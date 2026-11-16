KI schreibt Code, erzeugt Tests und bewertet sogar die eigenen Ergebnisse – doch die unabhängige Kontrolle hält nicht Schritt. Die Studie »State of AI in Quality Engineering 2026« von TestMu AI zeigt: 81 Prozent der Softwareteams haben bereits KI-Ergebnisse übernommen, die sie nicht vollständig verstanden haben. Nur 41 Prozent prüfen KI-Code automatisiert vor dem Merge. Für CIOs und Entwicklungsleiter stellt sich damit weniger die Frage, ob KI eingesetzt wird, sondern wer ihre Arbeit verlässlich verifiziert. [1]

Management Summary

KI ist Standard, Kontrolle nicht: 97 % der Teams nutzen KI im Testbereich oder planen dies; bei 40 % schreibt sie mehr als die Hälfte des Produktivcodes. [1]

97 % der Teams nutzen KI im Testbereich oder planen dies; bei 40 % schreibt sie mehr als die Hälfte des Produktivcodes. [1] Verständnislücke ist Normalfall: 81 % der Teams haben KI-Code oder KI-Tests integriert, die sie nicht vollständig verstanden haben – bei Entwicklern sind es 93 %. [3]

81 % der Teams haben KI-Code oder KI-Tests integriert, die sie nicht vollständig verstanden haben – bei Entwicklern sind es 93 %. [3] Prüfung kommt zu spät: Nur 41 % kontrollieren KI-Code vor dem Merge automatisiert; 44 % melden mehr Fehler in der Produktion. Mit separaten CI-Tests steigen »escaped defects« seltener (38 % statt 49 %). [3]

Nur 41 % kontrollieren KI-Code vor dem Merge automatisiert; 44 % melden mehr Fehler in der Produktion. Mit separaten CI-Tests steigen »escaped defects« seltener (38 % statt 49 %). [3] Budget folgt der Erzeugung: 50 % investieren primär in die Generierung von KI-Output, nur 17 % in dessen Verifikation. Zudem haben lediglich 13 % einen Incident-Response-Plan für KI-Fehler. [1]

50 % investieren primär in die Generierung von KI-Output, nur 17 % in dessen Verifikation. Zudem haben lediglich 13 % einen Incident-Response-Plan für KI-Fehler. [1] Handlungsbedarf: Pre-Merge-Checks, unabhängige Evaluation von KI-Agenten und Outcome-basierte ROI-Messung sollten jetzt Teil der KI-Strategie werden. [2]

81 % der Softwareteams haben KI-generierten Code integriert, den sie nicht vollständig verstanden

Inzwischen schreibt KI bei 40 % der Teams mehr als die Hälfte des Produktionscodes, 44 % verzeichnen mehr Fehler in der Produktion, und nur 41 % führen vor dem Zusammenführen automatisierte Prüfungen des KI-generierten Codes durch.

TestMu AI (ehemals LambdaTest), die Agentic AI Quality Engineering Plattform, hat den State of AI in Quality Engineering 2026 Bericht veröffentlicht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 81 % der Softwareteams KI-generierten Code oder Tests integriert haben, die sie nicht vollständig verstanden haben, und dass 44 % über mehr unentdeckte Fehler oder Produktionsvorfälle berichten, seit der Anteil des von KI geschriebenen Codes zugenommen hat. Mittlerweile schreibt die KI einen Großteil des Codes und viele der Tests, dennoch überprüfen die meisten Teams die Arbeit im Nachhinein immer noch mit einer Person oder mit einem anderen KI-Modell.

97 % der befragten Teams nutzen bereits KI im Testbereich oder planen dies. Bei den meisten von ihnen ist die offene Frage, wie KI-generierter Code und Tests vor der Auslieferung verifiziert werden.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Bericht »Stand der KI im Qualitätsmanagement 2026«:

Die Verifizierungslücke: Nur 41 % der Teams führen vor dem Zusammenführen eine automatisierte Überprüfung des von der KI geschriebenen Codes durch; die meisten verlassen sich auf eine manuelle Überprüfung (55 %) oder eine Übergabe an die Qualitätssicherung nach dem Schreiben des Codes (51 %). Bei Teams ohne separate CI-Tests steigt die Anzahl unentdeckter Fehler deutlich stärker an (49 %) als bei Teams, die solche Tests durchführen (38 %).

