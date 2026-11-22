KI-Agenten arbeiten mit den Rechten ihrer Nutzer und handeln, bevor ein zweites Augenpaar prüfen kann. Damit gerät ein Grundpfeiler der Compliance im Finanzwesen ins Wanken. Ralf Gegg von Omnissa erklärt, warum die entscheidende Freigabe vor den Start des Agenten gehört, welche Aktionen weiterhin ein Mensch entscheiden sollte und was Unternehmen bis zum Geltungsbeginn der KI-Verordnung für Hochrisiko-Systeme im Dezember 2027 vorbereiten müssen.

Management Summary

Kontrolllücke: KI-Agenten laufen meist unter dem Konto des Mitarbeiters und nutzen dessen Berechtigungen; das Protokoll weist dann nur eine Person aus.

KI-Agenten laufen meist unter dem Konto des Mitarbeiters und nutzen dessen Berechtigungen; das Protokoll weist dann nur eine Person aus. Freigabe vorverlagern: Eine befugte Person genehmigt vor dem Start, welche Systeme, Tools und Daten ein Agent nutzen darf; die Regeln werden auf dem Gerät durchgesetzt.

Eine befugte Person genehmigt vor dem Start, welche Systeme, Tools und Daten ein Agent nutzen darf; die Regeln werden auf dem Gerät durchgesetzt. Mensch nur bei Irreversiblem: Reversible Aktionen prüft Software mit maschineller Geschwindigkeit; Löschen, Gerätelöschung und Datenabfluss gehen an einen Menschen.

Reversible Aktionen prüft Software mit maschineller Geschwindigkeit; Löschen, Gerätelöschung und Datenabfluss gehen an einen Menschen. Regulatorischer Rahmen: KI-Systeme fallen bereits unter das IKT-Risikomanagement der DORA; die Hochrisiko-Pflichten des KI-Gesetzes gelten ab Dezember 2027 – die Vorlaufzeit entspricht in etwa dem Aufbau belastbarer Nachweise. [8]

KI-Systeme fallen bereits unter das IKT-Risikomanagement der DORA; die Hochrisiko-Pflichten des KI-Gesetzes gelten ab Dezember 2027 – die Vorlaufzeit entspricht in etwa dem Aufbau belastbarer Nachweise. Audit-Fähigkeit: Schatten-KI inventarisieren, Risikoarbeit isolieren, Agenten stoppen können und jede Aktion manipulationssicher außerhalb der Reichweite des Agenten protokollieren.

Zentrales Compliance-Problem: KI-Agenten handeln ohne Freigabe

Das Vier-Augen-Prinzip setzt voraus, dass jemand Zeit hat, die Daten zu prüfen, KI-Agenten handeln jedoch, bevor eine Prüfung stattfinden kann – bei einem Audit wird dies unmittelbar sichtbar.

Fragt man bei einer Bank nach, wie sie einem Prüfer nachweisen würde, dass eine Änderung an einem Kundendatensatz rechtmäßig war, lautet die Antwort: durch zwei Personen. Die eine hat die Änderung vorgenommen, die andere hat sie überprüft, und beide Namen stehen im Protokoll. Das Vier-Augen-Prinzip ist im deutschen Finanzwesen so geläufig, dass es schon seit Jahren nicht mehr bewusst wahrgenommen wird. Ein Großteil dessen, was Auditoren gemäß DSGVO, DORA und ISO 27001 als Nachweis akzeptieren, beruht jedoch darauf. Wenn ein Unternehmen heute KI-Agenten einsetzt, wird dieses Prinzip auf eine Weise auf die Probe gestellt, mit der nur wenige Compliance-Teams gerechnet haben.

Ralf Gegg, Vice President EMEA bei Omnissa[1], geht dieser Herausforderung auf den Grund und stellt fest: Wer die Kontrolle über das Gerät hat, hat die Kontrolle über alles. Ralf Gegg arbeitet europaweit mit IT- und Sicherheitsverantwortlichen in Großunternehmen zusammen – mit den Schwerpunkten Gerätemanagement, Digital Employee Experience sowie Strategien für die Endgerätesicherheit.

