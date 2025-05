Desk7 startet Lifecycle-Management-Programm

Mit dem Trade-In für MacBooks und andere Devices will das IT-Systemhaus die Kreislaufwirtschaft fördern und die Wirtschaftlichkeit verbessern.

Desk7, ein Mitglied der Byteclub-Unternehmensgruppe aus Hamburg, stellt sein Trade-in-Programm vor, von dem insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie Behörden und Bildungsinstitute profitieren: Verkaufen sie dem IT-Systemhaus ihre gebrauchte Hardware, können sie dieses Guthaben nicht nur als Investition in neue Technik, sondern alternativ auch für IT-Consulting, Workshops und andere Beratungsleistungen einlösen.

Mit dieser Erweiterung seines Angebots will Desk7 Unternehmen dazu anregen, ungenutztes Kapital sinnvoll einzusetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zugleich forciert das Systemhaus die Kreislaufwirtschaft in der IT, denn die in der Hardware enthaltenen Rohstoffe sind wertvolle Ressourcen, die dringend benötigt werden.

»Unser Claim ›Hast du noch Kohle im Schrank‹ bringt es auf den Punkt: Eine aktuelle Studie der Bitkom ergab, dass Menschen in Deutschland rund 195 Millionen ausrangierte Handys und Smartphones bei sich zu Hause horten [1]. Auch in Unternehmen und Behörden lagern Tonnen an MacBooks und anderen IT-Geräten. Wir haben festgestellt, dass besonders kleinen und mittleren Unternehmen häufig die Übersicht über ihre IT-Ausstattung fehlt«, weiß Daniel Rayer, Geschäftsführer von Desk7.

Das IT-Systemhaus hat daher einen Fragebogen entwickelt, mit dem sich schnell ermitteln lässt, ob die vorhandenen Geräte für einen Ankauf geeignet sind. Desk7 übernimmt gebrauchte MacBooks, die maximal fünf Jahre alt sind, und andere nicht mehr genutzte Geräte, die anschließend von Smart Support oder Comspot Repair – beides Schwesterunternehmen aus der Byteclub-Gruppe – refurbished und vermarktet werden. Geräte, die nicht mehr einsetzbar sind, werden fachgerecht recycelt, um die Rohstoffe wiederzuverwerten. Neben dem wirtschaftlichen Profit für die Unternehmen werden durch diese Lebensdauerverlängerung von IT-Geräten Ressourcen wie Seltene Erden geschont und Emissionen vermieden.

Den Start des Trade-In-Programms bewertet Daniel Rayer als vielversprechend: »Innerhalb von wenigen Tagen haben wir bereits 750 Geräte erhalten. Unser Ansatz, dass sich das Guthaben aus dem Ankauf sowohl für Hardware als auch für Beratungsleistungen einsetzen lässt, wurde positiv bewertet. Unsere Partner erkennen zunehmend, dass sie durch ein nachhaltiges Lifecycle-Management ihr eigenes Business vorantreiben können. Dabei unterstützen wir sie gerne.«

Weitere Informationen zum Trade In von Desk 7 sind unter folgendem Link abrufbar: https://desk7.com/tradein

