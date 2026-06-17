Intelligent Document Processing – der Gamechanger für effiziente Dokumentenverarbeitung

- IDP hebt Dokumentenverarbeitung auf die nächste Stufe: Im Unterschied zu klassischer OCR werden Inhalte nicht nur ausgelesen, sondern kontextbezogen verstanden, validiert und strukturiert an ERP-, DMS- und Workflow-Systeme übergeben.
- Der Handlungsdruck ist hoch: Rechnungen, Verträge, Lieferscheine, Formulare und Belege liegen in der Praxis meist in heterogenen Formaten vor – genau dort stößt regelbasierte Automatisierung schnell an ihre Grenzen.
- Der technologische Mehrwert liegt in der Kombination: OCR, Machine Learning, Computer Vision und Natural Language Processing ermöglichen Dokumentenklassifizierung, Layout-Verständnis, semantische Extraktion und belastbare Datenqualität in einem durchgängigen Prozess.
- Qualität entsteht durch Kontrolle: Plausibilitätsprüfungen, Confidence Scores, Modellabgleiche und Human-in-the-Loop-Mechanismen machen aus reiner Erkennung eine belastbare Grundlage für operative Geschäftsprozesse.
- Der Business Case ist klar: Unternehmen mit hohem Dokumentenvolumen profitieren von kürzeren Bearbeitungszeiten, höherer Prozessqualität und besserer Skalierbarkeit – insbesondere bei variierenden Formaten und vielen Ausnahmen.
Unternehmen erzeugen und verarbeiten heute mehr Dokumente als je zuvor. Dazu gehören Rechnungen, Verträge, Lieferscheine und Anträge sowie E-Mails mit Anhängen, Formulare und Belege, die täglich operative Prozesse durchlaufen. Dabei zeigt sich häufig ein zentrales Problem: Viele Dokumente liegen nicht in standardisierter Form vor, sondern in wechselnden Layouts und Formaten, mit unvollständigen Angaben, Tabellen, Freitextfeldern oder handschriftlichen Ergänzungen. Die klassische Automatisierung stößt an dieser Stelle schnell an ihre Grenzen. Intelligent Document Processing aber, kurz IDP, setzt genau hier an.
Von OCR zu IDP
Intelligent Document Processing markiert die nächste Entwicklungsstufe der automatisierten Dokumentenverarbeitung. Während klassische Systeme vor allem auf Texterkennung, also OCR, setzen, erweitert IDP diesen Ansatz um mehrere KI-Technologien. Dazu gehören Machine Learning, Computer Vision und Natural Language Processing.
Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass nicht nur Zeichen ausgelesen, sondern Inhalte kontextbezogen interpretiert werden. Ein IDP-System erkennt zunächst den Dokumententyp, wie Rechnung, Vertrag oder Lieferschein. Anschließend identifiziert es kontextbezogen relevante Inhalte, liest sie aus, bewertet ihre Plausibilität und übergibt die Daten strukturiert an nachgelagerte Systeme wie ERP-, DMS- oder Workflow-Lösungen.
Aus einer reinen Datenerfassung entsteht ein intelligenter Verarbeitungsschritt mit fachlicher Logik. Darüber hinaus sind IDP-Anwendungen hochskalierbar und lassen sich schnell auf neue Geschäftsprozesse ausweiten.
Grenzen von OCR
Die bisher vorwiegend eingesetzten klassischen OCR-Technologien funktionieren zuverlässig bei klar strukturierten, standardisierten Dokumenten. In der Praxis jedoch weisen Dokumente unterschiedlichste Layouts auf und enthalten variierende Tabellenstrukturen, zusätzliche Freitextfelder oder handschriftliche Ergänzungen. Unter solchen Bedingungen sinkt die Zuverlässigkeit der klassischen OCR spürbar.
Besonders deutlich werden ihre Grenzen bei Tabellen und komplexen Layouts. Dann kann OCR zwar Text erkennen, aber seine logische Struktur nur eingeschränkt erfassen. Auch Mischdokumente mit gedruckten Texten, Tabellen, Stempeln, Markierungen und handschriftlichen Notizen sind für eine herkömmliche OCR problematisch. Hinzu kommen variierende Layouts, wie sie etwa bei Rechnungen, Formularen oder Bestellungen üblich sind. Schließlich können OCR-Systeme bei gescannten Dokumenten Verzerrungen, Schatten oder eine geringe Auflösung nur begrenzt kompensieren, was die Erkennungsrate signifikant senkt.
Wie IDP die Erkennungsqualität verbessert
Um auch bei solchen komplexen oder schlecht gescannten Dokumenten eine hohe Erkennungsqualität zu erzielen, kombinieren innovative IDP-Lösungen klassische OCR und verschiedene KI-Modelle, die einander ergänzen.
Ein typischer Ansatz umfasst mehrere Schritte:
- Am Anfang steht die Dokumentenklassifizierung. Das System erkennt mithilfe trainierter KI-Modelle automatisch, um welchen Dokumententyp es sich handelt, z. B. um eine Rechnung, einen Vertrag oder einen Lieferschein.
- Anschließend kommen Computer-Vision-Modelle zum Einsatz, die Tabellen erkennen, Textblöcke segmentieren und geschäftsrelevante Dokumentenbereiche identifizieren. So können IDP-Systeme nicht nur Inhalte lesen, sondern auch Layouts interpretieren.
- Danach folgt die kontextbasierte Texterkennung. Hierbei kombinieren moderne IDP-Lösungen klassische OCR mit spezialisierten KI-Modellen, die auch schwer lesbare Schriftarten, qualitativ schlechte Vorlagen oder Handschriften verarbeiten können. Dadurch verbessert sich die Qualität der extrahierten Rohdaten deutlich.