Nur 41 % der Teams führen vor dem Zusammenführen eine automatisierte Überprüfung des von der KI geschriebenen Codes durch; die meisten verlassen sich auf eine manuelle Überprüfung (55 %) oder eine Übergabe an die Qualitätssicherung nach dem Schreiben des Codes (51 %). Bei Teams ohne separate CI-Tests steigt die Anzahl unentdeckter Fehler deutlich stärker an (49 %) als bei Teams, die solche Tests durchführen (38 %). Entwickler sind am stärksten gefährdet: 93 % der Entwickler haben KI-Ausgaben zusammengeführt, die sie nicht vollständig verstanden haben.

93 % der Entwickler haben KI-Ausgaben zusammengeführt, die sie nicht vollständig verstanden haben. KI-gestützte Benotung vergrößert die Kluft: Teams, die ein Modell zur Bewertung eines anderen verwenden (LLM als Richter), führen regelmäßig doppelt so häufig KI-Ausgaben zusammen, die sie nicht verstehen, wie andere Teams (29 % gegenüber 15 %). KI-generierte Tests liegen im Median in 65 % der Fälle »fast richtig, aber nicht ganz«.

Teams, die ein Modell zur Bewertung eines anderen verwenden (LLM als Richter), führen regelmäßig doppelt so häufig KI-Ausgaben zusammen, die sie nicht verstehen, wie andere Teams (29 % gegenüber 15 %). KI-generierte Tests liegen im Median in 65 % der Fälle »fast richtig, aber nicht ganz«. KI-Agenten werden nach menschlicher Überprüfung und Demos ausgeliefert: 77 % der Teams entwickeln KI-Agenten, die sie testen müssen, aber 37 % von ihnen haben keine systematische Möglichkeit, diese Agenten zu evaluieren, und nur 28 % testen die Agenten gegen Benutzer, die versuchen, sie zu knacken.

77 % der Teams entwickeln KI-Agenten, die sie testen müssen, aber 37 % von ihnen haben keine systematische Möglichkeit, diese Agenten zu evaluieren, und nur 28 % testen die Agenten gegen Benutzer, die versuchen, sie zu knacken. Budgets finanzieren die Mittelbeschaffung, nicht die Überprüfung: 50 % der Teams verwenden den größten Teil ihres Budgets für KI-Tests für die Erzeugung von KI-Ergebnissen, während 17 % für deren Überprüfung aufgewendet werden.

50 % der Teams verwenden den größten Teil ihres Budgets für KI-Tests für die Erzeugung von KI-Ergebnissen, während 17 % für deren Überprüfung aufgewendet werden. Nur wenige sind auf KI-Fehler vorbereitet:Nur 13 % der Teams verfügen über einen Notfallplan für KI-Fehler.

»Softwareteams verlassen sich heute auf KI, um ihren Code zu schreiben, ihre Tests zu generieren und zunehmend auch, um festzustellen, ob beides bereit für die Auslieferung ist.« Die Verifizierung hat mit dieser Entwicklung jedoch nicht Schritt gehalten. Wir sind der Ansicht, dass jede Ausgabe, die KI erzeugt, von einem System validiert werden sollte, das unabhängig von dem Modell ist, das sie erzeugt hat – und zwar bevor sie zusammengeführt wird und jedes Mal, wenn sie sich ändert. »Die Teams in unserer Umfrage, die diese Vorgehensweise bereits anwenden, verzeichnen weniger Fehler in der Produktion, und wir gehen davon aus, dass sie zum Standard für Entwicklungsunternehmen wird, die KI einsetzen«, sagte Asad Khan, Mitbegründer und CEO von TestMu AI.

Lesen Sie den Bericht hier: https://www.testmuai.com/research/state-of-ai-in-quality-engineering/

Informationen zu TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist eine agentenbasierte Plattform für Qualitätssicherung im Bereich KI, die KI-Implementierungen im gesamten Unternehmen und in der realen Welt gewährleistet. Es führt agentenbasierte Tests für Web- und Mobilanwendungen auf über 5.000 Browsern und über 50.000 realen Geräten durch, sowie für Chat-, Sprach-, IVR-, Video- und Bildagenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.testmuai.com.

