Warum OT‑Segmentierung zu einer geschäftlichen Priorität wird

Cyberangriffe treffen direkt die Wertschöpfung: Moderne Attacken zielen auf Produktionslinien, Logistik und Steuerungssysteme. Segmentierung verhindert, dass ein einzelner kompromittierter Knoten ganze Werke lahmlegt.

Moderne Attacken zielen auf Produktionslinien, Logistik und Steuerungssysteme. Segmentierung verhindert, dass ein einzelner kompromittierter Knoten ganze Werke lahmlegt. Ransomware breitet sich ohne Segmentierung ungebremst aus: Flache OT‑Netze ermöglichen schnelle laterale Bewegung. Zonen‑ und Mikrosegmentierung begrenzen den Schaden und sichern die Betriebsfähigkeit.

Flache OT‑Netze ermöglichen schnelle laterale Bewegung. Zonen‑ und Mikrosegmentierung begrenzen den Schaden und sichern die Betriebsfähigkeit. Regulatorischer Druck zwingt zum Handeln: NIS2, IEC 62443 und KRITIS‑Vorgaben verlangen explizit segmentierte OT‑Architekturen. Unternehmen müssen nachweisen, dass sie kritische Assets isolieren und kontrollieren.

NIS2, IEC 62443 und KRITIS‑Vorgaben verlangen explizit segmentierte OT‑Architekturen. Unternehmen müssen nachweisen, dass sie kritische Assets isolieren und kontrollieren. Vernetzte Smart‑Factories erhöhen die Angriffsfläche: IIoT, Cloud‑Anbindung und Remote‑Wartung schaffen neue Risiken. Segmentierung ermöglicht sichere Digitalisierung ohne Innovationsstopp.

IIoT, Cloud‑Anbindung und Remote‑Wartung schaffen neue Risiken. Segmentierung ermöglicht sichere Digitalisierung ohne Innovationsstopp. Lieferketten und Kunden fordern Resilienz: OEMs verlangen Security‑Nachweise und Zero‑Trust‑Konzepte. OT‑Segmentierung wird zum Wettbewerbsfaktor und entscheidet über Auftragsvergabe.

Cyberangriffe treffen heute direkt die Wertschöpfung

Moderne Angriffe zielen nicht mehr auf Office‑IT, sondern auf Produktionslinien, Logistiksysteme und industrielle Steuerungen. Ein erfolgreicher Angriff bedeutet:

Produktionsstillstand

Lieferverzug

Vertragsstrafen

Qualitätsprobleme

Reputationsschäden

OT‑Segmentierung verhindert, dass ein einzelner kompromittierter Endpunkt eine ganze Fertigung lahmlegt.

Business Impact: Schutz der operativen Kontinuität.

Ransomware breitet sich ohne Segmentierung ungebremst aus

Aktuelle Vorfälle (z. B. JLR‑Hack, siehe dein Tab) zeigen: Angreifer nutzen flache Netzwerke, um sich seitlich auszubreiten.

OT‑Netze sind oft historisch gewachsen, schlecht dokumentiert und kaum isoliert. Segmentierung schafft:

Zonen (z. B. nach ISA/IEC 62443)

kontrollierte Übergänge

Mikrosegmentierung für kritische Assets

Business Impact: Minimierung des Schadensradius und Vermeidung millionenschwerer Ausfälle.

Regulatorischer Druck steigt massiv

Neue Vorgaben wie:

NIS2

DORA (für Finanz‑OT)

IEC 62443

KRITIS‑Verordnung

fordern explizit Zonen‑ und Leitungsmodelle, Asset‑Isolation und kontrollierte Kommunikationspfade. Segmentierung ist damit Pflicht, nicht Kür.

Business Impact: Vermeidung von Bußgeldern und Audit‑Risiken.

OT‑Netze sind heute hochgradig vernetzt – und damit verwundbar

Früher: abgeschottete Produktionsinseln. Heute: vernetzte, datengetriebene Smart‑Factories.

MES ↔ ERP

Remote‑Wartung

Cloud‑Anbindung

IIoT‑Sensorik

Jede Verbindung ist ein potenzieller Angriffsvektor. Segmentierung schafft kontrollierte Schnittstellen, ohne Innovation zu blockieren.

