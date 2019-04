Studie »The Future of Multi-Cloud« – Die Multi-Cloud zukunftssicher schützen

Technologien verändern sich immer schneller. So wird es für IT-Verantwortliche immer schwieriger, die richtigen zukunftsfähigen Sicherheitslösungen zu implementieren. Welche Trends in den kommenden Jahren dabei zu berücksichtigen sind, zeigt die aktuelle Studie »The Future of Multi-Cloud« (FOMC) der Foresight Factory.

Noch vor wenigen Jahren wurden Daten selbstverständlich im eigenen Rechenzentrum gespeichert. Dort befanden sich auch die Anwendungsserver. Doch inzwischen nutzen zwei Drittel der deutschen Unternehmen Cloud-Services und setzen dabei zunehmend Lösungen von verschiedenen Anbietern ein. Dadurch flammt die zuletzt als fast erledigt gegoltene Sicherheitsdebatte wieder auf. Denn aufgrund des komplexen Managements und möglichen Sicherheitslücken in den zahlreich zu nutzenden Tools können neue Gefahren entstehen. Zusätzlich öffnet Schatten-IT durch nicht genehmigte Cloud-Anwendungen ein Scheunentor für Cyberkriminelle.

Gleichzeitig nutzen die Hacker immer intelligentere Angriffsmethoden, die häufig selbst aktuelle Schutzmaßnahmen der Unternehmen überwinden können. Die Security-Richtlinien müssen daher immer strenger und die Zugriffsrechte stärker eingeschränkt werden, ohne jedoch die Nutzerfreundlichkeit und Produktivität der Mitarbeiter zu beeinträchtigen. Entsprechend sind umfassende und flexible Sicherheitsstrategien nötig, um gerade für die Multi-Cloud ausreichend Kontrolle, Transparenz und Kontext zu gewährleisten.

Aktuelle Trends. Laut den 2018 Threat Predictions von McAfee sollten Unternehmen insbesondere folgende Trends beachten: Durch neue und immer günstigere Machine-Learning-Systeme wird es einen Wettlauf zwischen intelligenter Malware und KI-basierten Sicherheitssystemen geben. Der Wert persönlicher Daten erhöht sich zunehmend, wodurch Cyberkriminelle vermehrt Zugriff darauf erhalten wollen. Diese sensiblen Informationen sind immer stärker abzusichern. Und während die Gefahr durch immer stärker personalisierte Ransomware weiterhin steigt, kommen neue Bedrohungen durch Schwachstellen in serverlosen Apps hinzu.

Während sich viele Unternehmen mit den Security-Herausforderungen der Multi-Cloud zumindest theoretisch schon auseinandergesetzt haben, bildet der Umgang mit serverlosen Apps häufig Neuland. Dabei weisen auch sie erhebliches Gefahrenpotenzial auf. So ermittelte PureSec, dass jede fünfte serverlose Anwendung eine kritische Sicherheitslücke enthält. Diese lässt sich auf der genutzten Plattform wie AWS Lambda oder Microsoft Azure lokalisieren. Security-Dashboards zur Absicherung mehrerer Cloud-Services funktionieren eventuell nicht bei allen Architekturen oder erkennen nicht alle Sicherheitslücken. Entsprechend müssen Unternehmen spezialisierte Lösungen einsetzen oder in das Dashboard integrieren.

Die wachsende Nutzung der Multi-Cloud kann ebenfalls zu Sicherheitsproblemen führen. Denn Unternehmen benötigen immer mehr Anwendungen und Services von Drittanbietern für das Management. Diese können Schwachstellen aufweisen oder falsch konfiguriert sein. Eine plattformübergreifende Standardisierung der Sicherheit erweist sich in der Multi-Cloud in der Regel als aufwändig und komplex. So lassen sich kaum einheitliche Richtlinien über alle Cloud-Services hinweg einführen. Allerdings kann die Einbindung mehrerer Provider in ein Gesamtsystem auch die Security erhöhen. Denn die redundante Speicherung sensibler Daten ermöglicht ihre schnelle Wiederherstellung nach einer erfolgreichen Attacke.

