KI lässt Beschäftigte glauben, besser zu arbeiten – doch 38 Prozent verzichten inzwischen häufiger auf den Faktencheck, und fast die Hälfte trainiert Fähigkeiten, die sie an KI abgegeben hat, nicht mehr. Es entsteht eine wachsende Lücke zwischen gefühlten und tatsächlich angewandten Skills.

Management Summary

Gefühlter Zuwachs: 79 Prozent der Befragten glauben, mit KI besser zu recherchieren und Informationen zu prüfen.

79 Prozent der Befragten glauben, mit KI besser zu recherchieren und Informationen zu prüfen. Kontrolle sinkt: 38 Prozent verzichten häufiger auf einen Faktencheck, 68 Prozent müssen zumindest gelegentlich KI-Fehler korrigieren.

38 Prozent verzichten häufiger auf einen Faktencheck, 68 Prozent müssen zumindest gelegentlich KI-Fehler korrigieren. Abhängigkeit wächst: 44 Prozent wenden sich bei neuen Aufgaben zuerst an KI; 19 Prozent könnten ohne KI Teile ihrer Arbeit nicht mehr erledigen.

44 Prozent wenden sich bei neuen Aufgaben zuerst an KI; 19 Prozent könnten ohne KI Teile ihrer Arbeit nicht mehr erledigen. Skill-Erhalt vernachlässigt: 48 Prozent trainieren Fähigkeiten, für die sie KI nutzen, nicht aktiv.

48 Prozent trainieren Fähigkeiten, für die sie KI nutzen, nicht aktiv. Schatten-KI: 83 Prozent haben schon private Accounts oder Geräte genutzt; fast die Hälfte hat die eigene KI-Nutzung verschwiegen.

KI steigert das Selbstvertrauen vieler Beschäftigter, doch diesem gefühlten Zuwachs an Fähigkeiten stehen wachsende Abhängigkeit und weniger Kontrolle gegenüber. Das zeigt die neue Studie »The False Confidence Report« von Cornerstone OnDemand. So glauben 79 Prozent der Befragten, seit dem Einsatz von KI besser recherchieren und Informationen überprüfen zu können. Gleichzeitig verzichten 38 Prozent inzwischen häufiger darauf, KI-Ergebnisse einem Faktencheck zu unterziehen. Fast die Hälfte hält zudem Skills, für die sie mittlerweile KI einsetzt, nicht aktiv aufrecht. Die Ergebnisse zeigen damit eine wachsende Lücke zwischen wahrgenommenen und tatsächlich angewandten Skills und machen deutlich, wie wichtig kritisches Denken und eigenständiges Urteilsvermögen im Umgang mit KI bleiben.

Die große Mehrheit der Befragten ist überzeugt, dass KI ihre Fähigkeiten verbessert. 79 Prozent fühlen sich bei Recherche und Informationsprüfung sowie beim Schreiben stärker. Jeweils rund drei Viertel sehen Verbesserungen beim selbstständigen Arbeiten, bei Urteils- und Entscheidungsfähigkeit, Kreativität, Motivation sowie kritischem Denken und Problemlösen. Selbst bei emotionaler Intelligenz und zwischenmenschlichen Fähigkeiten berichten 73 Prozent von einem positiven Effekt. Auffällig ist, dass besonders ältere Beschäftigte von einem Skill-Zuwachs überzeugt sind: Im Durchschnitt über alle abgefragten Fähigkeiten hinweg sagen dies rund 80 Prozent der Babyboomer und 79 Prozent der Gen X, gegenüber 65 Prozent der Gen Z.

Die wahrgenommenen Vorteile zeigen sich auch im Arbeitsalltag: 57 Prozent fühlen sich dank KI produktiver, 56 Prozent können nach eigener Einschätzung neue Aufgaben schneller lernen und 53 Prozent sind selbstbewusster hinsichtlich der Qualität ihrer Arbeit. Rund die Hälfte sieht zudem mehr Freiraum für höherwertige, strategische Tätigkeiten.

