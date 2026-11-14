Wenn der Betrieb stillsteht: Was der Microsoft-Ausfall über Resilienz lehrt

Seit dem 12. November 2026 sind Outlook, Teams und weitere Microsoft-365-Dienste in 74 Ländern gestört, Behörden, Arztpraxen und Unternehmen sind betroffen [1]. Eine Ursache ist noch nicht bestätigt, Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es laut Microsoft nicht [1][2]. Der Ausfall befeuert die Debatte über digitale Souveränität: Experten von KOBIL, Wire, der Heinlein Gruppe und GlobalData fordern, Abhängigkeiten sichtbar zu machen und einen erprobten Notbetrieb nachzuweisen.

Management Summary

Breite Wirkung: Der Ausfall trifft Mail, Kalender, Teams und KI-Anbindungen in 74 Ländern, bis zu rund 140.000 Störungsmeldungen allein bei Outlook [1].

Der Ausfall trifft Mail, Kalender, Teams und KI-Anbindungen in 74 Ländern, bis zu rund 140.000 Störungsmeldungen allein bei Outlook [1]. Ursache offen: Microsoft nennt bislang keine bestätigte Root Cause und keine Hinweise auf böswillige Aktivitäten; die Erklärungen haben sich im Verlauf mehrfach geändert [1][3].

Microsoft nennt bislang keine bestätigte Root Cause und keine Hinweise auf böswillige Aktivitäten; die Erklärungen haben sich im Verlauf mehrfach geändert [1][3]. Konzentrationsrisiko: Wer Kommunikation, Identität und Dokumente bei einem Anbieter bündelt, schafft einen gemeinsamen Ausfallpunkt. Eine zweite Cloud hilft nicht, wenn der Zugang vom gestörten System abhängt.

Wer Kommunikation, Identität und Dokumente bei einem Anbieter bündelt, schafft einen gemeinsamen Ausfallpunkt. Eine zweite Cloud hilft nicht, wenn der Zugang vom gestörten System abhängt. Plan B nachweisen: Ein Backup ist kein Notbetrieb. Verlangt werden unabhängige Anmeldung, ein Notfallkanal, definierte Wiederanlaufzeiten (RTO/RPO) und regelmäßige Übungen [6].

Ein Backup ist kein Notbetrieb. Verlangt werden unabhängige Anmeldung, ein Notfallkanal, definierte Wiederanlaufzeiten (RTO/RPO) und regelmäßige Übungen [6]. Handlungsdruck: NIS2 (§ 30 BSIG) verlangt die Aufrechterhaltung des Betriebs inklusive Krisenmanagement [5]. Offene Schnittstellen und Ausstiegswege gehören in jede Beschaffung.

Kommentar von Ismet Koyun zum Microsoft-Ausfall: Digitale Souveränität zeigt sich im Ernstfall

Der Sicherheitsexperte Ismet Koyun, CEO und Gründer von KOBIL, zum Microsoft-Ausfall:

»Unternehmen können keine E-Mails abrufen. Behörden sind in ihrer Arbeit eingeschränkt. In Australien melden selbst Bundespolizei und Inlandsgeheimdienst Störungen. Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Die genaue Ursache wird noch untersucht.

Für mich zeigt dieser Ausfall, wie schnell wir technische Abhängigkeit mit betrieblicher Effizienz verwechseln. Kommunikation, Benutzerverwaltung, Dokumente und Fachanwendungen werden an dasselbe Ökosystem gebunden. Das vereinfacht den Alltag. Aber es schafft gemeinsame Ausfallpunkte: Eine Störung kann mehrere eigentlich getrennte Arbeitsbereiche gleichzeitig treffen.

Natürlich kann auch europäische Technologie ausfallen. Entscheidend ist, wie weit sich ein Fehler ausbreitet und welche Handlungsmöglichkeiten bleiben. Zwei Anwendungen sind keine Absicherung, wenn beide denselben Anmeldedienst benötigen. Auch eine zweite Cloud hilft wenig, wenn der Zugang dorthin vom ausgefallenen System abhängt. Entscheidend ist, ob die Alternative ohne die gestörten Komponenten funktioniert.

Seit Jahren diskutiert Europa über digitale Souveränität. Gleichzeitig belohnen Ausschreibungen und Einkaufsentscheidungen die immer tiefere Integration in bestehende Plattformen. Offene Schnittstellen, Datenübertragbarkeit und Wechselmöglichkeiten erhalten bei Einkaufsentscheidungen häufig zu wenig Gewicht. Später wundern wir uns über die Kosten eines Anbieterwechsels. Diese Abhängigkeit entsteht nicht beim Ausfall. Sie wird vorher eingekauft.