Business Impact: Sichere Digitalisierung der Produktion.

Lieferkettenabhängigkeiten erzwingen höhere Resilienz

OEMs verlangen heute:

Nachweise über OT‑Security

Segmentierungskonzepte

Zero‑Trust‑Architekturen

Wer das nicht liefern kann, verliert Aufträge. Segmentierung wird damit ein Wettbewerbsfaktor.

Business Impact: Sicherung von Kundenbeziehungen und Marktposition.

OT‑Segmentierung reduziert operative Risiken – nicht nur Cyberrisiken

Segmentierung verhindert auch:

Fehlkonfigurationen

unautorisierte Zugriffe

versehentliche Störungen

Ausbreitung von Softwarefehlern

Damit steigt die Betriebsstabilität – ein zentraler KPI in der Produktion.

Business Impact: Höhere OEE, weniger Stillstände, bessere Planbarkeit.

Kurzfazit für Entscheider

OT‑Segmentierung ist 2026 ein Business‑Thema, weil sie:

Produktionsausfälle verhindert

regulatorische Anforderungen erfüllt

Digitalisierung absichert

Lieferkettenanforderungen erfüllt

operative Risiken reduziert

Es geht nicht mehr um Firewalls – es geht um Wertschöpfungssicherung.

Albert Absmeier & KI

Steigende Nachfrage an OT-Mikrosegmentierung in Industrieunternehmen

Weltweit entscheiden sich mehr und mehr Industrieunternehmen die OT-Segmentierung voranzutreiben, um so Cyberrisiken zu reduzieren, die Ausfallsicherheit zu verbessern und konvergierte IT/OT-Umgebungen zu schützen

Zero Networks, Anbieter von Zero-Trust-Sicherheitslösungen, hat bekannt gegeben, dass der OT-Bereich (Operational Technology) an Dynamik gewinnt. So setzen führende Industrieunternehmen zunehmend auf Mikrosegmentierung, um ihre OT-Segmentierungsinitiativen zu beschleunigen und Strategien zur Cyberresilienz zu modernisieren. Zu den Anwendern zählen mehrere der 20 weltweit führenden Fertigungsunternehmen. Dies belegt die steigende Marktnachfrage nach OT-Sicherheitslösungen, die eine Ausbreitung von Ransomware verhindern, Cybervorfälle eindämmen und die Uptime sicherstellen, ohne die Produktion zu stören. Zero Networks verzeichnet ein Wachstum von 80 Prozent bei OT-Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr.

Das rasante Wachstum von Zero Networks spiegelt einen breiteren Marktwandel wider. Fertigungsunternehmen, Energieanbieter, Versorgungsunternehmen und Transportbetreiber suchen nach praktischen Wegen, um industrielle Netzwerke zu segmentieren. Angesichts eskalierender Bedrohungen und zunehmenden regulatorischen Drucks gilt es konvergierte IT- und OT-Umgebungen zu schützen. Jüngste Vorfälle unterstreichen die Dringlichkeit: Ransomware-Angriffe haben den Produktionsbetrieb bei Unternehmen wie Jaguar Land Rover gestört, die Produktion in mehreren Werken zum Erliegen gebracht und wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe verursacht [1].

Angriffe auf Flughafen- und Verkehrssysteme haben den kritischen Betrieb in den manuellen Modus gezwungen. Gleichzeitig zielen staatliche Akteure aktiv auf industrielle Steuerungssysteme in der Energie- und Wasserinfrastruktur ab und zeigen damit, wie ein einziger Angriff zu einer Kettenreaktion von Betriebsstörungen führen kann, darunter Stromausfälle, Unterbrechungen der Wasserversorgung und Produktionsstillstände. In OT-Umgebungen sind die Folgen nicht nur Datenverlust, sondern auch Ausfallzeiten, Sicherheitsrisiken und Umsatzeinbußen.

