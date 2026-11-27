Unternehmen investieren Milliarden in künstliche Intelligenz, doch viele Projekte bleiben hinter den Erwartungen zurück. Ausgerechnet die Technologiebranche schneidet besonders schwach ab. Eine Freshworks-Studie unter 12.021 IT-Entscheidern zeigt, warum Komplexität, Integrationsaufwand und fehlende Governance den Nutzen schmälern [1].

Management Summary

Erwartungslücke: 55 Prozent der Befragten sehen bei 11 bis 25 Prozent ihrer KI-Projekte die Erwartungen verfehlt, weitere 14 Prozent bei 26 bis 50 Prozent.

55 Prozent der Befragten sehen bei 11 bis 25 Prozent ihrer KI-Projekte die Erwartungen verfehlt, weitere 14 Prozent bei 26 bis 50 Prozent. Tech-Branche vorn im Negativen: 18 Prozent der Technologie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen melden hohe Fehlquoten; im Handel und in der Industrie sind es nur 9 bzw. 10 Prozent.

18 Prozent der Technologie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen melden hohe Fehlquoten; im Handel und in der Industrie sind es nur 9 bzw. 10 Prozent. Komplexitätssteuer: Im Schnitt gehen 25 Prozent des KI-Budgets im Mittelstand für Komplexität verloren, bevor ein Nutzen entsteht [2].

Im Schnitt gehen 25 Prozent des KI-Budgets im Mittelstand für Komplexität verloren, bevor ein Nutzen entsteht [2]. Mehr Arbeit statt Entlastung: 86 Prozent der IT-Verantwortlichen berichten von höherer Arbeitslast, 8 von 10 von Fehlern und Nacharbeit durch KI-Ergebnisse.

86 Prozent der IT-Verantwortlichen berichten von höherer Arbeitslast, 8 von 10 von Fehlern und Nacharbeit durch KI-Ergebnisse. Tempo ist kein Erfolgsgarant: Wer KI gezielt in Systeme und Prozesse integriert, erzielt bessere Ergebnisse als reine Schnelleinführer.

Ausgerechnet die Technologiebranche bleibt bei KI-Projekten besonders häufig hinter den Erwartungen zurück

Unternehmen investieren zunehmend in künstliche Intelligenz. Doch nicht alle Projekte zum Einsatz von KI liefern die erhofften Ergebnisse. Zwar erzielen die meisten Unternehmen zumindest teilweise Erfolge mit ihren KI-Projekten, dennoch bleibt ein Teil hinter den Erwartungen zurück. Das geht aus dem internationalen Global Cost of Complexity Report von Freshworks hervor, für den 12.021 IT-Entscheidungsträger in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA, Indien und Singapur befragt wurden [1].

Demnach geben 55 Prozent der Befragten an, dass zwischen elf und 25 Prozent ihrer in den vergangenen zwölf Monaten eingeführten KI-Projekte die Erwartungen nicht erfüllt haben. Weitere 14 Prozent berichten, dass zwischen 26 und 50 Prozent ihrer Vorhaben hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Wie häufig Unternehmen von einem hohen Anteil enttäuschender Ergebnisse berichten, unterscheidet sich je nach Branche. Besonders auffällig ist die Technologie-, IT- und Telekommunikationsbranche: Hier geben 18 Prozent der Befragten an, dass zwischen 26 und 50 Prozent ihrer KI-Projekte nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt haben. Damit liegt die Branche vor dem Gesundheitswesen mit 17 Prozent, den professionellen Dienstleistungen mit 16 Prozent und dem Finanzsektor mit 14 Prozent. Im öffentlichen Sektor und Bildungswesen sind es elf Prozent, im verarbeitenden Gewerbe und bei Versorgungsunternehmen zehn Prozent und im Einzelhandel und Gastgewerbe neun Prozent.

