KI-Rechenzentren: Warum mehr GPUs allein nicht reichen

KI braucht mehr als leistungsfähige Chips. Erst wenn Stromversorgung, Kühlung, Fläche und Ausbaureserven zusammenspielen, wird aus Rechenleistung eine tragfähige Infrastruktur. Für IT-Verantwortliche rückt damit eine strategische Frage in den Mittelpunkt: Kann das gewählte Rechenzentrum nicht nur heutige Workloads bewältigen, sondern auch die nächste Wachstumsstufe wirtschaftlich unterstützen?

Management Summary

Leistungsdichte wird zum Auswahlkriterium. Entscheidend ist nicht die Zahl der Racks, sondern die tatsächlich verfügbare Strom- und Kühlkapazität je Schrank.

Entscheidend ist nicht die Zahl der Racks, sondern die tatsächlich verfügbare Strom- und Kühlkapazität je Schrank. Kühlung gehört in die KI-Strategie. Hochverdichtete Systeme verlangen passende Kühlkonzepte; Infrastruktur und Hardware sollten gemeinsam geplant werden.

Hochverdichtete Systeme verlangen passende Kühlkonzepte; Infrastruktur und Hardware sollten gemeinsam geplant werden. Skalierbarkeit schützt die Investition. Erweiterungsreserven müssen mit dem KI-Bedarf mitwachsen – bei Energie, Kühlung und Fläche gleichermaßen.

Erweiterungsreserven müssen mit dem KI-Bedarf mitwachsen – bei Energie, Kühlung und Fläche gleichermaßen. Flächeneffizienz prägt die Wirtschaftlichkeit. Wer hohe Leistung auf begrenztem Raum zuverlässig betreiben kann, vermeidet unnötig verteilte Hardware und zusätzliche Stellflächen.

Wer hohe Leistung auf begrenztem Raum zuverlässig betreiben kann, vermeidet unnötig verteilte Hardware und zusätzliche Stellflächen. Der Standort entscheidet mit. Energieverfügbarkeit, redundante Netzanbindung, Latenz und Möglichkeiten zur Abwärmenutzung gehören auf die Managementagenda.

Symbolbild: Rechenzentren bilden das infrastrukturelle Fundament für KI-Anwendungen. Das Motiv zeigt keinen konkreten nexspace-Standort.

Wie sich Rechenzentren für den KI-Ansturm wappnen

KI ist die nächste große Herausforderung für Rechenzentren. Sie müssen nicht nur deutlich mehr Rechenleistung bereitstellen, sondern sie auch auf begrenztem Raum effizient betreiben und gleichzeitig mit wachsenden Anforderungen Schritt halten. Als Betreiber von Rechenzentren gibt nexspace einen Einblick, auf welche Faktoren es dabei im Detail ankommt.

Rechenzentren waren schon immer darauf ausgelegt, Rechenleistung zuverlässig bereitzustellen. Mit dem breiten Einsatz von KI ändern sich jedoch die Anforderungen: Leistungsintensive Workloads konzentrieren mehr Rechenleistung auf kleiner Fläche und stellen damit höhere Ansprüche an Stromversorgung, Kühlung und Skalierbarkeit. Für Unternehmen, die KI-Anwendungen in einem Rechenzentrum betreiben wollen, wird damit entscheidend, ob die Infrastruktur langfristig mithalten kann. Fünf Aspekte sind dabei zentral:

Die Leistungsdichte

Der offensichtlichste Unterschied von KI- zu klassischen Workloads liegt in der Leistungsdichte. Während viele bestehende Rechenzentren bei etwa 10 bis 12 kW pro Rack an ihre Grenzen kommen, werden für KI bereits 45 kW angefragt; perspektivisch können 60, 80 oder 100 kW relevant werden. Für Rechenzentrumsanbieter bedeutet das, die Stromversorgung und Infrastruktur auf eine völlig andere Größenordnung auszulegen. Für Kunden wiederum ist entscheidend, ob ein Standort diese Leistungsdichten tatsächlich bereitstellen kann. Denn leistungsfähige Hardware allein bringt wenig, wenn sie sich aufgrund begrenzter Strom- und Kühlkapazitäten nicht sinnvoll betreiben lässt.