Die Studie im Überblick

Die folgende Zusammenfassung basiert ausschließlich auf der aktuellen Studie »State of AI in Quality Engineering 2026« von TestMu AI, veröffentlicht am 12. November 2026. Die Erhebung lief von Ende Juli bis Anfang Oktober 2026 unter Testern, Entwicklern und QA-Verantwortlichen aus der weltweiten TestMu-AI-Community. Die Ergebnisse sind daher nicht ohne Weiteres auf die gesamte Softwarebranche übertragbar.

KI verändert Softwareentwicklung schneller als die Qualitätssicherung

Der State of AI in Quality Engineering 2026 zeigt einen deutlichen Umbruch in Softwareentwicklung und Qualitätssicherung. KI ist längst nicht mehr nur ein unterstützendes Werkzeug. In vielen Teams erzeugt sie erhebliche Teile des Produktivcodes, erstellt Tests und übernimmt zunehmend Aufgaben innerhalb der Testprozesse. Gleichzeitig entsteht jedoch eine wachsende Lücke zwischen der Menge KI-generierter Arbeit und deren unabhängiger Überprüfung. Genau diese »Verification Gap« ist die zentrale Botschaft des Reports.

Besonders deutlich wird die Entwicklung beim Programmieren: 40 Prozent der befragten Teams geben an, dass KI mehr als die Hälfte ihres Produktivcodes schreibt. Nur 3 Prozent sagen, dass überhaupt kein Produktivcode KI-generiert ist. Coding-Agenten sind dabei bereits fest etabliert. Als hauptsächlich eingesetzte Systeme nennt die Studie unter anderem Claude Code mit 36 Prozent und GitHub Copilot mit 26 Prozent.

81 Prozent übernehmen KI-Code, den sie nicht vollständig verstehen

Die vielleicht auffälligste Zahl der Untersuchung betrifft das Verständnis der erzeugten Ergebnisse: 81 Prozent der Teams haben bereits KI-generierten Code oder KI-generierte Tests zusammengeführt, obwohl sie diese nicht vollständig verstanden haben. Bei 19 Prozent geschieht dies regelmäßig, weitere 33 Prozent tun es gelegentlich. Unter den befragten Entwicklern liegt der Anteil, der dies zumindest schon einmal getan hat, sogar bei 93 Prozent.

Eine menschliche Freigabe allein löst dieses Problem offenbar nicht. Selbst unter den Teams, bei denen eine Person jeden KI-generierten Test freigibt, haben laut Studie 81 Prozent bereits KI-Ausgaben integriert, die sie nicht vollständig verstanden haben. Die Ergebnisse stellen deshalb die verbreitete Annahme infrage, dass Human-in-the-Loop-Verfahren automatisch eine ausreichende Qualitätskontrolle darstellen.

Das Problem zeigt sich auch im Betrieb: 44 Prozent der Teams berichten von mehr Fehlern oder Produktionsvorfällen, seit der Umfang KI-generierten Codes gestiegen ist. Allerdings stellt die Studie ausdrücklich keinen einfachen kausalen Zusammenhang zwischen dem Anteil des KI-Codes und der Fehlerquote her. Teams, bei denen KI mehr als die Hälfte des Codes erzeugt, melden sogar seltener steigende Fehlerzahlen als Teams mit geringerem KI-Anteil. Entscheidend scheint nach den erhobenen Daten vielmehr zu sein, wie der Code überprüft wird.

Automatisierte Kontrolle vor dem Merge bleibt die Ausnahme

Obwohl KI immer früher im Entwicklungsprozess eingesetzt wird, findet die Qualitätssicherung vielfach weiterhin nachgelagert statt. Nur 41 Prozent der Teams führen vor dem Merge überhaupt eine automatisierte Prüfung KI-generierten Codes durch. 55 Prozent setzen auf menschliche Reviews und manuelle Tests, 51 Prozent übergeben den Code anschließend an das QA-Team. Separate automatisierte Tests in der CI-Pipeline führen 34 Prozent durch.

