Effizientes IT-Event-Management: Frühzeitige Warnsignale erkennen und handeln

In modernen IT-Umgebungen generieren zahlreiche Quellen, von Infrastruktur-Monitoring-Software bis zu Netzwerkkomponenten, eine Fülle von Daten, die Veränderungen in der IT-Landschaft als Events abbilden. Dieser stetige Strom an Informationen kann nur durch ein automatisiertes Event-Management-System effektiv analysiert und gehandhabt werden. Ziel ist es, in diesem Datenstrom echte Warnsignale frühzeitig zu erkennen und durch proaktive Maßnahmen Probleme im IT-Betrieb zu verhindern.

Zentrale Rolle der Correlation-Engine für sichere Entscheidungen in IT-Umgebungen

Die Event-Correlation-Engine bildet das Herzstück des IT-Event-Managements. Sie sammelt Ereignisse und Events aus Quellen wie beispielsweise Applikations-Logs oder Netzwerkkomponenten, standardisiert diese und analysiert sie gründlich. Die Configuration Management Database (CMDB) ergänzt diese Daten mit detaillierten Informationen zur Service-Topologie, technischen Abhängigkeiten, Service-Level-Agreements (SLAs) und geplanten Wartungen. Auf dieser Grundlage erkennt die Engine Zusammenhänge zwischen Ereignissen, identifiziert Schwellenwertüberschreitungen und gleicht sie mit vorhandenem Wissen ab. So behalten Administratoren dank des IT-Event-Managements immer den Überblick über das gesamte System und können fundierte Entscheidungen treffen. So werden Störungen frühzeitig erkannt und gezielte Maßnahmen ergriffen, wodurch die Effizienz des IT-Service-Managements verbessert und Ressourcen gespart werden.

Vorteile zentraler Event- und Service-Korrelation

Am Beispiel von USU, einem Anbieter für IT-Monitoring in Deutschland, wird deutlich, wie ein umfassendes Event-Management-System Probleme im IT-Betrieb frühzeitig erkennen und vorbeugend gegensteuern kann:

Konsolidierte Alarme und Tickets:

Durch die Filterung der Events informiert die Engine die Mitarbeiter nur über relevante Ereignisse. Jedes Problem löst nur eine Benachrichtigung aus, unabhängig von der Zahl der korrelierten Events. Tickets werden nur einmal erstellt und nach Priorität sortiert, was den IT-Service-Desk entlastet. Überblick über den Gesamtzustand:

Die Event-Korrelation stellt den Zustand der IT in einer einheitlichen Struktur dar. Speziell entwickelte Dashboards bieten Service-Ownern, Abteilungen und dem Management eine klare Sicht auf alle wichtigen Informationen. So können Engpässe frühzeitig erkannt und zusätzliche Kapazitäten bedarfsgerecht beschafft werden. Korrigierte Events können auch für Berichte zu Service-Performance und Ressourcennutzung herangezogen werden.

Fazit: Optimiertes IT-Event-Management

Ein fortschrittliches IT-Event-Management ermöglicht es, korrelierte Events effektiv zu analysieren und Optimierungspotenziale in der IT-Landschaft zu erkennen. Dies führt zu einer präziseren Planung von Kapazitäten und einer besseren Effizienz im Ressourcenmanagement. Gleichzeitig reduziert eine klare Korrelation von Ereignissen die Anzahl der Tickets und Alarme deutlich, wodurch das IT-Service-Management mehr Freiräume erhält, um Prozesse und Komponenten weiter zu optimieren.

Die informative Broschüre »IT Event Management: Von Daten zu Entscheidungen« von USU bietet alle relevanten Details dazu, wie Event Management in der IT-Strategie zum Erfolgsfaktor wird. Mit Next Generation Monitoring kann das Servicemanagement auf ein neues Niveau gehoben werden, indem Echtzeit-Einblicke geboten, Störungen proaktiv verhindert und die Performance der gesamten IT-Infrastruktur gesteigert wird. Die Investition in ein intelligentes Monitoring-System zahlt sich aus, um einen effizienten und zukunftssicheren IT-Betrieb zu gewährleisten.

https://media.usu.com/de-de/ressourcen/24/von-daten-zu-entscheidungen-it-event-management

