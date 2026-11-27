Unternehmen investieren Milliarden in künstliche Intelligenz, doch viele Projekte bleiben hinter den Erwartungen zurück. Ausgerechnet die Technologiebranche schneidet besonders schwach ab. Eine Freshworks-Studie unter 12.021 IT-Entscheidern zeigt, warum Komplexität, Integrationsaufwand und fehlende Governance den Nutzen schmälern [1].
Management Summary
- Erwartungslücke: 55 Prozent der Befragten sehen bei 11 bis 25 Prozent ihrer KI-Projekte die Erwartungen verfehlt, weitere 14 Prozent bei 26 bis 50 Prozent.
- Tech-Branche vorn im Negativen: 18 Prozent der Technologie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen melden hohe Fehlquoten; im Handel und in der Industrie sind es nur 9 bzw. 10 Prozent.
- Komplexitätssteuer: Im Schnitt gehen 25 Prozent des KI-Budgets im Mittelstand für Komplexität verloren, bevor ein Nutzen entsteht [2].
- Mehr Arbeit statt Entlastung: 86 Prozent der IT-Verantwortlichen berichten von höherer Arbeitslast, 8 von 10 von Fehlern und Nacharbeit durch KI-Ergebnisse.
- Tempo ist kein Erfolgsgarant: Wer KI gezielt in Systeme und Prozesse integriert, erzielt bessere Ergebnisse als reine Schnelleinführer.
Ausgerechnet die Technologiebranche bleibt bei KI-Projekten besonders häufig hinter den Erwartungen zurück
Unternehmen investieren zunehmend in künstliche Intelligenz. Doch nicht alle Projekte zum Einsatz von KI liefern die erhofften Ergebnisse. Zwar erzielen die meisten Unternehmen zumindest teilweise Erfolge mit ihren KI-Projekten, dennoch bleibt ein Teil hinter den Erwartungen zurück. Das geht aus dem internationalen Global Cost of Complexity Report von Freshworks hervor, für den 12.021 IT-Entscheidungsträger in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA, Indien und Singapur befragt wurden [1].
Demnach geben 55 Prozent der Befragten an, dass zwischen elf und 25 Prozent ihrer in den vergangenen zwölf Monaten eingeführten KI-Projekte die Erwartungen nicht erfüllt haben. Weitere 14 Prozent berichten, dass zwischen 26 und 50 Prozent ihrer Vorhaben hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
Wie häufig Unternehmen von einem hohen Anteil enttäuschender Ergebnisse berichten, unterscheidet sich je nach Branche. Besonders auffällig ist die Technologie-, IT- und Telekommunikationsbranche: Hier geben 18 Prozent der Befragten an, dass zwischen 26 und 50 Prozent ihrer KI-Projekte nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt haben. Damit liegt die Branche vor dem Gesundheitswesen mit 17 Prozent, den professionellen Dienstleistungen mit 16 Prozent und dem Finanzsektor mit 14 Prozent. Im öffentlichen Sektor und Bildungswesen sind es elf Prozent, im verarbeitenden Gewerbe und bei Versorgungsunternehmen zehn Prozent und im Einzelhandel und Gastgewerbe neun Prozent.
Ein anderes Bild zeigt sich im Einzelhandel und Gastgewerbe sowie im verarbeitenden Gewerbe und bei Versorgungsunternehmen: Hier geben jeweils 33 Prozent der Befragten an, dass lediglich ein bis zehn Prozent ihrer KI-Projekte die erwarteten Ergebnisse verfehlt haben. Im öffentlichen Sektor und Bildungswesen liegt dieser Wert bei 32 Prozent, im Finanzsektor bei 30 Prozent, im Gesundheitswesen bei 29 Prozent, in der Technologiebranche bei 28 Prozent und bei den professionellen Dienstleistungen bei 26 Prozent.
Schnelle KI-Einführung ist kein Erfolgsgarant
Neben den unterschiedlichen Ergebnissen stehen Unternehmen bei der Einführung von KI auch vor praktischen Herausforderungen. Dazu zählen die Integration in bestehende Systeme, Probleme mit der Datenqualität, Governance-Anforderungen und die Komplexität der technischen Umsetzung. Diese Faktoren können verhindern, dass KI-Projekte die gewünschte Wirkung erzielen. Gerade in Technologieunternehmen, die häufig eine größere Zahl an KI-Projekten in kürzerer Zeit umsetzen, könnte sich diese Komplexität zusätzlich verstärken. Aus den vorliegenden Zahlen lässt sich jedoch nicht ableiten, dass diese Herausforderungen die Unterschiede zwischen den Branchen verursachen.
