Gefälschte Rechnungen, manipulierte Bankverbindungen und täuschend echte E-Mails: Invoice Fraud zählt zu den gefährlichsten Formen des Business Email Compromise. Der Schaden betrifft dabei nicht nur die Unternehmen, die Geld verlieren, sondern auch jene, deren Identität für den Betrug missbraucht wird. Warum technische Schutzmechanismen wie SPF, DKIM und DMARC entscheidend sind – und weshalb viele Unternehmen dennoch angreifbar bleiben.

Management Summary

Bedrohungslage: Invoice Fraud ist eine Form des Business Email Compromise. Täter versenden gefälschte Rechnungen oder melden angeblich geänderte Bankverbindungen im Namen realer Lieferanten [1][4].

Invoice Fraud ist eine Form des Business Email Compromise. Täter versenden gefälschte Rechnungen oder melden angeblich geänderte Bankverbindungen im Namen realer Lieferanten [1][4]. Doppeltes Risiko: Zahlende Unternehmen verlieren Geld, imitierte Unternehmen verlieren Reputation und Geschäftsbeziehungen.

Zahlende Unternehmen verlieren Geld, imitierte Unternehmen verlieren Reputation und Geschäftsbeziehungen. Empfängerschutz: Vier-Augen-Prinzip, feste Prüfprozesse für Kontodaten und Rückruf über bekannte Kontaktwege stoppen die meisten Angriffe vor der Zahlung [1].

Vier-Augen-Prinzip, feste Prüfprozesse für Kontodaten und Rückruf über bekannte Kontaktwege stoppen die meisten Angriffe vor der Zahlung [1]. Domänenschutz: SPF, DKIM und DMARC verhindern den Missbrauch der eigenen Absenderdomain [2]. Nur die Policy »p=reject« weist gefälschte Nachrichten konsequent ab.

SPF, DKIM und DMARC verhindern den Missbrauch der eigenen Absenderdomain [2]. Nur die Policy »p=reject« weist gefälschte Nachrichten konsequent ab. Umsetzung: DMARC-Reporting-Tools wie 25Reports schaffen Transparenz über alle Versandquellen. So wird die Policy schrittweise von »p=none« über »p=quarantine« zu »p=reject« verschärft [7].

Invoice Fraud gehört inzwischen zu den häufigsten Betrugsformen im geschäftlichen E-Mail-Verkehr. Die Methode ist ebenso perfide wie wirkungsvoll: Kriminelle manipulieren Rechnungen oder versenden täuschend echte Zahlungsaufforderungen im Namen real existierender Unternehmen. Ziel ist es, Empfänger dazu zu bringen, Rechnungsbeträge auf die Konten der Angreifer zu überweisen.

Besonders perfide daran: Die Angriffe wirken oft vollkommen plausibel. Häufig stammen die Rechnungen scheinbar von bekannten Lieferanten oder langjährigen Geschäftspartnern. Eine geänderte Bankverbindung wird beiläufig erwähnt und oft wird Zeitdruck durch Mahnungen oder angeblich dringende Zahlungsfristen erzeugt. Wird die Manipulation nicht rechtzeitig erkannt, landet das Geld auf ausländischen Konten und ist meist unwiederbringlich verloren.

Dabei geraten jedoch nicht nur die Unternehmen, die die Rechnung begleichen, in Gefahr. Auch die Firmen, deren Namen und Domains für den Betrug missbraucht werden, tragen erhebliche Risiken. Kunden und Partner verlieren Vertrauen, Geschäftsbeziehungen werden belastet und die Reputation leidet nachhaltig.

Was hilft Empfängern gegen Invoice Fraud

Das Angriffsmuster wird sowohl mit klassischen Rechnungen als auch mit E-Rechnungen in den in Deutschland üblichen Formaten X-Rechnung oder ZUGFeRD verwendet. E-Rechnungen ermöglichen zwar – entsprechende Software vorausgesetzt – eine einfachere Prüfung auf konsistente Daten, sind jedoch nicht grundsätzlich gegen Invoice Fraud gefeit. Eine besondere Gefahr besteht bei Abweichungen zwischen dem PDF-Sichtbeleg und dem strukturierten Datensatz zur Verarbeitung.