Die Kühlung

Mit der Leistungsdichte steigt unmittelbar die Herausforderung, die entstehende Wärme abzuführen. Bei klassischen Racks kann Luftkühlung ausreichen; bei hochverdichteten KI-Systemen stößt sie jedoch zunehmend an ihre Grenzen. Hier kommen Konzepte wie die direkte Flüssigkeitskühlung am Chip ins Spiel. Für Anbieter bedeutet das, entsprechende Kühlkapazitäten und die dafür notwendige Infrastruktur vorzuhalten. Kunden sollten deshalb darauf achten, ob ein Rechenzentrum bereits heute für moderne Kühlkonzepte ausgelegt ist und damit zukünftig auch höhere Leistungsdichten unterstützen kann.

Die Skalierbarkeit

KI-Infrastruktur ist selten statisch. Ein Start-up kann zunächst mit 10 oder 15 kW beginnen, doch ein weiterer Server kann den Bedarf schnell um 20 oder 30 kW erhöhen. Rechenzentren müssen also nicht nur die aktuelle Leistung bereitstellen, sondern auch perspektivisch Ressourcen für die nächste Ausbaustufe bereithalten. Genau diese Flexibilität wird zunehmend entscheidend. Eine Infrastruktur sollte mit dem eigenen KI-Bedarf wachsen können, statt bei der nächsten Hardwaregeneration bereits an ihre Grenzen zu stoßen.

Die Rechenleistung pro Fläche

Hohe Leistungsdichten verändern auch die Wirtschaftlichkeit der benötigten Fläche. Wenn ein Rack die erforderliche Leistung nicht aufnehmen kann, muss die Hardware unter Umständen auf mehrere Schränke verteilt werden. Im Extremfall können so große Flächen entstehen, obwohl nur wenige Server betrieben werden. Für Anbieter wird es deshalb zunehmend wichtig, hohe Rechenleistung auf begrenzter Fläche unterzubringen. Für Kunden schafft eine entsprechend ausgelegte Infrastruktur mehr Kapazität pro Quadratmeter und damit bessere Voraussetzungen, um KI-Workloads wirtschaftlich zu betreiben.

Der Standort

Neben dem Wie wird auch das Wo bei KI-Infrastrukturen zu einer zentralen Frage. Ein geeigneter Standort braucht ausreichend und langfristig verfügbare Energie, leistungsfähige und redundante Netzanbindungen sowie genügend Fläche für Erweiterungen. Gleichzeitig kann die Nähe zu Nutzern und Datenquellen für die Latenz entscheidend sein. Hinzu kommt die Abwärme: Wo sich in unmittelbarer Umgebung Abnehmer finden, kann sie etwa für Gebäude oder Wärmenetze genutzt werden. Für Anbieter bedeutet Standortplanung damit, verschiedene Anforderungen zusammenzubringen. Für Kunden wiederum wird der Standort zu einem wichtigen Indikator dafür, wie zukunftsfähig die angebotene Infrastruktur tatsächlich ist.

»Die Anforderungen von KI verändern nicht nur einzelne Komponenten innerhalb eines Rechenzentrums, sondern auch das Gesamtsystem«, sagt Christian Zipp, CEO bei nexspace. »Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und Skalierbarkeit müssen künftig viel stärker zusammengedacht werden. Gleichzeitig treffen langfristige Infrastrukturentscheidungen auf eine Technologieentwicklung, die sich in deutlich kürzeren Zyklen bewegt. Für die Betreiberseite entsteht damit die Aufgabe, Rechenzentren heute so zu planen, dass sie auch mit Hardware und Workloads funktionieren, die zum Zeitpunkt der Planung noch gar nicht absehbar sind. Die gute Nachricht: Es gibt bereits eine Vielzahl an Ansätzen und Technologien, die genau darauf abzielen.«

Infografik: Sechs Praxistipps für KI-Infrastruktur

Die folgenden Empfehlungen ergänzen den Ausgangstext um eine entscheidungsorientierte Perspektive. Technische Herstellerangaben sind konzeptabhängig; sie ersetzen keine standortspezifische Auslegung.

KI-generierte Infografik mit sechs Praxistipps. Quellen [1]–[4] im Quellenverzeichnis.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die folgenden Handlungsempfehlungen vertiefen die sechs Praxistipps. Sämtliche Praxisbeispiele sind hypothetisch und dienen der Veranschaulichung; sie beschreiben weder reale Kundenprojekte noch zugesicherte Leistungen eines Anbieters.