Der Einsatz von KI nimmt zwar in allen Branchen zu, ein tatsächlicher Mehrwert ist dadurch aber keineswegs garantiert. Auch Technologieunternehmen, die beim KI-Einsatz häufig voranschreiten, haben festgestellt, dass eine schnelle Einführung nicht automatisch zum Erfolg führt. Entscheidend ist nicht nur die Technologie selbst, sondern auch, wie gut sie in bestehende Systeme, Prozesse und Arbeitsweisen integriert wird. Die Branchen mit den besten Ergebnissen verfolgen einen gezielteren Ansatz bei der Einführung von KI.
[1] KI wird Ihre Prozesse automatisieren – oder Ihr Chaos beschleunigen.
Komplexität ist zur stillen Steuer auf jeden in KI investierten Euro geworden. Diese Studie zeigt, was sie mittelständische Unternehmen tatsächlich kostet.
Den vollständigen Report zum Download: https://www.freshworks.com/cost-complexity-mid-market-report-2026/
Komplexität ist kein Nebeneffekt. Sie ist das eigentliche Problem.
Integrationsreibung, Pilotlähmung, KI-Müll: Eine weltweite Umfrage unter IT-Verantwortlichen zeigt die drei Kräfte, die die KI-Budgets im Mittelstand aufzehren.
- 25 % des durchschnittlichen KI-Budgets im Mittelstand gehen für Komplexitäts-Overhead verloren, bevor ein Nutzen entsteht.
- 86 % der IT-Verantwortlichen sagen, dass das Management der KI-Komplexität die Arbeitslast ihres Teams tatsächlich erhöht hat.
- 8 von 10 IT-Verantwortlichen berichten, dass KI-Ergebnisse Rauschen, Fehler oder Nacharbeit verursachen.
- 72 % der Führungskräfte erwarten einen ROI innerhalb von 8 Monaten, doch allein die Einführung dauert 6 bis 12 Monate.
- Erwartungen angleichen: Realistische ROI-Zeiträume mit der Geschäftsführung abstimmen, bevor das Projekt startet.
- Integration zuerst: KI wählen, die sich in bestehende Systeme und Prozesse einfügt und ohne großen Aufbau auskommt.
- Klein anfangen: Mit begrenzten Piloten den Nutzen belegen und erst dann skalieren.
- Governance etablieren: Verbindliche Regeln für Datenqualität, Freigaben und den Umgang mit Shadow AI festlegen.
- Tool-Wildwuchs begrenzen: Die Zahl der KI-Werkzeuge bewusst steuern, um Verwaltungsaufwand zu senken.
- Ergebnisse prüfen: Qualitätskontrollen für KI-Ausgaben einplanen, damit Nacharbeit nicht die Entlastung auffrisst.
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
Hinweis: Die Praxisbeispiele sind fiktive, illustrative Szenarien. Die genannten Zahlen stammen aus der Freshworks-Studie [2].
Tipp 1: Erwartungen angleichen
72 Prozent der Führungskräfte erwarten einen ROI innerhalb von 8 Monaten, während die Einführung bei 55 Prozent der Organisationen allein 6 bis 12 Monate dauert [2]. Legen Sie daher vor dem Start gemeinsam mit der Geschäftsführung fest, welche Meilensteine nach 3, 6 und 12 Monaten sichtbar sein sollen, und trennen Sie Einführungsphase und Nutzenphase im Zeitplan.
Praxisbeispiel: Ein Mittelständler plant einen KI-Assistenten für den Kundenservice. Statt »Kostensenkung nach 8 Monaten« vereinbart das Team: Monat 3 Anbindung ans Ticketsystem, Monat 6 Pilotbetrieb mit einer Kundengruppe, Monat 12 erste Auswertung der Bearbeitungszeiten.
Tipp 2: Integration zuerst
Systemintegration (27 Prozent) ist der meistgenannte Grund, warum Piloten nicht zum Programm werden [2]. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob die Lösung sich über Standard-Schnittstellen in ERP, CRM oder Ticketsystem einfügt, und bevorzugen Sie integrierte Workflows gegenüber aufwendiger Konfiguration.
Praxisbeispiel: Ein Handelsunternehmen vergleicht zwei Tools zur Bedarfsprognose. Das eine liefert Ergebnisse in einer separaten Oberfläche, das andere schreibt sie direkt ins Warenwirtschaftssystem. Das Team wählt das zweite, weil Einkäufer ihre gewohnte Software weiter nutzen.
Tipp 3: Klein anfangen
Begrenzte Piloten belegen den Nutzen, bevor großes Budget gebunden wird. Wählen Sie einen Anwendungsfall mit klar messbarem Ergebnis, einer überschaubaren Nutzergruppe und sauberer Datenbasis. Definieren Sie vorab Kriterien, wann der Pilot skaliert, angepasst oder gestoppt wird.
Praxisbeispiel: Eine Personalabteilung testet KI zunächst nur für die Vorsortierung eingehender Bewerbungen in einer Abteilung. Nach acht Wochen vergleicht sie Bearbeitungszeit und Trefferqualität mit dem bisherigen Verfahren und entscheidet erst dann über den Rollout.
