Ein bestimmter Mechanismus ist unabdingbar für die Funktion virtueller Währungen als Währung. Etwa, dass der Käufer immer bezahlen kann und der Empfänger die Zahlung bestätigen kann. Herr Satoshi Nakamoto, der Erschaffer von Bitcoin, hat es durch die Einführung eines Hauptregistersystems möglich gemacht, dass jeder einschränkungslos seine Überweisungsprozesse seines eigenen Geldes nachweisen kann. Der Mechanismus dazu war die Blockchain-Technologie.

Blockchain-Technologie ist vereinfacht gesagt die Sammlung von Informationen, die auch Blockchain genannt werden. Diese Einheit besteht aus Dateneinheiten, die wiederum »Blöcke« (engl. »Blocks«) heißen und welche untereinander in Ketten miteinander verbunden sind. Jeder Block enthält Informationen zu Transaktionen, die einen individuellen Geldtransfer beschreiben, wobei jeder Block durch Kryptografie vor Manipulation geschützt ist. Mit der Zeit fassen die so entstehenden Blöcke bis zum Ende der Kette alle weltweit getätigten Transaktionen zusammen.

Einfach gesagt gleicht Blockchain einem Hauptbuch, in dem alle jemals getätigten Überweisungen festgehalten sind. Eine Seite entspricht einem Block, eine Zeile dieser Seite entspricht einer Transaktion. Es ist ein Abbild der Transaktion, sodass jede Person eine Beschreibung des Senders, des Empfängers, des Geldbetrags und der abschließenden Bestätigung des Absenders hat. Somit spiegelt die Blockchain selbst das Hauptregister wider, somit die Frage danach »wer, wem wie viel geschickt hat«. Und wenn das Register von Beginn an gelesen wird, ist zu jeder Zeit bekannt »wer wie viel besitzt«.

Auf der anderen Seite braucht es neben den Blockchain-Informationen auch eine eigene Adresse und die Daten aus dem entsprechenden privaten Schlüssel. Wie bei einer Kontonummer und einem PIN. Selbstverständlich ist das Konto zunächst ungefüllt, aber sobald eine Transaktion von jemandem eintrifft, füllt sich das Konto. Im umgekehrten Fall muss für das Versenden von Geld zunächst eine Transaktion mit Ihrem privaten Schlüssel erstellt werden, bevor die Transaktion über das Netzwerk zu einem sogenannten »Miner« geschickt werden kann. Der Miner sammelt die Transaktionen aus aller Welt und fasst sie durch einen speziellen Rechenprozess in Blöcken zusammen. Dann werden die Blöcke zu bitqt Nutzern in aller Welt verschickt.

So kann die Blockchain-Technologie umrissen werden, wobei in der Realität jedoch viele Elemente in einer sehr eng-verwobenen Art wie in einem Schweizer Uhrwerk zusammenarbeiten. Erstaunlicherweise jedoch sind die Idee, Daten durch eine Strukturierung in Ketten vor Manipulation zu schützen, sowie die darin enthaltene Kryptografie und der Mechanismus zur effizienten Verteilung von Blöcken im Netzwerk gar nicht neu und existierten bereits zuvor. Das großartige an der Blockchain-Technologie ist, dass sie sehr erfolgreich viele technologische Elemente in einem System miteinander verknüpft, das den auf Währungen einwirkenden Kräften widerstehen kann.

Die Zukunft der Blockchain-Technologie

Es muss nicht betont werden, dass virtuelle Währungen nicht ohne die Blockchain-Technologie realisiert werden könnten. Es stimmt jedoch auch, dass es keine Blockchain-Entwicklung ohne virtuelle Währungen gäbe. Nun, da virtuelle Währungen zunehmend von der Öffentlichkeit anerkannt werden, stellt sich die Frage, wohin die Entwicklung der Blockchain-Technologie führen wird. Der Autor glaubt daran, dass es zwei Richtungen für die zukünftige Entwicklung der Blockchain-Technologie geben wird.

Forschung und Entwicklung findet überall auf der Welt statt und neue Blockchains erblicken nacheinander die Welt. Ein solches Beispiel ist Ethereum. Ethereum ist eine Blockchain, die virtuelle Währungen wie Bitcoin handhabt. Ihrem Konzept wurde aber auch der Titel »World Calculator« zu Teil (siehe Video) und Programme können der Blockchain hinzugefügt werden. Daraus entwickelte sich die Möglichkeit, Programme wie DAO (Decentralized Autonomous Organization) entstehen zu lassen, ein Programm zur Steigerung und Umverteilung von finanziellen Mitteln, sowie Mechanismen in der Blockchain zu erschaffen, die denen von börsennotierten Unternehmen gleichen. Zuletzt wurde ein Schema namens ICO (Initial Coin Offering) bekannt, nicht zu verwechseln mit IPO (eine Börsennotierung), eingeführt und zog viel Aufmerksamkeit als wachsende Kapitalplattform auf sich. Aufgrund solcher Innovationen ist Ethereum nun die zweitbeliebteste virtuelle Währung und besitzt den größten Marktwert.

Davon abgesehen ist beispielsweise Zcash eine virtuelle Währung, die Transaktionen in der Blockchain verschlüsselt und sie somit vor jeder Einsicht nichtbeteiligter Personen schützt, sodass die Bewegungen vollständig im Verborgenen bleiben.