»Ein KI-Agent, der auf dem Laptop eines Mitarbeiters läuft, kann eine Datei lesen, entscheiden, was damit geschehen soll. Er kann einen Datensatz in einem anderen System ändern, bevor die zweite Person die Genehmigungsanfrage überhaupt geöffnet hat. Die meisten Agenten laufen heute zudem unter dem Konto des Mitarbeiters und verfügen über alle dessen Berechtigungen. Wenn etwas schiefgeht, besagt das Protokoll, dass eine Person dies getan hat. Dieses Protokoll beschreibt jedoch einen Laptop, der gar nicht mehr existiert. Was früher der Arbeitsbereich einer einzelnen Person war, wird zu einem Ort, an dem mehrere Agenten gleichzeitig arbeiten, wobei jeder die Identität und die Zugriffsrechte dieser Person nutzt. Wer also die Kontrolle über das Gerät hat, hat die Kontrolle über alles.

Die meisten Regeln, nach denen deutsche Compliance-Teams arbeiten, wurden zu einer Zeit verfasst, als man noch davon ausgehen konnte, dass hinter jeder Nutzung sensibler Daten eine Person saß. Das Gesetz kommt mit KI-Agenten besser zurecht, als viele befürchten, denn die DSGVO macht das Unternehmen verantwortlich, unabhängig davon, wie die Daten verarbeitet werden. Wo es jedoch ins Stocken gerät, sind die Kontrollmechanismen, die Unternehmen auf der Grundlage dieser Annahme aufgebaut haben. Bei Zugriffsprüfungen wird davon ausgegangen, dass jemand täglich nur eine Handvoll Dateien öffnet, und die Zweckbindung setzt voraus, dass er weiß, warum er sie geöffnet hat. Ein Agent, der einen Vertrag zusammenfassen soll, liest hierfür vielleicht fünfzig Verträge, ohne zu prüfen, ob dies überhaupt zulässig ist.

Was darf eine KI, in wessen Auftrag?

Die Debatte in Deutschland drehte sich bisher darum, ob menschliche Aufsicht mithalten kann. Im Juli stellte das BSI die Frage noch pointierter[2]: »Was darf eine KI, in wessen Auftrag?« In den meisten Unternehmen, lautet die ehrliche Antwort: alles, was jemand an jenem Tag angeklickt hat. Jemand, der die tausendste Aktion eines Agenten an diesem Tag genehmigt, ist kein zweites Paar Augen mehr, und seine Unterschrift beweist lediglich, dass ein Knopf gedrückt wurde. Bei einer Prüfung dürfte dieser Nachweis kaum Bestand haben.

Das zweite Paar Augen muss also früher zum Einsatz kommen. Die entscheidende Genehmigung ist diejenige, die vor dem Start eines KI-Agenten erteilt wird und regelt, was er berühren darf, welche Systeme er aufrufen darf und welche Daten das Gerät verlassen dürfen. Sobald jemand mit Befugnis diese Grenzen genehmigt hat, sollte nichts, was der Agent innerhalb dieser Grenzen tut, als Überraschung kommen. Ein Großteil der KI-Governance läuft auf Anweisungen hinaus, die in die eigene Eingabeaufforderung des Agenten geschrieben sind. Das ist eine schwache Kontrollmaßnahme. Die Logik, die die Regel durchsetzen würde, ist dieselbe Logik, die eine manipulierte Webseite oder ein geschickt formuliertes Dokument umleiten kann. Anders formuliert: Man kann nicht darauf vertrauen, dass ein KI-Agent sich selbst überwacht.

Die Verlagerung der Kontrollen auf ein Gateway vor dem Kernbankensystem hilft zwar, aber ein Gateway sieht nur das, was es erreicht. Zu diesem Zeitpunkt hat der Agent möglicherweise bereits jede Datei auf dem Laptop gelesen und einige davon an ein Modell in der Cloud gesendet. Die Regeln müssen auf dem Gerät angesiedelt sein, auf dem der Agent läuft, und jedes von ihm aufgerufene Tool sowie jede von ihm gestellte Anfrage überprüfen, bevor etwas das Gerät verlässt. Wenn ein Agent versucht, Kundendaten an ein Modell weiterzugeben, für dessen Nutzung er keine Berechtigung hat, wird er genau dort gestoppt.