1. Lastprofil statt Wunschliste: Bedarf konkretisieren

Worum es geht. Ausgangspunkt der Planung sollte die tatsächlich benötigte Infrastruktur sein, nicht allein die Anzahl geplanter GPUs. Der Ausgangstext macht deutlich, dass Leistungsdichte, Kühlkapazität und Wachstum zusammen betrachtet werden müssen.

So gehen Sie vor. Erstellen Sie gemeinsam mit IT-Betrieb, Fachbereich und Hardwarelieferant ein Anforderungsblatt für die erste Ausbaustufe und den geplanten Zielzustand. Halten Sie je Konfiguration die Rack-Belegung, den Leistungsbedarf, erwartete Lastspitzen und die Kühlanforderungen fest. Trennen Sie bestätigte Anforderungen von Planungsannahmen. Bitten Sie den Rechenzentrumsanbieter um eine schriftliche Bestätigung, dass Strom und Kühlung gleichzeitig für diese Konfiguration verfügbar sind. Eine Leistungsangabe ohne zugehörigen Kühlungsnachweis sollte keine ausreichende Entscheidungsgrundlage sein.

Praxisbeispiel – hypothetisch. Ein Unternehmen möchte zunächst einen KI-Cluster für interne Wissenssuche betreiben und später weitere Anwendungen ergänzen. Statt nur zusätzliche Rack-Plätze zu reservieren, lässt das Projektteam die erste Hardwarekonfiguration und die nächste Ausbaustufe getrennt bewerten. Die Standortentscheidung fällt erst, nachdem der Anbieter beide Lastprofile einschließlich Kühlung bestätigt hat.

Prüfkriterium. Ein freigegebenes Anforderungsblatt benennt je Ausbaustufe Konfiguration, Leistungsbedarf, Kühlkonzept und noch offene Annahmen.

2. Kühlung gemeinsam auslegen: IT und Gebäude verzahnen

Worum es geht. Direct-to-Chip führt Wärme über Kühlplatten an Prozessoren ab; bei Immersion wird Hardware in ein elektrisch nichtleitendes Medium eingetaucht. Luftkühlung kann weiterhin ergänzend erforderlich sein. Die Konzepte verlangen passende technische Komponenten und Betriebskenntnisse. [1]

So gehen Sie vor. Beziehen Sie Hardwarelieferant, Rechenzentrumsbetrieb und Kühlungsspezialisten früh ein. Lassen Sie die zulässigen Betriebsbedingungen der Server dokumentieren und mit dem Standortkonzept abgleichen. Prüfen Sie nicht nur die Wärmeabfuhr, sondern auch Wartungszugang, Austauschverfahren und Zuständigkeiten. Verlangen Sie eine nachvollziehbare Begründung, welche Systeme flüssigkeitsgekühlt werden und welche weiterhin Luftkühlung benötigen. Bewerten Sie Alternativen anhand derselben Anforderungen, statt eine Technologie pauschal zum Standard zu erklären.

Praxisbeispiel – hypothetisch. Ein Entwicklungsteam plant flüssigkeitsgekühlte GPU-Server, während Speicher und Netzwerktechnik im selben Bereich verbleiben. Bei der gemeinsamen Planung wird deshalb ein hybrides Konzept vorgesehen. Vor der Bestellung klären alle Beteiligten, wie Server gewechselt werden und wer Kühlkreislauf und Restluftkühlung betreut.

Prüfkriterium. Hardwarevorgaben, Kühlarchitektur und Wartungsabläufe sind schriftlich aufeinander abgestimmt; offene Schnittstellen haben eine verantwortliche Stelle.

3. Ausbau vertraglich absichern: Reserven verbindlich machen

Worum es geht. Modulare Infrastrukturmodelle können einen nachfrageorientierten Ausbau unterstützen. Die Möglichkeit zur technischen Erweiterung ersetzt jedoch nicht die Prüfung, wann die benötigten Ressourcen tatsächlich bereitstehen. [2]

So gehen Sie vor. Übersetzen Sie die Wachstumsplanung in konkrete Vertragsfragen: Welche zusätzliche Leistung ist reserviert? Welche Kühlkapazität gehört dazu? Bis wann muss die Erweiterung bestellt werden, und wann ist sie nutzbar? Klären Sie Preisänderungen, Mindestabnahmen und die Folgen einer verschobenen Ausbaustufe. Lassen Sie zwischen heute verfügbarer Kapazität, verbindlich zugesagter Erweiterung und unverbindlicher Zukunftsplanung unterscheiden. Stimmen Sie diese Angaben mit Beschaffung und Rechtsabteilung ab.

