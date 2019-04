Multi-Cloud-Ansätze für Unternehmen – Ein Hype mit Zukunft

Die wachsenden Anforderungen an IT-Infrastrukturen bringen herkömmliche Public-, Private- und Hybrid-Cloud-Modelle zunehmend an ihre Grenzen. Ein Multi-Cloud-Ansatz kann hier Abhilfe schaffen, indem er individuelle Lösungen für spezifische Anforderungen mit hoher Flexibilität und Unabhängigkeit vereint. Eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Abwägung bleibt jedoch auch hier das A und O.

Bei allem Hype um die Digitalisierung verläuft ihre Umsetzung längst nicht immer reibungslos. So wollten laut einer Umfrage von IDG 89 Prozent der befragten Unternehmen im Jahr 2018 eine »Digital First«-Strategie für ihr Geschäft einführen, doch nur 44 Prozent haben diesen Ansatz auch tatsächlich konsequent umgesetzt. Solche unternehmensweiten Digitalisierungsinitiativen können Führungskräfte, Mitarbeiter und CIOs vor große Herausforderung stellen. Doch gerade letztere stehen vor einer Herkulesaufgabe, wenn sie die entsprechende IT-Infrastruktur gestalten sollen.

Eine erfolgreiche digitale Transformation ist nicht möglich ohne eine Kerninfrastruktur, die zuverlässig, schnell und flexibel ist. Die Mehrheit der deutschen Unternehmen nutzt dafür nach wie vor das traditionelle eigene Rechenzentrum, doch auch die Cloud gewinnt langsam aber sicher an Akzeptanz. Laut eines Eurostat-Berichts vom Dezember 2018 nutzen aktuell immerhin 22 Prozent der deutschen Unternehmen (EU-Durchschnitt: 26 Prozent) Cloud-Angebote.

Diese Zahl mag gering erscheinen, doch sie verdeutlicht im Umkehrschluss auch, welches enorme Wachstumspotenzial Cloud-basierte Infrastrukturen noch immer haben. Immer mehr IT-Verantwortliche überlegen nicht mehr nur, ob Cloud-Services im Rahmen ihrer IT-Strategie sinnvoll sind. Vielmehr wollen sie herausfinden, welches Cloud-Modell für ihr Unternehmen den meisten Mehrwert bringt. Das ist alles andere als leicht, denn das Angebot an Anbietern und Bezugsmodellen ist immens und wächst beständig weiter.

Abhilfe kann hier ein Multi-Cloud-Ansatz schaffen. Denn, während eine hybride Cloud letztlich nur aus einem Service eines einzigen Anbieters besteht, vereint eine Multi-Cloud die Services von mehreren Anbietern und verwaltet sie zentral. Eine Multi-Cloud-Strategie verfolgt also einen Ansatz, der auf eine beliebige Kombination aus öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zurückgreift. Eine Organisation kann so beispielsweise mehrere Public und Private Clouds oder auch mehrere Hybrid Clouds betreiben, die miteinander verbunden sein können oder auch nicht.

Die mitunter als »nächste Evolutionsstufe« der Cloud gepriesene Multi-Cloud ist daher alles andere als ein Hype, sondern das Modell für eine zukunfts- und leistungsfähige Infrastruktur, die es Unternehmen ermöglicht, neue Produkte und Dienstleistungen schneller zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Doch wie sehen die konkreten Vorteile einer Hybrid Cloud aus, und was gilt es bei ihrer Einführung zu beachten?

Vorsprung durch Flexibilität und Unabhängigkeit. Halten wir uns zunächst die Vorteile der Hybrid Cloud vor Augen. Mit ihr können Unternehmen zum einen die Skalierbarkeit der Public Cloud nutzen. Zum anderen lassen sich Ressourcen und Workloads zwischen verschiedenen Public und Private Clouds migrieren, um Kosten und Netzwerk-Traffic optimal auszubalancieren.