»Die meisten Industrieunternehmen haben überhaupt keine sinnvolle OT-Segmentierung implementiert – nicht, weil sie das Risiko nicht erkennen, sondern weil herkömmliche Ansätze zu komplex und störend waren«, erklärte Benny Lakunishok, CEO und Mitbegründer von Zero Networks. »Unternehmen benötigen eine einfache, sichere Methode, um Bedrohungen einzudämmen, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen. Führende Unternehmen setzen deshalb auf Zero Networks, um Mikrosegmentierung in OT-Umgebungen zu implementieren – und so Risiken schnell zu reduzieren, ohne die Produktion zu stören.«

Schnelles Wachstum in den Industriemärkten

Weitere geschäftliche Impulse sind:

26 Prozent der Net New Deals umfassen nun OT-Umgebungen.

37 Prozent der Kunden haben Zero Networks zunächst in der IT eingesetzt und später auf die OT ausgeweitet.

Kunden haben durchschnittlich sechs Standorte oder Werke pro Einsatz.

Diese Trends zeigen eine steigende Nachfrage nach einem einheitlichen Sicherheitsmodell, das sowohl die IT-Systeme des Unternehmens als auch den industriellen Betrieb abdeckt.

OT-Segmentierung wird zu einer geschäftlichen Priorität

Industrieunternehmen sehen sich einer wachsenden Zahl von betrieblichen und cybersicherheitstechnischen Herausforderungen gegenüber, darunter:

Zunehmende Ransomware-Angriffe und staatlich gelenkte Angriffe, die auf industrielle Umgebungen abzielen.

Eine zunehmende Konvergenz von IT und OT, die die Angriffsfläche vergrößert.

NIS2-Anforderungen in kritischen Sektoren der EU, die den Fokus auf Resilienz, Risikomanagement, Vorfallmeldesysteme, Lieferkettensicherheit und die Rechenschaftspflicht der Führungskräfte verstärken.

Hohe finanzielle Auswirkungen durch ungeplante Ausfallzeiten oder Produktionsunterbrechungen.

Altsysteme, die herkömmliche endpunktbasierte Sicherheitstools nicht unterstützen.

Infolgedessen sind OT-Segmentierung, Eindämmung und die Verhinderung lateraler Bewegungen neben der Erkennung zu obersten Prioritäten geworden. Für Unternehmen in der EU macht NIS2 dies noch dringlicher: Bei der industriellen Sicherheit geht es nicht mehr nur um Sichtbarkeit oder Reaktion, sondern darum, nachzuweisen, bei kritischen Betriebsabläufen Cybervorfällen standzuhalten, diese eindämmen und sich davon erholen zu können. Mikrosegmentierung unterstützt diesen Wandel, indem sie den Ausbreitungsradius begrenzt und das Prinzip der geringsten Berechtigungen in IT-/OT-Umgebungen durchsetzt. Auf diese Weise verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein kompromittiertes System die Produktion oder wesentliche Dienste stört.

137 Artikel zu „Mikrosegmentierung“

News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Tipps Mikrosegmentierung zur Verhinderung erfolgreicher Angriffe Ransomware befeuert ein cyberkriminelles Geschäftsmodell, dessen weltweites Volumen auf Billionen US-Dollar geschätzt wird. Die Angreifer nehmen weiterhin Unternehmen jeder Größe und Branche ins Visier. Herkömmliche Netzwerkverteidigungen, die darauf ausgelegt sind, Eindringlinge fernzuhalten, anstatt deren Aktivitäten nach dem Eindringen einzudämmen, reichen nicht mehr aus. Zero Networks rät daher zur Umsetzung modernisierten Mikrosegmentierung, die seitliche Bewegungen automatisch… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Tipps | Whitepaper Fünf Gründe, warum Mikrosegmentierungsprojekte scheitern Mikrosegmentierung ist mittlerweile unerlässlich, aber komplex – ein alternativer Ansatz löst die typischen Herausforderungen. Die Mikrosegmentierung ist zu einem Eckpfeiler von Zero-Trust-Architekturen geworden, da sie eine granulare Kontrolle des Netzwerkverkehrs verspricht und die Angriffsfläche erheblich reduziert. Entsprechende Lösungen erweisen sich jedoch oft als komplex. Trotz des Potenzials der Mikrosegmentierung und des Engagements der Projektverantwortlichen… Weiterlesen →