Praxisbeispiel – hypothetisch. Ein Softwareanbieter beginnt mit einer begrenzten KI-Umgebung und will bei steigender Nachfrage erweitern. Im Angebot steht zunächst nur „skalierbar“. Das Projektteam verlangt eine Konkretisierung: benannte Erweiterungsfläche, zusätzliche Strom- und Kühlleistung, Auslösebedingungen und Bereitstellungstermin. Erst diese Vereinbarungen machen die Ausbauplanung belastbar.

Prüfkriterium. Für jede Erweiterungsoption liegen Umfang, Termin, Kostenbedingungen und Zuständigkeit vor. Unverbindliche Reserven sind als Risiko sichtbar.

4. Betrieb vorab erproben: Abnahme und Störfälle prüfen

Worum es geht. Flüssigkeitskühlung benötigt unter anderem Pumpen, Sensoren und zusätzliches Know-how. Deshalb sollte die Abnahme nicht nur eine erfolgreiche Inbetriebnahme, sondern auch die vorgesehenen Betriebsabläufe berücksichtigen. [1]

So gehen Sie vor. Vereinbaren Sie vor Projektstart einen Abnahmeplan mit nachvollziehbaren Erfolgskriterien. Prüfen Sie unter kontrollierten Bedingungen die vorgesehene Last, Temperaturüberwachung und Alarmweiterleitung. Lassen Sie Wartung, Eskalation und Wiederanlauf mit den verantwortlichen Teams durchsprechen. Störfallsimulationen sollten ausschließlich in einer freigegebenen Testumgebung oder nach einem abgestimmten, sicheren Verfahren stattfinden. Dokumentieren Sie Befunde, Nachbesserungen und Freigaben; beschränken Sie sich nicht auf eine allgemeine Bestätigung „System läuft“.

Praxisbeispiel – hypothetisch. Bei der Abnahme einer neuen KI-Umgebung wird ein Sensoralarm über einen freigegebenen Test ausgelöst. Die Technik meldet den Zustand korrekt, aber die Benachrichtigung erreicht nur einen Projektverteiler. Vor der Produktionsfreigabe wird deshalb die Alarmierung an den zuständigen Betriebsdienst angepasst und erneut geprüft.

Prüfkriterium. Ein Abnahmeprotokoll enthält Testergebnisse, offene Mängel, Verantwortlichkeiten und die Freigabeentscheidung. Die Alarmkette ist praktisch überprüft.

5. Effizienz differenziert bewerten: Nicht nur PUE vergleichen

Worum es geht. PUE beschreibt die infrastrukturelle Energieeffizienz, nicht die Produktivität des Rechenzentrums. Auch die Verfügbarkeit der Ausstattung benötigt eine gesonderte Betrachtung. Ein einzelner Effizienzwert reicht deshalb nicht für eine umfassende Wirtschaftlichkeitsentscheidung. [3]

So gehen Sie vor. Definieren Sie neben der Standortkennzahl auch anwendungsbezogene Ziele: etwa die Zahl erfolgreich abgeschlossener Aufgaben, die benötigte Bearbeitungszeit und die Kosten pro nutzbarem Ergebnis. Erfassen Sie Auslastung und Verfügbarkeit getrennt. Für Angebotsvergleiche sollten Sie dieselben Lastannahmen und einen transparenten Kostenumfang verwenden. Berücksichtigen Sie Energie, bereitgestellte Infrastruktur, Wartung und mögliche Erweiterungen. Markieren Sie Schätzwerte ausdrücklich und überprüfen Sie diese später anhand von Betriebsdaten.

Praxisbeispiel – hypothetisch. Ein Unternehmen vergleicht zwei Angebote für eine KI-basierte Dokumentenverarbeitung. Statt nur den ausgewiesenen PUE-Wert gegenüberzustellen, erprobt es dieselbe Anwendung mit einem repräsentativen Testdatensatz. In die Bewertung fließen auch erfolgreiche Verarbeitung, Laufzeit und das vollständige Angebot ein. Die Entscheidung orientiert sich am nutzbaren Ergebnis, nicht allein an einer Standortkennzahl.

Prüfkriterium. Die Entscheidungsvorlage enthält Infrastruktur-, Anwendungs- und Kostenkennzahlen mit transparenten Annahmen. PUE wird nicht als Produktivitätsnachweis verwendet.

