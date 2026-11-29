Die Deutschen wollen die Kontrolle über künstliche Intelligenz behalten: 92 Prozent fordern einen Not-Aus-Schalter für alle KI-Systeme, knapp die Hälfte fürchtet sogar, eine selbstständig handelnde KI könnte die Menschheit auslöschen. Dennoch überwiegt für eine knappe Mehrheit die Chance – vor allem bei den Jüngeren. [1]

Management Summary

Not-Aus ist Konsens: 92 Prozent verlangen einen Not-Aus-Schalter für alle KI-Systeme, in jeder Altersgruppe über 90 Prozent. [1]

92 Prozent verlangen einen Not-Aus-Schalter für alle KI-Systeme, in jeder Altersgruppe über 90 Prozent. [1] Existenzangst verbreitet: 49 Prozent fürchten, dass selbstständig handelnde KI die Menschheit auslöschen könnte; bei den ab 65-Jährigen sind es 61 Prozent. [1]

49 Prozent fürchten, dass selbstständig handelnde KI die Menschheit auslöschen könnte; bei den ab 65-Jährigen sind es 61 Prozent. [1] Regulierungsdruck steigt: 85 Prozent wollen strengere Regeln für besonders leistungsfähige KI, 80 Prozent sehen KI in falschen Händen als Gefahr. [1]

85 Prozent wollen strengere Regeln für besonders leistungsfähige KI, 80 Prozent sehen KI in falschen Händen als Gefahr. [1] Chance vor Risiko: 56 Prozent sehen in KI eher eine Chance, bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 66 Prozent. [1]

56 Prozent sehen in KI eher eine Chance, bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 66 Prozent. [1] Generationenlücke bei autonomer KI: Zuversicht (47 Prozent) und Sorge (49 Prozent) halten sich die Waage; Ältere müssen laut Bitkom stärker mitgenommen werden. [1]

92 Prozent fordern einen Not-Aus-Schalter für alle KI-Systeme. Knapp die Hälfte fürchtet, KI könnte die Menschheit auslöschen. Mehrheit sieht in KI dennoch eher eine Chance als ein Risiko.

Bei vielen Menschen weckt künstliche Intelligenz grundlegende Ängste. Knapp die Hälfte (49 Prozent) fürchtet, dass eine selbstständig handelnde KI die Menschheit auslöschen könnte. Besonders verbreitet ist diese Angst unter Älteren: Bei den Menschen ab 65 Jahren sind es 61 Prozent, bei den 16- bis 29-Jährigen ist es ein Drittel (34 Prozent). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 1.006 Personen ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

»Wenn fast die Hälfte der Menschen fürchtet, dass KI die Menschheit auslöschen könnte, ist das ein Aufruf zum Handeln. Der theoretische Alarmismus, aber auch die zahlreichen Sicherheitsvorfälle haben viel Vertrauen zerstört und uns vor Augen geführt, wozu unkontrollierte künstliche Intelligenz inzwischen in der Lage ist. Neben Leistung muss jetzt Sicherheit in den Fokus rücken«, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst.

»Mit dem KI-Sicherheitsinstitut AISI Deutschland setzt die Bundesregierung das richtige Signal. Entscheidend ist dabei die internationale Zusammenarbeit, denn die Risiken leistungsfähiger KI machen nicht an Landesgrenzen halt.«

KI braucht Leitplanken

Für die allermeisten ist klar: KI braucht Leitplanken. 92 Prozent wollen, dass alle KI-Systeme einen Not-Aus-Schalter haben. Dabei liegt die Zustimmung in allen Altersgruppen über 90 Prozent. 85 Prozent wollen strengere Regeln für besonders leistungsfähige KI. 80 Prozent sehen KI in den falschen Händen als Gefahr für die Menschheit.

»Je selbständiger KI-Systeme handeln, desto wichtiger wird die Frage, wie der Mensch die Kontrolle behält. Diese Debatte müssen wir offen führen. Wir brauchen bei Künstlicher Intelligenz einen europäischen Weg. Es gilt, der Entwicklung und Nutzung von KI eine maximale Entfaltungsfreiheit zu geben, aber auch dort Grenzen zu setzen, wo sie andernfalls unkontrollierbar wird«, sagt Wintergerst.

KI als Chance

Trotz der vorhandenen Befürchtungen sieht eine knappe Mehrheit von 56 Prozent in KI für die Menschheit grundsätzlich eher eine Chance als ein Risiko. Dabei gibt es jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Unter den 16- bis 29-Jährigen nehmen zwei Drittel (66 Prozent) die Chancenperspektive ein, bei den Menschen ab 65 Jahren lediglich 49 Prozent.

Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen den Generationen beim persönlichen Blick auf KI-Systeme, die selbstständig planen, entscheiden und handeln. Über alle Altersgruppen hinweg halten sich hier Zuversicht (47 Prozent) und Sorge (49 Prozent) die Waage. Unter den 16- bis 29-Jährigen überwiegt jedoch bei 58 Prozent die Zuversicht, bei den 30- bis 49-Jährigen bei 57 Prozent. Bei den Menschen ab 65 Jahren überwiegt hingegen bei 62 Prozent die Sorge, nur ein Drittel (34 Prozent) ist zuversichtlich.