Ebenso ist nicht für jede Aktion eine Person erforderlich. Die meisten Risikobeauftragten sortieren Entscheidungen bereits danach, ob sie rückgängig gemacht werden können, und derselbe Test gilt auch für Agenten. Die Zusammenfassung eines Vertrags oder der Entwurf einer Antwort lassen sich rückgängig machen oder ignorieren, was beim Löschen einer Datei, beim Löschen eines Geräts oder beim Versenden von Daten außerhalb des Unternehmens nicht der Fall ist. Bei den meisten Handlungen erfolgt die Überprüfung durch eine andere Software, die diesen Test mit maschineller Geschwindigkeit durchführt. Nur die irreversiblen Handlungen werden an einen Menschen weitergeleitet, der nun eine Handvoll pro Tag statt tausend zu bearbeiten hat. Wenn das KI-Gesetz einen Anwendungsfall als risikoreich einstuft, lässt sich diese Person nicht aus dem Prozess herausnehmen. Damit bleibt das Vier-Augen-Prinzip in der Praxis umsetzbar.

Die Verantwortung für den KI-Einsatz liegt beim Unternehmen

Die Aufsichtsbehörden gehen in die gleiche Richtung. Im Dezember veröffentlichte die Bafin Leitlinien[3], in denen klargestellt wurde, dass KI-Systeme vollständig unter das IKT-Risikomanagement der DORA fallen. Seit Juli beaufsichtigt sie zudem KI im Finanzsektor im Rahmen des KI-Gesetzes[4], und Bafin-Präsident Mark Branson machte deutlich, wo die Verantwortung liegt: »Die Verantwortung für den Einsatz von KI liegt bei den beaufsichtigten Unternehmen«.

Für Banken und Versicherer gelten die Verpflichtungen im Zusammenhang mit hohen Risiken, einschließlich der menschlichen Aufsicht, ab Dezember 2027, und es wäre leicht, dies als Atempause zu betrachten. Vielmehr ist es in etwa die erforderliche Zeit, um die entsprechenden Nachweise zu erbringen.

Was sollte ein Unternehmen tun, bevor KI-Agenten in großer Zahl eingesetzt werden? Es gibt vier Punkte, die nicht bis 2027 warten müssen:

Der erste Punkt ist eine Bestandsaufnahme. Auf drei Vierteln der verwalteten Geräte, die Omnissa erfasst[5], haben Nutzer KI-Anwendungen installiert, die ihr Arbeitgeber nie genehmigt hat. Kein Genehmigungsverfahren greift bei Software, von der niemand weiß, dass sie vorhanden ist. Ein Unternehmen muss jeden Agenten, jedes Modell und jedes Tool auf seinen Geräten kennen, für wen der jeweilige Agent tätig ist und wie er sich verhält.

Der zweite Punkt ist eine frühzeitige Freigabe, die vor dem Start des Agenten von einer dazu befugten Person erteilt und auf dem Gerät durchgesetzt wird.

Drittens folgt die Schadensbegrenzung, denn egal wie gut die Regeln auch sein mögen, einzelne Agenten werden dennoch von den Vorgaben abweichen. Risikobehaftete Arbeit gehört in einen abgeschotteten Bereich, der nur das enthält, was für die Aufgabe benötigt wird, und der nach Abschluss der Arbeit gelöscht wird. Außerdem muss es möglich sein, einen Agenten anzuhalten oder seinen Zugriff zu sperren, sobald er sich falsch verhält. Ein manipulierter Agent beeinträchtigt dann nur eine einzelne Aufgabe, während der Rest des Geräts unversehrt bleibt.