6. Standort und Compliance verbinden: Abwärme früh einplanen

Worum es geht. § 11 EnEfG knüpft Effizienz- und Energiewiederverwendungsanforderungen unter anderem an das Inbetriebnahmedatum. Zudem sieht das Gesetz bestimmte Ausnahmen für die Energiewiederverwendung vor. Für die Planung zählt deshalb die konkrete rechtliche und technische Situation des Standorts. [4]

So gehen Sie vor. Erstellen Sie mit Betreiber und fachkundiger rechtlicher Unterstützung eine standortbezogene Übersicht der einschlägigen Anforderungen. Halten Sie Inbetriebnahmedatum, Nachweispflichten und verantwortliche Stellen fest. Klären Sie parallel, welche Wärmeabnehmer erreichbar sind, welche Infrastruktur für die Übergabe benötigt wird und wer Investition und Betrieb übernimmt. Bitten Sie um belastbare Unterlagen statt allgemeiner Nachhaltigkeitsaussagen. Prüfen Sie außerdem langfristige Energieverfügbarkeit, Netzanbindung und Ausbaufläche im Zusammenhang mit Ihrem Lastprofil.

Praxisbeispiel – hypothetisch. Ein geplanter Standort liegt nahe einem Gewerbegebiet. Das Team untersucht die Möglichkeit einer Wärmeabgabe, bevor es eine Nutzung zusagt. In Gesprächen mit Betreiber und potenziellen Abnehmern werden Bedarf, Übergabepunkt und Kostenverteilung geklärt. Offene technische oder vertragliche Fragen bleiben in der Entscheidungsvorlage als Risiken ausgewiesen.

Prüfkriterium. Die Standortakte enthält dokumentierte Compliance-Anforderungen, den Stand der Abwärmeplanung und eine eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeiten. Nicht bestätigte Möglichkeiten werden nicht als gesicherte Vorteile dargestellt.

Quellenhinweis: [1] Kühlkonzepte und technische Komponenten; [2] modulare Bereitstellung; [3] Aussagegrenzen von PUE; [4] § 11 EnEfG. Vorgehensweisen und Praxisbeispiele sind redaktionelle, illustrative Ergänzungen. Die rechtlichen Hinweise ersetzen keine Einzelfallprüfung.

FAQ: Zehn Fragen zu KI-fähigen Rechenzentren

1. Warum verändert KI die Anforderungen an Rechenzentren?

Leistungsintensive KI-Workloads bündeln Rechenleistung auf kleiner Fläche. Dadurch müssen Stromversorgung, Wärmeabfuhr und Erweiterungsmöglichkeiten aufeinander abgestimmt werden. Es genügt nicht, zusätzliche Server in vorhandene Racks zu stellen.

2. Welche Leistungsdichte sollte ein KI-Rack bieten?

Eine universelle Zielgröße gibt es nicht: Maßgeblich sind Hardwarekonfiguration und Lastprofil. Die im Ausgangstext genannten 45 kW sowie perspektivisch 60, 80 oder 100 kW sind Bedarfsbeispiele, keine allgemeingültige Mindestanforderung. Lassen Sie die erforderliche Leistung einschließlich Kühlung für Ihr konkretes System nachweisen.

3. Ab wann reicht Luftkühlung nicht mehr aus?

Eine pauschale kW-Grenze wäre irreführend. Die Eignung hängt vom Kühlkonzept und den Vorgaben der eingesetzten Hardware ab. Bei hoher Dichte gewinnt Flüssigkeitskühlung an Bedeutung; Luftkühlung bleibt je nach System als Ergänzung notwendig. [1]

4. Wie funktioniert Direct-to-Chip-Kühlung?

Kühlplatten auf Prozessoren nehmen Wärme auf und übertragen sie an eine zirkulierende Flüssigkeit. So wird Wärme nahe ihrer Entstehungsquelle abgeführt. Für die Umsetzung müssen Kühlkreislauf, Pumpen, Sensoren und Betriebsabläufe zusammenpassen. [1]

5. Was unterscheidet Immersionskühlung von Direct-to-Chip?

Bei Immersion wird die Hardware in ein elektrisch nichtleitendes Kühlmedium eingetaucht. Direct-to-Chip führt dagegen Flüssigkeit durch Kühlplatten auf ausgewählten Komponenten. Immersion erfordert spezielle Tanks und Wartungskonzepte; die Auswahl sollte zur Hardware und zum Betrieb passen. [1]