Mit einer Multi-Cloud stehen jedoch noch weitere Optionen offen. Sie bietet den umfassendsten Mix aus Public und Private Clouds, die im Gegensatz zur Hybrid Cloud nicht unbedingt integriert werden müssen. Aus Kundengesprächen wissen wir von vielen Fällen, in denen eine Multi-Cloud-Strategie mit einer Kombination von On-Premises- und Cloud-Infrastrukturen es Unternehmen ermöglicht hat, sich weltweit über zahlreiche Points of Presence isoliert und sicher mit verschiedenen Netzwerken zu verbinden.

Darüber hinaus bietet ein Multi-Cloud-Ansatz Unternehmen die meisten Möglichkeiten, um Cloud-Projekte flexibel entsprechend ihrer strategischen Ziele umzusetzen. So lassen sich etwa die spezifischen Anforderungen verschiedener Geschäftsbereiche abdecken, die mit einem einzelnen Anbieter nicht oder nur schwer umzusetzen wären.

Auch können Nutzer eine Anwendung, einen Workload oder Daten in jedweder Cloud (Public, Private oder Hybrid) entsprechend ihren individuellen technischen Gegebenheiten steuern und ausführen. Gerade für die schnelle Entwicklung und Bereitstellung neuer Software und Services, etwa im Rahmen von DevOps-Initiativen, bieten Multi-Clouds den optimalen Rahmen.

Zu guter Letzt reduziert eine Multi-Cloud das Risiko eines Vendor-Lock-in, also der Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter, da Anwendungen und Daten zwischen den verschiedenen Clouds stets portabel bleiben.

Gründliche Abwägung bleibt notwendig. Während eine Multi-Cloud also viele Vorteile bietet, bringen neue Prozesse natürlich auch neue Herausforderungen mit sich. So kann der Betrieb mehrerer Cloud-Plattformen zahlreiche neue Schwachstellen verursachen. Umso wichtiger sind zusätzliche Investitionen in Sicherheit, Governance und Compliance.

In puncto Sicherheit sind Schulungen für sämtliche Mitarbeiter ein absolutes Muss. Zudem sollten zusätzliche Sicherheitstrainings für das IT-Personal sowie Notfallpläne für potenzielle Sicherheits- und Datenlecks obligatorisch sein. Entsprechend sollte eine Multi-Cloud-Infrastruktur nur auf solche Angebote zurückgreifen, die eine kontinuierliche Verifizierung, Analyse und Governance über den gesamten Prozess der Softwarebereitstellung und des Betriebs ermöglichen. Ratsam ist zudem, unternehmensweite Standards zu etablieren und »Wildwuchs«, etwa durch den eigenmächtigen Zukauf von Services durch verschiedene Abteilungen, zu unterbinden.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Budget- und Kostenkontrolle, denn das gleichzeitige Management mehrerer Cloud-Anbieter kann ein durchaus komplexes und aufwendiges Unterfangen darstellen. Hierfür kann es sinnvoll sein, ein internes Team aufzustellen, das sämtliche Informationen konsolidiert und eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführt. Ebenso wichtig ist es, die laufenden Ausgaben für Cloud-Services kontinuierlich zu überwachen und sie entsprechend der aktuellen sowie der anstehenden Projekte immer wieder neu zu justieren.

Dank fortschreitender Technologie wird der orchestrierte Betrieb verschiedener Cloud-Services immer effizienter und wirtschaftlicher. Unternehmen, die eine umfassende Digitalisierungsstrategie verfolgen wollen, sollten daher einen Multi-Cloud-Ansatz in ihre Strategie mit einbeziehen.

Michel Paulin,

CEO bei OVH

213 search results for „Multi-Cloud“

NEWS | CLOUD COMPUTING | DIGITALISIERUNG Der Multi-Cloud-Trend erreicht Deutschland Wenn Unternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung meistern wollen, dann nimmt die Nutzung von Cloud-Technologien eine Schlüsselrolle ein. Cloud-Dienste stellen die Voraussetzung für Agilität und Innovationsfähigkeit dar. Doch noch immer nutzen längst nicht alle Firmen diese Form der IT-Infrastruktur, bei der Speicherplatz, Software und Rechenleistungen über einen Server bereitgestellt werden. »Die Nutzung von Cloud Computing bedeutet… Weiterlesen →