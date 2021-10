Wie man im Zeitalter der Telearbeit die Fernzugriffssicherheit gewährleistet – Die interne Perspektive

In Pandemiezeiten und der damit verbundenen Zunahme der Telearbeit werden Fragen der Cybersecurity immer komplexer. Fernzugänge, die über VPN bereitgestellt und a priori durch Firewalls geschützt werden, sind immer häufiger das Ziel gefährlicher Angriffe. Was kann man dagegen tun und wie kann man maximalen Schutz garantieren?

Seit dem ersten Lockdown im letzten Frühjahr heißt es von allen Seiten: Die Telearbeit muss so schnell wie möglich in den Unternehmen Einzug halten. Das hat dazu geführt, dass Unternehmen Remote-Arbeitsplätze eingerichtet haben und diese Organisationsform allmählich zur neuen Norm wird. So hat eine von L’Usine Nouvelle durchgeführte Umfrage kürzlich ergeben, dass 72 % der Entscheidungsträger seit der Covid-19-Krise mehr Vertrauen in das Potenzial der Telearbeit haben. 78 % geben an, dass diese in ihrem Unternehmen häufiger angeboten wird.

Trotz dieser Zuversicht gilt es jedoch, die Risiken der Digitalisierung der Arbeit und der Zunahme von Remote Work zu berücksichtigen. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Fernzugriff bieten, müssen die Risiken von Cyberangriffen und die Notwendigkeit des Managements von Sicherheitsverletzungen auf VPNs, die Computer mit entfernten Servern verbinden, sowie auf Firewalls berücksichtigen. Zudem muss sichergestellt sein, dass privilegierte Konten gesichert sind, um sensible Daten zu schützen und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.

Die Notwendigkeit eines »Zero Trust«-Sicherheitsansatzes. In diesem Zusammenhang haben Unternehmen keine andere Wahl, als einen »Zero Trust«-Sicherheitsansatz zu verfolgen. Auf der Grundlage dieses Prinzips können sie sicherstellen, dass Dritte nur auf die Ressourcen zugreifen können, die sie für ihre Arbeit benötigen. Gleichzeitig können Sicherheitsteams kontrollieren, wer wann auf welche Ressource(n) zugreifen kann und somit Unternehmensdaten schützen sowie die neuen Datenschutzbestimmungen einhalten.

Denn auch wenn VPNs und Firewalls dazu gedacht sind, Anwendern sichere Fernzugriffsmöglichkeiten zu bieten, sind sie ohne eine echte Kontrolle der Datenströme und ein Verständnis für die Verwundbarkeit von Unternehmen, mehr denn je ein bevorzugtes Ziel für Cyberangreifer. Denn Telearbeit weist eine entscheidende Schwachstelle auf: Sie vergrößert die Angriffsfläche, über die das Unternehmen destabilisiert oder sogar zum Stillstand gebracht werden kann. Es ist daher unerlässlich, den Perimeter-Zugang ebenso zu verwalten wie das interne Netzwerk und genau zu wissen, wem der Zugang gewährt wird.

Die Lösung: Passwörter, die von außen unsichtbar sind. Durch den Einsatz von »VPN-less«-Lösungen, die aus einer webportalähnlichen Oberfläche bestehen, ist es möglich, Datenströme umzuleiten und gleichzeitig Passwörter in einem Safe zu speichern. Aufgrund dieser zentralen Verwaltung sind die Passwörter von außen, dass heißt vom Standort des Benutzers aus, nicht mehr sichtbar und können nicht kompromittiert werden.

Damit diese Art von Architektur eingesetzt werden kann, muss ein Gateway bereitgestellt werden, das in 99 % der Fälle ein reines HTML-Gateway ist, um dem Benutzer den Zugriff über einen virtuellen Tunnel auf eine lokal verwaltete Komponente am Client zu ermöglichen. So sehen sowohl das Gateway als auch der Benutzer niemals das Passwort: Das ist der Kern der Philosophie von Remote-Access- und PAM-Lösungen.

Im Wesentlichen zielt eine Privileged-Access-Management-Lösung darauf ab, Organisationen vor der unberechtigten Nutzung von privilegiertem Zugriff zu schützen, sei es versehentlich oder absichtlich. Mit zunehmender Größe und Komplexität von IT-Systemen wird die Verwaltung von privilegierten Zugriffen immer wichtiger. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Fernarbeit: Dabei gilt es zu verhindern, dass ein Passwort den entfernten Benutzer erreicht, und gleichzeitig eine große Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen und Systemen zu ermöglichen.

Fazit. Das Ziel dabei ist nicht unbedingt, VPNs zu ersetzen, die für den Fernzugriff sehr nützlich sind. Im Gegenteil: Es geht darum, sich auf den Zugriff auf privilegierte Konten von außen zu konzentrieren – mittels Add-ons zu PAM-Lösungen – anstatt unabhängige Lösungen zu implementieren. Bei diesem Ansatz gibt es den Begriff des Perimeters nicht mehr: Alles wird aus einer internen Perspektive betrachtet, um die Cybersicherheit von Anwendungen und Systemen zu gewährleisten.

Stefan Schweizer,

Vice President Sales DACH

bei ThycoticCentrify

