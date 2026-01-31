Geldanlage: Reiche Investoren erlangen höhere Renditen

Die nach Nettovermögen gerechnet oberen 1-Prozent der Geldanlegenden in Deutschland erzielen mit ihrem Finanzportfolio fast durchgängig eine deutlich höhere Jahresrendite als Anlegende aus der unteren Vermögenshälfte (0 Prozent bis 50 Prozent). Das zeigt die Statista-Infografik mit Daten der Deutschen Bundesbank. In vielen Quartalen liegen die Renditen der Top‑Vermögenden im positiven Bereich, während die der unteren Vermögenshälfte negativ sind. Auffällig ist außerdem, dass die reichsten Anleger deutlich größere Anteile in renditestärkeren Anlageklassen wie börsennotierten Aktien und Investmentfonds halten, während die weniger Vermögenden stärker in Einlagen und Versicherungsansprüche investieren, die teils dauerhaft Verluste oder sehr niedrige Erträge bringen.
Analytisch spricht vieles dafür, dass dieser Renditevorsprung vor allem aus der Portfoliozusammensetzung und nicht durch Zufall oder Glück entsteht. Reichere Geldanleger können Schwankungen besser aushalten, investieren deshalb stärker in volatile, langfristig hochrentierliche Anlagen wie Aktien, Fonds, Immobilien- und Betriebsvermögen und halten vergleichsweise weniger in niedrig verzinsten Bankeinlagen oder konservativen Versicherungsprodukten. Empirische Studien für Deutschland bestätigen, dass die Gesamtvermögensrendite mit der Vermögenshöhe steigt, weil wohlhabende Anleger genau diese renditestärkeren Aktiva übergewichten, während Anleger mit wenig Vermögen aus Sicherheitsbedürfnis und Liquiditätszwang stärker auf sichere, aber schwach rentierende Formen setzen. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35758/rendite-des-finanzportfolios-nach-vermoegensgruppen-und-anlageformen/?lid=15jeeo43brv6
Bessere Bildung bringt Deutschland Milliardenrenditen
Die Umsetzung konkreter Bildungsziele könnte Deutschland langfristig eine zusätzliche Wirtschaftsleistung in Höhe mehrerer Billionen Euro bringen. Das ergab eine Modellrechnung des ifo Instituts im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. »In wenigen Jahrzehnten generiert bessere Bildung messbare ökonomische Erträge, die Staat und Gesellschaft spürbar stärken«, sagt Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik. Allerdings sei die…
Nachhaltigkeit verankert im Geschäftsmodell beschert Poleposition in Resilienz, Innovation und finanzielle Rendite
83 % der befragten deutschen Unternehmen betrachten IT als einen wichtigen Faktor, um ihre Umweltziele zu erreichen. Global sind es 78 %. Kyndryl, Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit Microsoft die Ergebnisse der dritten jährlichen Global Sustainability Barometer Study von Ecosystm veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass integrationsorientierte Unternehmen – also solche,…
Strategische KI statt Strohfeuer: Wie Unternehmen mit dem Flywheel-Prinzip eine schnellere Rendite erzielen
Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass sie isoliert gestartet werden und nicht strategisch verankert sind. Die Folge: Der Weg zu einem messbaren Return on Investment ist versperrt. Aus Sicht von Dell Technologies sollten Unternehmen daher den sogenannten Flywheel-Ansatz verfolgen. Dieser beschreibt, wie sich KI-Projekte gegenseitig antreiben, um einen echten Geschäftswert zu erzeugen. »Flywheel« bedeutet übersetzt…
KI-Agenten: Führungskräfte erwarten rasante Verbreitung und Renditen über 100 %
Agentenbasierte KI übertrifft generative KI: KI-Agenten könnten fast 40 % der Arbeit automatisieren oder beschleunigen. Eine neue internationale Umfrage von PagerDuty zeigt, dass Unternehmen zunehmend agentenbasierte KI (Agentic-AI) implementieren, um Automatisierung und betriebliche Effizienz zu steigern [1]. Die Studie zeigt: bereits mehr als 51 % setzen KI-Agenten ein. Die neuesten Daten belegen, dass 94…
