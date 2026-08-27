Mit Datenmanagement die Speichernutzung optimieren – Den Datenwust in den Griff bekommen

Wachsende Datenmengen treiben Speicherkosten und Komplexität in die Höhe – besonders, wenn Transparenz über Nutzung, Wert und Lebenszyklus der Informationen fehlt. Ein herstellerunabhängiges, richtlinienbasiertes Datenmanagement hilft Unternehmen, aktive Daten gezielt bereitzustellen und inaktive Bestände zu verschieben, zu archivieren oder zu löschen. So lassen sich Speicherressourcen effizienter nutzen, die Governance stärken und hochwertige Daten für KI und Analysen sicherstellen.
Management Summary
-
Datenwildwuchs verursacht Kosten & Ineffizienzen: 80–90 % unstrukturierte Daten erschweren Organisation, Governance und KI‑Readiness; fehlende Transparenz verhindert strategische Speicherplanung.
-
Metadaten schaffen Kontrolle: Einblicke in Alter, Nutzung, Speicherort und Eigentümerschaft ermöglichen die klare Trennung zwischen aktiven, wertvollen Daten und redundanten Beständen.
-
Richtlinienbasiertes Datenmanagement entlastet Speicher: Automatisiertes Verschieben, Archivieren oder Löschen inaktiver Daten reduziert Primärlast und verhindert teure Kapazitätsausbauten.
-
Governance als Compliance‑Hebel: Einheitliche Prozesse, Verantwortlichkeiten und Audits minimieren verwaiste Dateien, Sicherheitsrisiken und regulatorische Unsicherheiten.
-
Lebenszyklusorientierte Datenstrategie stärkt KI & Effizienz: Nur gepflegte, hochwertige Daten fließen in KI‑Modelle ein; Unternehmen gewinnen Kontrolle über Speicherumgebungen und senken langfristig Kosten.
Unternehmen erfassen und speichern heute Unmengen von Daten. Diese Praxis kann sich als zweischneidiges Schwert entpuppen: Einerseits profitieren sie von ihren Datenbeständen, weil Dateneinblicke die Unternehmenstransformation vorantreiben. Andererseits strapaziert die wachsende Datenflut die vorhandenen IT-Ressourcen. Und darunter kann die Effizienz von Unternehmensprozessen leiden.
Die Tatsache, dass 80 bis 90 Prozent aller Unternehmensdaten mittlerweile in unstrukturierter Form vorliegen – beispielsweise als Dokumente, Bilder, Videos, E-Mails und Sensorsignale –, erschwert ihre Organisation und Steuerung zusätzlich. Eine weitere Herausforderung ist, dass für die effektive Entwicklung und Bereitstellung von KI-Anwendungen eine gut verwaltete, hochqualitative Datenbasis notwendig ist. Und an der mangelt es derzeit vielen Unternehmen.
Vielfach verschärfen fehlende Datenmanagementsysteme und -prozesse das Problem. Daten werden meist aus einer Vielzahl von Quellen und aus unterschiedlichsten Gründen erfasst – und anschließend für unbestimmte Zeit über diverse hybride Umgebungen (On-Premises und Cloud) verteilt aufbewahrt. Unternehmen scheuen sich oft, Informationen und Dateien zu löschen, für den Fall, dass diese noch von geschäftlichem Nutzen sein könnten, oder auch aufgrund regulatorischer Unsicherheiten.
Das Ergebnis dieses Datenwildwuchses: Unternehmen haben nur wenig oder gar keinen Einblick, über welche Daten sie verfügen, wo sich diese befinden, wie sie genutzt werden und ob sie auch weiterhin aufbewahrt werden sollten. Dadurch bleibt ihnen keine sinnvolle Möglichkeit, ihre Speicherinfrastruktur und -prozesse zu optimieren. Sie tun sich schwer, die Speicherkosten unter Kontrolle zu halten, die Weiterentwicklung ihrer Speicherumgebungen zu planen oder den erhofften Nutzen aus ihren Daten zu ziehen.
