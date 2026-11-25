Deutsche Unternehmen wollen mehr in KI und Automatisierung investieren, doch die Kontrolle hinkt hinterher: Nur 41 Prozent verfügen über Mechanismen gegen KI-bedingte Datenabflüsse, 53 Prozent haben klare Regeln für die Dateneingabe. Eine HarfangLab-Studie unter 750 Führungskräften zeigt, wo die Lücken liegen und warum Sicherheitsteams KI-Agenten künftig lückenlos nachvollziehen müssen.

Management Summary

Investitionen steigen: 40 Prozent der deutschen Führungskräfte erwarten deutlich höhere KI- und Automatisierungsbudgets (Europa: 45 Prozent).

40 Prozent der deutschen Führungskräfte erwarten deutlich höhere KI- und Automatisierungsbudgets (Europa: 45 Prozent). Kontrolle fehlt: Nur 41 Prozent der deutschen Unternehmen überwachen KI-bedingte Datenabflüsse; 53 Prozent haben klare Vorgaben zur Dateneingabe.

Nur 41 Prozent der deutschen Unternehmen überwachen KI-bedingte Datenabflüsse; 53 Prozent haben klare Vorgaben zur Dateneingabe. Risikomanagement wird aufgerüstet: 70 Prozent wollen mehr in Compliance und Risikomanagement investieren (Europa: 72 Prozent).

70 Prozent wollen mehr in Compliance und Risikomanagement investieren (Europa: 72 Prozent). KI entlastet das SOC: Sie bündelt Informationen aus verschiedenen Tools und schafft Zeit für Bedrohungsanalysen, sofern sie transparent und nachvollziehbar bleibt.

Sie bündelt Informationen aus verschiedenen Tools und schafft Zeit für Bedrohungsanalysen, sofern sie transparent und nachvollziehbar bleibt. Handlungsbedarf bei KI-Agenten: Sicherheitsteams müssen erkennen, was eine Aktivität ausgelöst hat, welche Daten genutzt und welche Aktionen ausgeführt wurden.

In Deutschland zählt die Einführung künstlicher Intelligenz für 40 Prozent der befragten Führungskräfte zu den wichtigsten strategischen Prioritäten ihres Unternehmens, verglichen mit 41 Prozent in Europa. Eine neue Auswertung des »State of Cybersecurity Report 2026« von HarfangLab, für den das Marktforschungsunternehmen Sapio Research 750 Führungskräfte in sechs europäischen Ländern befragt hat, verdeutlicht die zwei Seiten dieser Entwicklung: Einerseits kann KI Fachkräfte dabei unterstützen, komplexe Informationen effizienter auszuwerten und zu nutzen, insbesondere im Bereich Cybersicherheit. Andererseits entstehen durch den Einsatz von KI neue Risiken im Zusammenhang mit Daten, Anwendungen und den Aktionen, die KI-Systeme ausführen können. Die Cybersicherheitsbranche nimmt diese Herausforderungen ernst und betrachtet die Absicherung von KI-Agenten als eine strategische Priorität bei der Technologieentwicklung im Jahr 2026.

In Deutschland rechneten 40 Prozent der befragten Führungskräfte damit, dass ihr Unternehmen die Investitionen in KI und Automatisierung innerhalb der 12 bis 24 Monate nach der Befragung deutlich erhöhen wird. Europaweit lag dieser Anteil bei 45 Prozent.

»Diese Entwicklung beobachten wir auch im täglichen Austausch mit unseren Kunden. Viele Unternehmen setzen bereits in großem Umfang KI-Agenten ein, um die Effizienz in unterschiedlichen Geschäftsbereichen zu steigern, wobei sie sich auch Gedanken über den Datenschutz und die Sicherheit dieser Agenten machen. Die Studienergebnisse bestärken uns darin, weiter in Innovationen zu investieren und Sicherheitslösungen für KI zu entwickeln, die über die reine Erkennung und Abwehr von Bedrohungen hinausgehen. Unser Ziel ist ein ganzheitlicher Ansatz, mit dem Unternehmen den Einsatz von KI steuern und kontrollieren können, und dabei ihre strategische Unabhängigkeit behalten«, erklärt Guillaume Ruty, Chief Product Officer bei HarfangLab.