Deshalb müssen Geschäftsführungen und Behördenleitungen Nachweise verlangen: Welche kritischen Aufgaben laufen ohne den Hauptanbieter weiter? Wie melden sich Beschäftigte dann sicher an? Welche Daten stehen unabhängig zur Verfügung? Wie lange dauert der Wechsel in den Notbetrieb? Ein vorhandenes Backup beantwortet diese Fragen noch nicht. Daten wiederherstellen und mit ihnen weiterarbeiten zu können, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das muss unter realistischen Ausfallbedingungen getestet werden.

Wir entwickeln bei KOBIL seit vier Jahrzehnten Sicherheits- und Identitätstechnologie. Aus dieser Erfahrung sage ich: Wer seine digitalen Zugänge nicht eigenständig steuern kann, kann auch seine Alternativen nicht verlässlich nutzen. Identitätsprüfung, Zugriffsrechte und sichere Kommunikation müssen so gestaltet sein, dass der Ausfall eines Dienstleisters nicht sämtliche Handlungsoptionen blockiert.

Europa muss solche Fähigkeiten aufbauen und europäische Anbieter bei der Beschaffung auch wirklich berücksichtigen. Dafür braucht es überprüfbare Anforderungen: offene Schnittstellen, übertragbare Daten, klare Zuständigkeiten und einen erprobten Notbetrieb. Ein europäisches Etikett allein reicht ebenso wenig wie das Verfügbarkeitsversprechen eines Weltkonzerns.

Meine Forderung ist: Keine Vergabe kritischer IT ohne nachgewiesenen Notbetrieb und realistischen Ausstiegsweg. Wer Abhängigkeit einkauft, muss auch ihre Folgen verantworten.«

Benjamin Schilz, CEO des europäischen Anbieters für sichere Kommunikation Wire, kommentiert den Vorfall:

»Niemand sollte mit dem Finger auf Microsoft zeigen. Technik ist nie perfekt, und ein solcher Ausfall kann jeden Anbieter treffen, auch uns. Das eigentliche Risiko ist, die gesamte Kommunikation einer Organisation in eine Cloud bei einem einzigen Anbieter zu legen. Für ein Ministerium, die Streitkräfte oder einen Energienetzbetreiber sind Stunden ohne Kommunikation keine Unannehmlichkeit, sondern ein Sicherheitsrisiko. Behörden, Verteidigung und kritische Infrastrukturen können es sich schlicht nicht leisten, ihre Kommunikation von einem einzigen Dienst abhängig zu machen.

Digitale Souveränität bedeutet nicht nur Kontrolle über Daten und ihren Speicherort. Sie bedeutet auch, bei einer Störung handlungsfähig zu bleiben. Wer seine gesamte Kommunikation von einer Plattform abhängig macht, macht auch seine Krisenfähigkeit von dieser Plattform abhängig. Deshalb setzen die Bundesregierung und mehr als 1.800 Organisationen auf Wire als unabhängigen, durchgängig verschlüsselten Kanal unter europäischer Kontrolle.«

Zum aktuellen Microsoft-Ausfall kommentiert Peer Heinlein, Gründer und Geschäftsführer der Heinlein Gruppe, zu der die Unternehmen Heinlein Support, mailbox, OpenTalk und OpenCloud gehören:

»Der jüngste Microsoft-Ausfall zeigt deutlich, wie verwundbar Organisationen sind. Über 90 Prozent [1] der Beschäftigten in der deutschen Verwaltung arbeiten täglich mit Microsoft-Produkten, auch in der Privatwirtschaft dominiert der Konzern den digitalen Arbeitsplatz. Fällt dieser eine Anbieter aus, drohen nicht nur einzelne Behörden und Betriebe stillzustehen, sondern ein halbes Land und seine Volkswirtschaft. Wer handlungsfähig bleiben will, braucht einen unabhängigen Plan B, und zwar bevor der Ernstfall eintritt. Nicht umsonst schreibt NIS2 genau das vor.

Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme: Welche Prozesse hängen an welchem Anbieter, und welche davon müssen auch im Ausfall weiterlaufen? Für diese braucht es einen Notfallkanal, der unabhängig von der sonst üblichen Infrastruktur funktioniert, und einen Notfallplan, der regelmäßig geübt wird. Langfristig müssen Organisationen ihre digitalen Abhängigkeiten auflösen: mit offenen Standards, die einen Anbieterwechsel möglich machen, und mit digitaler Souveränität als festem Kriterium bei jeder Beschaffung.«

Microsoft-Ausfall zeigt Risiken konzentrierter digitaler Arbeitsabläufe: Störung reicht über E-Mail hinaus, so GlobalData

Ein weitreichender Microsoft-Ausfall, der am 12. November 2026 begann, beeinträchtigte Outlook, Teams und Microsoft 365 in 74 Ländern und führte zu über 130.000 Meldungen bei Downdetector. Microsoft bestätigte, Probleme beim Zugriff auf Exchange-Online-Postfächer über mehrere Verbindungsmethoden in Nord- und Südamerika zu untersuchen. Da weder eine gesicherte Ursache noch ein Zeitplan für die Wiederherstellung bekannt waren, kamen auf »X« Spekulationen über einen Cyberangriff auf, ebenso Berichte über Störungen bei Google und Amazon Web Services. Das löste deutliche Besorgnis über die Abhängigkeit von der Cloud und die Geschäftskontinuität aus, so GlobalData, eine führende Intelligence- und Produktivitätsplattform.

Smitarani Tripathy, Social Media Analyst bei GlobalData, kommentiert: »Der Ausfall zeigt, wie schnell die Störung eines einzelnen Dienstes einen ganzen Arbeitstag beeinträchtigen kann – über E-Mail hinaus auch Zusammenarbeit, Aufgabenverwaltung und KI-Tools. Influencer wiesen zudem auf mögliche Folgen für Abläufe im Gesundheitswesen, die Unternehmenskommunikation und den Newsletter-Versand hin. Das verdeutlicht, wie abhängig verschiedene Tätigkeiten von einem zuverlässigen Zugang zu digitalen Plattformen geworden sind.

»Ohne bestätigte Ursache und ohne Zeitplan für die Wiederherstellung füllte Spekulation die Informationslücke. Für Organisationen, die auf ein einziges Technologie-Ökosystem setzen, sind Servicezuverlässigkeit, alternative Kommunikationskanäle und klare, zeitnahe Updates während eines Ausfalls entscheidend für die Geschäftskontinuität.«

Nachfolgend einige Influencer-Meinungen, erfasst von der Social-Media-Analytics-Plattform von GlobalData:

Gergely Orosz, Autor bei The Pragmatic Engineer:

»Heiliger Strohsack, es gibt einen massiven Microsoft-Ausfall. Outlook.com ist weltweit down, soweit ich weiß … Das ist sehr schlimm, wenn man bedenkt, wie wichtig E-Mail für die Kommunikation ist.«

Karun Mittal, Head Sales & Marketing bei Welspun Corp Limited:

»Der Microsoft-Ausfall wird schlimmer. Immer mehr Server reagieren nicht mehr, auch Planner und To Do sind down. E-Mail-Dienste bleiben nicht verfügbar, mit über 130.000 Ausfallmeldungen. Microsoft hat die Ursache noch nicht erklärt.«

Daniel San, Head of Hedgineer:

»Das wissen wir bisher über den Outlook-Ausfall: … Microsoft hat Serverausfälle und eine Überlastung der Infrastruktur festgestellt … Noch keine bestätigte Ursache oder voraussichtliche Dauer«

Marc Jackson, Gründer und Geschäftsführer bei Seahorn Capital Group:

»Microsoft-Ausfall trifft Outlook. Auch Nutzer von AWS und Google melden Probleme – Ein Microsoft-Ausfall am Donnerstag betraf Dienste wie Outlook, Teams und 365. – Auch Nutzer von Google und Amazon Web Services meldeten Ausfälle.«

Jesse A. Morse, Arzt an der Creighton University:

»Ich gehe davon aus, dass der ›Microsoft-Ausfall‹ auf einen Hacker zurückgeht, bis das Gegenteil bewiesen ist.«