Tipp 4: Governance etablieren
Nur 33 Prozent der mittelständischen Unternehmen haben ein formales, konsequent angewendetes KI-Governance-Framework [2]. Ein schlankes Regelwerk umfasst Verantwortlichkeiten, freigegebene Tools, Vorgaben zum Umgang mit Daten und einen einfachen Freigabeprozess für neue Anwendungen. So lässt sich auch Shadow AI eindämmen.
Praxisbeispiel: Eine IT-Abteilung veröffentlicht eine einseitige KI-Richtlinie mit einer Liste freigegebener Werkzeuge und einem Formular für neue Anfragen. Beschäftigte, die bisher private KI-Konten nutzten, erhalten dadurch einen offiziellen, geprüften Weg.
Tipp 5: Tool-Wildwuchs begrenzen
Mittelständler nutzen im Schnitt 4,2 KI-Tools, jedes zehnte Unternehmen sieben oder mehr [2]. Führen Sie ein zentrales Verzeichnis aller KI-Anwendungen, prüfen Sie Überschneidungen und bündeln Sie Lizenzen, damit Verwaltungs- und Schulungsaufwand nicht schneller wachsen als der Nutzen.
Praxisbeispiel: Bei einer Bestandsaufnahme stellt ein Unternehmen fest, dass drei Abteilungen jeweils eigene Textassistenten lizenziert haben. Es einigt sich auf eine Plattform für alle und spart Lizenzkosten sowie Einarbeitungszeit.
Tipp 6: Ergebnisse prüfen
80 Prozent der IT-Verantwortlichen im Mittelstand berichten, dass KI-Ergebnisse Rauschen, Fehler oder Nacharbeit verursachen [2]. Planen Sie deshalb Qualitätskontrollen ein: Stichproben, klare Abnahmekriterien und eine feste Verantwortliche oder einen festen Verantwortlichen pro Anwendung. Messen Sie auch den Korrekturaufwand, nicht nur die Zeitersparnis.
Praxisbeispiel: Eine Marketingabteilung lässt KI Produkttexte entwerfen. Jeder zehnte Text geht durch ein Vier-Augen-Prinzip, und das Team erfasst, wie viele Minuten die Überarbeitung kostet. Liegt der Aufwand über der Ersparnis, wird die Eingabevorlage angepasst.
FAQ
- Wer hat die Studie durchgeführt und wie wurde befragt?
Freshworks befragte im März 2026 12.021 IT-Entscheider ab Direktorebene in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Singapur und Indien. Die Unternehmen hatten mindestens 250 Beschäftigte, über 9.000 davon zählen zum Mittelstand (bis 5.000 Beschäftigte) [2].
- Was bedeutet »Komplexitätssteuer«?
Gemeint ist der Anteil des KI-Budgets, der in Integration, Konfiguration und Verwaltung fließt, bevor ein Geschäftsnutzen entsteht. Im Schnitt sind das 25 Prozent des KI-Budgets im Mittelstand [2].
- Wie viel Geld geht dadurch verloren?
Freshworks schätzt den Verlust allein im US-Mittelstand auf 16,29 Milliarden US-Dollar pro Jahr [2].
- Warum scheitern KI-Piloten häufig?
Die häufigsten Gründe sind die Komplexität der Systemintegration (27 Prozent), fehlende Fachkräfte (26 Prozent) und zu hoher Konfigurationsaufwand (26 Prozent) [2].
- Wie weit sind Unternehmen mit KI im Kerngeschäft?
Nur 15 Prozent haben KI über die Kernprozesse hinweg integriert, 36 Prozent stecken noch in Pilotprojekten fest. 89 Prozent wollen ihre KI-Investitionen in den nächsten 12 bis 24 Monaten erhöhen [2].
- Wie realistisch sind die ROI-Erwartungen?
72 Prozent der Führungskräfte erwarten einen ROI innerhalb von 8 Monaten, doch bei 55 Prozent der Organisationen dauert allein die Einführung 6 bis 12 Monate [2].
- Was bedeutet »AI Slop«?
Der Bericht nutzt den Begriff für KI-Ergebnisse, die Rauschen, Fehler oder Nacharbeit verursachen. 80 Prozent der IT-Verantwortlichen im Mittelstand berichten davon [2].
- Wie verbreitet sind KI-Governance und Tool-Wildwuchs?
Mittelständler nutzen im Schnitt 4,2 KI-Tools, 10 Prozent sieben oder mehr. Nur 33 Prozent haben ein formales, konsequent angewendetes KI-Governance-Framework [2].
- Was ist »Shadow AI«?
Die nicht genehmigte Nutzung von KI-Werkzeugen im Unternehmen. In einer separaten Freshworks-Erhebung sagen 71 Prozent der US-Mittelstands-IT-Leiter, dass sie häufig vorkommt [2].
- Worauf setzen IT-Verantwortliche künftig beim Einkauf?