Die Bereitschaft zu höheren Investitionen zeigt sich auch in anderen Bereichen: 73 Prozent der europäischen Führungskräfte planten, zusätzliche Mittel für Datenmanagement und Datenanalyse bereitzustellen. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Compliance und Risikomanagement: In Deutschland wollten 70 Prozent der Befragten (72 Prozent in Europa) ihre Investitionen in diesem Bereich erhöhen. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen die Einführung und Nutzung von KI vorantreiben und gleichzeitig ihre Möglichkeiten stärken wollen, die damit verbundenen Risiken zu beherrschen.

KI unterstützt Analysten und Entscheidungsprozesse in Security Operations Centern

Künstliche Intelligenz eröffnet Unternehmen auch neue Möglichkeiten, ihre Cyberabwehr zu stärken: Europaweit fließen durchschnittlich 13 Prozent der KI-Budgets in Datenanalyse und Entscheidungsfindung, in Deutschland sind es 12 Prozent. Auch wenn sich diese Investitionen auf alle Geschäftsbereiche verteilen, zeigen sie das Interesse an Technologien, die die Auswertung komplexer Informationen vereinfachen und deren Nutzung erleichtern.

Besonders wertvoll sind diese Möglichkeiten angesichts des Fachkräftemangels und der wachsenden Zahl unterschiedlicher Tools, mit denen Cybersicherheitsteams arbeiten müssen. Europaweit betrachten 11 Prozent der Führungskräfte (gegenüber 10 Prozent in Deutschland) den Fachkräftemangel, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit und KI, als größte Bedrohung für die Geschäftskontinuität. Darüber hinaus geben 21 Prozent der europäischen Befragten (gegenüber 17 Prozent in Deutschland) an, dass ihre Cybersicherheitsstrategie in erster Linie auf dem Einsatz zahlreicher unterschiedlicher Technologien und Tools beruht. Sicherheitsteams müssen darum in der Lage sein, Informationen aus verschiedenen Lösungen miteinander zu verknüpfen, um Bedrohungen besser zu verstehen, betroffene Systeme zu identifizieren und Untersuchungen gezielt zu priorisieren.

Hier kann KI zu einer wertvollen Unterstützung für Security Operations Center (SOCs) werden, indem sie Analysten hilft, Informationen aus unterschiedlichen Tools effizienter auszuwerten. Bei verdächtigen PowerShell-Aktivitäten beispielsweise müssen Analysten häufig zahlreiche Ereignisse untersuchen, betroffene Geräte identifizieren und die Abfolge der Ereignisse rekonstruieren, die zu einem Sicherheitsvorfall geführt haben. KI kann diese Arbeit vereinfachen, indem sie relevante Informationen zusammenführt und bei der Rekonstruktion des Vorfalls unterstützt. Dadurch verbringen Analysten weniger Zeit mit der Informationssuche und können sich stärker auf die eigentliche Bedrohungsanalyse konzentrieren. Voraussetzung ist allerdings, dass die Unterstützung durch KI transparent und nachvollziehbar bleibt. Sie soll die Arbeit der Analysten erleichtern, nicht aber deren Fachwissen oder ihre Rolle bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen ersetzen.

Datenschutz als zentrale Herausforderung bei der Absicherung von KI-Anwendungen

Während KI die Leistungsfähigkeit von Cybersicherheitsteams verbessern kann, bringt ihr Einsatz in anderen Unternehmensbereichen neue Sicherheitsrisiken mit sich.