Die Notwendigkeit umfassender Datentransparenz.
Höchste Zeit, den Datenwust in den Griff zu bekommen. Unternehmen müssen dafür nicht nur wissen, welche Daten sich in ihren Speicherbeständen befinden, sondern auch Details kennen wie das Alter der Daten, den Datentyp, ihren Speicherort, jeweilige Zuständigkeiten und die Nutzungshäufigkeit. Erst dann können sie zuverlässig nachvollziehen, inwieweit ihre Datenlandschaft den Geschäftsanforderungen entspricht und wie sich die Speicherinfrastruktur verbessern lässt.
Detaillierte Einblicke zu Metadaten sind unerlässlich, um zu verstehen, wie die vorhandenen Speicher tatsächlich genutzt werden. Informationen wie Erstellungsdatum, Zeitstempel des letzten Zugriffs und Eigentümerschaft zeigen, welche Daten aktiv sind und entsprechend leistungsstarke Speichersysteme erfordern. Umgekehrt decken sie auch auf, welche Daten gar nicht mehr verwendet werden oder keinen Bezug mehr zu aktuellen Nutzern im Unternehmen haben.
Oft werden so große Datenmengen sichtbar, die Speicherkapazität beanspruchen, ohne Mehrwert zu bieten. Und die Metadaten-Einblicke liefern Unternehmen ein realistisches Bild davon, was auf Primärsystemen verbleiben sollte und was verschoben, archiviert oder gelöscht werden kann.
Proaktives Datenmanagement statt bloßer Speicherverwaltung.
Grundsätzlich hängt eine erfolgreiche Speicheroptimierung von der Einführung eines Technologieansatzes ab, der darauf abzielt, die Daten selbst und nicht nur die Speicher zu verwalten. Denn einfach immer wieder die Speicherkapazitäten aufzustocken, ist angesichts der steigenden Datenmengen nicht mehr tragbar.
Stattdessen sollten Unternehmen eine gezielte Datenmanagement-Strategie entwickeln, die sich auch über heterogene Speicherumgebungen mit mehreren Anbietern, Standorten und Clouds hinweg umsetzen lässt. Ganz gleich, welches die zugrunde liegende Speicherplattform ist: Die gewählte Datenmanagement-Lösung muss herstellerunabhängig alle notwendigen Prozesse unterstützen, sodass Daten nahtlos überwacht und verschoben werden können – auch im Petabyte-Maßstab. Sonst wird es Unternehmen weiterhin schwerfallen, die Performance ihrer Speicherinfrastruktur zu steigern, ohne unnötig in ihren Ausbau zu investieren.
Für eine nachhaltige Speicheroptimierung braucht es zudem richtlinienbasierte Datenmobilität. Das heißt, die Datenmanagement-Plattform muss das Verschieben von Daten anhand definierter Regeln ermöglichen, etwa auf Basis ihres Alters oder bei Inaktivität. Inaktive oder ruhende Daten, einschließlich Dateien, auf die über längere Zeiträume nicht zugegriffen wurde, werden dann in nachrangige Speichersysteme verschoben oder ganz gelöscht.
Gute Governance zahlt sich aus.
Schließlich stellt sich noch die Frage der Daten-Governance. Effektive Prozesse – oder deren Fehlen – können sich unmittelbar darauf auswirken, ob Unternehmen Compliance-Vorgaben ordnungsgemäß erfüllen. In diesem Zusammenhang ordnet klare Governance festgelegte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu und verringert so den Umfang an verwaisten oder nicht verwalteten Dateien, die keinen Zweck mehr erfüllen. Das hilft auch bei der Beseitigung von Sicherheitsschwachstellen und betrieblichen Ineffizienzen, die auf unzureichendes Datenmanagement zurückzuführen sind.