34 Prozent nennen Workflow-Integration als wichtigste Priorität der nächsten zwei bis drei Jahre, 90 Prozent bevorzugen integrierte Workflows statt aufwendiger Konfiguration, und 54 Prozent kaufen KI-Funktionen zu, statt sie selbst zu entwickeln [2].
Quellen[1] https://www.freshworks.com/cost-complexity-mid-market-report-2026/ [2] https://ir.freshworks.com/news/news-details/2026/MidMarket-Companies-Lose-an-Average-of-25-of-Their-AI-Budget-Before-Seeing-a-Single-Return-New-Freshworks-Research-Finds/default.aspx
3286 Artikel zu „KI Komplexität“
Business Process Management | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Veranstaltungen
Whitepaper: KI in der Hightech-Industrie – Beherrschung von Komplexität wird zum entscheidenden Faktor
Neues Whitepaper zeigt die Rolle von PLM und Digital Thread für den erfolgreichen KI-Einsatz. Innovationskraft und Verwundbarkeit liegen in der Hightech- und Elektronikindustrie oft nah beieinander. Je leistungsfähiger die Produkte und je globaler die Lieferketten sind, desto größer wird die Gefahr einer Kluft zwischen technologischem Anspruch und operativer Kontrolle. Treiber dieser Entwicklung sind wachsende…
Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Services | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | Whitepaper
Die neue Bürokratie: KI-Komplexität erhöht den Arbeitsaufwand und drückt auf die Motivation der IT-Teams
Während sich politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsvertreter in Deutschland weiterhin darauf konzentrieren, Effizienz zu steigern und Bürokratie abzubauen, deutet eine neue Studie von Freshworks darauf hin, dass viele Unternehmen stattdessen eine neue Ebene interner Bürokratie durch zunehmend komplexe KI-Umgebungen schaffen. Die Ergebnisse des Freshworks Global Cost of Complexity Report – einer Studie unter 12.021 IT-Entscheidungsträgern…
Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Trends 2026 | Trends Services
KI erhöht Softwarekomplexität: Rückbesinnung auf Engineering-Grundlagen
Die 34. Ausgabe des halbjährlichen Technology Radar markiert einen entscheidenden Wendepunkt: Während die KI-gestützte Softwareentwicklung eine radikale Transformation darstellt, zwingt sie Technologieexperten gleichzeitig zur Rückbesinnung auf grundlegende Engineering-Praktiken [1]. Frühere Ausgaben beleuchteten die wachsenden Fähigkeiten aufstrebender KI. Die 34. Ausgabe konzentriert sich darauf, wie die Branche Reibungsverluste und Risiken beim Einsatz dieser Technologien in…
Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Tipps
Fokuszeit zurückerobern: Wie KI Mittelständlern Raum zum Denken verschafft
Nicht Arbeit ist die knappste Ressource im Mittelstand, sondern Aufmerksamkeit. Meetings, Terminabstimmungen und wechselnde Prioritäten verdrängen die Zeit für strategisches Denken. KI kann organisatorische Reibungsverluste reduzieren, Fokuszeit schützen und so zum Wettbewerbsfaktor werden. Management Summary Knappe Ressource: Aufmerksamkeit, nicht Arbeit, ist der Engpass; administrative Aufgaben und ständige Reaktionen verdrängen strategisches Denken [1]. Hohe Kosten: Nach…
Cloud Computing | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
KI-Infrastruktur: Mehrheit der Unternehmen setzt auf eigenen Betrieb
Die Experimentierphase ist vorbei: Unternehmen skalieren KI und holen sie dabei ins eigene Haus. Laut einer Omdia-Umfrage im Auftrag von Schneider Electric bevorzugen 55 % eine selbst betriebene Infrastruktur – aus Gründen von Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Doch Skalierung, Kosten sowie Strom- und Kühlungsbedarf bremsen viele Projekte. Entsprechend suchen 59 % externe Hilfe bei der…
Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Tipps
150.000 Agenten pro Konzern: Warum Identität zur Schlüsselfrage der KI-Sicherheit wird
Bis 2028 könnten globale Fortune-500-Konzerne über 150.000 KI-Agenten betreiben, doch nur 13 Prozent der Unternehmen halten ihre Governance für ausreichend. Okta hat deshalb gemeinsam mit AWS, CrowdStrike, Google Cloud und weiteren Partnern die Blueprint Alliance gegründet. Sie soll Agenten als vollwertige Identitäten absichern und Transparenz sowie Kontrolle in den Agentic Stack bringen. Management Summary Wildwuchs…
Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Services | Strategien | Tipps
81 Prozent liefern Code aus, den sie nicht verstehen: Wie KI die Qualitätssicherung überholt
KI schreibt Code, erzeugt Tests und bewertet sogar die eigenen Ergebnisse – doch die unabhängige Kontrolle hält nicht Schritt. Die Studie »State of AI in Quality Engineering 2026« von TestMu AI zeigt: 81 Prozent der Softwareteams haben bereits KI-Ergebnisse übernommen, die sie nicht vollständig verstanden haben. Nur 41 Prozent prüfen KI-Code automatisiert vor dem Merge.…
Business Process Management | IT-Security | News | Services | Whitepaper
Output Management zwischen Kostendruck, Sicherheit und KI