Wenn das Vertrauen steigt, aber die Kontrolle sinkt

Der positiven Selbsteinschätzung steht jedoch ein gegenläufiges Verhalten gegenüber. Obwohl 79 Prozent glauben, mithilfe von KI besser recherchieren und Informationen überprüfen zu können, verzichten 38 Prozent inzwischen häufiger darauf, KI-Ergebnisse einem Faktencheck zu unterziehen. Bei Millennials und der Gen Z sind es jeweils rund 40 Prozent. Gleichzeitig müssen 68 Prozent der Beschäftigten zumindest gelegentlich Fehler korrigieren, die durch KI-Output verursacht wurden. 65 Prozent bekommen mindestens gelegentlich minderwertige oder unbearbeitete KI-Inhalte von Kollegen.

Damit entsteht ein paradoxes Bild: Während Beschäftigte ihre eigenen Skills und Fähigkeiten als stärker einschätzen, können wichtige Kontrollmechanismen nachlassen. Besonders deutlich zeigt sich dies bei jüngeren Beschäftigten: 67 Prozent der Gen Z haben schon erlebt, dass Kollegen auf von ihnen übersehene KI-bedingte Fehler hingewiesen haben. Bei den Babyboomern sind es 29 Prozent.

»Für Unternehmen geht es deshalb nicht darum, den Einsatz von KI zurückzudrehen. Entscheidend ist vielmehr, parallel zum technologischen Fortschritt die menschlichen Skills weiterzuentwickeln«, sagt Thorsten Rusch, Senior Director Solution Consulting bei Cornerstone OnDemand. Beschäftigte müssen KI produktiv einsetzen und zugleich Ergebnisse kritisch hinterfragen, eigenständig entscheiden und zentrale Fähigkeiten aktiv erhalten können. Dafür braucht es eine Lern- und Skill-Strategie, die KI-Nutzung und menschliche Urteilskraft miteinander verzahnt.«

KI wird vom Werkzeug zur Arbeitsgrundlage

Gleichzeitig zeigt die Studie, wie fest KI bereits im Arbeitsalltag verankert ist. Bei einer Aufgabe, die sie noch nie zuvor erledigt haben, wenden sich 44 Prozent der Beschäftigten zuerst an KI. Rund neun Prozent lassen die Aufgabe sogar vollständig von ihr erledigen. Unter Millennials greifen 47 Prozent zuerst auf KI zurück, bei der Gen Z sind es 44 Prozent. Babyboomer sind dagegen die einzige untersuchte Generation, die häufiger eine klassische Suchmaschine als KI um Unterstützung bittet.

Was diese Entwicklung bedeutet, zeigt ein Gedankenexperiment: Würden Arbeitgeber KI plötzlich verbieten, wären nur 22 Prozent der Beschäftigten nach eigener Einschätzung kaum betroffen. 37 Prozent würden langsamer arbeiten, 29 Prozent erwarten eine geringere Qualität ihrer Arbeit und 19 Prozent könnten Teile ihrer Aufgaben überhaupt nicht mehr erledigen. Besonders abhängig zeigt sich die Gen Z: Ein Viertel könnte ohne KI bestimmte Teile des Jobs nicht mehr ausführen. Diese Abhängigkeit betrifft auch den Erhalt eigener Skills. Zwar trainieren 42 Prozent bewusst und regelmäßig Fähigkeiten, für die sie inzwischen KI einsetzen. Fast die Hälfte, 48 Prozent, tut dies jedoch nicht.

Schatten-KI erschwert den Überblick

Die hohe Abhängigkeit stellt Unternehmen zudem vor eine Governance-Herausforderung: Ist die benötigte Firmen-KI nicht verfügbar, haben 83 Prozent der Befragten schon einmal einen privaten Account oder ein persönliches Gerät genutzt, um den fehlenden Zugang zu umgehen. Ein Drittel tut dies häufig. Zugleich bleibt der tatsächliche Umfang der KI-Nutzung häufig verborgen. Nur 28 Prozent geben an, völlig offen damit umzugehen. Fast die Hälfte hat die eigene Nutzung bereits heruntergespielt oder verschwiegen. Die Gründe reichen von der Sorge, weniger fähig zu wirken, über mögliche Nachteile bei der Leistungsbewertung bis hin zu Verstößen gegen Unternehmensrichtlinien.