Die Studienergebnisse zeigen, dass europäische Unternehmen den Einsatz von KI unterschiedlich streng regeln. In Deutschland geben mehr als die Hälfte der befragten Führungskräfte (53 Prozent) an, dass ihr Unternehmen klare Vorgaben dazu hat, welche Daten in KI-Tools eingegeben werden dürfen. In Frankreich sind es lediglich 34 Prozent. Auch das Verhindern von Datenabflüssen bleibt eine Herausforderung: Nur 41 Prozent der deutschen Befragten berichten, dass ihr Unternehmen über Überwachungs- oder Kontrollmechanismen verfügt, um entsprechende Risiken zu begrenzen. In Italien liegt dieser Anteil immerhin bei 51 Prozent. Prognosen der Marktforschungsunternehmen Gartner und Forrester unterstreichen ebenfalls, dass die Sicherheit und Kontrolle beim Einsatz von KI in den kommenden Monaten zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.

Eine unzureichende Kontrolle des KI-Einsatzes birgt zudem Risiken für die Reputation und das Vertrauen in Unternehmen. Europaweit betrachten 13 Prozent der Führungskräfte eine zu schnelle oder unzureichend gesteuerte Einführung von KI als größte Gefahr für den Ruf ihres Unternehmens. Demgegenüber befürchten 8 Prozent, bei der Einführung von KI den Anschluss zu verlieren. In Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild: 13 Prozent der Befragten sehen die größten Reputationsrisiken in einer mangelhaft gesteuerten KI-Einführung, wohingegen 11 Prozent vor allem eine zu langsame Einführung fürchten. Die Herausforderung besteht also nicht allein darin, Unternehmen vor KI-bedingten Risiken zu schützen. Es geht vielmehr darum, dass sie die Kontrolle über die eingesetzten Technologien, deren Nutzung und die damit verbundenen Auswirkungen behalten.

Neue Angriffsflächen erfordern mehr Transparenz und Kontrolle

Der zunehmende Einsatz von KI-Assistenten und KI-Agenten verändert auch die Angriffsflächen von Unternehmen. Der Bericht unterstreicht in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Informationsschutzes: Europaweit betrachten 28 Prozent der Führungskräfte Datendiebstahl oder Spionage als die schwerwiegendste mögliche Folge eines Cyberangriffs auf ihr Unternehmen, in Deutschland sind es 26 Prozent. Schwachstellen in der Lieferkette oder bei Drittanbietern werden von 22 Prozent der europäischen und von 21 Prozent der deutschen Führungskräfte als Faktor genannt, der im Falle eines Cyberangriffs die größten negativen Auswirkungen hätte.

Hinzu kommt die Frage technologischer Abhängigkeiten: Europaweit geben 41 Prozent und in Deutschland 36 Prozent der befragten Führungskräfte an, auf globale Technologieanbieter angewiesen zu sein, obwohl sie sich der damit verbundenen strategischen Risiken bewusst sind. Auch wenn sich diese Ergebnisse allgemein auf Cyberrisiken und Technologieanbieter beziehen, verdeutlichen sie, wie wichtig es für Unternehmen ist, ihre Abhängigkeiten von bestimmten Systemen und Dienstleistungen zu kennen. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten muss sich diese Transparenz auch auf die Interaktionen zwischen Tools, Daten und Anwendungen erstrecken. Unternehmen sind aus diesem Grund gefordert, ihre bisherigen Ansätze zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen zu überdenken. Beim Einsatz von KI-Agenten reicht es nicht mehr aus, lediglich verdächtige Aktivitäten auf einem Endgerät zu erkennen. Sicherheitsteams müssen auch nachvollziehen können, wodurch eine Aktivität ausgelöst wurde, welche Daten dabei verwendet wurden und welche Aktionen der KI-Agent ausgeführt hat.

[1] Über die Studie

Die Erhebung wurde von Sapio Research im Auftrag von HarfangLab durchgeführt. Befragt wurden 750 Führungskräfte aus Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien und den Niederlanden. Darunter befanden sich 150 Geschäftsführer und C-Level Führungskräfte aus Deutschland.