Typische Warnsignale für Invoice Fraud lassen sich dennoch bereits in der eingehenden E-Mail erkennen. Dazu gehören leicht veränderte Absenderadressen, unbekannte Domains oder minimale Schreibfehler, die auf den ersten Blick kaum auffallen. Ebenso verdächtig sind kurzfristige Änderungen der Bankverbindung oder IBANs aus dem Ausland. Auch optische Auffälligkeiten in PDF-Rechnungen – etwa unterschiedliche Schriftarten, unscharfe Logos oder fehlerhafte Formatierungen – können auf Manipulationen hindeuten.

Der wirksamste Schutz auf Empfängerseite ist häufig organisatorischer Natur. Bewährt haben sich das Vier-Augen-Prinzip bei Zahlungen sowie klare Prozesse zur expliziten Prüfung geänderter Kontodaten. Neue oder abweichende Bankverbindungen sollten grundsätzlich telefonisch über bereits bekannte Kontaktwege bestätigt werden. Schulungen tragen zusätzlich dazu bei, Mitarbeitende für typische Betrugsmuster zu sensibilisieren.

Wirksame Maßnahmen zum Schutz der eigenen Domäne und der Reputation

Ob gefälschte Rechnungen oder andere E-Mails – alle Organisationen und Unternehmen sind aufgefordert, ihre eigene Domain gegen Missbrauch abzusichern. Denn Angreifer nutzen häufig gefälschte Absenderadressen oder kompromittierte E-Mail-Konten, um Rechnungen glaubwürdig erscheinen zu lassen. Technisch basiert der Schutz vor solchem Missbrauch auf drei zentralen Standards: SPF, DKIM und DMARC.

SPF definiert, welche Mailserver berechtigt sind, E-Mails im Namen einer Domain zu versenden. DKIM ergänzt ausgehende Nachrichten um eine digitale Signatur, die Manipulationen erkennbar macht. DMARC wiederum verbindet beide Verfahren und legt fest, wie empfangende Mailserver mit Nachrichten umgehen sollen, die die Prüfungen nicht bestehen.

Entscheidend ist dabei die sogenannte DMARC-Policy des Senders. Die initiale Policy »p=none« erzeugt bestenfalls lediglich Berichte ohne Schutzwirkung zu entfalten. Schutz vor dem Missbrauch der eigenen Domain bietet nur die Policy »p=reject«. Sie veranlasst den Mailserver auf der Empfängerseite dazu, alle gefälschte E-Mails konsequent abzuweisen.

Aus Sorge, versehentlich die Zustellung von eigenen, legitimen E-Mails zu blockieren, verbleibt die DMARC-Policy oft auf dem initialen Monitoring-Modus und bietet so keinen Schutz vor Missbrauch. Der Grund dafür ist meist mangelnde Transparenz über die eigene E-Mail-Infrastruktur. In vielen Unternehmen versenden unterschiedlichste Systeme E-Mails im Namen der Domain – von CRM- und ERP-Systemen bis hin zu Newsletter-Tools oder externen Dienstleistern. Werden diese Quellen nicht vollständig berücksichtigt, kann eine strikte DMARC-Konfiguration tatsächlich zu Ausfällen führen. Hinzu kommt, dass DMARC-Reports in Form komplexer XML-Dateien bereitgestellt werden und ohne spezialisierte Werkzeuge kaum sinnvoll auswertbar sind.

Moderne DMARC-Reporting-Tools schaffen schnell und sicher Abhilfe

Genau an diesem Punkt setzen Monitoring-Lösungen wie 25Reports an. Sie visualisieren Absender, Authentifizierungsfehler und potenzielle Risiken übersichtlich in Dashboards und helfen Unternehmen und anderen Organisationen dabei, ihre Mailinfrastruktur vollständig zu erfassen.

Dadurch wird es möglich, DMARC schrittweise und kontrolliert von »p=none« über »p=quarantine« bis hin zu »p=reject« zu verschärfen – ohne das Risiko, legitime Kommunikation unbeabsichtigt zu blockieren. Gleichzeitig lassen sich neue oder unbekannte Absender frühzeitig erkennen, ebenso wie Manipulationen an DNS-Einträgen oder auffällige Veränderungen im Mailverkehr.

Invoice Fraud ist längst kein Randphänomen mehr, sondern eine alltägliche Bedrohung für Unternehmen jeder Größe. Effektiver Schutz erfordert deshalb sowohl technische Maßnahmen als auch klare organisatorische Prozesse. Erst das Zusammenspiel aus sensibilisierten Mitarbeitenden, sicheren Zahlungsabläufen und konsequent abgesicherten E-Mail-Domänen schafft die Grundlage, um Betrügern die Angriffsfläche nachhaltig zu entziehen.