Eine solide Governance-Strategie erfordert nicht nur Systeme und Prozesse, die dokumentieren, wie Daten erstellt, gespeichert, aufbewahrt und archiviert werden. Begleitet werden müssen diese außerdem von regelmäßigen Audits und umfassender Transparenz bezüglich Zuständigkeiten, Änderungs- und Zugriffshistorie. Dazu brauchen Unternehmen Tools, die ihre Daten über alle Speicherumgebungen hinweg konsistent klassifizieren und kennzeichnen sowie richtlinienbasierte Datenverschiebungen durchführen können. Denn effektive Governance lässt sich nicht häppchenweise implementieren. Nur mit einem ganzheitlichen Ansatz lässt sich sicherstellen, dass alle Informationen gemäß den betrieblichen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben verarbeitet und gespeichert sind.
Einblicke in Maßnahmen umsetzen.
In vielen Unternehmen braucht es eine grundlegende Neuausrichtung beim Umgang mit Speicherplatz. Vor allem bedeutet das eine Abkehr vom bisherigen engen Fokus auf die Verfügbarkeit und Kapazitätsauslastung. Stattdessen sollte ein besseres Datenmanagement stärker in den Vordergrund rücken.
Denn tiefe Dateneinblicke erlauben es Unternehmen, ihre aktiven, wertvollen Daten zuverlässig von Informationen zu unterscheiden, die nicht länger relevant sind oder nicht mehr genutzt werden. Auf dieser Basis können sie ihre Daten über deren gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Entstehung über die aktive Nutzung bis zur Archivierung und Löschung – ordnungsgemäß und wirtschaftlich handhaben.
Durch eine solche Optimierung der Datenlebenszyklusprozesse gewinnen Unternehmen die Kontrolle über ihre Speicherumgebungen zurück. Sie verringern die Belastung ihrer primären Speichersysteme und stellen sicher, dass nur hochwertige, gut gepflegte Informationen in KI-Anwendungen und Analysen einfließen. Das Ergebnis ist eine Win‑Win-Situation: Die Kapazitäten bleiben für die wesentlichen Daten reserviert, während langfristige Erfassungs- und Aufbewahrungsziele weiterhin umfassend unterstützt sind.
Sascha Hempe,
Regional Sales Manager,
DACH & Nordics,
Datadobi
Illustration: © Rik Trottier, GenAI | Dreamstime.com
FAQ (10 Fragen & Antworten)
-
Warum ist unstrukturierter Datenwust ein Problem? Weil Unternehmen weder wissen, welche Daten relevant sind, noch wo sie liegen – das treibt Kosten und verhindert effiziente Nutzung.
-
Welche Rolle spielen Metadaten beim Datenmanagement? Sie liefern entscheidende Informationen über Nutzung, Alter und Eigentümerschaft und ermöglichen fundierte Speicherentscheidungen.
-
Wie hilft richtlinienbasiertes Verschieben von Daten? Es automatisiert die Entlastung von Primärspeichern, indem inaktive Daten in günstigere Speicherklassen wandern oder gelöscht werden.
-
Warum scheuen Unternehmen das Löschen von Daten? Aus Angst vor späterem Nutzwert oder wegen regulatorischer Unsicherheiten – oft ohne objektive Grundlage.
-
Was bedeutet herstellerunabhängiges Datenmanagement? Eine Lösung funktioniert über alle Speicherplattformen hinweg und ermöglicht konsistente Prozesse in hybriden Umgebungen.
-
Wie beeinflusst Datenmanagement die KI‑Qualität? KI benötigt hochwertige, gepflegte Daten; schlechte Datenbasis führt zu schlechten Ergebnissen und höheren Kosten.
-
Welche Governance‑Elemente sind entscheidend? Zuständigkeiten, Dokumentation, Zugriffshistorie, Klassifizierung und regelmäßige Audits.
