortwahl sollten Sie auch versuchen, Ihrem gesamten Team gemeinsame Erfolgserlebnisse außerhalb des Büros zu ermöglichen, um den Zusammenhalt zu stärken. Eine Möglichkeit hierfür sind gemeinsame Sportwetten. Zum Beispiel können Wetten in der Premier League für ein Wir-Gefühl und gemeinsame Erfolge sorgen. Dies eignet sich auch perfekt dafür, mit gemeinsamen Public-Viewing-Veranstaltungen kombiniert zu werden.

Flexibilität ist wichtig

Viele Unternehmen haben bereits erkannt, dass Flexibilität für ihre Angestellten extrem wichtig ist. Sowohl die Moral als auch die Mitarbeiter-Ausdauer kann durch mehr Flexibilität verbessert werden. Flexibilität kann dabei vieles bedeuten. Vielleicht braucht eine ihrer Mitarbeiterinnen ein paar Stunden mehr Freizeit, um ihre Kinder bei deren erster Theateraufführung zu unterstützen. Oder vielleicht braucht ein Kollege einfach ein Sabbatjahr. Das Implementieren dieser Flexibilität ist nicht immer einfach, aber es ist notwendig, um ihre Unternehmenskultur voran zu bringen.

Geben Sie regelmäßig Feedback

Oft bekommen Angestellte nicht genug Feedback von ihren Vorgesetzten oder Mitarbeitern. Und wenn Sie Feedback erhalten, dann ist dieses meistens zu ungenau oder wird als wenig authentisch wahrgenommen. Ein kurzes Feedback für jeden ihrer Mitarbeiter pro Jahr wird auch in ihrem Unternehmen nicht viel bringen. Feedback ist dazu da, dass ihre Angestellten oder Kollegen die Werkzeuge an die Hand bekommen, die sie benötigen, um bestmöglich zu arbeiten. Warten Sie nicht bis zum Ende des Jahres, um mit ihren schlechtesten Angestellten »abzurechnen«, sondern geben Sie vorher Feedback, um sie zu guten Angestellten werden zu lassen. Sprechen Sie mit ihren Mitarbeitern, wenn ein Problem auftaucht und helfen Sie dabei, dieses zeitnah zu bewältigen.

Gut Ding will Weile haben

Eine gute Unternehmenskultur wird ihre Firma und Absatzzahlen mehr beflügeln als die meisten Dinge, die Sie für ihr Unternehmen tun können. Allerdings entwickelt sich eine erstrebenswerte Kultur am Arbeitsplatz nicht über Nacht. Sie werden dafür Zeit investieren müssen! Und eigentlich wird eine Unternehmenskultur für immer ihre Aufmerksamkeit benötigen. Denn es gibt dabei kein Endziel, an dem Sie aufhören können, an der Arbeitsplatzkultur zu arbeiten. Das Gute daran ist allerdings, dass die Zeit und Aufmerksamkeit, die Sie in die Entwicklung ihrer Unternehmenskultur investieren werden, unbezahlbar ist und den Erfolg ihres Unternehmens auf Jahre sichern kann.