Stefan Cink, Experte für E-Mail-Sicherheit, NoSpamProxy

www.nospamproxy.com

Tipps für die Praxis

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind fiktive, illustrative Szenarien.

1. Vier-Augen-Prinzip

Was zu tun ist: Jede Zahlung und jede Änderung von Stammdaten wird von einer zweiten Person freigegeben. Die Freigebenden prüfen dabei nicht nur den Betrag, sondern auch, ob sich die IBAN gegenüber früheren Zahlungen geändert hat. [1]

Praxisbeispiel: Eine Buchhalterin erfasst die Rechnung eines langjährigen Lieferanten mit neuer IBAN. Der Teamleiter bemerkt im Freigabeprotokoll die Abweichung und stoppt die Zahlung, bis die Änderung geklärt ist.

2. Rückruf über bekannte Kontaktwege

Was zu tun ist: Ändern sich Kontodaten, wird die Änderung telefonisch bestätigt. Die Nummer stammt aus dem Vertrag oder dem ERP-System – niemals aus der E-Mail oder der Signatur der Anfrage. [1]

Praxisbeispiel: Ein Lieferant meldet per E-Mail eine neue Bankverbindung »ab sofort«. Die Mitarbeiterin ruft den bekannten Ansprechpartner an. Dieser weiß nichts von einer Änderung – der Betrugsversuch ist entlarvt.

3. Limits und Vertretungsregeln

Was zu tun ist: Freigabelimits und feste Vertretungen sorgen dafür, dass auch bei Abwesenheit kein Druck entsteht, Prozesse zu umgehen. [1]

Praxisbeispiel: Ab einem festgelegten Betrag ist eine zweite Unterschrift Pflicht. Ist die Geschäftsführung im Urlaub, übernimmt eine benannte Vertretung – eine angeblich »dringende« Mail des Chefs ändert daran nichts.

4. Empfängerprüfung der Bank nutzen

Was zu tun ist: Seit Oktober 2025 prüfen Banken im Euroraum bei Überweisungen, ob Empfängername und IBAN zusammenpassen. Eine Warnung wird nie ignoriert, sondern als Anlass für eine Rückfrage genommen. [6]

Praxisbeispiel: Die Bank meldet, dass der Name des Zahlungsempfängers nicht zur IBAN passt. Statt die Warnung zu bestätigen, hält das Unternehmen die Zahlung an und klärt die Kontodaten beim Lieferanten.

5. E-Mail-Konten absichern

Was zu tun ist: Mehr-Faktor-Authentifizierung und aktuelle Software erschweren die Übernahme von Postfächern, über die Angreifer echte Mailverläufe nutzen können. [1]

Praxisbeispiel: Die Zugangsdaten eines Mitarbeiters der Kreditorenbuchhaltung gelangen in falsche Hände. Dank Mehr-Faktor-Authentifizierung reicht das Passwort allein nicht aus, und das Postfach bleibt geschützt.

6. Mitarbeitende schulen

Was zu tun ist: Regelmäßige Schulungen vermitteln typische Betrugsmuster wie Zeitdruck, Geheimhaltung oder abweichende Zahlungswege. Wichtig ist eine Kultur, in der Nachfragen ausdrücklich erwünscht sind. [1]

Praxisbeispiel: Das Unternehmen führt vierteljährlich eine kurze Schulung mit anonymisierten Fälschungsbeispielen durch. Wer eine verdächtige Rechnung meldet, erhält positives Feedback statt Kritik für die Verzögerung.

7. Versandquellen inventarisieren

Was zu tun ist: Bevor die DMARC-Policy verschärft wird, müssen alle Systeme bekannt sein, die E-Mails im Namen der Domain versenden – vom CRM- und ERP-System bis zum Newsletter-Tool und externen Dienstleistern. [7]

Praxisbeispiel: Bei der Bestandsaufnahme zeigt sich, dass ein externer Dienstleister Mahnungen im Namen der Firma verschickt. Er wird vor der Umstellung auf »p=reject« korrekt in SPF und DKIM eingebunden, sonst würden diese Mahnungen blockiert.

8. DMARC schrittweise verschärfen

Was zu tun ist: Die Policy wird in Stufen von »p=none« über »p=quarantine« zu »p=reject« angehoben. Die DMARC-Berichte werden dabei regelmäßig ausgewertet, etwa mit einem Reporting-Tool wie 25Reports. Bei komplexen Organisationen kann der Weg Monate dauern. [7]

Praxisbeispiel: Ein Unternehmen startet mit »p=none«, wertet die Berichte aus, behebt Fehlkonfigurationen bei einzelnen Systemen und stellt erst dann auf »p=quarantine« und schließlich »p=reject« um.