Viertens, worauf Prüfer als Erstes zurückgreifen werden, ist die Dokumentation. Wird ein Unternehmen im Jahr 2028 gefragt, was ein Agent 18 Monate zuvor gemacht hat, sollte es in der Lage sein anzugeben, wer ihn eingeführt hat, wer seine Zugriffsgrenzen genehmigt hat und welche Kontrollmaßnahmen in Kraft waren. Es sollte nachweisen können, was vom Agenten angefordert wurde, welche Entscheidungen er getroffen hat, welche Tools er in welcher Reihenfolge aufgerufen hat, welche Versuche blockiert wurden und was sich infolgedessen geändert hat. Das sind die Nachweise, die das Vier-Augen-Prinzip früher ganz selbstverständlich lieferte. Heute, sofern es überhaupt noch existiert, sind diese Informationen auf ein halbes Dutzend Tools verteilt, die niemand miteinander verknüpft hat. Der gesamte Ablauf ist nur dort einsehbar, wo der Agent ausgeführt wurde. Daher muss der Ablauf dort aufgezeichnet werden für jede einzelne Aktion und außerhalb der Reichweite des Agenten, um für einen Prüfer, eine Aufsichtsbehörde oder den Vorstand wiedergegeben zu werden.

Nichts davon würde einen Wirtschaftsprüfer von vor 20 Jahren überraschen. Aufgabentrennung, Genehmigung vor einer Änderung und eine Aufzeichnung darüber, wer was getan hat, sind alte Konzepte. Sie müssen heute mit maschineller Geschwindigkeit funktionieren, während sich das Change-Management der meisten Unternehmen immer noch im Tempo eines Menschen bewegt. Unternehmen, die die Genehmigung so belassen, wie sie heute ist, werden feststellen, dass sich ihr Vier-Augen-Prinzip unbemerkt zu einer Abfolge bloßer Klick-Bestätigungen entwickelt hat.«

Die Tipps im Detail mit Praxisbeispielen

1. Rechte pro Aufgabe begrenzen

Hintergrund: Agenten erben meist alle Berechtigungen des Mitarbeiters, unter dessen Konto sie laufen. Das BSI empfiehlt stattdessen, jedem Agenten nur die Rechte zu geben, die er für die einzelne Aufgabe braucht, und ihn als eigene, nicht-menschliche Identität mit eigenen Zugangsdaten zu führen.[7] Damit ist im Protokoll erkennbar, ob ein Mensch oder ein Agent gehandelt hat.

Praxisbeispiel: Ein Agent soll die Verträge eines Quartals zusammenfassen. Er erhält ausschließlich Lesezugriff auf den entsprechenden Vertragsordner, keine Schreib- und keine Versandrechte, und sein Zugriffstoken läuft nach Abschluss der Aufgabe ab. Das persönliche Konto des Mitarbeiters bleibt außen vor.

2. Inhalte als nicht vertrauenswürdig behandeln

Hintergrund: Angreifer verstecken Befehle in Webseiten, Dokumenten oder E-Mails. Ein Agent, der solche Inhalte liest, kann sie als echte Anweisungen ausführen.[6] Die Regel »Daten sind keine Befehle« muss daher technisch durchgesetzt werden und nicht nur im Prompt des Agenten stehen.

Praxisbeispiel: Dokumentiert ist ein Fall aus dem Finanzbereich: Angreifer platzierten Anweisungen in Lieferadressfeldern, woraufhin ein Agent auf Rechnungstools Bankdaten von Lieferanten auslas.[7] Abhilfe: Zahlungs- und Stammdatenänderungen werden nie aus Dokumentinhalten abgeleitet, sondern laufen ausschließlich über den freigegebenen Prozess mit Rückfrage.

3. Freigabe-Gates definieren

Hintergrund: Nicht jede Aktion braucht einen Menschen. Entscheidend ist, ob sie sich rückgängig machen lässt. Das BSI verlangt menschliche Aufsicht für kritische Entscheidungen, etwa vor destruktiven Operationen oder Datenabfluss.[7] Nur diese Aktionen landen in einer Freigabewarteschlange, sodass der Prüfer eine Handvoll statt tausend Vorgänge bearbeitet.

