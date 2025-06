Vielfalt und Klarheit bei binder: In vier Schritten zur zukunftssicheren Produktstrategie

Ein wachsendes Produktportfolio gilt in vielen Organisationen als Zeichen für Erfolg. Die vielverbreitete Annahme: Mehr Varianten bedeuten mehr Kundenlösungen und somit höhere Zufriedenheit. Doch irgendwann kippt die Situation und Vielfalt wandelt sich in Unübersichtlichkeit – mit zunehmenden Herausforderungen für Produktion, Lagerhaltung und die strategische Unternehmenssteuerung.

Portfolio-Wildwuchs – Gefahr erkennen!

Größere Auswahl, mehr Flexibilität für Kunden, stärkere Bindung – ein sich stetig ausdehnendes Produktportfolio bringt Wettbewerbsvorteile mit sich. Punkt? Tatsächlich verhält es sich genau anders: Setzen Unternehmen auf ein umfassendes Portfolio mit Tausenden von Produkten und noch mehr Komponenten und halten sie gleichzeitig an traditionellen Analysemethoden fest – Excel-Tabellen als negatives Paradebeispiel –, verlieren sie den Überblick. Ob einzelne Produkte gewinnbringend sind oder sich hemmend auf die Marge auswirken, lässt sich kaum fundiert beantworten.

Dieser Komplexitätsfalle war sich die Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG bestens bewusst. Durch jahrzehntelanges Wachstum und kundenindividuelle Produktanpassungen war das Portfolio des führenden Anbieters für Rundsteckverbinder auf eine immense Größe angewachsen – die strategisch auf Sinnhaftigkeit überprüft werden sollte. Der Entschluss der Geschäftsführung: Eine datenbasierte Lösung sollte her, um an Transparenz zu gewinnen, Redundanzen zu beseitigen und das Portfolio nachhaltig zu optimieren. Mit Product Mining vom Marktführer Soley hat binder ein System eingeführt, das automatisiert Potenziale erkennt, Entscheidungen fundiert unterstützt und klare Handlungswege für die Bereinigung des Portfolios vorbringt. Dafür ging das Familienunternehmen vier Schritte.

Von der Datenflut zur Entscheidungsgrundlage

Schritt 1: Transparenz schaffen

Bevor binder Produkte streichen oder das Portfolio umgestalten konnte, musste eine klare Entscheidungsgrundlage geschaffen werden. Die Basis des Product-Mining-Prozesses ist daher immer die Datenanalyse. Hierbei werden alle relevanten Informationen zusammengeführt – von Produkt- und Produktionsdaten bis hin zu Kundenanforderungen und Absatzstatistiken. Somit wurde eine digitale Kopie des Produktportfolios erstellt – eine Art Enterprise Digital Twin, der sämtliche Produktdaten in einer zentralen Plattform vernetzt. Dies erlaubte den Verantwortlichen bei binder, die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick zu nehmen und zu analysieren, welche Produkte den größten wirtschaftlichen Beitrag leisten.

Schritt 2: Ballast identifizieren und ausphasen

Nicht jedes Produkt, das einmal erfolgreich war, bleibt es auch in Zukunft. Besonders in technisch geprägten Märkten existieren oftmals zahlreiche Varianten, die kaum noch genutzt werden, aber dennoch Ressourcen binden. Genau an dieser Stelle kann binder dank Product Mining ansetzen und Antworten auf Fragen wie »Welche Produkte sind wenig rentabel?«, »Welche Artikel fragen lediglich wenige Kunden nach?« oder »Welche Komponenten verursachen unverhältnismäßig hohe Kosten?« finden.

Durch eine tiefgehende Analyse hat das Team unrentable Varianten und nicht mehr benötigte Exklusivlösungen identifiziert. Diese Produkte wurden für einen gezielten Phase-out vorbereitet – mit klar definierten Kriterien und einem abgestimmten Umsetzungsplan.

Mehr als eine Bereinigung

Das Ziel war jedoch nicht nur die Reduktion des Portfolios. Ebenso im Fokus: eine nachhaltige Optimierung hinsichtlich Synergien und Marktchancen. Die nächsten Phasen des Product-Mining-Prozesses bei binder konzentrierten sich somit auf das Formen und Skalieren des Portfolios.

