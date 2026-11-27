Die TÜV-Organisationen haben ihr erstes gemeinsames KI-Zertifizierungsprogramm. Die Pilotierung ist erfolgreich abgeschlossen. Laut TÜV KI-Studie halten 73 Prozent der Befragten freiwillige KI-Zertifizierungen und Qualitätssiegel unabhängiger Stellen für wichtig.
Management Summary
- Regelbetrieb ab 2027: Die TÜV-Organisationen starten ihr gemeinsames KI-Zertifizierungsprogramm, die Pilotphase mit Phnx Alpha, Polizei Baden-Württemberg und CoPilot Pflege ist erfolgreich abgeschlossen.
- Nachweis statt Vertrauen: Unternehmen können unabhängig belegen, welche Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen ihre KI-Systeme im konkreten Einsatz erfüllen.
- Klarer Marktbedarf: 73 Prozent der Befragten halten freiwillige KI-Zertifizierungen für wichtig, 90 Prozent sehen derzeit nicht abschätzbare Risiken.
- Unabhängigkeit zählt: 55 Prozent trauen unabhängigen Prüforganisationen die verlässliche Prüfung zu, nur 6 Prozent den Herstellern selbst.
- Drei Bausteine: AI Core Check, AI Risk Coverage und AI Assurance sind einzeln wählbar; der Nachweisaufwand richtet sich nach Einsatz und Risiko der Anwendung.
Die TÜV-Organisationen gehen 2027 mit ihrem gemeinsamen KI-Zertifizierungsprogramm in den Regelbetrieb [1]. Damit können Unternehmen unabhängig nachweisen, welche Anforderungen an Qualität und Sicherheit ihre KI-Systeme im konkreten Einsatz erfüllen. Auf der TÜV AICon in Berlin gaben die Spitzen der TÜV-Organisationen gemeinsam den Startschuss. An der Erprobung des Programms beteiligen sich drei Pilotpartner: das Softwareunternehmen Phnx Alpha, die Polizei Baden-Württemberg und CoPilot Pflege.
»Künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Wer sie in einer Fabrik einsetzt oder sich in der Pflegeberatung auf sie verlässt, muss wissen, was das System unter diesen Bedingungen leisten kann und wo seine Grenzen liegen«, sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands.
»Deutschland hat bei der technischen Sicherheit immer wieder international Maßstäbe gesetzt. Diesen Anspruch haben wir auch bei künstlicher Intelligenz. Die TÜV-Organisationen haben dafür gemeinsame Kriterien entwickelt, nach denen sie die Sicherheit von KI-Anwendungen unabhängig prüfen.«
Fast drei Viertel halten freiwillige KI-Zertifizierungen für wichtig
Wie groß der Wunsch nach unabhängiger Prüfung ist, zeigt die aktuelle TÜV KI-Studie 2026 [2]. Neun von zehn Bundesbürgern (90 Prozent) sehen in der KI-Technologie Risiken, die sich derzeit nicht abschätzen lassen. Fast drei Viertel (73 Prozent) halten freiwillige Zertifizierungen und Qualitätssiegel unabhängiger Stellen für wichtig. 55 Prozent der Befragten trauen unabhängigen Prüforganisationen am ehesten zu, die Sicherheit von KI-Systemen zuverlässig zu prüfen. Nur sechs Prozent nennen die Hersteller selbst.
»Wer eine KI-Anwendung einkauft, kann oft nur schwer beurteilen, wie zuverlässig sie im eigenen Betrieb arbeitet«, sagt Bühler. »Für diese Entscheidung ist es wichtig zu wissen, für welchen Einsatz das System geprüft wurde und welche Risiken die Prüfung abdeckt.«
Wie das TÜV AI.Lab KI-Sicherheit prüfbar macht
Die Studienergebnisse zeigen, wie wichtig den Menschen eine unabhängige Bewertung von KI-Systemen ist. Die TÜV-Organisationen haben dafür bereits 2023 mit der Gründung des TÜV AI.Lab den Grundstein gelegt. Gemeinsam mit Fachleuten der TÜV-Organisationen hat das Lab die Kriterien und Methoden für das KI-Zertifizierungsprogramm entwickelt. Es umfasst drei eigenständig wählbare Zertifizierungen.
»Welche unserer drei einzeln wählbaren Zertifizierungen passt, hängt davon ab, wofür eine KI eingesetzt wird und welche Risiken damit verbunden sind«, sagt Franziska Weindauer, Geschäftsführerin des TÜV AI.Lab.
»Beim AI Core Check prüfen wir zentrale Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen für KI-Systeme außerhalb des Hochrisikobereichs. Bei AI Risk Coverage bewerten wir die Risiken im konkreten Einsatz und prüfen anhand der Unterlagen und vor Ort, wie der Anbieter sie begrenzt. Bei AI Assurance testen wir zusätzlich ausgewählte Eigenschaften des Systems, etwa wie robust es auf unerwartete Eingaben reagiert.«
Die TÜV-Organisationen haben die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen. Gemeinsam mit Partnern aus Industrie, Polizeiarbeit und Pflegeberatung haben sie die Verfahren in der Praxis erprobt. Die Erfahrungen daraus fließen in die Prüfkriterien für den Regelbetrieb ein. Ab 2027 können Unternehmen ihre KI-Systeme nach gemeinsamen Kriterien prüfen lassen. Welche Nachweise sie dafür erbringen müssen, hängt vom Einsatz der Anwendung und den damit verbundenen Risiken ab.
[1] https://www.tuev-lab.ai/
[2] Methodik-Hinweis: Für die TÜV KI-Studie 2026 hat forsa im Auftrag des TÜV-Verbands vom 27. Oktober bis 6. November 2026 bundesweit 1.009 Personen ab 16 Jahren repräsentativ befragt.
https://www.tuev-verband.de/fileadmin/user_upload/Content_local/Studien_local/TUEV-Verband_Praesentation_KI-Studie_2026_final.pdf
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