Logins, Uploads und TANs: Kundinnen und Kunden verlieren sich zwischen Portalen und Kommunikationswegen. Agentic Finance setzt auf autonome KI-Agenten, die Finanzprozesse vernetzen, vorbereiten und innerhalb klarer Regeln ausführen. Damit das gelingt, braucht es verlässliche Dokumentenstrukturen, offene Architekturen und eine sichere Infrastruktur für Identität, Signatur und Zustellung.

Management Summary

Ausgangslage: Digitalisierte, aber unverbundene Finanzprozesse zwingen Kunden zu vielen manuellen Schritten über verschiedene Portale.

Digitalisierte, aber unverbundene Finanzprozesse zwingen Kunden zu vielen manuellen Schritten über verschiedene Portale. Agentic Finance: Spezialisierte KI-Agenten bereiten Prozesse wie Onboarding, KYC, AML oder Schadenbearbeitung eigenständig vor und orchestrieren sie.

Spezialisierte KI-Agenten bereiten Prozesse wie Onboarding, KYC, AML oder Schadenbearbeitung eigenständig vor und orchestrieren sie. Kontrolle: Die Verantwortung für Regeln, Berechtigungen und sensible Entscheidungen bleibt beim Menschen; Handlungen der Agenten müssen nachvollziehbar sein.

Die Verantwortung für Regeln, Berechtigungen und sensible Entscheidungen bleibt beim Menschen; Handlungen der Agenten müssen nachvollziehbar sein. Technische Basis: Dokumentenmanagement als aktives Gedächtnis, offene Architektur und Integration in Core Banking, ERP, CRM und Fachverfahren.

Dokumentenmanagement als aktives Gedächtnis, offene Architektur und Integration in Core Banking, ERP, CRM und Fachverfahren. Vertrauen: EUDI-Wallet »d-you« und qualifizierte Zustelldienste (QERDS) sichern Identität, Signatur und Nachweisbarkeit auch über Organisationsgrenzen hinweg.

Viele Finanzprozesse sind zwar digitalisiert, aber noch nicht durchgängig miteinander verbunden. Auf Kundenseite müssen deshalb zahlreiche Schritte selbst angestoßen und zwischen Portalen, Dokumenten und Kommunikationswegen gewechselt werden. Hendrik Fundermann, COO Financial & Professional Services bei d.velop, erklärt, wie autonome KI-Agenten diese Prozesse in Zukunft koordinieren und Finanzdienstleistungen effizienter, kundenorientierter und zugleich kontrollierbar machen können.

Ein Login hier, ein Upload dort, dazu PDFs, TANs und wiederholte Dateneingaben: Viele Menschen nutzen heute zahlreiche verschiedene Online-Portale. Bei Bank- und Versicherungsangelegenheiten oder im Austausch mit Behörden müssen sie sich immer wieder auf neue Prozesse, Oberflächen und Anforderungen einstellen. Das alles raubt Zeit und Nerven.

Gerade im Finanzsektor stehen einer guten User Experience häufig fragmentierte Prozesse und Systeme im Weg. Dadurch müssen Nutzerinnen und Nutzer viele Schritte selbst anstoßen, Dokumente zusammensuchen und Kommunikationswege wechseln. Um sie zukünftig davon zu entlasten, gilt es, diese Prozesse intelligent zu vernetzen, Informationen selbstständig zusammenzuführen und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Genau hier setzt Agentic Finance an.

Agenten orchestrieren komplexe Finanzprozesse

Agentic Finance bezeichnet den Einsatz autonomer KI-Agenten im Finanzwesen. Dabei unterstützen Agenten nicht einfach nur einzelne Arbeitsschritte, sondern bereiten Finanzprozesse eigenständig vor, koordinieren sie und führen sie innerhalb klar definierter Regeln aus.