Public Cloud: nein oder ja? Bei der Sicherheitsdebatte steht insbesondere die Public Cloud im Fokus, die nach wie vor als potenziell unsicher gilt. So möchten laut einer aktuellen AWS-Umfrage 61 Prozent der Unternehmen keine sensiblen Daten-Workloads in Public Clouds betreiben. Diese Bedenken entsprechen aber nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. So verbessern moderne Orchestrierungs- und Automatisierungssysteme die Sicherheit von Public Clouds. Außerdem helfen sie bei der Standardisierung und Verschlankung von IT-Prozessen, der Reduzierung von Betriebskosten und der schnelleren Markteinführung von Produkten.

Durch den Einsatz automatisierter Systeme und der damit einhergehenden Vermeidung manueller Prozesse lassen sich Angriffe deutlich früher erkennen und damit die Infrastrukturen besser schützen. Dabei sollte eine umfassende Automatisierung des Betriebs die Konfiguration, Bereitstellung und Skalierung von Servern und Anwendungen enthalten. Wenn Unternehmen zudem den Datenschutz mit einem zentralen Tool verwalten sowie Daten bei Bedarf zwischen Public und Private Clouds migrieren können, erhalten sie die notwendige Flexibilität für eine höhere Performance und schnellere Reaktion auf neue Kundenwünsche.

Da sich die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zunehmend verbessern, dürften in den kommenden Jahren immer mehr Daten und Anwendungen in Public Clouds verlagert werden. Die Security erhöht sich zudem, wenn die Daten nicht mehr nur bei einem Provider gespeichert sind. Allerdings können zukünftige Einsatzszenarien auch zu komplexen Interaktionen mit kritischen Infrastrukturen führen, die wichtige Dienste bereitstellen. So sind entsprechende Sicherheitslösungen einzuführen, die zum Beispiel Multi-Cloud-basierte Services für vernetzte Fahrzeuge, Stromnetze oder öffentliche Infrastrukturen schützen.

Die Ansprüche der Verbraucher steigen. Unternehmen müssen nicht nur mögliche Angriffe durch Cyberkriminelle im Auge behalten, sondern auch die Wünsche der Nutzer. Diese möchten immer genauer wissen, wie ihre persönlichen Daten gespeichert und genutzt werden – vor allem seit Einführung der DSGVO. So wollen gemäß Foresight Factory Research 86 Prozent der Konsumenten in Teilen Westeuropas und 81 Prozent weltweit mehr Kontrolle über ihre Daten besitzen. Dabei entscheiden sie immer detaillierter, welche Daten wie gespeichert und für welche Zwecke eingesetzt werden dürfen. So geben sie zum Beispiel bei Rabattkarten einige Informationen für bestimmte Einzelhändler frei, damit sie entsprechende Preisnachlässe oder Sonderkonditionen erhalten, andere Anbieter webbasierter Apps dürfen dagegen nicht darauf zugreifen.

Dies bedeutet für Unternehmen jedoch, dass sie unterschiedliche Speicherorte und -architekturen mit verschiedenen Eigenschaften bereitstellen müssen, um diese individuellen Wünsche zuverlässig zu erfüllen. So halten sie etwa sehr sensible persönliche Angaben wie die Kontonummer im eigenen Rechenzentrum vor, weniger kritische wie Name und Mail-Adresse in Public Clouds und unkritische Informationen wie zu den gekauften Produkten in Public Clouds. Das Bereithalten von Daten für unterschiedliche Zwecke und deren Verschiebung bei Änderungen funktioniert nur in der Multi-Cloud. Doch damit erhöht sich häufig auch die Komplexität im Management und damit wiederum die Sicherheitsgefahr, wenn keine integrierten, umfassenden Dashboards genutzt werden.

Fazit. Die Multi-Cloud ermöglicht das flexible Erfüllen individueller Kundenwünsche und bietet eine hohe Sicherheit durch redundante Datenhaltung. Aber viele Unternehmen sind mit den zahlreichen Management-Tools sowie den sich ständig verändernden Angeboten überfordert. Das kann die Sicherheitsgefahr erhöhen. Mit aktuellen Security-Lösungen können sie Anwendungen ohne infrastrukturelle oder geographische Einschränkungen auf jedes Cloud-Modell sicher übertragen – falls der Provider die entsprechenden Funktionen transparent und nachprüfbar unterstützt.

Andreas Riepen,

Vice President DACH

bei F5 Networks