Infografik: In sieben Schritten zur Handlungsfähigkeit im Ausfall

Schritt Zeithorizont Tipp Was zu tun ist 1 Sofort Status zuerst prüfen Vor Neuinstallation oder Passwortwechsel die Statusseite von Microsoft ansehen; der Fehler liegt dann nicht am eigenen Gerät [2][3]. 2 Sofort Ersatzwege nutzen Webversion, Telefon oder ein erlaubter zweiter Kanal; wichtige Mails nicht mehrfach senden, sondern Zustellung klären [2][4]. 3 Sofort Outlook-Profil nicht anfassen Wer es löscht, verwirft den lokalen Cache mit bereits synchronisierten Daten [8]. 4 Planung Kritische Prozesse kennen Eine Business-Impact-Analyse klärt, welche Prozesse unverzichtbar sind und wie lange sie ausfallen dürfen (RTO/RPO) [6]. 5 Planung Notfallkanal unabhängig aufbauen Kommunikation und Anmeldung müssen ohne den Hauptanbieter funktionieren, sonst ist die Alternative im Ausfall nicht nutzbar. 6 Planung Notfallplan üben Eine Tabletop-Übung deckt in etwa zwei Stunden Lücken auf; Wiederherstellung und Weiterarbeit sind getrennt zu testen [6][5]. 7 Strategie Beschaffung anpassen Offene Schnittstellen, Datenübertragbarkeit und einen Ausstiegsweg als feste Kriterien verankern.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind hypothetisch und keine belegten Einzelfälle.

1. Status zuerst prüfen

Bei Störungen liegt der Fehler oft nicht am eigenen Gerät. Die öffentliche Statusseite von Microsoft (status.cloud.microsoft) funktioniert auch dann, wenn das Admin Center selbst nicht lädt; Administratoren finden Vorfälle dort unter Kennungen wie EX1550543 (Exchange Online) und MO1550821 (gesamte Suite) [3][8]. Das spart die Stunde, die sonst in Neuinstallation und Passwortwechsel fließt [2].

Praxisbeispiel: Eine Sachbearbeiterin kann morgens kein Postfach öffnen. Statt Outlook neu zu installieren, schaut sie auf die Statusseite, sieht die Störungsmeldung und meldet der IT nur noch den Bedarf an einem Ersatzweg. Der Helpdesk bekommt eine Sammelnachricht statt 200 Einzeltickets.

2. Ersatzwege nutzen

Wenn die installierten Programme nicht funktionieren, kann die Webversion helfen; zwischen WLAN und mobilen Daten zu wechseln schließt Probleme der eigenen Verbindung aus. Lokal gespeicherte Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien lassen sich weiter bearbeiten, bei OneDrive kann es Probleme geben [4]. Für Dringendes eignet sich ein erlaubter Ersatzweg wie das Telefon. Wichtige Mails sollten nicht mehrfach gesendet werden: erst den Postausgang prüfen und mit dem Empfänger klären, ob die Nachricht angekommen ist [2]. Im Störungsfall baten etwa mehrere Hausarztpraxen im Vereinigten Königreich Patienten, bei dringenden Anliegen anzurufen [1].

Praxisbeispiel: Ein Vertriebsteam muss bis mittags ein Angebot versenden. Es erstellt das Dokument lokal, klärt per Telefon mit dem Kunden, dass die Mail später kommt, und verschickt sie erst nach Wiederherstellung einmal. Doppelte Mails und Verwirrung beim Kunden entfallen.

3. Outlook-Profil nicht anfassen

Wer bei der Meldung »Profil wird geladen« ungeduldig wird und das Profil löscht oder neu anlegt, wirft den lokalen Cache weg. Im Exchange-Cache-Modus liegt dort eine Kopie bereits synchronisierter Mails, Kontakte und Termine [8]. Die Postfachdaten selbst liegen laut den Berichten hinter den ausgefallenen Frontend-Servern und gelten als intakt [3].

Praxisbeispiel: Ein Außendienstmitarbeiter löscht im Frust sein Profil und verliert im Cache liegende Termine der nächsten Woche. Eine kurze Anweisung der IT (»Profile bei Störungen nicht verändern«) hätte das verhindert.

4. Kritische Prozesse kennen

Ausgangspunkt jedes Notfallplans ist eine Business-Impact-Analyse: Welche Prozesse sind unverzichtbar, wie lange darf ein Ausfall dauern, welche IT-Systeme tragen sie, wie schnell müssen diese wieder verfügbar sein? Daraus ergeben sich das Recovery Point Objective (RPO, maximal akzeptabler Datenverlust) und das Recovery Time Objective (RTO, maximale Ausfallzeit). Die Analyse ist keine reine IT-Aufgabe, die Fachbereiche müssen ihre Abhängigkeiten selbst beschreiben [6]. Das BSI nennt Business Continuity Management als Teil der Mindestmaßnahmen für NIS-2-betroffene Einrichtungen [5].