Besonders effektiv ist dieser Ansatz, wenn mehrere spezialisierte Agenten zusammenarbeiten und gemeinsam einen vollständigen Geschäftsprozess orchestrieren, zum Beispiel das Firmenkunden-Onboarding. Ein Agent kann die eingereichten Dokumente prüfen und fehlende Nachweise erkennen, ein weiterer kontaktiert die zuständige Ansprechperson und signalisiert einem dritten, den Vorgang für die abschließende Entscheidung vorzubereiten. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das: Sie müssen nicht mehr selbst herausfinden, welches Portal oder Formular sie benötigen und welche Ansprechperson für den nächsten Schritt zuständig ist. Ähnlich lassen sich KYC-Aktualisierungen, AML-Prüfungen, Rechnungschecks, Vertragsanalysen oder die Bearbeitung von Versicherungsschäden unterstützen.

Je mehr Aufgaben Agenten dabei übernehmen, desto wichtiger wird allerdings die Frage, innerhalb welcher Grenzen sie selbstständig handeln dürfen und wo der Mensch prüfend oder führend einwirken muss.

Autonomie braucht Vertrauen und Kontrolle

Natürlich kann und sollte eine KI Bankgeschäfte nicht vollständig übernehmen; zumindest heute noch nicht. In der Verantwortung für die Regeln, Berechtigungen und Entscheidungen bleibt zunächst der Mensch. Agenten können standardisierte Schritte selbstständig ausführen und sensible oder rechtlich relevante Entscheidungen vorbereiten, das menschliche Urteilsvermögen aber bislang nicht ersetzen. Deshalb muss stets nachvollziehbar bleiben, welche Aufgaben Agenten übernehmen, wie sie zusammenarbeiten, auf welche Daten sie zugreifen und wie Ergebnisse entstehen. Neben leistungsfähiger KI und einer verlässlichen Wissensgrundlage braucht es eine nachweisbare Legitimation mit definierten Rollen, erlaubten Datenzugriffen und klaren Handlungsgrenzen.

Die technische Basis für Agentic Finance

Um effizient zu arbeiten und einen echten Mehrwert zu erzeugen, brauchen Agenten einen verlässlichen Kontext. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Dokumentenmanagement. Es entwickelt sich vom reinen Archiv zum aktiven Gedächtnis einer Organisation weiter. Dokumente, Akten, Fristen, Nachweise und Zuständigkeiten werden mit den passenden Prozessregeln verknüpft und Informationen abhängig von Berechtigungen und der jeweiligen Aufgabe für Menschen und Agenten nutzbar gemacht.

Auch die technologische Architektur muss offen und anschlussfähig sein. Finanzdienstleister sollten Modelle und Betriebsumgebungen passend zur jeweiligen Anforderung wählen können, statt sich in eine technische Abhängigkeit zu begeben. Ebenso wichtig ist die Integration in bestehende Systeme wie Core Banking, ERP, CRM und Fachverfahren. KI muss fest in dokumentenbasierte Geschäftsprozesse eingebettet werden, ohne dabei Transparenz und Kontrolle aus dem Blick zu verlieren.

Vertrauen für die nächste Generation digitaler Finanzdienstleistungen

In regulierten Finanzprozessen müssen Identität, Berechtigung, Kontext, Zustellung und Auditierbarkeit fest verankert sein. Damit Agenten nicht nur innerhalb eines Unternehmens, sondern auch im Austausch mit der Kundschaft und anderen Organisationen sicher handeln können, braucht es eine belastbare Infrastruktur für Identität, Signatur und Zustellung.

Hier kann die neue EU Digital Identity (EUDI) Wallet künftig Abhilfe schaffen. Ab Anfang 2027 soll die EUDI-Wallet unter dem Namen »d-you« auch in Deutschland verfügbar sein und es Anwendenden ermöglichen, Identitätsdaten und digitale Nachweise sicher zu speichern, zu verwalten und gezielt zu teilen. Banken und Versicherungsunternehmen, die so mit ihrer Kundschaft interagieren können, schaffen die Möglichkeit, auch komplexe Verträge durch eine elektronische Signatur aus der Wallet direkt rechtsgültig abzuschließen – ohne Registrierung und fast so einfach wie eine One-Click-Bestellung im E-Commerce.

