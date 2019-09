Die Energieverschwender

329 Millionen Menschen leben in den USA – das entspricht etwas mehr als vier Prozent der gesamten Menschheit. Es dürfte sich dabei um den energiehungrigsten Teil der Weltbevölkerung handeln. Fast 16 Prozent des weltweiten Verbrauchs entfallen laut International Energy Agency auf das Land. Dagegen sind die Deutschen in Punkt Energieverbrauch regelrecht sparsam, wie die Grafik zeigt. Dennoch ist auch die Bundesrepublik im Vergleich mit aufstrebenden Volkswirtschaften wie China und Indien ein ziemlicher Energiefresser. Für diese Länder – die sich mit Sicherheit weiter in Richtung europäischer und nordamerikanischer Verbrauchsdimensionen entwickeln werden – ist die Frage, wie sie künftig ihren Bedarf decken entscheidend für ihre weitere Entwicklung, aber möglicherweise auch für die des Weltklimas. Mathias Brandt

