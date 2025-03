Cloud und KI – Untrennbar gut oder gut trennbar?

Wer künstliche Intelligenz im Unternehmen einsetzen will, kommt über kurz oder lang nicht an der Cloud vorbei. Für die effiziente KI-Nutzung müssen dabei zwei Bedingungen erfüllt sein: Zum einen ist ein gutes Gesamtkonzept zwingend erforderlich und zum anderen muss ein professioneller Cloud-Betrieb sichergestellt sein.

Jeder spricht über KI und viele Unternehmen starten KI-Projekte. Dabei wird ihnen schnell klar, dass KI in nahezu allen Fällen etwas mit der Cloud zu tun hat. Die Large-Language-Modelle laufen alle in der Cloud und eine On-Premises-Nutzung ist dabei nicht vorgesehen beziehungsweise nicht möglich. Unternehmen können zwar die derzeit im Trend liegenden Small-Language-Modelle lokal betreiben, aber auch deren Training und Customizing erfolgt in der Regel in der Cloud – schon allein aufgrund der benötigten hohen Rechenressourcen.

Wer bisher das Thema Cloud eher stiefmütterlich behandelt hat – wie etliche Unternehmen gerade im Mittelstand –, steht deshalb vor einem Problem. Cloud und KI sind nicht gut trennbar, sondern vielmehr nur untrennbar gut.

Ein gutes Gesamtkonzept ist ein Muss. Wie bei jedem größeren IT-Projekt sollte ein Unternehmen beim Einstieg in die KI-Welt in einem ersten Schritt ein stringentes Gesamtkonzept entwickeln, das gewissermaßen die Metaebene des KI-Einsatzes abdeckt. Schließlich kann KI nicht als ein eigenständiges Produkt gesehen werden, es geht hierbei immer um die Integration in eine Unternehmensumgebung und Anwendungslandschaft. Letztlich zielt der KI-Einsatz fast immer auf die Bereitstellung von KI-gestützten Applikationen für einen Endanwender ab.

Ein zentraler Aspekt bei jeder KI-Einführung betrifft die Daten, denn KI erfordert die Interaktion mit Daten – sei es ein Produktkatalog, eine Patienten- oder Bilddatenbank. Hier müssen Unternehmen Fragen zur Datenhaltung und Datenklassifizierung klären, etwa auch im Hinblick auf die Speicherung von Daten, die aus regulatorischen Gründen nicht in die Cloud verschoben werden dürfen. Von genereller Bedeutung im Gesamtkonzept sind zudem die Themen Verknüpfung von Cloud- und On-Premises-Welt, Berechtigungsmanagement, Authentifizierung oder Monitoring.

Ein Punkt, der oft zu kurz kommt, ist die Verfügbarkeit. Auch bei der Nutzung von KI-Lösungen und KI-Modellen ist ein Hochverfügbarkeits- und Disaster-Recovery-Konzept vonnöten, gerade wenn eine Abhängigkeit von KI-Anwendungen in Produktionsumgebungen besteht.

Eine durchdachte Cloud-Strategie ist unverzichtbar. Unabdingbar für den KI-Einsatz ist eine durchdachte Cloud-Strategie, die auf einen professionellen Cloud-Betrieb abzielt. Ein umfassendes und durchgängiges Governance-Konzept beinhaltet vor allem die exakte Definition, Etablierung und Überwachung von Regeln, die die Umsetzung der Unternehmensstrategie unterstützen und eine hohe Sicherheit bieten. Konkret geht es dabei etwa um das Berechtigungsmanagement, mit dem unternehmensweit Rollen festgelegt und Anwenderzugriffe reguliert werden, etwa im Hinblick auf APIs oder Zugriffsschlüssel. Ein wichtiger Governance-Aspekt ist zudem das Monitoring, mit dem Unternehmen die Cloud-Nutzung auch unter Sicherheitsaspekten überprüfen und gegebenenfalls eine missbräuchliche Verwendung schnell unterbinden können.

Ein Punkt, der bei der KI-und Cloud-Nutzung oft übersehen wird, sind die Kosten, gerade bei verbrauchsabhängigen Abrechnungen. Auch wenn für eine größere Anzahl von Einheiten oder Token für Ein- und Ausgaben nur Kosten in Cent-Höhe anfallen, können die Kosten bei einer größeren Anzahl von Anwendern sehr schnell deutlich steigen. Ein kleines Beispiel dafür wäre etwa eine Online-Banking-App, die von Hunderttausenden von Kunden genutzt wird. Folglich muss die Kostenkontrolle ein zentrales Thema sein. Unternehmen sollten durch ein aktives Monitoring immer einen aktuellen Überblick über die Nutzung von KI-Anwendungen haben.

KI ist ein zentrales Thema der heutigen Zeit. Viele Unternehmen befinden sich dabei noch in einer Proof-of-Concept-Phase. Hier werden sie schnell erkennen, dass die Themen KI und Cloud nicht trennbar sind. Neben einem Gesamtkonzept als Basis ist deshalb eine Cloud-Strategie unerlässlich. Sind diese Vorarbeiten geleistet, können Unternehmen die eigentlichen KI-Projekte angehen, und zwar mit der Konzeption von Use Cases, die einen echten Mehrwert bieten, und dem damit verbundenen Applikationsdesign mit integrierter KI.

Moritz Goeke,

Cloud Solution Architect

und Senior Consultant

bei CGI