Qualifizierte digitale Zustelldienste oder QERDS (Qualified Electronic Registered Delivery Service) nach eIDAS können anschließend die digitale letzte Meile überbrücken. Sie machen unmittelbar nachweisbar, was wem zu welchem Zeitpunkt zugestellt wurde. So entsteht die Vertrauensbasis, auf der Agenten auch über Organisationsgrenzen hinweg sicher handeln können.

Fazit

Mit Agentic Finance können Finanzunternehmen ihre Prozesse intelligent vernetzen und auf Kundenseite manuelle Eingaben, Medienbrüche und wiederholte Portalbesuche reduzieren. Dafür müssen sie verlässliche Daten- und Dokumentenstrukturen schaffen, bestehende Systeme anschlussfähig machen und klare Regeln für die Rollen und Berechtigungen von KI-Agenten sowie für die menschliche Verantwortung festlegen – und jederzeit darüber die Kontrolle behalten. Digitale Identitäts- und Zustelllösungen können zusätzlich sicherstellen, dass Agenten auch über Organisationsgrenzen hinweg nachvollziehbar und rechtssicher handeln. So entstehen Finanzprozesse, die effizienter, kundenorientierter und zugleich kontrollierbar sind.

Tipps für die Praxis

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

1. Klein anfangen

Agentic Finance muss nicht mit der Automatisierung ganzer Geschäftsbereiche beginnen. Sinnvoller ist es, klar abgegrenzte Prozesse zu wählen, in denen sich Nutzen und Risiken überblicken lassen. So sammeln Institute Erfahrung, bevor sie weitere Prozesse anbinden [3].

Praxisbeispiel: Die Allianz startete Project Nemo in Australien mit einfachen Hausratschäden durch Lebensmittelverderb unter 500 australischen Dollar. Sieben spezialisierte Agenten übernehmen unter anderem Deckungsprüfung, Betrugsprüfung und Auszahlungsberechnung, den Auszahlungsentscheid trifft ein Mensch. Die Bearbeitungszeit sank laut Allianz um 80 Prozent [8].

2. Agenten-Governance früh aufbauen

Je mehr Aufgaben Agenten übernehmen, desto wichtiger werden Rollen, Berechtigungen und Handlungsgrenzen. Laut Deloitte verfügen erst 23 Prozent der Finanzunternehmen über eine ausgereifte Agenten-Governance, obwohl der Einsatz stark wachsen soll [1]. Legen Sie fest, auf welche Daten ein Agent zugreifen darf und welche Aktionen er selbstständig auslösen kann.

Praxisbeispiel: Die Allianz baut seit Januar 2026 gemeinsam mit Anthropic Agenten für Kfz- und Krankenschäden. Die Systeme sollen jede Entscheidung, ihre Begründung und ihre Datenquellen festhalten, damit KI-Aktionen für die Compliance nachvollziehbar sind. Bei Nationale-Nederlanden erfahren Kunden, wenn ein Schaden automatisch bearbeitet wurde, und können eine Prüfung verlangen [9].

3. Den Menschen im Prozess halten

Agenten beschleunigen und strukturieren, ersetzen aber keine Spezialistinnen und Spezialisten. Die Entscheidungsverantwortung bleibt beim Menschen [2]. Planen Sie feste Prüfpunkte für sensible oder rechtlich relevante Entscheidungen ein.

Praxisbeispiel: Im Kreditprozess prüfen Agenten eingehende Dokumente, validieren Daten und bereiten die Kreditentscheidung transparent vor. Die Entscheidung selbst trifft eine Fachperson [2].