Skills gezielt für die KI-Arbeitswelt entwickeln

Aus Sicht von Cornerstone sollten Unternehmen deshalb KI-Strategie und Skill-Strategie nicht getrennt voneinander betrachten. Entscheidend ist, Transparenz darüber zu schaffen, welche Fähigkeiten Beschäftigte für die Zusammenarbeit mit KI benötigen, welche Skills weiterhin selbst beherrscht werden müssen und wo gezielte Lernangebote notwendig sind.

Über die Studie

»The False Confidence Report« ist ab 3.12.2026 über Cornerstone erhältlich. Für die Studie beauftragte Cornerstone Censuswide mit der Befragung von über 2.000 berufstätigen Erwachsenen in Großbritannien und den USA, die mindestens einmal innerhalb von zwei bis drei Arbeitswochen LLM-basierte KI-Tools nutzen. Die Befragung fand vom 23. bis 26. Oktober 2026 statt.

https://www.cornerstoneondemand.com/resources/article/what-a-new-employee-survey-is-really-telling-us-about-ai/

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Praxisbeispiele sind illustrative Beispiele und stammen nicht aus der Studie.

Faktencheck verankern

Legen Sie fest, bei welchen Ergebnissen KI-Output geprüft werden muss: etwa bei Zahlen, rechtlichen Aussagen und allem, was extern veröffentlicht wird. Ergänzen Sie eine kurze Checkliste mit Quellenabgleich, Plausibilitätsprüfung und Freigabe durch eine zweite Person.

Praxisbeispiel: Ein Marketingteam lässt jede KI-generierte Pressemitteilung vor Versand von einer Kollegin gegenüber den Originaldaten prüfen und dokumentiert die Freigabe im Redaktionstool. Fehler fallen so vor der Veröffentlichung auf.

Skill-Landkarte erstellen

Erfassen Sie je Rolle drei Gruppen: Aufgaben, die KI übernimmt, Aufgaben, die Mensch und KI gemeinsam erledigen, und Kernkompetenzen, die Beschäftigte selbst beherrschen müssen. Besprechen Sie die Karte im Team und aktualisieren Sie sie halbjährlich.

Praxisbeispiel: Eine Controlling-Abteilung legt fest, dass Analysten Abweichungsanalysen weiterhin selbst herleiten können müssen, während KI nur Entwürfe für Kommentare liefert.

Skills aktiv erhalten

Planen Sie feste Zeitfenster, in denen Aufgaben bewusst ohne KI bearbeitet werden, zum Beispiel Schreibübungen, Rechenwege oder Recherche mit Primärquellen. Verbinden Sie das mit Feedback, damit der Lerneffekt sichtbar wird.

Praxisbeispiel: Ein Softwareteam führt einmal im Monat einen »KI-freien Freitag« für Code-Reviews ein, um das Verständnis für den eigenen Code zu erhalten.

Firmen-KI bereitstellen

Stellen Sie freigegebene KI-Zugänge mit Datenschutzvereinbarung bereit und kommunizieren Sie klar, was erlaubt ist. So sinkt der Anreiz, auf private Accounts oder Geräte auszuweichen.

Praxisbeispiel: Ein Mittelständler führt einen zentralen KI-Assistenten ein, meldet alle Beschäftigten per Single Sign-on an und veröffentlicht im Intranet eine Seite mit erlaubten Anwendungsfällen.

Offenheit fördern

Machen Sie deutlich, dass die Offenlegung von KI-Nutzung nicht negativ in die Leistungsbewertung einfließt. Führungskräfte sollten mit gutem Beispiel vorangehen und eigene Erfahrungen, auch Fehler, teilen.