Mehr Investitionen in KI, aber Verzögerung bei der positiven Kapitalrendite
Neue Forschungsergebnisse von IBM zeigen, dass die Investitionen in KI in Deutschland im Jahr 2025 voraussichtlich steigen werden, da Unternehmen auf vielversprechende KI-Fortschritte aufbauen wollen. 80 % der IT-Entscheidungsträger in Deutschland gaben an, dass ihre Organisationen im Jahr 2024 bereits positive Fortschritte bei ihren KI-Strategien erzielt haben Mehr als die Hälfte (51 %) gibt an,…
Renditestarke Anlagen: Welche Fondssparpläne gute Renditen bieten
Die Deutschen sparen fleißig weiter – trotz anhaltender Nullzinspolitik der EZB. Wie die Infografik zeigt, sind Fondssparpläne als Geldanlage gut geeignet. Wer in den letzten 30 Jahren monatlich 100 Euro in deutsche Aktienfonds angelegt hat, kann heute im Schnitt über 123.000 Euro verfügen. Das entspricht einer jährlichen Rendite von rund sieben Prozent. Die Renditen von…
Das KI-Paradox in der Softwareentwicklung
Künstliche Intelligenz revolutioniert die Softwareentwicklung und beschleunigt die Code-Erstellung, bringt jedoch neue Herausforderungen bei Qualität, Sicherheit und Compliance mit sich. Das sogenannte KI-Paradox zwingt Unternehmen dazu, ihre operativen Frameworks zu überdenken und intelligente Orchestrierungslösungen zu etablieren. Die Studie zeigt, dass menschliche Kontrolle und Expertise trotz flächendeckendem KI-Einsatz weiterhin unverzichtbar bleiben. GitLab hat seinen aktuellen…
Kritisches Denken wird zur rollenübergreifenden Schlüsselfähigkeit im Umgang mit KI
Der »Job Skills Report 2026« von Coursera deutet eine Verschiebung der menschlichen Rolle in KI-gestützten Arbeitsprozessen an: weg von ausführenden Tätigkeiten, hin zur kritischen Ergebnisbewertung [1]. »Kritisches Denken« weist das zweitschnellste Wachstum unter Lernenden aus Unternehmen weltweit auf; zugleich liegt »KI-Agenten« auf Platz drei der am schnellsten wachsenden GenAI-Skills. Der Report analysiert die aktuell gefragtesten Fähigkeiten und…
Das Internet der Dinge wird jetzt smart
Das Internet of Things wächst zunehmend mit künstlicher Intelligenz zusammen. So entsteht eine »Artificial Intelligence of Things« (AIoT), die eigenständige Entscheidungen treffen kann. IFS zeigt auf, wie diese Technologie den Field Service verändern wird. Im Internet of Things werden immer mehr Geräte und Sensoren vernetzt, um Daten zu sammeln und auszutauschen. Gleichzeitig entwickelt es…
EDC: Modernisierung von Produkten und Prozessen beginnt mit Daten
In Las Vegas trafen sich auf der der CES die führenden Technologieunternehmen der Welt, um ihre aktuellen Entwicklungen zu präsentieren. Im Mittelpunkt stehen dabei neben dem Dauerbrenner KI auch die Themen Automatisierung und Physical AI (meist in Gestalt humanoider Roboter). All diese Themen haben eines gemeinsam: Sie hängen unmittelbar mit dem Schlagwort »Digitalisierung« zusammen und…
NIS2, KRITIS, ISO und DORA verlässlich einhalten: Wie digitale Zwillinge die IT-Compliance sichern
Ob NIS2, KRITIS, ISO oder DORA – das regulatorische Umfeld für den Betrieb von IT-, Rechenzentrums- und Netzwerkinfrastrukturen war noch nie so dynamisch wie heute. Um die steigenden Compliance-Anforderungen erfolgreich zu meistern, sind Verantwortliche auf intelligente Lösungen und Tools angewiesen. Eine wichtige Rolle hierbei spielt ein digitaler Zwilling der Infrastruktur. Er ermöglicht eine hohe strategische…
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
2026: Die KI-Revolution geht weiter und wird noch schneller