Praxisbeispiel: Ein Agent bereitet die Löschung von 200 veralteten Kundendatensätzen vor. Die Aktion wird nicht ausgeführt, sondern mit Begründung und Datensatzliste an die zuständige Risikoverantwortliche gestellt. Sie prüft die Stichprobe und gibt frei oder lehnt ab. Zusammenfassungen und Entwürfe laufen dagegen ohne Freigabe.

4. Inventar aufbauen

Hintergrund: Ein Genehmigungsverfahren greift nicht bei Software, von der niemand weiß. Laut Omnissa haben Nutzer auf drei Vierteln der erfassten verwalteten Geräte KI-Anwendungen installiert, die ihr Arbeitgeber nie genehmigt hat.[5] Ein geräteseitiges Inventar zeigt, welche Agenten, Modelle und Tools vorhanden sind, wer sie nutzt und wofür.

Praxisbeispiel: Der monatliche Geräte-Scan einer Bank meldet eine Browser-Erweiterung mit Agentenfunktion auf 40 Laptops. Das Ergebnis wird mit der Freigabeliste abgeglichen: Die Erweiterung ist nicht genehmigt, die Nutzer werden informiert, und die Fachabteilung entscheidet, ob ein geprüftes Ersatzwerkzeug bereitgestellt wird. (Illustratives Beispiel.)

5. Risikoarbeit isolieren

Hintergrund: Selbst gute Regeln verhindern nicht jede Abweichung. Deshalb gehört risikobehaftete Arbeit in einen abgeschotteten Bereich, der nur das enthält, was die Aufgabe benötigt, und nach der Arbeit gelöscht wird. Zusätzlich muss sich jeder Agent anhalten oder sperren lassen. So reißt ein manipulierter Agent nur eine einzelne Aufgabe mit sich, der Rest des Geräts bleibt unversehrt.

Praxisbeispiel: Ein Agent wertet Kundendaten für eine Analyse aus. Er läuft in einer temporären, isolierten Umgebung, in die nur die benötigte Datei kopiert wird. Der Zugriff auf das Internet ist gesperrt. Verhält sich der Agent auffällig, sperrt das Sicherheitsteam seinen Zugang mit einem Klick; nach Abschluss wird die Umgebung samt Zwischenergebnissen gelöscht. (Illustratives Beispiel.)

6. Lückenlos protokollieren

Hintergrund: Prüfer greifen zuerst auf die Dokumentation zurück. Das Unternehmen sollte nachweisen können, wer den Agenten eingeführt und seine Grenzen genehmigt hat, was angefordert wurde, welche Tools in welcher Reihenfolge aufgerufen und welche Versuche blockiert wurden. Die Aufzeichnung muss dort erfolgen, wo der Agent läuft, und außerhalb seiner Reichweite gespeichert werden. Auch das britische AI Safety Institute betont wegen unzuverlässiger Selbstauskünfte von Modellen die Bedeutung externer Kontrollen.[9]

Praxisbeispiel: Im Jahr 2028 fragt ein Prüfer nach einem Agenten, der 18 Monate zuvor Kundendaten verarbeitet hat. Das Unternehmen legt aus einem separaten, manipulationsgeschützten Log vor: Einführung durch den Fachbereich, Genehmigung der Zugriffsgrenzen durch die IT-Sicherheit, alle Tool-Aufrufe in Reihenfolge und drei blockierte Versuche, Daten an ein nicht freigegebenes Modell zu senden. (Illustratives Beispiel.)

7. Früh starten

Hintergrund: Die Hochrisiko-Pflichten des KI-Gesetzes gelten für eigenständige Systeme nach Anhang III ab dem 2. Dezember 2027.[8] Belastbare Nachweise brauchen jedoch Zeit: Wer sie erst kurz vor dem Stichtag aufbaut, kann keine Historie vorweisen. Die Bafin stellt zudem klar, dass KI-Systeme bereits heute unter das IKT-Risikomanagement der DORA fallen.[3]

Praxisbeispiel: Ein Versicherer plant in vier Schritten: Im ersten Quartal entsteht das Inventar, im zweiten das Freigabeverfahren mit Gates, im dritten das zentrale Logging, danach folgen regelmäßige Stichproben. Bis Dezember 2027 liegen damit mehr als zwölf Monate lückenlose Nachweise vor statt weniger Wochen. (Illustratives Beispiel.)