Praxisbeispiel: In einem Workshop stellt eine Stadtwerke-Verwaltung fest: Die Störungsannahme darf höchstens zwei Stunden ausfallen, die interne Urlaubsplanung dagegen zwei Tage. Daraus folgt, dass nur die Störungsannahme einen vorbereiteten Notbetrieb braucht (illustratives Beispiel).

5. Notfallkanal unabhängig aufbauen

Eine zweite Anwendung ist keine Absicherung, wenn sie denselben Anmeldedienst benötigt; auch eine zweite Cloud hilft wenig, wenn der Zugang vom ausgefallenen System abhängt. Entscheidend ist, ob die Alternative ohne die gestörten Komponenten funktioniert. Das betrifft Identitätsprüfung, Zugriffsrechte und sichere Kommunikation gleichermaßen (Kommentar von Ismet Koyun in diesem Dokument).

Praxisbeispiel: Ein Energienetzbetreiber hält für die Leitwarte einen separaten, verschlüsselten Messenger mit eigener Anmeldung bereit und verteilt die Kontaktliste zusätzlich ausgedruckt. Fällt die Standard-Kommunikation aus, bleibt die Schichtübergabe möglich (illustratives Beispiel).

6. Notfallplan üben

Ein vorhandenes Backup beantwortet nicht, ob Beschäftigte mit den Daten weiterarbeiten können; das muss unter realistischen Ausfallbedingungen getestet werden (Kommentar von Ismet Koyun). Tabletop-Übungen decken in etwa zwei Stunden Lücken auf, die im Alltag nicht auffallen [6]. Notfallpläne müssen getestet und den Beschäftigten bekannt sein [6][5].

Praxisbeispiel: Die Geschäftsleitung spielt zwei Stunden lang das Szenario »E-Mail und Teams seit 24 Stunden nicht verfügbar« durch. Ergebnis: Niemand kennt die private Handynummer der Krisenkoordinatorin, und die Notfallkontakte liegen in genau dem System, das ausgefallen ist (illustratives Beispiel).

7. Beschaffung anpassen

Ausschreibungen und Einkaufsentscheidungen belohnen häufig die immer tiefere Integration in bestehende Plattformen, während offene Schnittstellen, Datenübertragbarkeit und Wechselmöglichkeiten zu wenig Gewicht erhalten. Abhängigkeit wird nicht beim Ausfall, sondern vorher eingekauft. Sinnvoll sind überprüfbare Anforderungen: offene Schnittstellen, übertragbare Daten, klare Zuständigkeiten und ein erprobter Notbetrieb (Kommentare von Ismet Koyun und Peer Heinlein in diesem Dokument).

Praxisbeispiel: Eine Behörde nimmt in die Ausschreibung für ihre Kollaborationslösung auf, dass der Anbieter einen vollständigen Datenexport in offenen Formaten und einen dokumentierten Notbetrieb nachweisen muss. Beides wird vor Zuschlag in einem Test geprüft (illustratives Beispiel).

FAQ

1. Was ist passiert?

Seit dem Nachmittag des 12. November 2026 sind Exchange Online, Outlook, Teams und weitere Microsoft-365-Dienste weltweit gestört; Probleme wurden in 74 Ländern und Gebieten gemeldet [1][3].

2. Handelt es sich um einen Cyberangriff?

Microsoft nennt nach eigenen Angaben keine Anzeichen für böswillige Aktivitäten. Die genaue Fehlerursache soll nach der Behebung erklärt werden [2][4].

3. Was ist die Ursache?

Eine bestätigte Ursache liegt nicht vor. Microsoft sprach zunächst von erhöhter Last, später von unerwartet ausgefallenen Servern, die automatische Health Checks nicht bestehen, und von einem überlasteten Prozess für sichere Verbindungen [1][3].

4. Wie groß ist das Ausmaß?

Downdetector verzeichnete fast 140.000 Meldungen allein für Outlook. Die tatsächliche Zahl der Betroffenen ist unbekannt, Microsoft nennt mehr als 430 Millionen Nutzer seiner 365-Apps [1].