Druck- und Outputprozesse entwickeln sich für größere Unternehmen zunehmend zu einer Schnittstelle zwischen IT-Sicherheit, Regulierung, Kostenkontrolle und Digitalisierung. Darauf verweist eine Marktstudie von SPS und YouGov, für die 209 mittlere und große Unternehmen in Deutschland befragt wurden. Besonders hoch gewichtet werden Sicherheits- und Compliance-Themen. 61 Prozent der befragten Unternehmen nennen steigende Anforderungen an IT-Sicherheit und…
Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Services | Strategien | Tipps
Wenn KI Unternehmen schneller macht – und zugleich verwundbarer
KI beschleunigt das Geschäft – Resilienz hält es am Laufen. Sicherheit der gesamten Unternehmensstruktur aus Systemen, Partnern und Prozessen wird immer wichtiger. Generative KI macht Unternehmen schneller. Doch wenn Entscheidungen automatisiert und Prozesse enger vernetzt werden, können sich auch Fehler und Störungen rascher ausbreiten. Deshalb reicht es nicht, Angriffe möglichst abzuwehren: Unternehmen müssen kritische…
Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Von der GPU-KI-Infrastruktur zur Token Factory: Warum bei KI das Ergebnis zählt
Mehr GPUs und günstigere Token allein machen KI noch nicht wirtschaftlich. Mit agentischen Anwendungen wächst der Aufwand für mehrstufige Prozesse, wechselnde Lasten und verlässliche Ergebnisse. Das Betriebsmodell der Token Factory verbindet Ressourcenmanagement, Inferenzoptimierung und Servicequalität. Für IT-Verantwortliche rückt damit eine andere Frage in den Mittelpunkt: Was kostet eine erfolgreich erledigte Aufgabe – und welche Architektur…
Business Process Management | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Tipps | Trends 2026 | Trends Geschäftsprozesse
KI auf Erfolgskurs, Unternehmen im Stresstest: Deutschlands neue Readiness-Lücke
KI schafft messbaren Nutzen, erhöht aber zugleich die Anforderungen an Unternehmen: 56 Prozent der deutschen Befragten berichten von positiven Erträgen ihrer KI-Investitionen, während die durchschnittliche vollständige Bereitschaft für externe Risiken bei nur 25 Prozent liegt. Der Kyndryl Readiness Report 2026–27 zeigt, warum eine modernisierte IT allein nicht genügt. Für Geschäftsführung und CIOs geht es jetzt…
Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | New Work | News | Services | Tipps
Skill-Management als Wettbewerbsvorteil: Von der reinen Personalentwicklung zur Unternehmenssteuerung
Management Summary Skills gehören auf die Managementagenda. Fehlende Fähigkeiten gefährden Lieferfähigkeit, Qualität und Innovation. Entscheidend ist nicht allein die Personalstärke, sondern die Passung zwischen Aufgabe, Qualifikation und Einsatzzeitpunkt. Das Business definiert den Bedarf, HR schafft den Rahmen. Fachbereiche benennen geschäftskritische Fähigkeiten; HR übersetzt sie in Recruiting, Entwicklung und interne Mobilität. Klare Verantwortlichkeiten verhindern ein isoliertes…
Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | News | Services | Strategien | Tipps
Context Graph: Warum KI-Agenten frühere Entscheidungen kennen müssen
Effizienz von KI-Agenten (II): Management Summary: Context Graph als Effizienzhebel für KI-Agenten Kontext schlägt Datenmenge. KI-Agenten brauchen nicht möglichst viele Informationen, sondern die richtigen Beziehungen, Geschäftsregeln und relevanten Fakten. Eine semantische Wissensschicht gehört deshalb auf die Architekturagenda – nicht nur in die Prompt-Bibliothek. [1, 2] Erfahrung wird zum wiederverwendbaren Unternehmenswissen. Knowledge Graphen verknüpfen Fakten; Context…
Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
KI-Rechenzentren: Warum mehr GPUs allein nicht reichen
KI braucht mehr als leistungsfähige Chips. Erst wenn Stromversorgung, Kühlung, Fläche und Ausbaureserven zusammenspielen, wird aus Rechenleistung eine tragfähige Infrastruktur. Für IT-Verantwortliche rückt damit eine strategische Frage in den Mittelpunkt: Kann das gewählte Rechenzentrum nicht nur heutige Workloads bewältigen, sondern auch die nächste Wachstumsstufe wirtschaftlich unterstützen? Management Summary Leistungsdichte wird zum Auswahlkriterium. Entscheidend ist nicht…
Business Process Management | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Tipps | Trends 2026 | Trends Geschäftsprozesse | Trends Infrastruktur
Deutsche Unternehmen überschätzen ihre KI-Reife
86 Prozent der Entscheider sagen, ihr Unternehmen stelle sich öffentlich KI-reifer dar, als es ist. Weltweit sind es 75 Prozent. KI-Reife zeigt sich nicht im Selbstbild, sondern im Geschäftsergebnis. Die vorliegenden Studienergebnisse machen deutlich, wie weit Anspruch und Umsetzung auseinanderliegen. Für Geschäftsführung und IT-Verantwortliche wird damit die organisatorische Veränderung zur entscheidenden Aufgabe: Prozesse neu gestalten,…
1614 Artikel zu „KI ROI “
Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | TechTalk
TechTalk – KI im Unternehmen: Schnell und effizient zum ROI
Auch KI-Manger leben nicht nur im Rechenzentrum. In ländlicher Umgebung sprachen wir mit Darren Cox, General Manager von KAYTUS Europe über die Herausforderungen, denen deutsche Unternehmen bei der Einführung von KI-gestützen Prozessen gegenüber stehen und welche Rolle KAYTUS dabei übernimmt.
Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Strategien | Whitepaper
Vom Experiment zum Ergebnis: Der ROI-Fahrplan für KI im Mittelstand
KI ist im Mittelstand angekommen – doch zwischen Pilotprojekt und belastbarem Geschäftsnutzen liegt die eigentliche Managementaufgabe. Entscheidend sind nicht möglichst viele Tools, sondern klar priorisierte Prozesse, messbare Ziele, tragfähige Daten und eine Governance, die Skalierung ermöglicht. Der ROI-Kompass zeigt, wie Unternehmen Investitionen vom Geschäftsproblem her planen und aus einzelnen Anwendungen produktive Wertschöpfung entwickeln. Management Summary…
Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | News | Services
ROI-Logik bei KI ist anders: Denkfehler bei der Bewertung von KI
Warum die klassische ROI-Logik bei KI versagt und worauf es jetzt ankommt. Viele Unternehmen investieren massiv in künstliche Intelligenz, bewerten ihren wirtschaftlichen Erfolg aber weiterhin mit klassischen ROI-Modellen. Genau darin liegt ein Denkfehler: KI entfaltet ihren Nutzen erst im produktiven Einsatz, in veränderten Prozessen und über laufend überprüfte Ergebniskennzahlen. Wer den Business Case zu…
Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Services | Trends 2026 | Trends Services | Trends Wirtschaft | Whitepaper
AI Slop und ROI-Realitätslücke: Warum mittelständische IT-Teams mit KI mehr Arbeit statt Entlastung bekommen
Deutsche Unternehmen verlieren durchschnittlich 26 % ihres KI-Budgets, bevor überhaupt ein Mehrwert entsteht. Eine globale Studie unter mehr als 12.000 IT-Entscheidern zeigt: 86 % sagen, dass die Komplexität von KI die Arbeitsleistung ihrer Teams erhöht hat. 75 % der deutschen IT-Führungskräfte berichten, dass KI-Ergebnisse zu Rauschen, Fehlern oder Nacharbeit führen – ein Phänomen, das die…
Ausgabe 11-12-2025 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
Quantencomputing als KI-Booster – Use Cases greifbar, ROI noch fern
Der Markt für Quantencomputing entwickelt sich rasant. Besondere Chancen bietet in dem Umfeld Quanten-KI – als Kombination, die sich intelligente Analytics und die enorme Rechenleistung von Quantencomputing zunutze macht. Unternehmen stehen jedoch noch vor der Herausforderung, diese sinnvoll zu nutzen.