»Die junge Generation geht mit KI deutlich gelassener um. Sie wird mit dieser Technologie arbeiten und leben. Die Älteren müssen wir stärker mitnehmen und ihnen zeigen, was KI ganz konkret für sie leisten kann«, so Wintergerst.

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.006 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum KW 41 2026 statt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellungen lauteten: »Bei Künstlicher Intelligenz gibt es inzwischen Systeme, die völlig selbstständig Aufgaben planen, Entscheidungen treffen und ausführen. Wenn Sie an diese Entwicklung denken: Was überwiegt bei Ihnen persönlich?« und »Welche der folgenden Aussagen zu solchen selbstständig handelnden KIs treffen Ihrer Meinung nach zu bzw. nicht zu?«

6 Tipps für sichere KI

1 Not-Aus prüfen Lässt sich jedes KI-System unterbrechen oder übersteuern? 2 Aufsicht schulen Geschulte Personen verstehen Fähigkeiten und Grenzen. 3 Eingriffe regeln Klare Abläufe: Ergebnis verwerfen, System stoppen, dokumentieren. 4 Blindes Vertrauen vermeiden Automatisierungsbias kennen, KI-Ergebnisse hinterfragen. 5 Fristen beachten Hochrisiko-KI: Pflichten ab 2. Dezember 2027 bzw. 2. August 2028. 6 Ältere mitnehmen Konkreten Nutzen zeigen, Sorgen ernst nehmen.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Praxisbeispiele sind erfundene, illustrative Szenarien und keine belegten Fälle.

1. Eingriffsmöglichkeiten prüfen

Stellen Sie sicher, dass jedes eingesetzte KI-System unterbrochen oder übersteuert werden kann. Die KI-Verordnung nennt für Hochrisiko-KI eine »Stopptaste« oder ein ähnliches Verfahren, das einen sicheren Stillstand ermöglicht. [2] Erfassen Sie dazu alle KI-Anwendungen im Haus und klären Sie je System: Wer darf stoppen, wie schnell, und was passiert mit laufenden Vorgängen?

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Unternehmen setzt einen KI-Assistenten ein, der Kundenanfragen automatisch beantwortet. In einer Systemübersicht wird festgehalten, dass der Support-Leiter den Assistenten per Schalter in der Administrationsoberfläche sofort deaktivieren kann und Anfragen dann an Mitarbeitende fallen.

2. Aufsicht qualifizieren

Menschliche Aufsicht funktioniert nur, wenn die zuständigen Personen die Fähigkeiten und Grenzen des Systems verstehen und Anomalien, Fehlfunktionen oder unerwartete Leistung erkennen und beheben können. [2] Planen Sie dafür Schulungen, klare Zuständigkeiten und ausreichend Zeit ein.

Praxisbeispiel (illustrativ): Eine Stadtverwaltung nutzt KI zur Vorsortierung von Anträgen. Zwei Sachbearbeiterinnen werden geschult, typische Fehlerbilder zu erkennen, etwa auffällig viele Ablehnungen in einer Antragsart, und melden diese an die IT.

3. Eingriffe organisieren

Legen Sie vorab fest, wie Ergebnisse außer Kraft gesetzt, rückgängig gemacht oder das System gestoppt wird. [2] Dokumentieren Sie Eskalationswege: Wer entscheidet, wer wird informiert, wie werden Vorfälle festgehalten?

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Handelsunternehmen definiert eine dreistufige Eskalation: 1. Mitarbeitende verwerfen ein auffälliges KI-Ergebnis, 2. die Teamleitung pausiert die Funktion, 3. die IT-Sicherheit stoppt das System und dokumentiert den Vorfall.

4. Automatisierungsbias vermeiden

Die KI-Verordnung warnt vor der Neigung, KI-Ausgaben automatisch oder übermäßig zu vertrauen. [2] Fordern Sie Begründungen ein, prüfen Sie Stichproben und machen Sie deutlich, dass Mitarbeitende KI-Empfehlungen begründet ablehnen dürfen.

Praxisbeispiel (illustrativ): In der Personalabteilung schlägt ein Tool Bewerbungen zur Vorauswahl vor. Die Regel lautet: Jede Absage wird von einer Person gegengelesen, und monatlich wird eine Stichprobe von Entscheidungen im Team besprochen.

5. Fristen im Blick behalten

Die Anforderungen an Hochrisiko-KI nach der KI-Verordnung gelten für Systeme nach Anhang III ab dem 2. Dezember 2027, für Systeme nach Anhang I ab dem 2. August 2028. [2] Prüfen Sie rechtzeitig, ob Ihre Systeme darunterfallen, und planen Sie Umsetzungsschritte ein.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Mittelständler legt eine Liste aller KI-Anwendungen an, ordnet sie probeweise einer Risikoklasse zu und trägt die Fristen in die Projektplanung ein. Unklare Fälle gehen an die Rechtsabteilung.