Die Studie liefert dabei einen wichtigen Zusammenhang: Bei Teams, die sich primär auf die Übergabe an QA verlassen und keine separaten automatisierten CI-Tests einsetzen, berichten 49 Prozent von steigenden »escaped defects«, also Fehlern, die erst in Produktion erkannt werden. Bei Teams mit separaten automatisierten CI-Tests sind es 38 Prozent. Die Autoren weisen damit auf den Stellenwert einer frühen, automatisierten Verifikation hin.

KI-generierte Tests bleiben häufig »fast richtig«

Auch die Qualität KI-generierter Testartefakte bleibt eine Herausforderung. Der Median des Vertrauens in KI-generierte Tests, Assertions und Testdaten liegt lediglich bei 54 von 100 Punkten. Gleichzeitig geben die Teams im Median an, dass KI-generierte Tests in 65 Prozent der Fälle »fast richtig, aber nicht ganz richtig« seien.

Damit entsteht ein neues Produktivitätsproblem: Zwar kann KI Tests schnell erzeugen, gleichzeitig entsteht zusätzlicher Aufwand für deren Kontrolle und Korrektur. Tatsächlich nennen 18 Prozent die Überprüfung von KI-Ausgaben als größten Zeitfresser im QA-Bereich. Damit liegt diese neue Aufgabe bereits nahezu gleichauf mit klassischen Problemen wie Testwartung und instabilen beziehungsweise »flaky« Tests, die jeweils von 19 Prozent genannt werden.

Wenn KI die KI bewertet, bleibt ein Kontrollrisiko

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Report dem Prinzip »LLM-as-a-Judge«, bei dem ein Sprachmodell die Ergebnisse eines anderen KI-Systems bewertet. 32 Prozent der Teams, die KI-Ausgaben evaluieren, verwenden dieses Verfahren. Die Untersuchung zeigt dabei einen auffälligen Zusammenhang: 29 Prozent der LLM-as-a-Judge-Nutzer übernehmen regelmäßig KI-Ergebnisse, die sie nicht vollständig verstehen. Bei den übrigen Teams sind es 15 Prozent.

TestMu AI betont ausdrücklich, dass dies keinen kausalen Beweis darstellt. Teams, die LLM-as-a-Judge einsetzen, könnten beispielsweise generell offensiver bei der KI-Einführung vorgehen. Trotzdem zeigt der Befund ein grundsätzliches Problem: Wenn KI Inhalte erzeugt und wiederum KI die Qualität dieser Inhalte bewertet, fehlt möglicherweise eine unabhängige Prüfinstanz.

KI-Agenten erreichen die Produktion schneller als ihre Testverfahren

Besonders groß ist diese Lücke bei KI-Agenten. 77 Prozent der befragten Teams entwickeln Agenten, die getestet werden müssen, und 72 Prozent verfügen bereits über KI-Funktionen im Produktivbetrieb. Dennoch haben 37 Prozent der Agenten-Entwickler keine systematische Evaluierung mittels Regressionsevaluationen, Konsistenzprüfungen, Similarity Scoring oder einer Evaluierungsplattform.

Menschliche Kontrolle dominiert auch hier: 63 Prozent evaluieren ihre Agenten mittels Human Review. Nur 28 Prozent testen gegen Nutzer, die gezielt versuchen, den Agenten auszutricksen oder zum Scheitern zu bringen. 27 Prozent wiederholen Evaluationen nach einer Änderung des zugrunde liegenden Modells oder Prompts. Lediglich 15 Prozent machen solche Evaluierungen zu einem Quality Gate innerhalb der CI-Pipeline.

Auch realistische Einsatzbedingungen werden nicht konsequent berücksichtigt. Von den Teams, die Sprach- oder Telefonagenten entwickeln, testen 45 Prozent nicht unter Hintergrundgeräuschen oder schlechter Verbindungsqualität. 39 Prozent testen keine Akzente, Dialekte oder andere Sprachen.