6. Was bedeutet skalierbar in der Praxis?

Ein Rechenzentrum sollte zusätzliche KI-Leistung schrittweise bereitstellen können, ohne dass Stromversorgung, Kühlung oder Fläche zum Engpass werden. Modulare Infrastrukturmodelle unterstützen einen nachfrageorientierten Ausbau. Entscheidend sind jedoch die tatsächlich verfügbaren Kapazitäten und verbindliche Bereitstellungszusagen. [2]

7. Beweist ein guter PUE-Wert, dass KI wirtschaftlich betrieben wird?

Nein. PUE ist eine Kennzahl der infrastrukturellen Energieeffizienz. Die Produktivität des Rechenzentrums und die Verfügbarkeit der Ausstattung erfordern andere Kennzahlen und Analysen. Unternehmen sollten deshalb auch nutzbare Rechenleistung, Auslastung und Gesamtkosten bewerten. [3]

8. Welche Effizienzvorgaben gelten in Deutschland?

11 EnEfG unterscheidet nach Inbetriebnahme: Für Rechenzentren mit Betriebsaufnahme vor dem 1. Juli 2026 gelten im Jahresdurchschnitt PUE-Grenzen von höchstens 1,5 ab dem 1. Juli 2027 und höchstens 1,3 ab dem 1. Juli 2030. Für Anlagen mit Betriebsaufnahme ab dem 1. Juli 2026 nennt das Gesetz höchstens 1,2 sowie Vorgaben zur Energiewiederverwendung; diese Anforderungen sind spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme dauerhaft im Jahresdurchschnitt zu erreichen. Die konkrete Anwendbarkeit ist projektbezogen zu prüfen. [4]

9. Wann wird Abwärmenutzung zur Planungsanforderung?

11 EnEfG nennt für Rechenzentren mit Betriebsaufnahme ab dem 1. Juli 2026 einen Anteil wiederverwendeter Energie von mindestens 10 Prozent. Für Betriebsaufnahmen ab dem 1. Juli 2027 beziehungsweise 2028 werden geplante Anteile von mindestens 15 beziehungsweise 20 Prozent verlangt. Die Erfüllungsfrist und die gesetzlichen Ausnahmen sind zu beachten. Wärmeabnehmer, Anschlussinfrastruktur und Kostenverteilung sollten daher früh geklärt werden. [4]

10. Welche Fragen gehören in die Anbieterauswahl?

Fragen Sie nach nutzbarer Leistung pro Rack, unterstützten Kühlkonzepten, verbindlichen Ausbaureserven, redundanten Netzanbindungen und standortspezifischer Latenz. Ergänzen Sie Anforderungen an Energieeffizienz und Abwärme sowie ein vollständiges Kostenbild. Ziel ist eine nachvollziehbare Entscheidung für die gesamte Infrastruktur – nicht allein für möglichst viele GPUs. [1][2][4]

Recherche- und Rechtsstand: 9. November 2026. Die rechtlichen Hinweise dienen der Orientierung und ersetzen keine Prüfung des Einzelfalls. Die FAQ enthalten keine zusätzlichen Zusagen zu konkreten nexspace-Standorten.

Quellen

Die Nummern beziehen sich auf die ergänzten Praxistipps und FAQ. Alle Quellen abgerufen am 9. November 2026. [1] ist eine Herstellerquelle; [2] ein Brancheninterview mit Herstellerperspektive; technische Aussagen sind entsprechend einzuordnen.

[1] Schneider Electric: Liquid Cooling in KI-Rechenzentren.

https://blog.se.com/de/data-center/2026/01/23/liquid-cooling-in-ki-rechenzentren-warum-fluessigkeit-die-zukunft-ist/

[2] manage it: Hochverdichtete KI-Infrastrukturen – Interview zu modularen KI-Rechenzentren.

https://ap-verlag.de/hochverdichtete-ki-infrastrukturen-ki-rechenzentren-muessen-schneller-modularer-und-intelligenter-werden%e2%80%89/106956/

[3] The Green Grid: PUE – A Comprehensive Examination of the Metric.

https://www.thegreengrid.org/en/resources/library-and-tools/20-PUE:-A-Comprehensive-Examination-of-the-Metric

[4] Gesetze im Internet: § 11 Energieeffizienzgesetz.

https://www.gesetze-im-internet.de/enefg/__11.html

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