6. Ältere mitnehmen

Laut Bitkom überwiegt bei den ab 65-Jährigen die Sorge, bei den Jüngeren die Zuversicht; Wintergerst fordert, Älteren zu zeigen, was KI konkret für sie leisten kann. [1] Erklären Sie Nutzen und Grenzen verständlich und nehmen Sie Sorgen ernst.

Praxisbeispiel (illustrativ): Eine Seniorenberatungsstelle bietet einen Workshop an, in dem Teilnehmende selbst ausprobieren, wie ein Sprachassistent Termine erinnert, und dabei besprechen, wo sie die Kontrolle behalten möchten.

FAQ

Was hat die Bitkom-Umfrage ergeben?

92 Prozent fordern einen Not-Aus-Schalter für alle KI-Systeme, 49 Prozent fürchten eine Auslöschung der Menschheit durch selbstständig handelnde KI, und 56 Prozent sehen in KI eher eine Chance als ein Risiko. [1]

Wie wurde befragt?

Bitkom Research befragte 1.006 Personen ab 16 Jahren telefonisch in KW 41 2026; die Umfrage ist laut Bitkom repräsentativ. [1]

Was bedeutet »Not-Aus-Schalter« bei KI?

Gemeint ist die Möglichkeit, in den Betrieb eines Systems einzugreifen und ihn zu unterbrechen. Die KI-Verordnung nennt dies für Hochrisiko-KI eine »Stopptaste« oder ein ähnliches Verfahren, das einen sicheren Stillstand ermöglicht. [2]

Ist ein Not-Aus für KI bereits Pflicht?

Für Hochrisiko-KI-Systeme verlangt Artikel 14 der KI-Verordnung wirksame menschliche Aufsicht. Die Vorgaben gelten ab dem 2. Dezember 2027 (Anhang III) bzw. 2. August 2028 (Anhang I); ein allgemeiner Not-Aus für alle KI-Systeme ist damit nicht vorgeschrieben. [2]

Wer ist für die menschliche Aufsicht verantwortlich?

Anbieter bestimmen die Aufsichtsvorkehrungen vor dem Inverkehrbringen und bauen sie, sofern technisch machbar, in das System ein; weitere Vorkehrungen können vom Betreiber umgesetzt werden. [2]

Was ist AISI Deutschland?

AISI Deutschland ist ein nationales Kompetenz- und Evaluierungsinstitut für KI-Sicherheit, keine Regulierungsbehörde. Der Nationale Sicherheitsrat beschloss die Gründung, das Institut wurde am 31. August 2026 eröffnet und von BMDS und BMI aufgebaut. [3] In einer ersten Phase bilden BSI und Bundesnetzagentur einen »virtuellen« Kern. [4]

Warum fürchten Ältere KI stärker?

Die Umfrage liefert dazu keine Begründung. Sie zeigt nur den Unterschied: 61 Prozent der ab 65-Jährigen, aber 34 Prozent der 16- bis 29-Jährigen fürchten eine Auslöschung der Menschheit. Bitkom fordert, Ältere stärker mitzunehmen. [1]

Was ist »Automatisierungsbias«?

Die Neigung, den Ausgaben eines KI-Systems automatisch oder übermäßig zu vertrauen. Aufsichtspersonen sollen sich dieses Risikos laut KI-Verordnung bewusst bleiben. [2]

Wie steht es um die politische Umsetzung?

Der Bundestag beriet am 13. November 2026 erstmals einen Antrag der Grünen (Drucksache 21/8810) und überwies ihn an die Ausschüsse; federführend ist der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung. Der Antrag fordert u. a. zu prüfen, wie sich autonome KI-Systeme im Notfall sicher abschalten lassen. [5] [6]

Wie blicken die Generationen auf selbstständig handelnde KI?

Insgesamt sind 47 Prozent zuversichtlich und 49 Prozent besorgt. Bei den 16- bis 29-Jährigen überwiegt mit 58 Prozent die Zuversicht, bei den ab 65-Jährigen mit 62 Prozent die Sorge. [1]

Quellen

[1] Bitkom e. V.: Deutsche wünschen sich mehr KI-Sicherheit, 10.11.2026. https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-wuenschen-sich-mehr-KI-Sicherheit

[2] EU-KI-Verordnung, Artikel 14: Menschliche Aufsicht. https://artificialintelligenceact.eu/de/article/14/

[4] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): AISI Deutschland. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/AISI/aisi_node.html

[5] Deutscher Bundestag: Debatte über die Sicherheit der Künstlichen Intelligenz, 13.11.2026. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw46-de-ki-sicherheit-1231536

[6] Deutscher Bundestag: Drucksache 21/8810, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 27.10.2026. https://dserver.bundestag.de/btd/21/088/2108810.pdf

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