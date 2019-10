Marktanalyse: Standortdienste mit stärkstem Wachstum unter allen Bluetooth-Anwendungen 

Infografik zeigt Potenziale von Standortdiensten auf Basis von Bluetooth.

Punktgenaue Standortdienste sind die gemeinsame Basis für intelligente Städte, Gebäude und Fabriken. Sie helfen Menschen, sich in Gebäuden zurecht zu finden, verfolgen Waren in Produktionshallen, sichern Personen und versorgen Besucher und Kunden mit Informationen. Und das Marktpotenzial dieser Dienste ist enorm: Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) verzeichnet im Bereich Standortdienste das stärkste Wachstum unter allen Bluetooth-Lösungen. Marktforscher von ABI Research prognostizieren bis 2023 eine 6-fache Steigerung der jährlichen Auslieferungen von Geräten mit Bluetooth zur Standortbestimmung auf mehr als 430 Millionen pro Jahr.

Von Näherungslösungen mit Richtungsfunktionen bis hin zur hochpräzisen Ortung, bietet Bluetooth etwa an Flughäfen, in Einkaufszentren, Museen oder Restaurants neue Möglichkeiten das Kunden- und Besuchererlebnis informativer und kommunikativer zu gestalten: Point-of-Interest-Anwendungen geben per Smartphone-App Informationen zu Kunstwerken, Produkten oder einer Speisekarte, wenn sich der Besucher ihnen nähert.

Dank Indoor Navigation finden sich Besucher innerhalb von öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern oder Flughäfen leichter zurecht. Sie erhalten Weginformationen zu medizinischen Stationen oder werden zum Abflug-Gate navigiert. Per Bluetooth-Tracker lassen sich fehlgeleitete Koffer in der Gepäckausgabe finden oder Gegenstände wie Hausschlüssel in der privaten Wohnung orten.

Was für den Besucher in erster Linie mehr Komfort bedeutet, bringt für smarte Fabriken handfeste Potenziale hinsichtlich der Effizienz und Sicherheit von Produktionsabläufen mit sich und helfen der Industrie, finanzielle Ressourcen zu sparen.

Betreiber von Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Produktionsstätten profitieren durch Bluetooth-Standortdienste vor allem über:

Geräteverfolgung: Je größer das Gebäude, desto schwieriger wird die Suche nach mobilen Gegenständen. Bluetooth unterstützt Mitarbeiter bei deren Ortung – von Gepäckwagen über Rollstühle bis hin zu medizinischem Notfallequipment.

Proximity Marketing: Kunden erhalten Rabatte und Werbeaktionen direkt auf ihr Smartphone. Damit lassen sich Verkaufszahlen steigern und neue Kunden in Geschäfte oder Restaurants locken.

Tracking von Personen: Die Sicherheit von Personen ist für das Gebäude-Management essenziell. Geofencing stellt sicher, dass Mitarbeiter keine gefährlichen Arbeitsbereiche betreten. Auftretende Wartungsprobleme werden von Kollegen in der Nähe schneller gelöst.

Zugangskontrolle: Nur berechtigte Mitarbeiter erhalten Zugang zu bestimmten Bereichen des Gebäudes, zum Beispiel per Bluetooth-Sender im Smartphone. Dies erhöht die Sicherheit.

Warenverfolgung: Hersteller überwachen den Materialeingang im Lager, bestimmen den Ort von Kanban-Behältern auf dem Weg zur Maschine oder steuern die Warenentnahme aus dem Hochregallager.

Bis 2023 werden 1,7 Milliarden Mobilgeräte aktiv in Bluetooth Standortdienste eingebunden sein. Diese Omnipräsenz Bluetooth-fähiger Devices macht Ortungsdienste in großem Maßstab möglich, von Indoor-Navigation und Artikelsuche über Nahbereichsmarketing bis hin zur Zugangskontrolle.

Hier finden Sie weitere Informationen über die Potenziale von Standortdiensten mit Bluetooth für Besucher und Betreiber von öffentlichen Gebäuden.

Über Bluetooth-Technologie

Mit fast 4 Milliarden ausgelieferten Produkten pro Jahr ist Bluetooth-Technologie der globale Standard für einfache und sichere drahtlose Verbindungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat die Bluetooth-Gemeinschaft die Möglichkeiten von Bluetooth weiter ausgebaut – für Innovationen, die Schaffung neuer Märkte und die Neudefinition der weltweiten Kommunikation. Heute ist Bluetooth die drahtlose Technologie der Wahl für Entwickler in vielen Lösungsbereichen, einschließlich Audio-Streaming, Datenübertragung, Standortservices und großen Gerätenetzen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluetooth.com.

Über die Bluetooth SIG

Die 1998 gegründete Bluetooth SIG ist der Non-Profit-Fachverband, der die Bluetooth-Technologie betreut. Zur Unterstützung von mehr als 34.000 Mitgliedsunternehmen erleichtert die Bluetooth SIG die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder bei der Erstellung neuer und verbesserter Spezifikationen, die die Technologie erweitern, die globale Interoperabilität über ein erstklassiges Produktqualifizierungsprogramm vorantreiben und die Marke stärken. Dies geschieht, indem sie das Bewusstsein, das Verständnis und die Akzeptanz der Bluetooth-Technologie fördern. Weitere Informationen finden Sie unter:www.bluetooth.com.