Ein anderes Bild zeigt sich im Einzelhandel und Gastgewerbe sowie im verarbeitenden Gewerbe und bei Versorgungsunternehmen: Hier geben jeweils 33 Prozent der Befragten an, dass lediglich ein bis zehn Prozent ihrer KI-Projekte die erwarteten Ergebnisse verfehlt haben. Im öffentlichen Sektor und Bildungswesen liegt dieser Wert bei 32 Prozent, im Finanzsektor bei 30 Prozent, im Gesundheitswesen bei 29 Prozent, in der Technologiebranche bei 28 Prozent und bei den professionellen Dienstleistungen bei 26 Prozent.

Schnelle KI-Einführung ist kein Erfolgsgarant

Neben den unterschiedlichen Ergebnissen stehen Unternehmen bei der Einführung von KI auch vor praktischen Herausforderungen. Dazu zählen die Integration in bestehende Systeme, Probleme mit der Datenqualität, Governance-Anforderungen und die Komplexität der technischen Umsetzung. Diese Faktoren können verhindern, dass KI-Projekte die gewünschte Wirkung erzielen. Gerade in Technologieunternehmen, die häufig eine größere Zahl an KI-Projekten in kürzerer Zeit umsetzen, könnte sich diese Komplexität zusätzlich verstärken. Aus den vorliegenden Zahlen lässt sich jedoch nicht ableiten, dass diese Herausforderungen die Unterschiede zwischen den Branchen verursachen.

Der Einsatz von KI nimmt zwar in allen Branchen zu, ein tatsächlicher Mehrwert ist dadurch aber keineswegs garantiert. Auch Technologieunternehmen, die beim KI-Einsatz häufig voranschreiten, haben festgestellt, dass eine schnelle Einführung nicht automatisch zum Erfolg führt. Entscheidend ist nicht nur die Technologie selbst, sondern auch, wie gut sie in bestehende Systeme, Prozesse und Arbeitsweisen integriert wird. Die Branchen mit den besten Ergebnissen verfolgen einen gezielteren Ansatz bei der Einführung von KI.

[1] KI wird Ihre Prozesse automatisieren – oder Ihr Chaos beschleunigen.

Komplexität ist zur stillen Steuer auf jeden in KI investierten Euro geworden. Diese Studie zeigt, was sie mittelständische Unternehmen tatsächlich kostet.

Den vollständigen Report zum Download: https://www.freshworks.com/cost-complexity-mid-market-report-2026/

Komplexität ist kein Nebeneffekt. Sie ist das eigentliche Problem.

Integrationsreibung, Pilotlähmung, KI-Müll: Eine weltweite Umfrage unter IT-Verantwortlichen zeigt die drei Kräfte, die die KI-Budgets im Mittelstand aufzehren.

25 % des durchschnittlichen KI-Budgets im Mittelstand gehen für Komplexitäts-Overhead verloren, bevor ein Nutzen entsteht.

86 % der IT-Verantwortlichen sagen, dass das Management der KI-Komplexität die Arbeitslast ihres Teams tatsächlich erhöht hat.

8 von 10 IT-Verantwortlichen berichten, dass KI-Ergebnisse Rauschen, Fehler oder Nacharbeit verursachen.

72 % der Führungskräfte erwarten einen ROI innerhalb von 8 Monaten, doch allein die Einführung dauert 6 bis 12 Monate.

Erwartungen angleichen: Realistische ROI-Zeiträume mit der Geschäftsführung abstimmen, bevor das Projekt startet.

Realistische ROI-Zeiträume mit der Geschäftsführung abstimmen, bevor das Projekt startet. Integration zuerst: KI wählen, die sich in bestehende Systeme und Prozesse einfügt und ohne großen Aufbau auskommt.

KI wählen, die sich in bestehende Systeme und Prozesse einfügt und ohne großen Aufbau auskommt. Klein anfangen: Mit begrenzten Piloten den Nutzen belegen und erst dann skalieren.

Mit begrenzten Piloten den Nutzen belegen und erst dann skalieren. Governance etablieren: Verbindliche Regeln für Datenqualität, Freigaben und den Umgang mit Shadow AI festlegen.