Unternehmen investieren stärker in Erzeugung als in Verifikation

Ein strukturelles Problem zeigt sich bei der Budgetverteilung. 50 Prozent der Teams investieren den größten Teil ihres KI-Testbudgets in die Erzeugung von KI-Output, beispielsweise in Coding-Agent-Lizenzen und Modell-APIs. Nur 17 Prozent setzen den Schwerpunkt auf die Überprüfung des Outputs, etwa durch kommerzielle Testplattformen, Eval- und Observability-Werkzeuge oder Cloud-Testinfrastruktur

Gleichzeitig bewerten viele Unternehmen die wirtschaftliche Wirkung positiv: 73 Prozent berichten von einem positiven ROI ihrer KI-Nutzung im Softwaretesting. Gemessen wird dieser Erfolg allerdings überwiegend über eingesparte Zeit beim manuellen Testen, Produktivitätssteigerungen oder schnellere Releases. Nur 21 Prozent messen den ROI anhand einer Verringerung von Produktionsvorfällen und lediglich 11 Prozent anhand sinkender Qualitätskosten. Bemerkenswert ist: Unter den Teams, die einen positiven ROI melden, berichten gleichzeitig 47 Prozent über steigende escaped defects.

Governance und Vorbereitung auf KI-Fehler bleiben schwach

Die Einführung von KI wird außerdem durch Sicherheits- und Governance-Fragen gebremst. 55 Prozent nennen Datenschutz, Sicherheit oder den möglichen Abfluss geistigen Eigentums als Hindernis für KI im Testing. Damit liegt dieses Thema noch vor der mangelnden Zuverlässigkeit beziehungsweise nicht vertrauenswürdigen KI-Ausgaben, die 50 Prozent als Barriere nennen.

Als Kontrollmaßnahmen setzen 53 Prozent auf menschliche Freigaben und 45 Prozent auf dokumentierte KI-Richtlinien. 37 Prozent führen Audit-Trails darüber, was ein KI-System getan hat. Besonders kritisch ist jedoch die Vorbereitung auf konkrete Zwischenfälle: Nur 13 Prozent verfügen über einen Incident-Response-Plan für KI-Fehler. Selbst unter den Teams, die bereits einen Anstieg von Produktionsfehlern feststellen, haben 86 Prozent keinen solchen Plan.

Der nächste große Schritt heißt autonomes Testing

Die Erwartungen an die weitere Automatisierung sind hoch. 79 Prozent erwarten, dass der überwiegende Teil ihrer Tests bereits autonom läuft oder innerhalb von zwei Jahren autonom laufen wird. Tatsächlich bezeichnen gegenwärtig erst 11 Prozent ihre Tests überwiegend als autonom. Nur 10 Prozent verfügen über Pipelines, in denen ein Agent Tests erstellt, ausführt und selbst über das Ergebnis entscheidet.

Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und aktueller Praxis gehört zu den strategisch wichtigsten Ergebnissen des Reports. Die Entwicklung bewegt sich deutlich in Richtung autonomer Qualitätssicherung, während Verifikation, Governance und Kontrolle dieser Entwicklung noch hinterherlaufen.

Fazit: Die zentrale Herausforderung ist nicht mehr die KI-Einführung, sondern ihre Kontrolle

Die Studie zeichnet damit ein anderes Bild der KI-Transformation als noch vor wenigen Jahren. Die grundsätzliche Frage, ob KI in Entwicklung und Testing eingesetzt wird, verliert an Bedeutung. Entscheidend wird, wer oder was die Arbeit der KI zuverlässig überprüft.

Der Report liefert dafür ein klares Warnsignal: KI schreibt bereits große Mengen Produktivcode, erzeugt Tests und bewertet teilweise ihre eigenen Ergebnisse, während unabhängige automatisierte Kontrollen, systematische Evaluationen von Agenten und Incident-Response-Strukturen vielerorts noch fehlen.