Im Jahr 2026 wird die KI-Revolution weiter beschleunigen und Unternehmen sowie ganze Branchen grundlegend verändern, wobei resiliente und flexible Infrastrukturen entscheidend für den Erfolg sind. Governance-Frameworks werden immer wichtiger, um Stabilität und Kontrolle im KI-Ökosystem zu gewährleisten, während Datenmanagement als zentrales Rückgrat für Innovationen dient. Agentenbasierte KI-Systeme übernehmen zunehmend operative Aufgaben, optimieren Prozesse in Echtzeit…
Mangelnde KI-Kompetenz bei Führungskräften bremst den Erfolg von KI-Investitionen
80 Prozent der Unternehmen bevorzugen den Kauf ganzheitlicher KI-Plattformen gegenüber der internen Entwicklung von KI-Tools oder der Verwendung von Punktlösungen. Trotz umfangreicher Investitionen erzielen viele Unternehmen bislang kaum greifbare Renditen. Eine aktuelle Studie unter mehr als 600 Führungskräften zeigt, dass der Grund dafür seltener in der Technologie selbst liegt, sondern vielmehr an unterschiedlichen Kompetenzniveaus…
Die Reisebranche muss in Resilienz investieren und sie priorisieren
Die Luftfahrt- und die gesamte Reisebranche befinden sich an einem kritischen Wendepunkt, da ältere IT-Systeme Schwierigkeiten haben, den Anforderungen steigender Passagierzahlen und zunehmender Cyberbedrohungen gerecht zu werden. Um Betrieb und Reputation zu schützen, muss der Sektor dringend sichere, skalierbare und cloud-native Infrastrukturen einführen, die betriebliche Resilienz gewährleisten und sensible Daten schützen, so Martin Smillie,…
KI und das Klima: Mehrheit der Unternehmen erwartet CO₂-Einsparungen
84 Prozent sehen KI als Chance für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz – der hohe Stromverbrauch bleibt aber problematisch. Für knapp 6 von 10 Unternehmen hat Klimaschutz im Jahr 2025 an Bedeutung gewonnen. Verzicht auf Ausdrucke, Videocalls statt Dienstreisen, Refurbished-IT – wie die deutsche Wirtschaft nachhaltiger wird. Künstliche Intelligenz soll sich in der deutschen Wirtschaft…
Wie CISOs die Weichen für eine sichere KI-Nutzung stellen – Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen
Künstliche Intelligenz verändert rasant, wie Software entwickelt wird – und wie wir mit Risiken umgehen: Statt sie nachhaltig zu minimieren, werden sie oft bewusst akzeptiert. Der Preis dafür ist hoch – doch CISOs können gegensteuern, wenn sie potenzielle Gefahren aktiv managen, statt sie passiv hinzunehmen. Unternehmen können ihre Sicherheitskultur wieder auf Kurs bringen und Risiko zur steuerbaren Größe machen.
Geteilte Stimmung zum Jahreswechsel
Umfrage zeigt: Belegschaften stehen zum Jahreswechsel in einem Spannungsfeld zwischen Aufbruch und Anspannung. Kurz vor dem Jahreswechsel zeigt sich in deutschen Unternehmen eine gemischte Gefühlslage. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage, für die die HR-Plattform voiio fast 500 Beschäftigte befragte [1]. Demnach geben 41 % der befragten Arbeitnehmer an, mit Energie und Zuversicht…
Chinas Exportkontrollen für Seltene Erden stärken EU-Hersteller im Wettbewerb
Chinas Exportbeschränkungen für Seltene Erden führten dazu, dass EU-Hersteller gezwungen waren, innovative Technologien zu entwickeln, um den Einsatz dieser Rohstoffe zu reduzieren oder zu ersetzen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit steigerte. Die Innovationsaktivität in der EU stieg deutlich an, insbesondere in Branchen, die zuvor stark auf Seltene Erden angewiesen waren, während chinesische Hersteller mit unbeschränktem Zugang weniger…
Einsam an Weihnachten: KI und Medien als Gegenmittel
An Weihnachten erleben viele Menschen Einsamkeit noch stärker als im Alltag foto freepik Illustration Absmeier Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich einsam – besonders an Weihnachten. Gen Z setzt auf KI: 40 Prozent vertreiben sich mit Chatbots die Zeit an den Festtagen, rund 50 Prozent sprechen oft mit KI. Virtuelle Abbilder geliebter…