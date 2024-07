»Quantenbedrohung sehr ernst nehmen, weil sie sehr ernst ist«

Harald A. Summa warnt vor globaler Quanten-Krise: »Quantencomputer werden in wenigen Jahren alle heute geläufigen Verfahren zur Datenverschlüsselung knacken können. Dann stehen kritische Infrastrukturen im Feuer.«

Harald A. Summa, Chairman der Initiative Quantum Leap beim Think Tank Diplomatic Council, warnt vor einer globalen Quanten-Krise (»Quantum Crisis«). Er macht darauf aufmerksam, dass Quantencomputer schon in wenigen Jahren in der Lage sein werden, alle heute geläufigen Verfahren zur Datenverschlüsselung zu knacken. »Dann besteht die große Gefahr, dass Cyberkriminelle und Schurkenstaaten an zuvor verschlüsselte Informationen von Regierungsbehörden, Finanzinstitutionen und kritischen Infrastruktureinrichtungen gelangen«, argumentiert der Quanten-Experte der Denkfabrik Diplomatic Council, die zum engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört (UN Consultative Status). Die United Nations haben 2025 zum »International Year of Quantum Science and Technology« proklamiert. Für dasselbe Jahr wird prognostiziert, dass die durch Cyberkriminalität verursachten Kosten für die Weltwirtschaft erstmals die Marke von 10 Milliarden Dollar überschreiten.

Regierungsstellen und Finanzsektor am meisten gefährdet

Das größte Gefahrenpotenzial macht Harald A. Summa bei Regierungsstellen und im Finanzsektor aus. Die heute am weitesten verbreiteten kryptografischen Standards wie RSA oder Diffie-Hellman würden systematischen Angriffen mit Quantencomputern nicht standhalten, befürchtet der Fachmann. Diese Verfahren seien jedoch die Grundlage für Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität und damit für die Sicherung digitaler Produkte und Dienste. »Es käme zu einem globalen Digital-GAU, würde die Basis der sicheren Datenspeicherung verlorengehen«, sorgt sich Harald A. Summa um die Zukunft.

Der Digitalexperte hatte schon einmal weit nach vorne geschaut, als er 1995 den Verband der Internetwirtschaft (eco) gründete – als nur wenige die heute selbstverständliche Allgegenwart des Internet voraussahen – und ihn zu seiner heutigen Position als weltweit größtem Internetverband geführt hat, der den stärksten Internet-Austauschknoten in Europa betreibt (DE-CIX). »Die Quantentechnologie wird sich ebenso wie das Internet ausbreiten und vergleichbar gravierende Veränderungen mit sich bringen«, sagt Harald A. Summa. Das Gros der Auswirkungen sei positiv, weil Quantencomputer Klimamodelle viel besser berechnen oder Quantensensorik die Medizintechnik revolutionieren könnten, »aber in den Händen von Kriminellen ist das Gefahrenpotenzial hoch.« Der Visionär mahnt: »Es wird höchste Zeit für eine Post-Quantum-Verschlüsselung, die gegen Quantenangriffe gewappnet ist.« Er verweist darauf, dass Apple seinen Kommunikationsdienst iMessage bereits entsprechend umgestellt habe. »Doch die meisten Finanzinstitute und wohl auch Zentralbanken sind noch nicht so weit«, befürchtet Summa.

Vorstöße von NIST und ETSI sind begrüßenswert

Der Chef der Initiative Quantum Leap begrüßt den vom US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) forcierten schnellen Übergang zur Post-Quantum Cryptography (PQC), um kritische Infrastrukturen vor Quantencomputern zu schützen. »Regierungsstellen, Organisationen, Finanzinstitute und Rechenzentren müssen den langwierigen Übergang zu PQC zügig einleiten, um einen Digital-GAU zu verhindern«, fordert Harald A. Summa.

Als eine vielversprechende Lösung für eine quantensichere Infrastruktur bezeichnet er die Quantum Key Distribution (QKD, Quantenschlüsselverteilung), die sich die Gesetze der Quantenmechanik zunutze macht, um geheime symmetrische Schlüssel zwischen authentifizierten Benutzern in einem nicht vertrauenswürdigen optischen Netzwerk zu verteilen. Summa verweist auf Fortschritte bei der Realisierung von QKD-Netzwerken in den letzten 20 Jahren: »2004 gab es die ersten Experimente im Labor, heute finden Feldversuche über Glasfaser an vielen Stellen auf der Welt statt«, lobt er. Die Fortschritte führt er auch auf die Kompatibilität mit dem sogenannten OSI-Modell (Open Systems Interconnection) zurück, insbesondere auf die Kommunikationsschichten zur optischen Verschlüsselung (OTNsec) und die Internet Protocol Security (IPsec). IPsec spiele eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung robuster Sicherheitsmerkmale für das Internet Protocol (IP), zeigt Harald A. Summa die Zusammenhänge auf.