End-to-End-Monitoring: Einblicke in die User-Sicht

In einer Geschäftswelt, die stark von digitalen Diensten abhängig ist, können IT-Performanceprobleme Frustration, Effizienzverluste und Compliance-Risiken verursachen. Typische Beschwerden wie »Alles ist so langsam!« oder »Das System ist wieder abgestürzt« sind oft Indikatoren dafür, dass Performanceprobleme die Produktivität beeinträchtigen. Die Lösung liegt im End-to-End-Monitoring (E2E), einer umfassenden Überwachung aus der Sicht der Endbenutzer. Warum E2E-Monitoring so entscheidend ist Besonders bei geschäftskritischen Web-Services wie Online-Banking und E-Commerce zählt jede Millisekunde. Lade- und Antwortzeiten sind entscheidende Faktoren, die die Kundenzufriedenheit maßgeblich beeinflussen. Verzögerungen können schnell zu Umsatzeinbußen führen, da viele Kunden den Kaufprozess abbrechen, wenn Suchergebnisse oder Produkte zu lange laden. Ein negatives Nutzererlebnis kann schnell dazu führen, dass diese Kunden dauerhaft abspringen. Aber auch im internen Unternehmensumfeld gewinnt End-to-End-Monitoring zunehmend an Bedeutung, da es die Überwachung der IT-Infrastruktur aus der Perspektive der eigenen Mitarbeiter ermöglicht. Um die Anwendersituation besser zu verstehen, wird häufig ein typischer Arbeitsplatz simuliert, indem ein Mitarbeiterrechner (Robot) eingerichtet wird. Dieser simulierte Arbeitsplatz enthält alle gängigen Anwendungen, wie Office-Programme und Virenscanner, um realitätsnahe Ergebnisse zu liefern. Durch diese umfassende Überwachung lassen sich Engpässe und Probleme frühzeitig erkennen und proaktiv beheben, was sowohl extern als auch intern für eine höhere Zufriedenheit sorgt. Effektive Überwachung in der Praxis End-to-End-Monitoring erlaubt eine umfassende Überwachung Ihrer IT-Systeme aus der Sicht der Endbenutzer. Die Lösung von USU, einem renommierten Anbieter für IT-Monitoring in Deutschland, bietet Kunden folgenden Funktionen und Mehrwerte: Proaktive Überwachung: Verfügbarkeit und Antwortzeiten Ihrer Anwendungen aus der Perspektive der Endbenutzer überwachen.

Vollständige Transparenz: Einen umfassenden Überblick über die Performance Ihrer IT-Dienste erhalten.

Benutzerzufriedenheit: Zufriedenheit der Endanwender durch verbesserte Servicequalität steigern.

SLA-Management: Eine fundierte Basis für Service-Level-Vereinbarungen bieten. Durch die ganzheitliche Sicht erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Leistung Ihrer IT-Infrastruktur und können gezielt Optimierungen vornehmen und eine reibungslose Benutzererfahrung sicherstellen. End-to-End Monitoring mit der USU-Lösung Servicequalität durch kontinuierliche Überwachung sichern End-to-End-Monitoring ermöglicht Unternehmen, Verfügbarkeit und Antwortzeiten von Anwendungen aus der Sicht des Nutzers proaktiv zu überwachen. Tatsächliche Verfügbarkeiten von IT-Services werden kontinuierlich dokumentiert und Engpässe werden frühzeitig erkannt und behoben, bevor die Nutzer betroffen sind. Neue Technologien wie Cloud, Microservices und Container erfordern eine Anpassung der IT-Monitoring-Strategie, da Unternehmen ihre komplexen hybriden Infrastrukturen effizient und flexibel überwachen müssen. In diesem Zusammenhang ist End-to-End-Monitoring ein wichtiger Bestandteil eines umfassenden Business Service Managements. End-to-End-Monitoring Implementierung und Anbieterwechsel Bei der Einführung eines neuen End-to-End-Monitoring-Systems oder beim Wechsel des Anbieters ist eine reibungslose Integration in die bestehende Infrastruktur essenziell. Eine nahtlose Übernahme des Monitorings sorgt für minimale Unterbrechungen und gewährleistet eine kontinuierliche Überwachung. Ein zukunftssicheres End-to-End-Monitoring ermöglicht zudem eine transparente Überwachung der IT-Systeme und ein umfassendes IT-Event-Management. Darüber hinaus überwacht es Cloud-Dienste, Business-Services und Service-Levels, wodurch alle wesentlichen Aspekte der IT-Infrastruktur abgedeckt werden. End-to-End-Monitoring – Weil Ihre IT die beste Überwachung verdient Bereit, Ihr IT-Monitoring auf das nächste Level zu heben? Der Wechsel zu einer neuen Monitoring-Lösung kann reibungslos verlaufen, wenn Sie ein erfahrenes Experten-Team bei der Migration unterstützt. Diese informative Broschüre von USU enthält alle wichtigen Details, die Ihnen bei einem erfolgreichen Übergang helfen. https://media.usu.com/de-de/ressourcen/23/flyer-end-to-end-monitoring

