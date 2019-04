Wenn eine Wolke nicht mehr reicht

Jahrelang gab es die Diskussion, ob Unternehmen in die Cloud gehen sollten. Viele Bedenken wegen Datensicherheit und Datenhoheit wurden geäußert. Mittlerweile hat sich das fast von selbst erledigt. Nicht mehr nur die Cloud ist in den Organisationen akzeptiert, nein, es gibt mittlerweile Unternehmen, denen eine Cloud nicht mehr reicht.

Viele Firmen und Institutionen haben sich im Laufe der Zeit mehrere Systeme von verschiedenen Cloud-Hosting-Partnern oder IaaS-, PaaS-, SaaS-Anbietern zugelegt, teils koordiniert von der IT-Abteilung, teils als Wildwuchs durch die Ungeduld der Fachabteilungen. Dieses Konglomerat an Clouds macht aber noch keine Multi-Cloud-Architektur. Solche Architekturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sorgfältig geplant und nicht zufällig entstanden sind. Anstelle einer Ad-hoc-Integration zwischen fragmentierten Systemen wird eine kohärente Architektur umgesetzt, mit einem einzigen Kontrollpunkt für alle Cloud-Ressourcen von jedem involvierten Anbieter.

Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, dass eine offene, hybride Multi-Cloud-Lösung ganz klare Wettbewerbsvorteile generiert. Eine wohldurchdachte, hybride Multi-Cloud-Architektur passt sich mit diversen Cloud-Providern und Konfigurationen ideal an unterschiedliche Use-Cases, selbst von kritischen Applikationen, an und lässt sich trotzdem einheitlich verwalten.

Laut Studien der Marktforscher von IDC werden bis 2024 schon 90 Prozent der Unternehmen integrierte, hybride Multi-Cloud-Tools und -Strategien nutzen, um unterschiedliche Applikationen und Einsatzszenarien bestmöglich zu unterstützen. Durch hybride Multi-Clouds lässt sich für jeden Workload die beste Plattform mit dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis auswählen. Außerdem verhindert man Abhängigkeiten von einem einzigen Anbieter, der plötzlich seine Preise oder sein Angebot ändern könnte.

Cloud-Technologien zeichnen sich durch rasante Entwicklungsgeschwindigkeiten aus. Wie die Cloud in drei oder fünf Jahren aussieht, weiß niemand so genau. Es ist daher eine gute Strategie sich mit hybriden Multi-Cloud-Lösungen die notwendige Freiheit zu sichern, um sich schnell anzupassen. Die IT kann diverse Cloud-Lösungen innerhalb einer Umgebung relativ einfach verwalten, Daten beliebig hin und her schieben, was zu mehr Transparenz und Flexibilität und letztlich zu mehr Wettbewerbsfähigkeit verhilft.

Herzlichst, Ihr Albert Absmeier

Chefredakteur

