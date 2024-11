Projektportfolio Sustainability Monitor 2024: Wegweiser für nachhaltiges Projektmanagement

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu den zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft zählen, veröffentlicht die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. den »Projektportfolio Sustainability Monitor 2024«. Diese umfassende Studie untersucht den Status quo der Integration von Nachhaltigkeitskriterien in das Projektportfoliomanagement deutscher Unternehmen und bietet praxisnahe Handlungsempfehlungen.

Die Studie analysiert, wie Unternehmen mögliche Nachhaltigkeitsüberlegungen in die internen Projektmanagementprozesse, insbesondere in die Auswahl und Priorisierung von Projekten, integrieren. Besonders die Einbindung der »Sustainable Development Goals« (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) erweist sich als zentrale Herausforderung und Chance zugleich. Laut der Studie verwenden rund 40 Prozent der befragten Unternehmen die SDGs bereits als Selektionskriterien für ihre Projektportfolios. Dort, wo die SDGs eingesetzt werden, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Projektauswahl.

Nachhaltigkeit im Fokus – Fortschritte und Herausforderungen

Dennoch bleibt die Nutzung der SDGs in vielen Unternehmen noch unzureichend verankert. Prof. Dr. Timm Eichenberg von der Hochschule Weserbergland in Hameln und Prof Dr. Martina Peuser von der Leibniz-Fachhochschule in Hannover empfehlen in ihrer Studie deshalb, Nachhaltigkeit nicht nur als nachgelagertes Kriterium zu betrachten, sondern sie stärker in strategische Entscheidungen einzubinden. Bisher sind nach ihrer Analyse die strategische Bedeutung und finanzielle Kennzahlen wie Wirtschaftlichkeit, erwartete Erlöse und das Projektbudget noch die dominierenden Kriterien bei der Auswahl von Projekten.

Strategische Relevanz für die GPM

Die Ergebnisse der Studie sind besonders relevant für die GPM, da sie direkt zu den strategischen Zielen der Organisation bis 2025 beitragen. Die GPM möchte das Bewusstsein dafür schärfen, dass Projekte in Zukunft nachhaltig gestaltet werden müssen. Dies steht im Einklang mit der Verpflichtung der GPM, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit in allen Phasen des Projektmanagements zu etablieren: »Die Ergebnisse des Projektportfolio Sustainability Monitors zeigen deutlich, dass Nachhaltigkeit im Projektmanagement in deutschen Unternehmen Fortschritte macht, jedoch in Tiefe und Umfang variiert. Unternehmen müssen ihre Ansätze weiterentwickeln, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden«, sagt GPM Präsident Prof. Dr. Peter Thuy.

Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der SDGs

Basierend auf der Befragung von 224 Unternehmensvertreterinnen und -vertretern aus verschiedenen Branchen bietet die Studie wertvolle Handlungsempfehlungen, die Unternehmen helfen können, ihre Praktiken in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien zu optimieren. Sie zeigt auf, dass die systematische Einbindung der SDGs im Projektportfoliomanagement nicht nur zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen beiträgt, sondern auch den langfristigen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit fördert: »Ein im Unternehmen eingeführtes Projektportfoliomanagement führt zu stärker kriteriengestützten Entscheidungsprozessen sowie auch zu einer systematischeren Erfolgsmessung«, resümieren die Autorinnen und Autoren der Studie.

GPM als Wegweiser für nachhaltiges Projektmanagement

Die GPM positioniert sich mit dieser Studie weiterhin als führende Informations-, Kommunikations- und Bildungsplattform für Projektmanagement in Deutschland. Mit der Betonung auf Nachhaltigkeit und professionelles Projektmanagement zeigt die GPM, wie Unternehmen und Organisationen in einer immer komplexeren Welt erfolgreich navigieren können. »Projekte machen Zukunft«, lautet die Vision der GPM. Diese Studie ist ein weiterer Schritt, um nachhaltiges Handeln in der deutschen Projektwirtschaft zu verankern.

Alle Informationen zur Studie finden Sie hier: https://www.gpm-ipma.de/wissen/studien/projektportfolio-sustainability-monitor-2024

