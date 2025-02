In diesen Bereichen werden dringend Fachkräfte gebraucht

Fachkräftemangel in Logistik-, Handwerks-, Gesundheits- und IT-Berufen besonders gravierend.

Von Malermeister bis zur IT-Sicherheit: Bedarf hat sich in Schlüsseljobs vervielfacht.

Fokusreports mit Gehältern und Jobtrends zeigen, was Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte in Schlüsselberufen tun können.

Der Jobmarkt zeigt sich in Schlüsselberufen weiterhin robust: 2024 wurden mehr als viermal so viele Fachkräfte für Lagerlogistik gesucht, wie 2019. Der Bedarf an Berufskraftfahrer hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht. Gleichzeitig steigt auch der Bedarf im Handwerk, z. B. Malermeister (+279 Prozent) oder hochspezialisierten Jobs in der IT z.B. IT-Sicherheitsspezialist (+196 Prozent). Das ergibt eine Analyse der ausgeschrieben Jobs auf Stepstone.de im Vergleich zu vor fünf Jahren.

»In Deutschland arbeiten so viele Menschen wie nie zuvor. Dennoch herrscht in vielen Berufen ein enormer Bedarf an Arbeitskräften. Diese Bereiche sind der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in den nächsten Jahren. Es ist essenziell, die richtigen Fachkräfte für diese kritischen Jobs zu begeistern, zu gewinnen und zu halten«, sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group. Wie die Suche nach Fachkräften in den Logistik-, Handwerks-, Gesundheits- und IT-Berufen gelingen kann und welche Gehälter erzielt werden können, zeigen jetzt die jeweiligen Fokusreports* von Stepstone.

Viele Menschen auf Jobsuche: Engpassberufe profitieren

Die Aussichten, neue Mitarbeitende zu finden stehen gut: 63 Prozent der befragten Beschäftigten denkt laut Stepstone Arbeitsmarkt-Befragung** aktuell mindestens einmal im Monat an den Jobwechsel. Für zwei Drittel der Befragten ist dabei das Gehalt eines der wichtigsten Entscheidungskriterien – für mehr als ein Viertel ist es ein sicherer Arbeitsplatz. »Ein wettbewerbsfähiges Gehalt und Jobsicherheit. Das sind Faktoren, mit denen Zukunftsjobs in Logistik, Handwerk, Gesundheit und IT punkten können«, so Zimmermann.

Angebot und Nachfrage von Mitarbeitervorteilen passen oft nicht zusammen

Im Wettbewerb um Fachkräfte sind Unternehmen zunehmend gefragt, finanzielle und nicht-finanzielle Zusatzleistungen des Arbeitgebers zu betonen. Doch die Stepstone Fokusreports zeigen: Oftmals herrscht eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Während sich beispielsweise mehr als drei Viertel der Arbeitnehmenden im Handwerk berufliche Weiterbildungen wünschen, nennen das nur 30 Prozent der Unternehmen explizit in ihren Stellenanzeigen.

»Weiterbildungsangebote sind entscheidend, damit Unternehmen anpassungsfähig bleiben und helfen, auch in Zukunft als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben«, sagt Zimmermann. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen sind Angebote für die eigene Gesundheit, zum Beispiel Sportangebote, wichtig (58 Prozent), aber nur vier Prozent der Arbeitgeber nennen entsprechende Angebote in ihren Stellenanzeigen – so die Auswertung von Stellenanzeigen auf Stepstone.de.

»Jobsuchende haben immer häufiger die Wahl zwischen mehreren Arbeitgebern. Unternehmen bieten zwar viele Zusatzleistungen an – doch sie müssen auch sicherstellen, diese in Jobausschreibungen zu benennen. Im Wettbewerb um Fachkräfte in Zeiten der Arbeiterlosigkeit kann das zum Spielentscheider werden«, sagt Zimmermann.

Ausgeschriebene Jobs von Unternehmen auf Stepstone.de mit hohem Bedarf***

Logistik

Beruf Anstieg 2019 auf 2024 Paketzusteller*in 815 Prozent Fachkraft für Lagerlogistik 479 Prozent Berufskraftfahrer*in 288 Prozent Kommissionierer*in 138 Prozent Disponent*in Nahverkehr 93 Prozent

Handwerk

Beruf Anstieg 2019 auf 2024 Malermeister*in 279 Prozent Industriemechaniker*in Instandhaltung 206 Prozent Elektroniker*in Energie- und Gebäudetechnik 153 Prozent Maschinenführer*in 148 Prozent Anlagenmechaniker*in 131 Prozent

Gesundheit

Beruf Anstieg 2019 auf 2024 Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r 163 Prozent Logopäd*in 128 Prozent Ergotherapeut*in 115 Prozent Physiotherapeut*in 115 Prozent Psychologische*r Psychotherapeut*in 111 Prozent

IT

Beruf Anstieg 2019 auf 2024 Cloud Engineer 378 Prozent IT Security Specialist 196 Prozent Infrastructure Engineer 193 Prozent IT Business Partner 186 Prozent Full Stack Developer 119 Prozent

***Datenbasis: Anzahl der Stellenanzeigen 2019 im Vergleich zu 2024 von Unternehmen auf Stepstone.de, Auswahl

**Über die Studie Hiring Trends Index

Die Studienreihe »Hiring Trends Index« ist eine quartalsweise erscheinende Untersuchung von The Stepstone Group. Dafür wurden im Zeitraum vom 9. bis 20. Januar 2025 online 6.300 deutsche Arbeitnehmende, sowie 700 Recruiter und Recruiterinnen befragt. Beleuchtet wurden in der aktuellen Erhebung unter anderem die Bereitschaft bei Arbeitnehmenden, eine neue Stelle zu suchen, die Erfahrung in bisherigen Bewerbungsprozessen sowie das Thema Quereinstieg. Die Ergebnisse der Arbeitnehmenden sind repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildung.

*Über die Stepstone Fokusreports 2025

Die Stepstone Fokusreports bieten detaillierte Einblicke in die auch 2025 besonders vom Fachkräftemangel betroffenen Berufsgruppen Logistik, Handwerk, Gesundheit und IT. Im Fokus stehen berufsgruppenspezifische Gehälter, Gehaltstransparenz, Arbeitsplatzfaktoren, Mitarbeiterbenefits sowie die Wechselbereitschaft und deren Gründe. Arbeitgeber erhalten wertvolle Informationen, um die Erwartungen potenzieller Kandidat*innen besser zu verstehen. So lassen sich Recruiting-Strategien gezielt optimieren und Fachkräfte in stark nachgefragten Jobs effektiver ansprechen. Datenbasis sind der Stepstone Gehaltsreport 2025, die Studien Job & Gehalt 2024/2025, The Age Advantage 2024, sowie die Studienreihe Hiring Trends Index und Stepstone-Analysen.

