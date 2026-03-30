Cloud bremst KI: Warum 86 Prozent der Unternehmen ihr Potenzial verschenken

KI erhöht die Abhängigkeit von der Cloud, doch notwendige Investitionen fehlen.

Legacy-Anwendungen und Daten bremsen Innovation, Modernisierung wird zur wichtigsten Cloud-Priorität.

Komplexe Technologie-Ökosysteme rücken Security-Investitionen und den Fokus auf Grundlagen in den Mittelpunkt.

NTT DATA, ein Anbieter von KI-, digitalen Business- und Technologie-Services, hat die neue Studie Cloud-led innovation in the era of AI: The new rules for driving value with cloud veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse belegen, dass nur 14 Prozent der befragten Unternehmen den höchsten Reifegrad bei der Cloud-Nutzung erreicht haben, obwohl sie die Technologie seit fast zwei Jahrzehnten einsetzen.

Die weltweite Umfrage wurde unter mehr als 2.300 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in 33 Ländern durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen dabei vor allem einen zentralen Widerspruch: Während sich die Cloud einerseits zur zentralen Grundlage für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, zögern viele Unternehmen gleichzeitig bei den nötigen Investitionen. So geben zwar 99 Prozent der Unternehmen an, dass KI den Bedarf an Cloud-Investitionen erhöht, 88 Prozent sind aber der Überzeugung, dass ihre aktuellen Investitionen nicht ausreichen. Als Konsequenz sind Initiativen rund um künstliche Intelligenz, cloudbasierte Anwendungen und Modernisierung gefährdet.

Zudem sehen Unternehmen die Cloud als entscheidenden Faktor für ihre Innovation an. Trotzdem sind weniger als die Hälfte mit den Ergebnissen oder ihrem Fortschritt bei der Modernisierung zufrieden. Deutlich wird dabei eine klare Lücke zwischen Anspruch und Realität, während die Erwartungen weiter steigen. Cloud Leaders, also Unternehmen mit dem Status »cloud evolved«, sind am weitesten bei Cloud-Einsatz und -Wirkung und erzielen stabile Geschäftsergebnisse. Sie sind deutlich besser positioniert, um vom Einsatz von KI zu profitieren.

Sechs zentrale Handlungsfelder, um das Potenzial der Cloud im KI-Zeitalter auszuschöpfen

NTT DATA hat sechs Empfehlungen definiert, mit denen Unternehmen die Cloud zu einem strategischen Erfolgsfaktor machen:

Cloud- und KI-Strategien gemeinsam entwickeln

Die Nachfrage nach KI steigt, doch die Abstimmung ist uneinheitlich. CAIOs sagen mit 22 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit als CIOs und CTOs, dass KI mehr Cloud-Investitionen erfordert. Gleichzeitig nennen Unternehmen KI als größte Lücke bei Cloud-Skills. Cloud-Architektur entscheidet über Erfolg oder Misserfolg

Die Wahl der Cloud-Modelle beeinflusst direkt die Ergebnisse. Unternehmen setzen zunehmend auf eine Mischung aus Public-, Private-, Hybrid- und Sovereign-Cloud. Fast alle Befragten erwarten ein Wachstum im Bereich Private-Cloud, während die Nutzung der Sovereign-Cloud in zwei Jahren um 50 Prozent steigen soll. Geschäftswert durch moderne Anwendungen neu denken

Obwohl Einigkeit darüber besteht, dass die Cloud Innovation antreiben soll, geben die Hälfte der befragten Unternehmen an, dass Legacy-Anwendungen und Datenplattformen genau dies verhindern. Modernisierung ist daher die wichtigste Priorität für die nächsten zwei Jahre. Plattformbasierter Ansatz ist Pflicht

Investitionen stagnieren und Umgebungen werden komplexer. Mehr als die Hälfte der Unternehmen nennt Herausforderungen beim Cloud-Cost-Management. Gleichzeitig erwarten sie eine Verdreifachung vollständig gemanagter Cloud-Plattformen. KPIs für Cloud-Transformation neu definieren

KI hilft Unternehmen, von technischen Kennzahlen zu Business-Metriken zu wechseln. Die Nutzung ist jedoch uneinheitlich. 47 Prozent der Cloud-Leader setzten KI im letzten Cloud-Migrationsprojekt ein, im Vergleich zu 35 Prozent aller anderen. Cloud-Security auf Basis der Grundlagen stärken

Security ist die wichtigste Investitionspriorität in der Cloud, aber das Vertrauen variiert stark. 68 Prozent der Cloud-Leader sind sehr zuversichtlich, bei allen anderen sind es nur 36 Prozent. Führende Unternehmen definieren klar Rollen und Verantwortlichkeiten und sichern sie durch regelmäßige Audits ab, was ebenfalls die Bedeutung solider Grundlagen in immer komplexeren Technologie-Ökosystemen unterstreicht.

Diese sechs Handlungsfelder bilden zusammen einen Rahmen, um im KI-getriebenen Umfeld echten Mehrwert zu schaffen.

»KI entwickelt sich schneller als die Cloud-Reife in Unternehmen«, sagt Charlie Li, President und Global Head of Cloud and Security bei NTT DATA. »Die Cloud ist dabei längst weit mehr als ein reines Infrastrukturthema und bildet heute die zentrale Ausführungsebene für KI. Unternehmen, die ihre Cloud-Basis nicht konsequent weiterentwickeln, riskieren, das Wachstum und den Wert ihrer KI-Investitionen zu begrenzen. Erfolgreiche Anwender behandeln die Cloud hingegen als Motor für den Geschäftserfolg und nicht als reines Technologieprojekt.«

[1] Befragt wurden C-Level-Führungskräfte, Senior Executives und weitere leitende Mitarbeitende aus Unternehmen verschiedener Branchen, darunter Technologie, Fertigung, Banking, Financial Services, Healthcare, Konsumgüter und weitere Sektoren. Die vollständige Studie ist hier abrufbar: Cloud-led innovation in the era of AI: The new rules for driving value with cloud:

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