Vorsicht vor KI‑gestützten Betrugsmaschen bei Geldanlagen

Wie Verbraucher Anlagebetrug erkennen und sich wirksam schützen können. Je mehr Druck, Versprechen und emotionale Werbung – desto größer das Risiko. Skepsis, Information und Ruhe sind der beste Schutz.
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Warum Anlagebetrug immer professioneller wird
Immer mehr Menschen investieren ihr Geld online – etwa über Apps, Handelsplattformen oder Kryptowährungen. Das bietet viele Chancen, bringt aber auch neue Risiken mit sich. Betrüger nutzen heute gezielt Künstliche Intelligenz (KI), um ihre Maschen realistischer und überzeugender zu machen. Professionell wirkende Videos, täuschend echte Stimmen oder personalisierte Werbeanzeigen lassen Betrugsangebote glaubwürdig erscheinen – selbst für aufmerksame Verbraucherinnen und Verbraucher.
Besonders gefährlich ist dabei sogenannter Cybertrading‑Betrug, der häufig mit Kryptowährungen oder angeblich innovativen Investment‑Strategien verbunden ist.
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Die häufigsten KI‑gestützten Betrugsmaschen
2.1 Gefälschte Promi‑Werbung (Deepfakes)
Eine besonders wirksame Methode sind Deepfakes: Dabei werden mit KI Videos oder Audios erzeugt, in denen bekannte Persönlichkeiten scheinbar für eine bestimmte Geldanlage werben. Die Aussagen wirken echt, sind aber komplett erfunden.
Solche Fake‑Videos werden oft über soziale Netzwerke oder Werbeanzeigen verbreitet und sollen Vertrauen schaffen – nach dem Motto: »Wenn diese Person investiert, kann es nicht gefährlich sein.«
2.2 Betrügerische Online‑Trading‑Plattformen
Bei dieser Masche werden Verbraucher zu Investitionen auf scheinbar seriösen Handelsplattformen gedrängt. Anfangs sehen die Gewinne oft vielversprechend aus – meist sind sie jedoch nur vorgetäuscht. Ziel der Täter ist es, immer neue Einzahlungen zu erreichen. Auszahlungen sind später gar nicht oder nur unter zusätzlichen Forderungen möglich.
Kryptowährungen sind dabei besonders beliebt, weil sie für viele Menschen schwer durchschaubar sind und mit der Hoffnung auf hohe Renditen verbunden werden.
2.3 Online‑Werbung als Einstieg
Viele Betroffene berichten, dass sie erstmals durch Werbung im Internet auf das vermeintliche Investment aufmerksam wurden – etwa über Social‑Media‑Ads oder gesponserte Artikel. KI hilft Betrügern dabei, Anzeigen gezielt auf bestimmte Alters‑ oder Interessensgruppen zuzuschneiden.
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Wie groß ist das Risiko?
Erfahrungen zeigen: Ein spürbarer Anteil der Menschen, die in Kryptowährungen investiert haben, ist bereits auf betrügerische Angebote gestoßen. Besonders häufig geschieht dies über Online‑Werbung. Das zeigt, dass Anlagebetrug längst kein Randphänomen mehr ist, sondern viele Verbraucher betrifft – unabhängig von Alter oder Einkommen.
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Warnzeichen: So erkennen Verbraucher Betrugsangebote
Sei besonders vorsichtig, wenn eines oder mehrere dieser Merkmale auftreten:
- Außergewöhnlich hohe oder sogar garantierte Gewinne
Seriöse Geldanlagen garantieren keine Renditen.
- Zeitdruck
Aussagen wie »Nur heute!« oder »Letzte Chance!« sollen zu schnellen Entscheidungen verleiten.
- Prominente in Werbung ohne überprüfbare Quelle
Ein echtes Interview oder eine offizielle Website fehlen meist.
- Unklare Anbieterangaben
Kein rechtsgültiges Impressum, keine Lizenz, kein klarer Firmensitz.