- Der nächste Schritt ist die semantische Extraktion von Daten. Hier geht es um weit mehr als das bloße Erkennen von Zeichen, nämlich um das Erfassen ihrer Bedeutung. Natural-Language-Processing-Modelle interpretieren Dokumenteninhalte und identifizieren beispielsweise Rechnungs-, Kunden- oder Bestellnummern zuverlässig und im richtigen Kontext.
Validierung und Qualitätssicherung
Ein wesentlicher Unterschied zwischen solider Texterkennung und belastbarer Prozessautomatisierung liegt in der Validierung der Ergebnisse.
Zu den gängigen Verfahren gehören Plausibilitätsprüfungen, die sich bei der Rechnungsverarbeitung besonders vielschichtig gestalten. So darf das Ausstellungsdatum beispielsweise nicht in der Zukunft liegen, und der Bruttobetrag muss die Summe aus Nettobetrag und Umsatzsteuer sein. Um die Korrektheit ausgelesener IBANs sicherzustellen, können die vom KI-Modell extrahierten Daten mit den von einer OCR-Technologie ausgelesenen verglichen werden. Außerdem lässt sich die Prüfziffer in den Validierungsprozess einbeziehen. Der Abgleich der ermittelten Kreditorendaten mit Stammdaten ist eine weitere Option.
Ein weiterer Mechanismus sind Confidence Scores. Hierbei bewertet das IDP-System anhand statistischer Messwerte, wie sicher es sich bei der Dokumentenklassifizierung bzw. der Extraktion von Inhalten ist.
Auch das Einbeziehen eines weiteren KI-Modells im Rahmen von IDP ist ein zielführender Ansatz (Stichwort: IntegrityGuardian-Technologie). Beide Modelle erhalten dieselben Dokumente und Aufgabenstellungen, im Anschluss werden die Ergebnisse miteinander verglichen.
Wenn das IDP-System bei diesen Prüfprozessen Unstimmigkeiten feststellt, sollten Mitarbeitende die Ergebnisse kontrollieren («Human in the Loop«). Je nach Dokumententyp sind erfahrungsgemäß zunächst bei etwa fünf bis 20 Prozent der KI-Ergebnisse manuelle Korrekturen erforderlich – mit sinkender Tendenz. Denn durch menschliches Feedback steigt die Lernkurve von KI-Modellen fortlaufend, sodass sich ihre Ergebnisse bei der Erkennung von Dokumenten und der Extraktion von Inhalten stetig verbessern. Ein solcherart betriebenes IDP-System ergänzt den Menschen in idealer Weise, ohne ihn zu ersetzen. Es potenziert die Fähigkeiten der Mitarbeitenden, befreit sie von lästigen Routinearbeiten und steigert somit die menschliche Produktivität. Daher empfehlen wir diesen Ansatz, der die Stärken leistungsfähiger Algorithmen mit dem Urteilsvermögen von Menschen verbindet. So verwandelt sich KI in ein kontrollierbares Business-Asset.
Fazit
Intelligent Document Processing ist weit mehr als eine reine Weiterentwicklung klassischer OCR-Technologien – es kennzeichnet einen grundlegenden methodischen Wandel in der Dokumentenverarbeitung. Der Ansatz verbindet visuelle Analyse, Texterkennung, semantische Interpretation und Validierung zu einer integrierten Verarbeitungskette. Dadurch lassen sich auch komplexe und heterogene Dokumente zuverlässig in strukturierte Daten überführen. Für Unternehmen mit hohem Dokumentenvolumen bietet IDP damit substanzielle Vorteile: kürzere Bearbeitungszeiten, höhere Prozessqualität und deutlich höhere Skalierbarkeit. Gerade in Dokumentenumgebungen mit vielen Ausnahmen, variierenden Formaten und steigenden Anforderungen wird IDP zu einem zentralen Baustein moderner Dokumentenverarbeitung.
Thomas Uber, Geschäftsführer der applord GmbH
Thomas Uber ist Geschäftsführer der applord GmbH sowie CEO der ecoDMS GmbH und treibt die Weiterentwicklung von KI‑basierten Dokumentenmanagement‑ und Automatisierungslösungen voran.
Mit langjähriger Erfahrung im Aufbau digitaler Geschäftsbereiche und der Leitung technologieorientierter Teams fokussiert er sich auf hybride KI‑Architekturen, Prozessdigitalisierung und effiziente, revisionssichere Informationsverarbeitung.
Gemeinsam mit seinem Führungsteam gestaltet er die strategische Ausrichtung der applord‑Gruppe und unterstützt insbesondere mittelständische Unternehmen bei der sicheren und pragmatischen Einführung moderner KI‑Technologien.
Über die applord GmbH:
Die applord GmbH mit Sitz in Aachen ist ein erfahrener Full-Service-IT-Dienstleister und Managed-Services-Partner. Seit dem Jahr 2000 liegt der Fokus des Unternehmens auf Prozessoptimierung und -automatisierung sowie der Digitalisierung mit eigenen etablierten IT-Anwendungen, darunter die DMS-Lösung ecoDMS. In ihrem AI R&P Center in Österreich entwickelt die applord Gruppe unter promovierter wissenschaftlicher Leitung eigene KI-Modelle. Diese sind hinsichtlich ihrer Hardwareanforderungen optimiert und lassen sich performant On-Premises in einer gesicherten Unternehmensinfrastruktur betreiben. applord GmbH
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