Netsuisse stärkt Cyberresilienz vernetzter Infrastrukturen mit Clavister
- Cyberresilienz: Die Netsuisse Group begegnet den steigenden Anforderungen an Cybersicherheit und betriebliche Widerstandsfähigkeit, die durch die zunehmende Vernetzung von Gebäuden, Ladeinfrastruktur und industriellen Anlagen entstehen.
- Partnerschaft: Die Netsuisse Group stärkt ihr Cybersicherheitsportfolio durch die neue Distributionspartnerschaft mit dem schwedischen Cybersecurity-Spezialisten Clavister.
- Integration: Die Netsuisse Group erweitert ihren offenen, modularen Lösungsbaukasten aus Hardware, Konnektivität und workforceOS um die Cybersicherheitslösungen von Clavister zum Schutz verteilter Infrastrukturen.
Ladestationen übernehmen das Lastmanagement lokal, Gebäude steuern Heizung und Zutritt vor Ort und vernetzte Anlagen verarbeiten Daten zunehmend dort, wo sie entstehen. Diese Verlagerung der Rechenleistung an den Netzwerkrand macht Systeme schneller und unabhängiger. Gleichzeitig entstehen neue potenzielle Angriffsflächen ausserhalb geschützter Rechenzentren.
Für Betreiber stellt dies eine wachsende Herausforderung dar: Verteilte Infrastrukturen müssen abgesichert werden, ohne Betrieb und Administration durch zusätzliche Insellösungen weiter zu verkomplizieren. Zugleich steigen insbesondere für Betreiber kritischer Infrastrukturen die Anforderungen an Cybersicherheit, Nachweisbarkeit und Lieferkettensicherheit.
Sicherheit dort, wo Daten entstehen
Im Rahmen der neuen Distributionspartnerschaft mit Clavister erweitert die Netsuisse Group ihren offenen Baukasten um europäische Cybersecurity Technologie. Der schwedische Hersteller entwickelt Sicherheitslösungen für geschäftskritische Anwendungen. Netsuisse übernimmt in der Schweiz Beratung, Integration und Betreuung von der Architektur und Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb.
Die Sicherheit setzt dabei dort an, wo die Rechenleistung stattfindet: am Edge. Ob Ladepark, Immobilienportfolio oder vernetzte Anlage, Sicherheitsfunktionen werden von Beginn an in die Architektur einbezogen und nicht erst nachträglich ergänzt.
»Der Schutz kritischer Infrastrukturen muss heute dort ansetzen, wo Rechenleistung an den Rand des Netzes wandert – im Ladepark ebenso wie im Technikraum eines Gebäudes. Netsuisse versteht diese Umgebungen aus der Betriebsperspektive und nicht allein aus der IT-Sicht. Genau deshalb ist Netsuisse für uns ein wichtiger Partner, um unsere Präsenz im Schweizer Markt zu stärken.«
— John Vestberg, President und CEO von Clavister
Konkret reicht das Spektrum von der Absicherung vernetzter Ladeinfrastruktur über verschlüsselte Kommunikation zwischen Standorten und Plattformen bis zur Segmentierung von Gebäudenetzen. Bestehende Technologien werden dabei integriert statt ersetzt. Partner und Systemintegratoren können einzelne Komponenten einsetzen oder sie mit Hardware, Konnektivität und workforceOS zu einer durchgängigen Lösung kombinieren.
Europäische Technologie für kritische Infrastruktur
Clavister entwickelt, testet und betreut seine Technologie vollständig in Schweden. Für die Netsuisse Group ist diese europäische Herkunft insbesondere bei sicherheitskritischen Infrastrukturen ein wichtiges Auswahlkriterium. Aspekte wie Datenhoheit, Transparenz, Lieferkettensicherheit und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen werden damit zu integralen Bestandteilen der Sicherheitsarchitektur.
»Wir bauen einen offenen Baukasten aus Hardware, Konnektivität und Software. Sicherheit gehört nicht als Nachrüstung darauf, sondern von Anfang an hinein – und zwar bis an den letzten Knoten im Gebäude oder im Ladepark. Mit Clavister holen wir einen europäischen Hersteller an Bord, dessen Technologie vollständig in Schweden entwickelt wird. Bei sicherheitsrelevanter Infrastruktur ist das für unsere Kundinnen und Kunden ein Argument und kein Detail.«
— Thierry Kramis, Gründer und CEO der Netsuisse Group
Verfügbarkeit
Die Sicherheitslösungen von Clavister sind ab sofort über die Netsuisse Group in der Schweiz erhältlich. Netsuisse übernimmt die Beratung, Integration und Betreuung über den gesamten Lebenszyklus – von der Architekturplanung über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb.
1838 Artikel zu „Sicherheitslösung“
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