Praxisbeispiel: In einem wöchentlichen Teammeeting berichtet reihum eine Person in fünf Minuten, wo KI geholfen hat und wo sie danebenlag. Das normalisiert den offenen Umgang.

KI- und Skill-Strategie verzahnen

Verknüpfen Sie KI-Richtlinien, Schulungen und Karrierepfade. Schulungen sollten neben Werkzeugkompetenz auch kritisches Denken und Urteilsvermögen vermitteln und an konkrete Rollen gebunden sein.

Praxisbeispiel: Die Personalentwicklung bietet ein Lernprogramm »KI sicher und kritisch nutzen« an, das pro Abteilung mit eigenen Fallbeispielen arbeitet und im Jahresgespräch als Entwicklungsziel verankert wird.

FAQ

Worum geht es im »False Confidence Report«?

Die Studie von Cornerstone OnDemand untersucht laut Pressetext, wie KI das Selbstvertrauen Beschäftigter beeinflusst und welche Folgen das für Kontrolle und Skill-Erhalt hat. Befragt wurden über 2.000 Berufstätige in Großbritannien und den USA, der Report erscheint am 3.12.2026.

Wie viele Beschäftigte fühlen sich durch KI besser?

Laut Pressetext fühlen sich 79 Prozent bei Recherche, Informationsprüfung und Schreiben stärker. Rund drei Viertel sehen Verbesserungen bei Urteilsfähigkeit, Kreativität und kritischem Denken.

Warum ist der Verzicht auf Faktenchecks ein Risiko?

38 Prozent der Befragten prüfen KI-Ergebnisse inzwischen seltener. Gleichzeitig müssen 68 Prozent zumindest gelegentlich KI-bedingte Fehler korrigieren (Pressetext).

Welche Generationen sind besonders betroffen?

Besonders ältere Beschäftigte sind von ihrem Skill-Zuwachs überzeugt (Babyboomer rund 80 Prozent, Gen Z 65 Prozent). Bei den Faktenchecks sind Millennials und Gen Z mit rund 40 Prozent Verzicht auffälliger (Pressetext).

Was zeigt eine frühere Cornerstone-Studie zur KI-Schulung?

46 Prozent der KI-Nutzenden haben keine formale Schulung erhalten, und 65 Prozent bauen Skills in ihrer Freizeit auf. [1]

Gibt es einen Zusammenhang mit Schatten-KI?

Ja. Schon 2025 zeigte eine Cornerstone-Studie, dass 80 Prozent der Beschäftigten in den USA und Großbritannien KI nutzen, ein Großteil aber ohne Offenlegung gegenüber Vorgesetzten. Fehlende Schulung gilt dabei als Hauptgrund. [2]

Welche Fähigkeiten halten Beschäftigte langfristig für wichtig?

Am häufigsten nennen sie kritisches Denken und Urteilsvermögen (26 Prozent) sowie kreatives Denken und Problemlösen (26 Prozent), vor Prompt-Schreiben (16 Prozent) und technischem KI-Wissen (12 Prozent). [1]

Haben Unternehmen eine Strategie, die ankommt?

Zwar sagen 65 Prozent, ihr Arbeitgeber habe einen KI-Weiterbildungsplan, doch nur 33 Prozent sehen ihn in Schulungen umgesetzt und nur 36 Prozent gut kommuniziert. [3]

Sollten Unternehmen KI-Nutzung einschränken?

Nein. Laut Thorsten Rusch von Cornerstone geht es nicht darum, den KI-Einsatz zurückzudrehen, sondern menschliche Skills parallel weiterzuentwickeln (Pressetext).

Wie lässt sich Schatten-KI vermeiden?

Indem Unternehmen freigegebene Firmen-KI bereitstellen: 83 Prozent haben laut Pressetext bereits private Accounts oder Geräte genutzt, wenn der Firmenzugang fehlte. Transparenz und Schulung senken die Hemmschwelle zur Offenlegung. [2]

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

1439 Artikel zu „KI Skills“

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