FAQ

1. Was ist ein KI-Agent und wie unterscheidet er sich von einem Chatbot?

Ein Chatbot beantwortet Fragen. Ein KI-Agent führt dagegen Aufgaben selbstständig in mehreren Schritten aus, nutzt dafür Schnittstellen zu anderen Programmen und benötigt dafür oft weitreichende Zugriffsrechte.[6]

2. Warum reicht das klassische Vier-Augen-Prinzip bei KI-Agenten nicht aus?

Der Agent kann handeln, bevor die zweite Person die Anfrage geöffnet hat. Wer täglich Hunderte Agentenaktionen freigibt, prüft nicht mehr, sondern bestätigt nur noch. Die Freigabe muss daher vor dem Start erfolgen und Grenzen definieren.

3. Was ist Prompt Injection?

Bei diesem Angriff verbergen Angreifer Befehle in Webseiten, Dokumenten oder E-Mails. Liest ein Agent diese Inhalte, kann er die versteckten Anweisungen als echte Aufträge ausführen, zum Beispiel E-Mails an fremde Adressen weiterleiten.[6]

4. Wer trägt die Verantwortung für das Handeln eines KI-Agenten?

Das Unternehmen. Bafin-Präsident Mark Branson stellte klar: »Die Verantwortung für den Einsatz von KI liegt bei den beaufsichtigten Unternehmen«.[4] Auch nach der DSGVO bleibt der Verantwortliche unabhängig von der Art der Verarbeitung haftbar.

5. Gilt die DORA auch für KI-Agenten?

Ja. Die Bafin hat in ihrer Orientierungshilfe klargestellt, dass KI-Systeme vollständig unter das IKT-Risikomanagement der DORA fallen.[3]

6. Wann gelten die Hochrisiko-Pflichten des KI-Gesetzes?

Für eigenständige Hochrisiko-Systeme nach Anhang III gilt der 2. Dezember 2027, für KI in regulierten Produkten nach Anhang I der 2. August 2028. Grundlage ist der Digital Omnibus, die Verordnung (EU) 2026/1744. Die Transparenzpflichten nach Art. 50 gelten bereits seit dem 2. August 2026.[8]

7. Welche Aktionen eines Agenten sollte ein Mensch freigeben?

Maßgeblich ist die Umkehrbarkeit. Das BSI verlangt, kritische Entscheidungen unter menschlicher Aufsicht zu treffen, etwa vor destruktiven Operationen, Datenabfluss oder Rechteausweitung.[7] Reversible Aktionen können automatisiert geprüft werden.

8. Was sind nicht-menschliche Identitäten und warum sind sie relevant?

Jeder Agent benötigt eigene Zugangsdaten wie API-Schlüssel und Token. Das BSI empfiehlt, Agenten mit minimalen Rechten pro Aufgabe zu betreiben, statt ihnen die geerbten Rechte des Nutzers zu überlassen.[7]

9. Was ist Schatten-KI und wie lässt sie sich erkennen?

Das sind KI-Anwendungen, die Mitarbeiter ohne Genehmigung installieren. Laut Omnissa findet sich solche Software auf drei Vierteln der erfassten verwalteten Geräte.[5] Erkennbar wird sie über ein geräteseitiges Inventar aller Agenten, Modelle und Tools.

10. Kann man sich auf die Selbstauskunft eines Agenten verlassen?

Nein. Tests des britischen AI Safety Institute zeigten, dass Modelle Regeln umgehen und dies auf Nachfrage selten einräumen. Das Institut betont daher die Notwendigkeit robuster externer Kontrollmechanismen.[9]

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

1691 Artikel zu „KI Governance Compliance“