Schritt 3: Synergien heben

Das Familienunternehmen hat über Jahre hinweg eine hohe Produkt- und Komponentenvielfalt aufgebaut. Durch die Analyse wurde deutlich, dass das Team eine Vielzahl an nahezu identischen Bauteilen vereinheitlichen und durch modulare Varianten ersetzen konnte. Dies führte nicht nur zu geringeren Produktions- und Lagerkosten, sondern auch zu einer effizienteren Entwicklungsstrategie.

Schritt 4: Marktpotenziale ausschöpfen

Ein weiteres Ergebnis der Analyse war, dass einige Produkte mit hohen Margen und guter Nachfrage noch besser vermarktet werden konnten. Durch die bessere Strukturierung des Portfolios greift binder gezielt in die Preis- und Rabattgestaltung ein – mit positiven Auswirkungen auf den Umsatz.

Diese Schritte sind jedoch nicht als einmaliger Ablauf zu betrachten. Dank Softwareunterstützung durchläuft das binder Team diesen Prozess heute regelmäßig über das Jahr verteilt.

Erfolge in Zahlen

Die Implementierung selbst verlief nach Plan: Nach drei Monaten war die Software im Regelbetrieb. Die Einführung von Product Mining brachte innerhalb kurzer Zeit messbare Erfolge. Ballast deckte das Team auf und läutetet die nächsten Schritte ein. So traf binder bereits innerhalb der ersten zehn Monate nach der Einführung von Product Mining für 25 Prozent des identifizierten Ballasts strategisch sinnvolle Phase-out-Entscheidungen.

Das Unternehmen hat die Anzahl ineffizienter Varianten somit signifikant reduziert und seine wirtschaftlich stärksten Produkte gezielt weiterentwickelt. Gleichzeitig schafft dieses Vorgehen neue Spielräume für Investitionen in zukunftsweisende Produktinnovationen. Ein weiterer positiver Effekt zeigt sich in der Margenverbesserung. Durch die gezielte Eliminierung von unrentablen Produkten steigert binder heute die Profitabilität des Gesamtportfolios. Die Folgen: verbesserte Lieferfähigkeit und Produktionsprozesse – Vorteile, die nicht nur intern spürbar sind, sondern auch die Kundenbindung stärken.

Zudem haben sich Abstimmungsprozesse zwischen den Abteilungen optimiert. Während früher oft monatelange Diskussionen darüber geführt wurden, welche Produkte aus dem Sortiment genommen werden sollten, basieren Entscheidungen heute auf objektiven Daten. Emotionale Debatten wurden durch eine faktenbasierte Herangehensweise ersetzt, was die Effizienz in der Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Produktmanagement und Produktion erheblich steigert.

Fokus bringt Wettbewerbsvorteil

Product Mining ist kein reines »Aufräumen«, sondern ein strategisches Werkzeug, um Produkte, Kunden und Marktanforderungen besser zu verstehen. Dem erfolgreichen Familienunternehmen brachte Soley Klarheit bei der häufig herausfordernden Fragestellung: Wie reduziert man Komplexität, ohne Flexibilität und Kundenzufriedenheit zu gefährden? Diese Antwort zieht letztlich einen echten Wettbewerbsvorteil nach sich.

Ephraim Triemer, Advisor Enterprise Accounts, Soley GmbH

Jana Wagner, Product Manager bei der Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG

Jana Wagner

Jana Wagner ist seit 2016 Teil der Franz Binder GmbH + Co. Elektrische Bauelemente KG. In ihrer Position als Produktmanagerin widmet sie sich unter anderem der strategischen Produktplanung über den gesamten Produktlebenszyklus.

Ephraim Triemer

Ephraim Triemer unterstützt die Soley GmbH seit 2022 als Advisor Enterprise Accounts. In unzähligen Projekten konnte er Kunden bereits befähigen, Massen an Produktdaten mit komplexen Abhängigkeiten in der gesamten Wertschöpfungskette in konkrete Unternehmenswerte zu überführen.