Verbindliche Regeln für Datenqualität, Freigaben und den Umgang mit Shadow AI festlegen. Tool-Wildwuchs begrenzen: Die Zahl der KI-Werkzeuge bewusst steuern, um Verwaltungsaufwand zu senken.

Die Zahl der KI-Werkzeuge bewusst steuern, um Verwaltungsaufwand zu senken. Ergebnisse prüfen: Qualitätskontrollen für KI-Ausgaben einplanen, damit Nacharbeit nicht die Entlastung auffrisst.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind fiktive, illustrative Szenarien. Die genannten Zahlen stammen aus der Freshworks-Studie [2].

Tipp 1: Erwartungen angleichen

72 Prozent der Führungskräfte erwarten einen ROI innerhalb von 8 Monaten, während die Einführung bei 55 Prozent der Organisationen allein 6 bis 12 Monate dauert [2]. Legen Sie daher vor dem Start gemeinsam mit der Geschäftsführung fest, welche Meilensteine nach 3, 6 und 12 Monaten sichtbar sein sollen, und trennen Sie Einführungsphase und Nutzenphase im Zeitplan.

Praxisbeispiel: Ein Mittelständler plant einen KI-Assistenten für den Kundenservice. Statt »Kostensenkung nach 8 Monaten« vereinbart das Team: Monat 3 Anbindung ans Ticketsystem, Monat 6 Pilotbetrieb mit einer Kundengruppe, Monat 12 erste Auswertung der Bearbeitungszeiten.

Tipp 2: Integration zuerst

Systemintegration (27 Prozent) ist der meistgenannte Grund, warum Piloten nicht zum Programm werden [2]. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob die Lösung sich über Standard-Schnittstellen in ERP, CRM oder Ticketsystem einfügt, und bevorzugen Sie integrierte Workflows gegenüber aufwendiger Konfiguration.

Praxisbeispiel: Ein Handelsunternehmen vergleicht zwei Tools zur Bedarfsprognose. Das eine liefert Ergebnisse in einer separaten Oberfläche, das andere schreibt sie direkt ins Warenwirtschaftssystem. Das Team wählt das zweite, weil Einkäufer ihre gewohnte Software weiter nutzen.

Tipp 3: Klein anfangen

Begrenzte Piloten belegen den Nutzen, bevor großes Budget gebunden wird. Wählen Sie einen Anwendungsfall mit klar messbarem Ergebnis, einer überschaubaren Nutzergruppe und sauberer Datenbasis. Definieren Sie vorab Kriterien, wann der Pilot skaliert, angepasst oder gestoppt wird.

Praxisbeispiel: Eine Personalabteilung testet KI zunächst nur für die Vorsortierung eingehender Bewerbungen in einer Abteilung. Nach acht Wochen vergleicht sie Bearbeitungszeit und Trefferqualität mit dem bisherigen Verfahren und entscheidet erst dann über den Rollout.

Tipp 4: Governance etablieren

Nur 33 Prozent der mittelständischen Unternehmen haben ein formales, konsequent angewendetes KI-Governance-Framework [2]. Ein schlankes Regelwerk umfasst Verantwortlichkeiten, freigegebene Tools, Vorgaben zum Umgang mit Daten und einen einfachen Freigabeprozess für neue Anwendungen. So lässt sich auch Shadow AI eindämmen.

Praxisbeispiel: Eine IT-Abteilung veröffentlicht eine einseitige KI-Richtlinie mit einer Liste freigegebener Werkzeuge und einem Formular für neue Anfragen. Beschäftigte, die bisher private KI-Konten nutzten, erhalten dadurch einen offiziellen, geprüften Weg.

Tipp 5: Tool-Wildwuchs begrenzen

Mittelständler nutzen im Schnitt 4,2 KI-Tools, jedes zehnte Unternehmen sieben oder mehr [2]. Führen Sie ein zentrales Verzeichnis aller KI-Anwendungen, prüfen Sie Überschneidungen und bündeln Sie Lizenzen, damit Verwaltungs- und Schulungsaufwand nicht schneller wachsen als der Nutzen.