Digitale Transformation | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Services | Tipps
Was KI wirklich kostet und warum der ROI außergewöhnlich hoch ist, wenn man es richtig macht
Die wahre Wirtschaftlichkeit der KI entsteht für Unternehmen nicht im Modell, sondern in den Prozessen, Daten und Systemen dahinter. Eine Analyse jenseits der Modellgebühren: Die Diskussion über künstliche Intelligenz in Unternehmen beginnt fast immer mit der falschen Frage. Geschäftsführer erkundigen sich nach monatlichen Lizenzkosten, IT-Leiter vergleichen Token-Preise verschiedener Anbieter, Controller rechnen API-Aufrufe hoch. Diese…
Effizienz | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
KI-Einführung boomt mit hohem ROI, doch es gibt noch Probleme
Während die Einführung von KI immer schneller voranschreitet und erhebliche Gewinne bringt, hat ein neuer Bericht von Workiva besorgniserregende Lücken in den Bereichen Datenqualität, KI-Governance und rollenspezifischer Schulungen für Unternehmen auf der ganzen Welt aufgedeckt [1]. Im Rahmen der unabhängigen, globalen Practitioner-Studie wurden 2.300 Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Nachhaltigkeit, Revision und Risiko befragt, die…
Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz | News | Services | Tipps
Künstliche Intelligenz im ROI-Check – Wie sich der wirtschaftliche Nutzen von KI messen lässt
Künstliche Intelligenz wird zunehmend zu einem strategischen Faktor in der Wirtschaft. Unternehmen setzen KI ein, um Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Der erwartete Nutzen ist hoch – doch der tatsächliche wirtschaftliche Effekt bleibt oft schwer greifbar. Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist daher der Nachweis eines klaren Returns on Investment…
Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur
Deutschland übertrifft Europa bei GenAI-Investitionen und ROI mit KI-Einsatz in Prozessoptimierung, Cybersicherheit und Qualitätskontrolle
Eine globale Studie zeigt, dass deutsche Hersteller trotz Herausforderungen bei der Personalentwicklung und Datennutzung die höchsten GenAI-Renditen in Europa erzielen. Rockwell Automation, das Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die deutschen Ergebnisse seines 10. jährlichen Berichts zur intelligenten Fertigung vorgestellt [1]. Die Daten zeigen, dass der Fertigungssektor erhebliche Investitionen und Erträge in…
Ausgabe 1-2-2025 | Business | Effizienz | News | Strategien
ROI-Problem für generative KI – Notwendig: ein pragmatischer Ansatz für generative KI
Das Potenzial von KI lässt sich durch eine ingenieurwissenschaftliche Denkweise erschließen. Dazu muss die bestehende fachliche Expertise mit KI-Wissen kombinieren werden. Erst dann lässt sich eine Roadmap für einen konkreten, langfristigen Nutzen erstellen.
Business | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2025
Trends 2025: GenAI & Anwendungsmodernisierung, ROI-Messung von KI und DevSecOps
Experten von GitLab prognostizieren maßgeschneiderte KI-Modelle on-premises, KI-Modelle von Open-Source-Projekten, ein Überdenken des Risikomanagements bei der Nutzung von KI, die wirtschaftliche Modernisierung von Anwendungen im großen Stil, die Verabschiedung isolierter KI-Anwendungen, die Erhöhung der Sicherheit bei DevOps und KI-Agenten als Katalysatoren für die Transformation der Software-Lieferkette. Ashley Kramer Chief Sales & Marketing Officer und…
Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2024 | Trends Services | Whitepaper
Herausforderungen, ROI, Kosten & Co: Wie wird KI in Unternehmen wirklich eingesetzt?
Fivetran, der Anbieter für Data Movement, präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage, die zeigt: 81 % der befragten Unternehmen vertrauen ihren KI/ML-Ergebnissen, obwohl sie zugeben, fundamentale Datenineffizienzen zu haben. Sie verlieren im Durchschnitt 6 % ihres weltweiten Jahresumsatzes, beziehungsweise 406 Millionen US-Dollar bei einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar der befragten Unternehmen. Die Ursache sind…
Business | Künstliche Intelligenz | News
Wie sich der ROI von KI-Investitionen einschätzen lässt
Unternehmen weltweit suchen derzeit nach Möglichkeiten, um künstliche Intelligenz (KI) so für sich zu nutzen, dass sie Mehrwert stiftet. Beispielsweise möchten sie neue Produkte entwickeln, den Kundenservice verbessern und innovative Dienstleistungen schaffen. So zeigt auch die neue Studie »Growth Report 2023« von Twilio, dass KI-Automatisierung zum wichtigsten Mittel für Unternehmen geworden ist, um das Customer…
Cloud Computing | News
Android-Apps für Cloud Gaming, Mobile Banking und mehr: skalierbar aus der Cloud betreiben
So helfen Anbox Cloud und Anbox Cloud Appliance on AWS bei der Bereitstellung neuartiger Dienste wie Cloud Gaming. Das trendige Cloud Gaming ist nicht denkbar ohne ein ungestörtes Spielerlebnis. Dafür braucht es ultraschnelles Antwortverhalten und eine ultraniedrige Signalverzögerung (Latenz). Denn das erwarten die Gamer. Ältere oder ressourcenbeschränkte mobile Endgeräte bleiben hier normalerweise außen…
Business Process Management | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Services