FAQ – Häufige Fragen

1. Was ist Invoice Fraud?

Invoice Fraud (Rechnungsbetrug) bezeichnet gefälschte oder manipulierte Rechnungen, mit denen Zahlungen auf Täterkonten umgeleitet werden. Die Täter fälschen dazu Lieferanten-E-Mails oder kompromittieren echte Konten [4].

2. Worin unterscheidet sich Invoice Fraud von CEO Fraud?

Beide gehören zum Oberbegriff Business Email Compromise (BEC). Beim CEO Fraud geben sich Täter als Geschäftsführung aus, beim Invoice Fraud als Lieferant oder Geschäftspartner [4][5].

3. Woran erkenne ich eine gefälschte Rechnung?

Typische Warnsignale sind ungewöhnlicher Zeitdruck, Geheimhaltung, neue Bankverbindungen, unbekannte Zahlungsempfänger und leicht veränderte Absenderadressen [1]. Auch optische Auffälligkeiten im PDF können auf eine Manipulation hindeuten.

4. Sind E-Rechnungen automatisch sicher?

Nein. X-Rechnung und ZUGFeRD erleichtern die Prüfung auf konsistente Daten, sind aber nicht grundsätzlich gegen Invoice Fraud gefeit. Gefährlich sind vor allem Abweichungen zwischen PDF-Sichtbeleg und strukturiertem Datensatz.

5. Was muss ich tun, wenn ich bereits überwiesen habe?

Kontaktieren Sie sofort die Hausbank und veranlassen Sie Rückruf bzw. Zahlungsstopp. Informieren Sie anschließend Führungskräfte und IT, sichern Sie Beweise (E-Mails, Header, Screenshots) und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei [1].

6. Was leisten SPF, DKIM und DMARC?

SPF legt fest, welche Server für eine Domain senden dürfen. DKIM signiert Nachrichten kryptografisch. DMARC definiert, wie mit Nachrichten umzugehen ist, die diese Prüfungen nicht bestehen, und legt fest, wohin Berichte gesendet werden [2].

7. Warum reicht die DMARC-Policy »p=none« nicht aus?

Sie erzeugt lediglich Berichte, ohne gefälschte Nachrichten abzuweisen. Erst »p=reject« lässt empfangende Server gefälschte E-Mails konsequent ablehnen.

8. Wie lange dauert der Weg zu »p=reject«?

Das hängt von der Komplexität der Mailinfrastruktur ab. Bei komplexen Organisationen kann der sichere Wechsel Monate dauern, weil häufig vergessene Versandquellen entdeckt werden [7].

9. Schützt DMARC auch vor ähnlich klingenden Domains?

Nein. Lookalike-Domains, die der Angreifer selbst registriert, bestehen die Prüfungen der E-Mail-Authentifizierung. Hier helfen Prüfprozesse für Zahlungsdaten und geschulte Mitarbeitende [3].

10. Wie hoch sind die Schäden durch BEC?

Das FBI zählte für die USA 2025 BEC-Schäden von 3,05 Milliarden US-Dollar [3]. Für Deutschland nennt ein Forschungsbericht des BKA aus 2024 einen Schaden von knapp 110 Millionen Euro [4].

Quellen

[1] Bundeskriminalamt Österreich: CEO Fraud / Business E-Mail Compromise (BEC): https://www.bundeskriminalamt.at/212/eigentum/betrug/ceo_fraud.html

[2] BSI: Technische Richtlinie TR-03182 Email Authentication: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TR03182/BSI-TR-03182.pdf?__blob=publicationFile&v=6

[3] nebty: CEO-Fraud und Business Email Compromise erkennen, verhindern, richtig reagieren: https://nebty-id.com/de/business-email-compromise-guide/

[4] mailbox.org: Business Email Compromise – So verhindern Sie E-Mail-Betrug: https://mailbox.org/de/blog/business-email-compromise-schutz-vor-e-mail-betrug/

[5] Microsoft Security: Was ist Business E-Mail Compromise (BEC)?: https://www.microsoft.com/de-de/security/business/security-101/what-is-business-email-compromise-bec

[6] Wirtschaftsradar: CEO Fraud – Ablauf, Beispiele und Schutzmaßnahmen: https://wirtschaftsradar.com/ceo-fraud-erkennen-und-verhindern/

Alle Quellen abgerufen am 17.11.2026.

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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