-
Was sind typische Symptome fehlender Datentransparenz? Überlastete Speicher, steigende Kosten, ineffiziente Prozesse und fehlende Entscheidungsgrundlagen.
-
Wie verbessert Lebenszyklusmanagement die Speicherstrategie? Durch klare Regeln für Entstehung, Nutzung, Archivierung und Löschung – und damit durch planbare, wirtschaftliche Speicherprozesse.
-
Welchen Nutzen hat ein ganzheitlicher Ansatz? Er stellt sicher, dass alle Daten gemäß Geschäftsanforderungen und Compliance verarbeitet werden und Speicherressourcen optimal genutzt sind.
1957 Artikel zu „Datenmanagement „
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Effizientes Datenmanagement: Warum KI-Kosten schon im Data Layer entschieden werden
Unternehmen optimieren bei KI häufig am Modell – und übersehen den eigentlichen Kostentreiber: die Datenarchitektur. Wer Token-Verbrauch, Kopien, Governance und Kontextbereitstellung früh kontrolliert, senkt nicht nur Ausgaben, sondern schafft auch die Grundlage für skalierbare, vertrauenswürdige KI-Anwendungen. Management Summary KI-Kosten entstehen nicht erst beim Modellaufruf, sondern bereits bei Datenaufbereitung, Kontextauswahl, Zugriffspfaden und Kopien. Agentische KI…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Robustes Datenmanagement für KI-Anwendungen
Der Erfolg vom KI-Projekten steht und fällt mit den Daten, denn selbst die besten KI-Modelle können mit schlecht aufbereiteten Informationen keine guten Ergebnisse liefern. Doch die Verwaltung, Prüfung, Aufbereitung und Bereitstellung großer Informationsmengen im Unternehmen ist keine einfache Aufgabe und erfordert ein robustes Datenmanagement, das neben der Technik auch die Prozesse berücksichtigt. Dell Technologies liefert…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
(Umwelt)bewusstes Datenmanagement: Der Weg zur sparsamen KI
Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die Effizienz von Unternehmen erheblich zu steigern. Doch dieser Fortschritt hat auch Schattenseiten. Der unkontrollierte Anstieg von Einwegdaten und die damit verbundene Datenverschwendung stellen ein großes ökologisches Problem dar. Schätzungen der International Energy Agency zeigen, dass der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 auf 945 Terawattstunden ansteigen könnte. Dies entspricht…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einheitliches, zentrales Datenmanagement: Daten und Regulatorik im Griff
Ein einheitliches, zentrales Datenmanagement ist nicht nur der Schlüssel, wenn es darum geht, das Potenzial von KI zu nutzen, sondern auch bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unverzichtbar. Diese sind zuletzt deutlich komplexer geworden, da mehr und mehr Vorschriften den Umgang mit Daten regeln. Die Datenmengen in den meisten Unternehmen wachsen rasant – einerseits, weil…
News | Business | Geschäftsprozesse | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Modernes Datenmanagement – Compliance-Stolperfallen bei unstrukturierten Daten vermeiden
Unternehmen sammeln und verarbeiten immer größere Mengen von Daten. Über 80 Prozent dieser Daten sind inzwischen unstrukturiert – einschließlich Word-Dokumenten, PDF-Dateien und E-Mails. Dass diese kein definiertes Format haben, erschwert nicht nur ihre Organisation, Speicherung und Analyse. Ohne ein adäquates Datenmanagement können sich auch Sicherheits- und Compliance-Risiken auftun.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Rechenzentrum | Strategien | Whitepaper
Die neuen Regeln des Datenmanagements
Mit den neuen Regeln des Datenmanagements können Unternehmen das Volumen und die Komplexität ihrer Daten in den Griff bekommen sowie Cybersicherheit und Observability verbessern [1]. Hindernisse beim Datenmanagement haben ganz reale Folgen Unternehmen haben Schwierigkeiten, Lösungen für die rapide ansteigenden Datenmengen und die zunehmende Komplexität zu finden. Viele haben ihre Datenmanagement-Verfahren nicht weiterentwickelt –…
News | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Datenmanagement und Data Governance – Wert aus (unstrukturierten) Daten schöpfen
Vom schlummernden Potenzial zum konkreten Nutzen: So lassen sich Probleme bei der Verwertung unstrukturierter Daten lösen.