Tipps für Unternehmen

KI-Inventur durchführen: Erfassen Sie alle eingesetzten KI-Systeme, auch nicht genehmigte. Klare Regeln festlegen: Definieren Sie, wer welche KI-Tools wofür nutzen darf und welche Daten tabu sind. Datenabfluss überwachen: Setzen Sie Monitoring und Kontrollen ein, bevor KI-Agenten breit ausgerollt werden. Freigegebene Alternativen bieten: Stellen Sie sichere Firmenzugänge bereit, statt nur zu verbieten. KI-Agenten nachvollziehbar machen: Protokollieren Sie Auslöser, verwendete Daten und ausgeführte Aktionen. Beschäftigte schulen: Vermitteln Sie KI-Kompetenz und Datenschutz verbindlich und regelmäßig.

FAQ

Welche Studie steckt hinter den Zahlen und wer wurde befragt?

Der »State of Cybersecurity Report 2026« von HarfangLab basiert auf einer Befragung von 750 Führungskräften aus Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden in sechs europäischen Ländern. Die Interviews fanden im April 2026 statt. [1] [3]

Wie viele deutsche Unternehmen kontrollieren KI-bedingte Datenabflüsse?

Nur 41 Prozent der deutschen Befragten berichten von Überwachungs- oder Kontrollmechanismen, in Italien sind es 51 Prozent. [1]

Wie sieht es europaweit mit KI-Richtlinien und Kontrollen aus?

Laut einer Auswertung des Berichts haben nur 40 Prozent der europäischen Unternehmen eine formale Richtlinie zu zugelassenen KI-Tools, 44 Prozent Kontrollen gegen Datenabfluss und 46 Prozent verlangen eine Sicherheitsprüfung vor dem Einsatz. [4]

Wohin fließen die KI-Budgets in Europa?

51 Prozent der KI-Investitionen gehen in wachstumsorientierte Initiativen wie Produktivität, Kundenerlebnis und Innovation, 41 Prozent in Cybersicherheit, Datenanalyse und Infrastruktur. Auf Cyberabwehr entfallen 16 Prozent. [4]

Was ist Shadow AI und warum ist sie ein Risiko?

Shadow AI bezeichnet die nicht genehmigte Nutzung von KI-Diensten durch Beschäftigte. Das BSI führt sie als Bedrohung im Bereich Verlässlichkeit und verantwortliche Nutzung auf; Folgen sind unter anderem unkontrollierter Datenabfluss. [5] [8]

Sollten Unternehmen KI-Tools verbieten?

Ein pauschales Verbot führt laut einer Analyse in der Praxis oft zur heimlichen Umgehung. Empfohlen werden Richtlinien und sichere, freigegebene Enterprise-Umgebungen. Das BSI rät, nur genehmigte KI-Systeme zu verwenden. [8] [5]

Welche Daten dürfen nicht in KI-Tools eingegeben werden?

Nach BSI-Empfehlung sollten personenbezogene Daten und sensible Geschäftsinformationen niemals ohne schützende Maßnahmen weitergegeben werden. KI-Ausgaben sollten nie ungeprüft übernommen werden. [5]

Was empfiehlt das BSI für die Einführung generativer KI?

Das BSI-Informationspaket nennt eine KI-Strategie, verbindliche Richtlinien, klare Zuständigkeiten, eine Übersicht aller eingesetzten KI-Anwendungen sowie Schulungen für alle Beschäftigten. [7]

Worauf sollten Unternehmen bei KI-Anbietern achten?

Die BSI-Transparenz-Checkliste nennt unter anderem den Umgang mit Eingaben, die Zugriffsberechtigungen der KI und den Verwendungszweck. Zusätzlich sollten Transparenz und Serverstandort geprüft werden. [6] [5]

Welche Rolle spielt technologische Souveränität?

59 Prozent der Befragten messen Souveränitätsfragen mehr Bedeutung bei als vor ein bis zwei Jahren, und 41 Prozent sehen Risiken in der Abhängigkeit von globalen Anbietern. Weniger als 10 Prozent bevorzugen aktiv europäische Anbieter. [3]

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

221 Artikel zu „Daten abfluss“

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