4. Dokumentenmanagement als Kontext nutzen

Agenten brauchen einen verlässlichen Kontext. Verknüpfen Sie Dokumente, Akten, Fristen, Nachweise und Zuständigkeiten mit den passenden Prozessregeln, damit das Dokumentenmanagement vom Archiv zum aktiven Gedächtnis wird.

Praxisbeispiel: Bei einer von KPMG begleiteten Geschäftsbank liest ein Agent im Firmenkunden-Onboarding Registerdaten aus, baut die Beteiligungsstruktur als Eigentümer-Graph auf und ermittelt den wirtschaftlich Berechtigten. Die Bearbeitungszeit pro Akte sank von rund neun auf zwei bis drei Stunden, die finale Kontrolle bleibt beim Analysten [10].

5. Offen und anschlussfähig bleiben

Wählen Sie Modelle und Betriebsumgebungen passend zur Anforderung, statt sich in eine technische Abhängigkeit zu begeben. Wichtig ist die Integration in bestehende Systeme wie Core Banking, ERP, CRM und Fachverfahren. Deloitte empfiehlt, KI-Agenten als modulare Microservices einzubinden, die bestehende Systeme ergänzen statt sie zu ersetzen [2].

Praxisbeispiel: Zurich führte gemeinsam mit Cytora agentische Risikodigitalisierung für gewerbliche Anfragen innerhalb von 90 Tagen in fünf Ländern ein. Laut Bericht sank die manuelle Triage von 75 auf 15 Minuten, die Digitalisierungsgenauigkeit stieg auf 98 Prozent und die durchgängige Bearbeitung von 10 auf 95 Prozent [9].

6. Identität und Zustellung einplanen

Damit Agenten auch mit Kundschaft und anderen Organisationen sicher handeln können, braucht es eine belastbare Infrastruktur für Identität, Signatur und Zustellung. Die EUDI-Wallet soll Anfang 2027 starten und unter anderem Altersnachweis, Vertragsabschluss und Kontoeröffnung unterstützen [4]. Ein QERDS liefert rechtlich nachweisbare Belege darüber, wer was wann gesendet und empfangen hat [6].

Praxisbeispiel: Eine Bank bietet die Kontoeröffnung künftig auch mit der Wallet an. Wichtige Vertragsunterlagen schickt sie über einen qualifizierten Zustelldienst, sodass Versand, Empfang und Zeitpunkt nachweisbar sind [4][6].

FAQ

1. Was ist Agentic Finance?

Agentic Finance bezeichnet den Einsatz autonomer KI-Agenten im Finanzwesen. Sie bereiten Finanzprozesse eigenständig vor, koordinieren sie und führen sie innerhalb klar definierter Regeln aus. Agentic AI kann dabei Aufgaben planen, Entscheidungen vorbereiten und ganze Prozessketten orchestrieren [3].

2. Wie unterscheidet sich Agentic AI von generativer KI?

Generative KI erstellt vor allem Inhalte, beantwortet Fragen und unterstützt Analysen. Agentic AI geht weiter: Sie verbindet Systeme und steuert Abläufe selbstständig [3].

3. Wo kommen KI-Agenten im Finanzwesen zum Einsatz?

Beispiele sind Kreditprozesse mit Prüfung und Strukturierung eingehender Dokumente, Datenvalidierung und Entscheidungsvorbereitung sowie die Unterstützung bei KYC- und AML-Anforderungen [2].

4. Wie verbreitet sind KI-Agenten bereits?

Laut Deloitte setzen erst 21 Prozent der Finanzunternehmen autonome KI-Agenten in mäßigem oder größerem Umfang ein. In zwei Jahren sollen es 71 Prozent sein, aber nur 23 Prozent verfügen über eine ausgereifte Agenten-Governance [1].