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Finanzdienstleister kämpfen mit KI-Herausforderungen an Datenmanagement und -infrastruktur
Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 84 % der Führungskräfte katastrophale Datenverluste befürchten, weil KI die Infrastruktur überlastet. 41 % Prozent geben an, dass KI bereits ein kritischer Teil ihrer Arbeit ist. Die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) stellen traditionelle Dateninfrastrukturen vor nie dagewesene Herausforderungen und zwingen Unternehmen im Banken-, Finanzdienstleistungs- und…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 3-4-2025
Ganzheitliches Datenmanagement, um KI-Initiativen erfolgreich voranzutreiben – Vom Datensumpf zum einfach nutzbaren Datenprodukt
An Daten herrscht in den meisten Unternehmen kein Mangel, doch in der Regel sind sie über unzählige Standorte und Systeme verteilt. Zum Training von KI oder für KI-Auswertungen lassen sie sich daher nur schlecht effizient einsetzen. Unternehmen benötigen neue Ansätze, Daten effizient zu verwalten und nutzbar zu machen.
News | Business | Strategien | Ausgabe 1-2-2025
Datenmanagement – Digitale Innovation braucht eine Datenstrategie
Ohne ein fortgeschrittenes Datenmanagement werden die digitalen Innovationen nicht funktionieren. Die Ziele des Datenmanagements sollten sich an der Unternehmensstrategie ausrichten. Dateninitiativen müssen sinnvoll priorisiert werden. Das schafft Transparenz und alle Maßnahmen zahlen auf ein gemeinsames Ziel ein.
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
IT-Störungen: IT- und Datenmanagement – effizient, sicher und nachhaltig
Umfrage: Vier von zehn Beschäftigten klagen über IT-Störungen im Wochentakt. Neues Whitepaper zeigt Unternehmen Strategien und Lösungen für ein modernes IT- und Datenmanagement. Serverausfälle, Softwareabstürze, verschwundene E-Mails – in 40 Prozent der deutschen Unternehmen vergeht keine Woche ohne IT-Störung. Das ist das alarmierende Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Cleveres Datenmanagement: Strategischer KI-Einsatz
Das Jahr 2024 markierte einen Wendepunkt für die generative KI. Chat GPT und andere Akteure haben sich zu einigen der am schnellsten wachsenden Plattformen der letzten Zeit entwickelt. Doch inmitten dieser aufregenden KI-Revolution wird ein entscheidender Aspekt oft übersehen: das Datenmanagement. Ein starkes und durchdachtes Datenmanagement könnte der Schlüssel sein, um das volle Potenzial von…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Services
Wie logisches Datenmanagement das ESG-Reporting vereinfacht
Mit zunehmendem Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen wächst auch der Druck, den Stakeholder diesbezüglich auf Unternehmen ausüben. Gerade auf Seiten der Gesetzesgeber entstehen vermehrt Richtlinien, die »ESG« (Enviornmental, Social und Governance)-Anliegen vorantreiben und Unternehmen zu mehr Transparenz in Form von entsprechender Berichterstattung verpflichten. Damit haben jedoch viele Unternehmen Schwierigkeiten. Wie logische Datenmanagement-Plattformen auf Basis von Datenvirtualisierung sie…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse
Logisches Datenmanagement: In fünf Schritten zur besseren Patientenversorgung
Das Management von Daten aus klinischen Informationssystemen wie KIS, LIMS oder auch der elektronischen Patientenakte (ePA) und ihre Überführung in ein gemeinsames klinisches Datenrepository stellt das Gesundheitswesen vor große Herausforderungen. Die Daten liegen meist in unterschiedlichen, voneinander getrennten Systemen und in ungleichen Formaten vor. Dies erhöht jedoch die Fehlerwahrscheinlichkeit, wodurch die Qualität der Patientenversorgung sowie…