Für CIOs, Entwicklungsleiter und QA-Verantwortliche ergibt sich daraus eine klare Managementaufgabe: Der Fokus der KI-Strategie sollte nicht allein auf einer höheren Generierungsleistung und kurzfristigen Produktivitätsgewinnen liegen. Verifikation, messbare Qualitätsmetriken, automatisierte Pre-Merge-Kontrollen, Agent-Evaluation und nachvollziehbare Governance müssen parallel zur KI-Nutzung ausgebaut werden. Andernfalls wächst mit der Produktivität auch das Risiko einer Kontrolllücke zwischen dem, was KI produziert, und dem, was Unternehmen tatsächlich zuverlässig prüfen können. [State of A…TestMu AI]

Einordnung der Daten: Die Befragten stammen aus der TestMu-AI-Community, nicht aus einer repräsentativen Stichprobe der gesamten Softwarebranche. 58 Prozent sind QA-Praktiker, 29 Prozent Entwickler beziehungsweise Engineers. Regional entfallen 43 Prozent auf den asiatisch-pazifischen Raum, 30 Prozent auf Nordamerika und 25 Prozent auf Europa und das Vereinigte Königreich. Zudem stammen 58 Prozent der Befragten aus SaaS-, Software- und IT-Service-Unternehmen. TestMu AI weist deshalb selbst darauf hin, dass die Ergebnisse die untersuchten Teams beschreiben und nicht ohne Weiteres für die gesamte Branche stehen.

Tipps für die Praxis

Pre-Merge-Checks einführen: Führen Sie vor jedem Merge automatisierte Prüfungen aus, die den KI-Code tatsächlich ausführen, nicht nur Compile- oder Typprüfungen. [2]

Unabhängig verifizieren: Lassen Sie KI-Ausgaben von einem System prüfen, das nicht mit dem erzeugenden Modell identisch ist. [1]

Modellbewertung mit Ausführung kombinieren: Ergänzen Sie LLM-as-a-Judge durch Prüfungen dessen, was die Software real tut, und validieren Sie Judges gegen menschliche Stichproben. [2][4]

Verständnis sicherstellen: Fordern Sie bei Reviews, dass Autoren KI-generierten Code erklären können, bevor er zusammengeführt wird.

Agenten-Evals als Release-Gate: Wiederholen Sie Evaluationen bei jeder Modell- oder Prompt-Änderung und koppeln Sie die CI-Pipeline daran; testen Sie auch mit Angriffs-, Geräusch- und Dialektszenarien. [2][3]

Budget umschichten: Planen Sie für Verifikation (Testplattformen, Evals, Observability) einen festen Anteil neben den Lizenzen für Coding-Agenten ein. [1]

ROI an Ergebnissen messen: Berichten Sie Produktionsvorfälle und escaped defects zusammen mit Zeitersparnis. [2]

Incident-Response-Plan erstellen: Definieren Sie Zuständigkeiten, Eskalationswege und Rollback-Verfahren für KI-Fehler. [1]

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Beispiele sind illustrativ und dienen der Orientierung; die genannten Zahlen stammen aus der Studie.

1. Pre-Merge-Checks einführen

Warum: Nur 41 % der Teams prüfen KI-Code vor dem Merge automatisiert. Reine Compile- oder Typprüfungen zeigen nicht, ob der Code korrekt arbeitet.

Wie: Richten Sie eine Pipeline ein, die bei jedem Pull Request Unit-, Integrations- und Smoke-Tests startet und den Merge bei Fehlschlag blockiert.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Entwicklerteam lässt einen Coding-Agenten eine Rabattlogik im Webshop schreiben. Der Pull Request startet automatisch Tests mit Warenkörben, Gutscheinen und Grenzwerten. Ein Test deckt auf, dass der Rabatt bei leerem Warenkorb einen negativen Betrag ergibt – der Merge wird blockiert, bevor der Fehler produktiv geht.

2. Unabhängig verifizieren

Warum: Wenn dasselbe Modell Code und Prüfung liefert, teilen beide dieselben Denkfehler.

Wie: Nutzen Sie für Tests ein anderes Werkzeug, ein anderes Modell oder eine klassische Testsuite, die nicht vom Code-Generator stammt.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Team lässt Unit-Tests von einer eigenen QA-Person auf Basis der Anforderungen schreiben, nicht vom Agenten, der den Code erzeugt hat. Die Anforderung »Rechnungen über 10.000 € brauchen eine zweite Freigabe« wird so unabhängig geprüft und ein vom Agenten übersehener Sonderfall fällt auf.