5. Wer trägt die Verantwortung für Entscheidungen der Agenten?

Die Entscheidungsverantwortung bleibt beim Menschen. Agenten beschleunigen und strukturieren, ersetzen aber keine Spezialistinnen und Spezialisten [2].

6. Welche Regulierung ist zu beachten?

Vorgaben aus dem EU AI Act, der DSGVO und DORA erhöhen die Anforderungen an Governance, Transparenz und Risikomanagement [3]. KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung natürlicher Personen gelten nach dem EU AI Act als hochriskant [7].

7. Was ist die EUDI-Wallet »d-you«?

Die staatliche digitale Brieftasche soll Anfang 2027 starten. Sie ist kostenlos und freiwillig, analoge Dienste bleiben bestehen [4]. Die Funktionen sollen schrittweise erweitert werden [5].

8. Was bringt die Wallet Banken und Versicherern?

Zum Start sollen Altersnachweis, rechtssicherer Vertragsabschluss und Kontoeröffnung möglich sein [4]. Nutzende geben dabei nur die jeweils nötigen Daten weiter [5].

9. Was ist ein QERDS?

Ein Qualified Electronic Registered Delivery Service ist der eIDAS-Vertrauensdienst für den elektronischen Versand mit rechtlichem Nachweis darüber, wer Daten gesendet und empfangen hat, wann dies geschah und dass sie unverändert blieben [6].

10. Warum reicht eine einfache E-Mail nicht aus?

Ein QERDS identifiziert Absender und Empfänger, sichert Versand und Empfang mit qualifizierter Signatur oder Siegel und versieht sie mit qualifiziertem Zeitstempel. In der EU gilt dafür eine Vermutung der Unversehrtheit und der Richtigkeit von Datum und Uhrzeit [6].

Quellen

[1] Deloitte: Künstliche Intelligenz in der Finanzindustrie. www.deloitte.com/de/de/services/audit-assurance/perspectives/ki-in-der-finanzindustrie.html

[3] Handelsblatt Live: Agentic AI – Warum Banken und Versicherer jetzt ihr Betriebsmodell neu denken müssen. live.handelsblatt.com/agentic-ai-warum-banken-und-versicherer-jetzt-ihr-betriebsmodell-neu-denken-muessen/

[4] Bundesregierung: Die digitale Brieftasche kommt. www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/digitale-brieftasche-2431500

[5] EUDI-Wallet: Häufig gestellte Fragen. eudi-wallet.gov.de/faq

[6] Credenco: QERDS (qualifizierter elektronischer Einschreibdienst). www.credenco.com/de/glossary/qerds

[7] Regulation AI: EU AI Act im Finanzsektor. www.regulation-ai.eu/de/financial-sector/

[8] Allianz: Der Sturm legt sich, der Allianz-KI-Agent räumt auf. www.allianz.com/de/mediencenter/news/artikel/251103-der-sturm-legt-sich-der-allianz-ki-agent-raeumt-auf.html

[9] Insurtech Amsterdam: Agentic AI in Insurance – Documented Case Studies from European Insurers (2025–2026). insurtechamsterdam.com/blog/Agentic-AI-in-Insurance-Documented-Case-Studies-from-European-Insurers-2025-2026

[10] Computerwoche: So revolutionieren KI-Agenten die Finanzwelt. www.computerwoche.de/article/4239739/so-revolutionieren-ki-agenten-die-finanzwelt.html

Über d.velop

Die d.velop AG mit Sitz in Gescher entwickelt seit 1992 Software für Dokumentenmanagement, digitale Akten und Prozesse sowie für die rechtssichere digitale Kommunikation zwischen Unternehmen, Verwaltung und Bürger:innen. Rund 1.000 Mitarbeitende und 400 Partner betreuen Kunden in Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung sowie Gesundheits- und Sozialwesen – in der Cloud, hybrid oder im eigenen Rechenzentrum. Als unabhängiges, familiengeführtes europäisches Unternehmen steht d.velop für digitale Souveränität.

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