News | Business Process Management | Trends 2024 | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Infrastruktur
Datenmanagement 2024: Trends, die auf Unternehmen zukommen
Im kommenden Jahr werden Unternehmen ihr Augenmerk stärker als bisher auf ihre Datenmanagementstrategie legen müssen. Sie sind oft immer noch nicht in der Lage, das Optimum aus ihren Daten herauszuholen, gleichzeitig laufen die Speicherkosten zunehmend aus dem Ruder. Ein Grund hierfür: der zentralisierte Ansatz, den viele noch verwenden, der angesichts der Massen an verteilten Daten…
News | Business Process Management | Digitalisierung | E-Commerce | Lösungen
Produktdatenmanagement technischer Industrieprodukte: Kontextinformationen abbilden
Für den optimalen Vertrieb komplexer technischer Produkte benötigen Unternehmen ein sauberes Datenmanagement. Doch oft verteilen sich Produktinformationen über verschiedene Systeme, sind nicht aktuell und inkonsistent. Eine Product Experience Plattform (PXP) vereint die verschiedenen Quellen und erlaubt es, die Vertriebskanäle einheitlich, zielgruppengerecht und stets aktuell zu bespielen. Komplexität und Kontext der Ware können berücksichtigt werden. …
News | Business Process Management | Digitalisierung | Services
KYC ist die Blaupause für das ESG-Datenmanagement
ESG-Datenmodelle stecken bei vielen Banken noch in den Kinderschuhen. Umso wichtiger ist es, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen und sich von Grauzonen bei der Regulierung und der Anbieterstruktur nicht täuschen zu lassen.Wie sehen die Entwicklungsschritte zu einem ESG-Datenmodell optimalerweise aus und wie können Banken ihre KYC-Bestandsmodelle gewinnbringend einsetzen. Die Anforderungen von KYC (Know Your Customer)…
News | Business Intelligence | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Effektives Datenmanagement mit und durch künstliche Intelligenz
Die digitale Transformation erfordert von Unternehmen, dass sie ihre Daten effizient und sicher verwalten, analysieren und nutzen können. Dabei spielen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) eine entscheidende Rolle, um aus den Daten wertvolle Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Doch wie können Unternehmen KI und ML in ihre bestehenden IT-Infrastrukturen integrieren, ohne dabei die Performance,…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Effektives Datenmanagement: Künstliche Intelligenz als Innovationstreiber in komplexen IT-Infrastrukturen
Künstliche Intelligenz (KI) ist zweifellos ein wegweisender Meilenstein für die Technologiebranche. Während das volle Potenzial erst nach und nach erkennbar wird, zeichnet sich bereits jetzt ab, dass KI-Anwendungen eine intensive Datennutzung erfordern. Die Folge: Effektives und verantwortungsvolles Datenmanagement wird zum entscheidenden Faktor für eine Vielzahl von Use Cases. Unternehmen stehen schon heute vor der…
News | Business Process Management | IT-Security | Kommentar
Proaktives Datenmanagement ist die unterschätzte Waffe gegen Insider-Bedrohungen
Ein Kommentar von Stefan Hirschberg, Datadobi Insider-Bedrohung sind nach wie vor eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Denn Insider-Bedrohungen lauern im Herzen eines jeden Unternehmens, getarnt als vertrauenswürdige Mitarbeiter oder Partner. Um diese große Herausforderung zu meistern, setzen Unternehmen auf eine umfassende Strategie verschiedener Gegenmaßnahmen. Dazu gehören auf der Technologieseite strenge Zugangskontrollen, die Überwachung…