3. Modellbewertung mit Ausführung kombinieren

Warum: LLM-as-a-Judge ist schnell, kann aber Verzerrungen wie Positions- oder Längenbias haben.

Wie: Ergänzen Sie die Bewertung durch ausführbare Prüfungen und vergleichen Sie regelmäßig Judge-Urteile mit menschlichen Stichproben.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Support-Bot wird von einem Judge-Modell bewertet. Zusätzlich ruft ein Skript die echten API-Endpunkte auf und prüft, ob die genannte Bestellstatus-Antwort stimmt. Jede Woche bewerten zwei Mitarbeitende 30 zufällige Fälle; weicht der Judge in mehr als jedem fünften Fall ab, wird er neu kalibriert.

4. Verständnis sicherstellen

Warum: 81 % der Teams haben KI-Ergebnisse übernommen, die sie nicht vollständig verstanden haben.

Wie: Verankern Sie in der Review-Checkliste, dass Autoren Zweck, Ablauf und Risiken des Codes erklären können.

Praxisbeispiel (illustrativ): Im Pull-Request-Template steht die Pflichtfrage »Was macht dieser Code und was passiert im Fehlerfall?«. Kann der Autor die Frage nicht beantworten, geht der Code zurück. Bei Funktionen mit Sicherheitsbezug erklärt er sie zusätzlich kurz im Team-Review.

5. Agenten-Evals als Release-Gate

Warum: 37 % der Agenten-Entwickler haben keine systematische Evaluierung, nur 15 % nutzen sie als Quality Gate.

Wie: Pflegen Sie ein festes Evaluationsset, führen Sie es bei jeder Modell- oder Prompt-Änderung aus und definieren Sie Mindestwerte für die Freigabe.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Telefonassistent hat 200 Testgespräche, darunter Hintergrundgeräusche, Dialekte und Manipulationsversuche (»Ignoriere deine Regeln«). Nach einem Modellwechsel läuft das Set automatisch; fällt die Erfolgsquote unter den festgelegten Schwellenwert, wird das Release gestoppt.

6. Budget umschichten

Warum: 50 % investieren primär in die Erzeugung von KI-Output, nur 17 % in die Verifikation.

Wie: Legen Sie bei jeder Lizenzentscheidung für Coding-Agenten einen festen Anteil für Testplattformen, Evals und Observability fest.

Praxisbeispiel (illustrativ): Eine IT-Leitung beschließt, für jeden Euro Lizenzkosten für Coding-Agenten einen definierten Anteil in Testautomatisierung und Monitoring zu investieren. Der Anteil wird im Quartals-Review überprüft und an die Fehlerentwicklung angepasst.

7. ROI an Ergebnissen messen

Warum: Meist wird nur Zeitersparnis gemessen; nur 21 % messen den ROI an weniger Produktionsvorfällen.

Wie: Ergänzen Sie Kennzahlen wie escaped defects, Vorfälle pro Release und Nacharbeitsaufwand neben der eingesparten Zeit.

Praxisbeispiel (illustrativ): Das Management-Dashboard zeigt neben »Stunden gespart beim manuellen Testen« auch die Zahl der Produktionsvorfälle je Release und die Zeit für Fehlerbehebung. So fällt auf, dass die Zeitersparnis durch mehr Nacharbeit teilweise aufgezehrt wird.

8. Incident-Response-Plan erstellen

Warum: Nur 13 % der Teams haben einen Plan für KI-Fehler.

Wie: Legen Sie Verantwortliche, Eskalationswege, Kommunikation und Rollback-Verfahren fest und üben Sie den Ablauf.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein KI-Agent im Kundenservice nennt falsche Vertragskonditionen. Laut Plan schaltet die diensthabende Person den Agenten per Feature-Flag ab, die Kundenanfragen laufen an das Team, die Rechtsabteilung wird informiert, und nach 48 Stunden folgt eine Nachbesprechung mit Maßnahmen.