5. Sind meine E-Mails verloren?

Die Statusmeldungen beschreiben Zugriffsprobleme und Zustellverzögerungen, aber keinen Verlust gespeicherter Mails. Microsoft hat das Zeitfenster für die Zustellung auf 48 Stunden verlängert [2][8].

6. Warum trifft ein Mail-Problem auch Teams?

Viele Funktionen, etwa die Terminplanung, hängen von Exchange Online ab. Chats und Meeting-Teilnahme laufen laut Microsoft überwiegend weiter, Kalender und Einladungen sind eingeschränkt [2][4].

7. Was kann ich als Betroffener kurzfristig tun?

Dienststatus prüfen, die Webversion nutzen, lokal gespeicherte Dateien offline bearbeiten und für dringende Fälle einen erlaubten Ersatzweg wie das Telefon wählen. Outlook-Profile nicht löschen, damit der lokale Cache erhalten bleibt [2][4][3].

8. Was bedeutet digitale Souveränität im Ernstfall?

Laut den Kommentaren in diesem Dokument geht es nicht nur um Datenspeicherort, sondern darum, bei einer Störung handlungsfähig zu bleiben, etwa durch unabhängige Anmeldung, offene Schnittstellen und einen erprobten Notbetrieb.

9. Was verlangt NIS-2 zur Betriebskontinuität?

30 BSIG verpflichtet wichtige und besonders wichtige Einrichtungen unter anderem zur Aufrechterhaltung des Betriebs (Backup-Management, Wiederherstellung nach einem Notfall) und zum Krisenmanagement. Das BSI empfiehlt ein BCMS, etwa nach BSI-Standard 200-4 [5][6].

10. Wer ist von NIS-2 betroffen, und was droht bei Verstößen?

Betroffen sind wichtige und besonders wichtige Einrichtungen in 18 kritischen Sektoren, etwa Energie, Verkehr, Gesundheit und digitale Infrastruktur. Bei Verstößen sind Geldbußen von bis zu 10 Mio. Euro oder 2 % des weltweiten Jahresumsatzes vorgesehen [7].

Quellen

[1] Yahoo Nachrichten, 13.11.2026: https://de.nachrichten.yahoo.com/microsoft-ausfall-74-l%C3%A4ndern-outlook-101944299.html

[2] Mimikama, 13.11.2026: https://www.mimikama.org/microsoft-stoerung-outlook-teams-november-2026/

[3] Der Windows Papst, 13.11.2026: https://www.der-windows-papst.de/2026/11/13/microsoft-365-stoerung-november-2026-verlauf-ursache-und-was-admins-tun-sollten/

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

Der aktuelle Stand ist deutlich positiver als noch gestern:

Microsoft meldet die Wiederherstellung der zuvor betroffenen Dienste. Laut dem finalen Status sind die Services in den betroffenen Umgebungen vollständig wiederhergestellt. Auch der während der Störung entstandene E-Mail-Rückstau wurde abgearbeitet.

Betroffen waren unter anderem Exchange Online/Outlook, Teams, Microsoft 365 Copilot, SharePoint Online und Defender XDR.

Microsoft hatte die Wiederherstellung bewusst schrittweise durchgeführt und nach jeder Stufe die Stabilität geprüft. Nach eigener Aussage dauerte die Wiederherstellung dadurch länger.

Die zugrunde liegende technische Störung wurde laut Microsoft behoben. Als Ursache nennt das Unternehmen ein Problem, das bei einer früheren Erweiterung der Netzwerkkapazität entstanden war und durch eine spätere Netzwerkänderung zum Vorschein kam.

Kein Cyberangriff und kein KI-/Agentenproblem: Microsoft erklärt ausdrücklich, dass die Störung weder mit einem Cybervorfall noch mit »AI/agents« zusammenhing.

Microsoft hat außerdem einen vollständigen Post-Incident Report angekündigt. Dieser soll nach Abschluss der Untersuchung veröffentlicht werden.

Kurz gesagt

Stand 14. November 2026, morgens: Die akute Großstörung gilt als behoben. Outlook/Exchange, Teams, Copilot und die weiteren betroffenen Microsoft-365-Dienste sind wiederhergestellt, und Microsoft meldet auch den E-Mail-Rückstau als abgearbeitet.

Noch nicht abgeschlossen ist dagegen die Ursachenanalyse im Detail. Microsoft hat zwar den Zusammenhang mit dem früheren Netzwerk-Kapazitätsupgrade benannt, den ausführlichen Abschlussbericht aber erst angekündigt.

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