Empfehlungen für den Neustart nach der Corona-Krise mit mehr digitaler Resilienz und Innovation.

Die Digital Leader Community, ein Netzwerk aus IT-& Digitalentscheidern, zusammengebracht von Cloudflight , hat kürzlich das Diskussionspapier »Digitale Infrastruktur wird zur kritischen Infrastruktur« veröffentlicht. Im Fokus steht die Relevanz solcher Infrastrukturen für die Gesellschaft sowie konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Behörden.

Digitale Infrastrukturen bilden das Rückgrat von Wirtschaft und Gesellschaft. Besonders in Krisenzeiten zeigt sich die Wichtigkeit von Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit sowie der Sicherheit kritischer Systeme. Die Widerstandsfähigkeit von hochgradig vernetzten, automatisierten und komplexen Systemen zu stärken, ist eine große Herausforderung, die nur mit Unterstützung der Politik zu bewältigen ist.

»Sowohl im Mittelstand, der öffentlichen Verwaltung, dem Gesundheitswesen und der Bildung sind eklatante Mängel in der Versorgung mit digitaler Infrastruktur in Bezug auf digitale Resilienz vorhanden. Es ist die Aufgabe von CIOs und CDOs, dafür zu sorgen, dass Best Practices aus den Unternehmen in sämtliche für die Gesellschaft relevanten Bereiche hineingetragen werden,« so Harald Greiner, Vice President IT, Technology & Sourcing bei der Holtzbrinck Publishing Group und Mitherausgeber des Diskussionspapiers. »Um digitale Infrastrukturen dauerhaft widerstandsfähig zu gestalten, brauchen wir dringend Entwicklungen, vor allem im Bereich Emerging Technologies. Politik und Gesellschaft sollte aus Krisen lernen und sich diesbezüglich offener zeigen.«