FAQ

1. Was ist mit der »Verification Gap« gemeint?

Gemeint ist die wachsende Lücke zwischen der Menge KI-generierter Arbeit (Code, Tests, Agenten) und deren unabhängiger Überprüfung. Nur 41 % der Teams führen vor dem Merge eine automatisierte Prüfung von KI-Code durch. [1][3]

2. Wie viel Produktivcode schreibt KI heute tatsächlich?

In der Umfrage geben 40 % der Teams an, dass KI mehr als die Hälfte ihres Produktivcodes schreibt; nur 3 % sagen, dass kein Code KI-generiert ist. Am häufigsten genannt werden Claude Code (36 %) und GitHub Copilot (26 %). [2]

3. Reicht eine menschliche Freigabe als Qualitätskontrolle?

Offenbar nicht allein: 64 % der Teams lassen jeden KI-generierten Test von einer Person freigeben, und 81 % dieser Teams haben dennoch schon KI-Ausgaben übernommen, die sie nicht vollständig verstanden haben. [2]

4. Führt mehr KI-Code automatisch zu mehr Fehlern?

Die Studie stellt keinen einfachen kausalen Zusammenhang her. 44 % berichten von mehr Fehlern in Produktion, entscheidend scheint jedoch zu sein, wie der Code geprüft wird. Die Ergebnisse sind laut TestMu AI Zusammenhänge, keine Beweise. [2][3]

5. Was ist »LLM-as-a-Judge« und wo liegt das Risiko?

Dabei bewertet ein Sprachmodell die Ausgaben eines anderen. Nutzer dieses Verfahrens übernehmen laut Studie doppelt so häufig KI-Ergebnisse, die sie nicht verstehen (29 % gegenüber 15 %). Die Autoren betonen, dass dies kein kausaler Beweis ist. [1][3]

6. Welche Verzerrungen haben KI-Bewerter (LLM-Judges)?

Dokumentiert sind unter anderem Positionsbias (bevorzugt die zuerst genannte Antwort), Längenbias (belohnt ausführlichere Antworten) und Selbstbevorzugung (eigene Modellfamilie wird besser bewertet). Abhilfe schaffen vertauschte Reihenfolgen, Gegenprüfung mit Menschen und ein anderes Judge-Modell. [4][5][6]

7. Welche Maßnahmen wirken vor dem Merge?

Teams mit separaten automatisierten CI-Tests melden seltener steigende »escaped defects« (38 % gegenüber 49 %). In einer kleinen Gruppe lag der Wert bei Teams, deren Coding-Agent die Anwendung ausführt, bei 24 % statt 47 %. [2][3]

8. Wie lassen sich KI-Agenten sinnvoll testen?

Laut Studie haben 37 % der Agenten-Entwickler keine systematische Evaluierung; nur 28 % testen gegen Nutzer, die den Agenten gezielt austricksen, 27 % wiederholen Evaluationen nach Modell- oder Prompt-Änderungen und 15 % nutzen sie als Quality Gate in der CI-Pipeline. [2][3]

9. Wie sollte der ROI von KI im Testing gemessen werden?

73 % der Teams berichten von positivem ROI, doch 47 % von ihnen melden zugleich steigende »escaped defects«. Empfohlen wird, Defekte und Vorfälle neben der eingesparten Zeit auszuweisen; bisher tun dies nur 21 %. [2]

10. Wie belastbar ist die Studie?

Befragt wurden Mitglieder der TestMu-AI-Community, keine repräsentative Stichprobe: 58 % sind QA-Praktiker, 29 % Entwickler; 43 % der Organisationen sitzen in Indien, 23 % in den USA, 58 % in SaaS-, Software- und IT-Service-Unternehmen. Die Zahlen beschreiben die befragten Teams, nicht die gesamte Branche. [2]

Quellen

[2] https://www.testmuai.com/blog/ai-in-quality-engineering-report/

[3] https://www.prnewswire.com/news-releases/laut-dem-testmu-bericht-state-of-ai-in-quality-engineering-2026-haben-81–der-softwareteams-ki-generierten-code-integriert-den-sie-nicht-vollstandig-verstanden-haben-302938907.html

[4] https://www.openlayer.com/blog/llm-as-judge-evaluation-guide

[5] https://llm-academy.dev/observability/llm-as-judge/

[6] https://arxiv.org/abs/2510.12462

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