Er erklärt: »Mit der Integration von QKD in IPsec wird die Netzsicherheit durch die Kombination von robuster Verschlüsselung mit quantenresistentem Schlüsselaustausch erheblich verbessert. Dadurch entsteht ein Schutzschild, der nach heutigem Ermessen Quantenangriffen standhalten dürfte.« Der Experte hebt den Standard ET-SI-QKD-014 hervor, den das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) veröffentlicht hat, und der die Integration von QKD-Systemen mit herkömmlichen Technologien auf mehreren Ebenen zu standardisieren versucht. »Dieser Ansatz wurde bereits von QKD-Anbietern wie Toshiba und ID Quantique sowie von klassischen Verschlüsselungsanbietern wie Ciena, Juniper, Fortinet und Thales übernommen«, sagt Harald A. Summa.

Testprojekte in Frankfurt, Cambridge und Singapur

Der Visionär verweist darauf, dass am DE-CIX in Frankfurt am Main bis Ende des Jahres die erste Testumgebung für einen Quantum Internet Exchange (IX) entstehen soll. Das Quantennetz zwischen Frankfurt und Berlin werde dann zu den längsten in Europa gehören. Es sei Teil des »Q-Net-Q«-Projekts, das darauf abziele, klassische und Quanten-basierte IT-Systeme zu integrieren und sichere Kommunikations- und Netzinfrastrukturen zu entwickeln. Vergleichbare Projekte gäbe es in Cambridge und Singapur.

Cyberkriminelle bereiten sich auf das Quantum-Zeitalter vor

Harald A. Summa erklärt: »Das Wettrennen zwischen Datensicherheit und Cyberkriminalität wird durch die Quantentechnologie dramatisch beschleunigt. Die Fortschritte auf der Sicherheitsseite sind erfreulich, doch die Kriminellen nehmen mit der Methode ›harvest now, decrypt later‹ heute schon die Zukunft vorweg.«

Mit »harvest now, decrypt later« (HNDL) ist gemeint, dass Cyberkriminelle längst in großem Umfang Datenbestände erbeuten, die sie derzeit aufgrund der Verschlüsselung noch nicht nutzen können, aber darauf vertrauen, dass sie die Verschlüsselung künftig durch Quantencomputing knacken und die Informationen dann nutzen können. »Wir sollten die Quantenbedrohung sehr ernst nehmen, weil sie sehr ernst ist«, sagt Harald A. Summa, »denn der Missbrauch von Quantencomputern im großen Stil stellt eine der größten Bedrohungen für die Cybersicherheit und damit für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft rund um den Globus dar.«

Über das Diplomatic Council: Das Diplomatic Council (DC) vereint einen globalen Think Tank, ein weltweites Business-Netzwerk und eine Charity Foundation in einer einzigartigen Nicht-Regierungs-Organisation (NGO). Die Vereinten Nationen (UNO) haben das Diplomatic Council mit dem höchsten für eine NGO erreichbaren Status – dem UN Consultative Status – in ihren engsten Beraterkreis aufgenommen. Das Diplomatic Council gehört in diesem Kreis zu den wenigen Organisationen, die sich nicht nur vornehmlich um soziale Belange, sondern vor allem um Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie als Grundlage für Wohlstand und Frieden einsetzen. Unter dem Namen Quantum Leap mit Harald A. Summa als Chairman hat das Diplomatic Council eine Initiative gestartet, um die Basis für eine Quantenökonomie – vergleichbar mit dem Ecosystem des Internet – zu schaffen. Ebenso wie das Internet keine Branche unberührt gelassen hat, werden auch die Auswirkungen der Quantentechnologien überall in der Wirtschaft zu spüren sein. Dabei geht es nicht darum, dass sich jede Firma einen Quantencomputer zulegt, sondern die enorme Rechenleistung und darauf basierende Anwendungen werden über Clouds zur Verfügung gestellt werden. Diese künftige Computergeneration wird alle Branchen tiefgreifend verändern. Das Diplomatic Council wird seinen Global Reach über die Vereinten Nationen nutzen, um maßgeblich an dieser Entwicklung mitzuarbeiten. Ziel der Initiative ist der Aufbau eines Ökosystems für Quantentechnologie, um über die derzeitige technisch-wissenschaftliche Forschung und Entwicklung hinaus einem breiten Spektrum kommerzieller Akteure die Mitwirkung an diesem künftigen Milliardenmarkt zu ermöglichen.

Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/quantumleap

49 Artikel zu „Quanten Kryptografie“

NEWS | IT-SECURITY Zukunftsweisende Quantenkryptografie: Ende der Lauschangriffe in Sicht? Quantencomputer könnten in einigen Jahren unsere heutigen, konventionellen Verschlüsselungen knacken. Als Gegenmaßnahme forschen Wissenschaftler seit Jahren daran, ein nicht-knackbares Verschlüsselungssystem zu entwickeln. »Und diese Forschung zeigt bereits erste Erfolge. Beispielsweise hat Google mit Sycamore einen Prozessor entwickelt, der das Herzstück eines Quantencomputers mit 53 Qubits bildet«, informiert Patrycja Schrenk, IT-Sicherheitsexpertin und Geschäftsführerin der PSW GROUP… Weiterlesen →

NEWS | E-COMMERCE | IT-SECURITY Onlinebetrug durch Quantencomputer: Unternehmen brauchen Kryptoagilität Wie durch sichere Verschlüsselungsmethoden Kundendaten geschützt werden können. Eine Studie der LexisNexis Risk Solutions aus dem Jahr 2023 hat ergeben, dass jede betrügerische Transaktion Unternehmen in der EMEA-Region durchschnittlich das 3,9-fache des verlorenen Transaktionswertes kostet. Einzelhändlern in Deutschland entstehen für jeden Euro, der durch Betrug verloren geht, Kosten in Höhe von 3,43 Euro. In den… Weiterlesen →

TRENDS 2024 | NEWS | IT-SECURITY Bedrohen Quantenrechner die IT-Sicherheit? Das Gedankenexperiment Schrödingers Katze ist vermutlich das bekannteste Sinnbild der mysteriösen Quantenwelt. Der Schwarze Schwan bezeichnet ein unvorhergesehenes Ereignis mit dramatischen Folgen. Was wäre, wenn Quantentechnologie in die Hände böswilliger Akteure fällt? Ingolf Rauh, Head of Product and Innovation Management bei Swisscom Trust Services, erläutert, was dies für aktuelle Verschlüsselungssysteme bedeuten könnte. Quantencomputer sorgen immer wieder durch echte… Weiterlesen →

NEWS | FAVORITEN DER REDAKTION | RECHENZENTRUM Auch Quanten haben ein Tempolimit Tommaso Calarco gilt als wichtiger Impulsgeber und einer der führenden Quantenphysiker der Welt. Der Jülicher Forscher ist einer der Urväter des europäischen Quantenmanifests, das vor ein paar Jahren in das milliardenschwere EU-Quanten-Flaggschiffprogramm mündete. Sein Spezialgebiet ist das Optimieren von Quantenprozessen. Forschende, unter anderem in Harvard und Wien, nutzen seine Codes, um ihre Quantenexperimente zu justieren.… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION | ONLINE-ARTIKEL Quantenkommunikation: Abhörsicheres Internet rückt näher Die Forschung im Bereich der sicheren Übertragung per Quantenkommunikation nimmt Fahrt auf: Aufgrund der Cyberangriffe auf den Bundestag und auf das Datennetzwerk des Bundes im Jahr 2015 unterstützen Kanzleramt sowie Forschungsministerium das Erproben eines völlig neuen Standards in der Datensicherheit: Im Rahmen eines Pilotprojekts der Fraunhofer-Gesellschaft, welches QuNET betitelt wurde, kommt die sogenannte Quantenkommunikation zum… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Die Datensicherheit mit KI verbessern Künstliche Intelligenz kann große Datenmengen schnell und präzise analysieren, um Muster und Anomalien zu erkennen. Das ist auch im Security-Bereich sehr hilfreich. Cyberkriminelle sind äußerst findig darin, ihre Angriffsstrategien und -tools immer wieder anzupassen, um an das Wertvollste zu gelangen, das Unternehmen besitzen: Daten. Traditionelle Sicherheitslösungen erreichen schnell ihre Grenzen, wenn es darum geht,… Weiterlesen →