TÜV-Organisationen bringen KI-Zertifizierung in den Regelbetrieb
Die TÜV-Organisationen haben ihr erstes gemeinsames KI-Zertifizierungsprogramm. Die Pilotierung ist erfolgreich abgeschlossen. Laut TÜV KI-Studie halten 73 Prozent der Befragten freiwillige KI-Zertifizierungen und Qualitätssiegel unabhängiger Stellen für wichtig. Management Summary Regelbetrieb ab 2027: Die TÜV-Organisationen starten ihr gemeinsames KI-Zertifizierungsprogramm, die Pilotphase mit Phnx Alpha, Polizei Baden-Württemberg und CoPilot Pflege ist erfolgreich abgeschlossen. Nachweis statt Vertrauen:…
IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | News | Tipps
Ordnung statt Hype: Was Anbieter auf der it-sa 2026 über KI, Agenten und 2027 sagen
Auf der it-sa 2026 haben Sprecher von 18 Ausstellern vier Fragen beantwortet: Was prägt die Messe, was wollen Besucher am Stand wissen, was bringt 2027 und wie gefährlich ist KI? Einig waren sie sich beim Dauerthema KI, beim Wunsch nach Ordnung in der Sicherheitsarchitektur und bei den Fristen für 2027. Bei der Risikoeinschätzung reichen die…
Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Strategien | Tipps
Wer genehmigt den Agenten? Wie das Vier-Augen-Prinzip im KI-Zeitalter bestehen bleibt
KI-Agenten arbeiten mit den Rechten ihrer Nutzer und handeln, bevor ein zweites Augenpaar prüfen kann. Damit gerät ein Grundpfeiler der Compliance im Finanzwesen ins Wanken. Ralf Gegg von Omnissa erklärt, warum die entscheidende Freigabe vor den Start des Agenten gehört, welche Aktionen weiterhin ein Mensch entscheiden sollte und was Unternehmen bis zum Geltungsbeginn der KI-Verordnung…
Business Process Management | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Services | Tipps
Testing im Wandel: Was generative und agentenbasierte KI für die Governance bedeuten
Generative und agentenbasierte KI liefern nicht immer dieselbe Antwort, kennen oft keine eindeutig richtige Lösung und verlieren im Betrieb mit der Zeit an Genauigkeit. Einmalige Tests vor dem Start reichen deshalb nicht mehr. Pegasystems zeigt, warum Unternehmen kontinuierlich testen und klare Verantwortlichkeiten in der KI-Governance festlegen müssen. Management Summary Neue Testlogik: Gleiche Eingaben können bei…
Cloud Computing | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
KI-Infrastruktur im Rechenzentrum: Wenn Rechenleistung zur Energie- und Wärmefrage wird
KI-Cluster bündeln Strom und Wärme auf wenigen Racks und machen aus dem Serverraum einen Energie- und Datenknoten. Wer sie betreibt, muss Kühlung, USV, Netzanschluss und mögliche Wärmesenke von Beginn an gemeinsam planen – und klären, wer im Projekt welche Aufgabe übernimmt. Management Summary Leistungsdichte steigt: KI-Workloads konzentrieren Last und Wärme in einzelnen Clustern; einige Racks…
Cloud Computing | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
KI-Infrastruktur: Mehrheit der Unternehmen setzt auf eigenen Betrieb
Die Experimentierphase ist vorbei: Unternehmen skalieren KI und holen sie dabei ins eigene Haus. Laut einer Omdia-Umfrage im Auftrag von Schneider Electric bevorzugen 55 % eine selbst betriebene Infrastruktur – aus Gründen von Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Doch Skalierung, Kosten sowie Strom- und Kühlungsbedarf bremsen viele Projekte. Entsprechend suchen 59 % externe Hilfe bei der…
Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Services | Strategien | Tipps
81 Prozent liefern Code aus, den sie nicht verstehen: Wie KI die Qualitätssicherung überholt
KI schreibt Code, erzeugt Tests und bewertet sogar die eigenen Ergebnisse – doch die unabhängige Kontrolle hält nicht Schritt. Die Studie »State of AI in Quality Engineering 2026« von TestMu AI zeigt: 81 Prozent der Softwareteams haben bereits KI-Ergebnisse übernommen, die sie nicht vollständig verstanden haben. Nur 41 Prozent prüfen KI-Code automatisiert vor dem Merge.…
Business Process Management | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Tipps | Trends 2026 | Trends Geschäftsprozesse
KI auf Erfolgskurs, Unternehmen im Stresstest: Deutschlands neue Readiness-Lücke
KI schafft messbaren Nutzen, erhöht aber zugleich die Anforderungen an Unternehmen: 56 Prozent der deutschen Befragten berichten von positiven Erträgen ihrer KI-Investitionen, während die durchschnittliche vollständige Bereitschaft für externe Risiken bei nur 25 Prozent liegt. Der Kyndryl Readiness Report 2026–27 zeigt, warum eine modernisierte IT allein nicht genügt. Für Geschäftsführung und CIOs geht es jetzt…
Business Process Management | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | News | Services | Tipps | Trends 2026 | Trends Services
KI bei Versicherern: Viele Anwendungen, zu wenig Kundennutzen
KI ist in der Versicherungsbranche angekommen – ihr Nutzen beim Kunden noch nicht überall. Eine Studie von techconsult und puntus zeigt: Während 47 Prozent der Befragten eine höhere Kundenzufriedenheit erwarteten, berichten bislang 28 Prozent von messbaren Verbesserungen. Versicherer mit produktiv eingesetzter Process Intelligence erzielen häufiger positive KI-Effekte. Für das Management rückt damit eine andere Frage…