Praxisbeispiel: Bei einer Bestandsaufnahme stellt ein Unternehmen fest, dass drei Abteilungen jeweils eigene Textassistenten lizenziert haben. Es einigt sich auf eine Plattform für alle und spart Lizenzkosten sowie Einarbeitungszeit.

Tipp 6: Ergebnisse prüfen

80 Prozent der IT-Verantwortlichen im Mittelstand berichten, dass KI-Ergebnisse Rauschen, Fehler oder Nacharbeit verursachen [2]. Planen Sie deshalb Qualitätskontrollen ein: Stichproben, klare Abnahmekriterien und eine feste Verantwortliche oder einen festen Verantwortlichen pro Anwendung. Messen Sie auch den Korrekturaufwand, nicht nur die Zeitersparnis.

Praxisbeispiel: Eine Marketingabteilung lässt KI Produkttexte entwerfen. Jeder zehnte Text geht durch ein Vier-Augen-Prinzip, und das Team erfasst, wie viele Minuten die Überarbeitung kostet. Liegt der Aufwand über der Ersparnis, wird die Eingabevorlage angepasst.

FAQ

Wer hat die Studie durchgeführt und wie wurde befragt?

Freshworks befragte im März 2026 12.021 IT-Entscheider ab Direktorebene in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Singapur und Indien. Die Unternehmen hatten mindestens 250 Beschäftigte, über 9.000 davon zählen zum Mittelstand (bis 5.000 Beschäftigte) [2].

Was bedeutet »Komplexitätssteuer«?

Gemeint ist der Anteil des KI-Budgets, der in Integration, Konfiguration und Verwaltung fließt, bevor ein Geschäftsnutzen entsteht. Im Schnitt sind das 25 Prozent des KI-Budgets im Mittelstand [2].

Wie viel Geld geht dadurch verloren?

Freshworks schätzt den Verlust allein im US-Mittelstand auf 16,29 Milliarden US-Dollar pro Jahr [2].

Warum scheitern KI-Piloten häufig?

Die häufigsten Gründe sind die Komplexität der Systemintegration (27 Prozent), fehlende Fachkräfte (26 Prozent) und zu hoher Konfigurationsaufwand (26 Prozent) [2].

Wie weit sind Unternehmen mit KI im Kerngeschäft?

Nur 15 Prozent haben KI über die Kernprozesse hinweg integriert, 36 Prozent stecken noch in Pilotprojekten fest. 89 Prozent wollen ihre KI-Investitionen in den nächsten 12 bis 24 Monaten erhöhen [2].

Wie realistisch sind die ROI-Erwartungen?

72 Prozent der Führungskräfte erwarten einen ROI innerhalb von 8 Monaten, doch bei 55 Prozent der Organisationen dauert allein die Einführung 6 bis 12 Monate [2].

Was bedeutet »AI Slop«?

Der Bericht nutzt den Begriff für KI-Ergebnisse, die Rauschen, Fehler oder Nacharbeit verursachen. 80 Prozent der IT-Verantwortlichen im Mittelstand berichten davon [2].

Wie verbreitet sind KI-Governance und Tool-Wildwuchs?

Mittelständler nutzen im Schnitt 4,2 KI-Tools, 10 Prozent sieben oder mehr. Nur 33 Prozent haben ein formales, konsequent angewendetes KI-Governance-Framework [2].

Was ist »Shadow AI«?

Die nicht genehmigte Nutzung von KI-Werkzeugen im Unternehmen. In einer separaten Freshworks-Erhebung sagen 71 Prozent der US-Mittelstands-IT-Leiter, dass sie häufig vorkommt [2].

Worauf setzen IT-Verantwortliche künftig beim Einkauf?

34 Prozent nennen Workflow-Integration als wichtigste Priorität der nächsten zwei bis drei Jahre, 90 Prozent bevorzugen integrierte Workflows statt aufwendiger Konfiguration, und 54 Prozent kaufen KI-Funktionen zu, statt sie selbst zu entwickeln [2].

Quellen

3286 Artikel zu „KI Komplexität“