- Forderung nach schnellen Überweisungen
Oft ins Ausland oder direkt auf Kryptowallets.
Wenn etwas »zu gut klingt, um wahr zu sein«, ist es das meist auch.
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Wie man sich wirksam schützen kann
5.1 Wissen ist der beste Schutz
Grundkenntnisse über Geldanlagen, Kryptowährungen und typische Betrugsmaschen helfen enorm. Informierte Verbraucher lassen sich deutlich schwerer täuschen.
5.2 Anbieter immer prüfen
- Gibt es ein vollständiges Impressum?
- Ist das Unternehmen in offiziellen Registern eingetragen?
- Findest du unabhängige Berichte oder Warnungen von Verbraucherzentralen?
Investiere niemals nur aufgrund eines Videos oder einer Werbeanzeige.
5.3 Skeptisch gegenüber KI‑Inhalten bleiben
Hochwertige Videos, professionelle Webseiten oder scheinbar persönliche Ansprache sind kein Beweis für Seriosität. KI kann heute sehr überzeugend wirken – auch im Betrug.
5.4 Beratung einholen
Hole Sie sich im Zweifel frühzeitig Rat bei:
- Verbraucherzentralen
- Finanzaufsichtsbehörden
- Seriösen Bank‑ oder Anlageberatern
5.5 Verdächtige Angebote melden
Melde auffällige Anzeigen oder Plattformen bei den jeweiligen Netzwerken oder bei Verbraucherschutzstellen. Dadurch hilfst du auch anderen, nicht in dieselbe Falle zu tappen.
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Fazit: Aufmerksamkeit schützt vor Verlusten
KI‑gestützter Anlagebetrug ist besonders gefährlich, weil er professionell aussieht und gezielt Vertrauen ausnutzt. Doch Verbraucher sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Wer kritisch bleibt, Informationen prüft und sich nicht unter Zeitdruck setzen lässt, kann sich wirksam schützen.
Aufklärung, gesunder Menschenverstand und Vorsicht sind die besten Mittel gegen moderne Betrugsmaschen.
Albert Absmeier & KI
Checkliste für Verbraucher
Diese Punkte sollten Sie vor jeder Geldanlage im Internet prüfen
- Angebot kritisch hinterfragen
- ❏ Werden außergewöhnlich hohe oder sogar garantierte Gewinne versprochen?
→ Seriöse Geldanlagen garantieren keine Renditen.
- ❏ Klingt das Angebot zu gut, um wahr zu sein?
→ Dann ist es meist auch nicht wahr.
- ❏ Werden Sie unter Zeitdruck gesetzt (»nur heute«, »letzte Chance«)?
→ Vorsicht, das ist ein typisches Betrugsmerkmal.
- Werbung und Videos prüfen
- ❏ Wirbt eine prominente Person für die Geldanlage?
→ Prüfen Sie, ob es eine echte, offizielle Quelle gibt.
- ❏ Finden Sie nur ein Video oder eine Anzeige, aber kein Interview, keine Pressemitteilung, keine offizielle Website?
→ Mögliches Deepfake.
- ❏ Wirkt das Video extrem professionell oder stark emotionalisierend?
→ Auch hochwertige KI‑Inhalte können betrügerisch sein.
- Anbieter genau kontrollieren
- ❏ Gibt es ein vollständiges Impressum mit Adresse und Ansprechpartner?
- ❏ Ist das Unternehmen in offiziellen Registern oder bei Finanzaufsichtsbehörden gelistet?
- ❏ Finden Sie unabhängige Erfahrungsberichte, Warnungen oder Hinweise von Verbraucherzentralen?
- ❏ Ist der Firmensitz im Ausland oder unklar angegeben?
→ Erhöhtes Risiko.
- Zahlungsaufforderungen prüfen
- ❏ Soll das Geld schnell überwiesen werden?
- ❏ Wird eine Zahlung auf Kryptowallets, ins Ausland oder an Drittpersonen verlangt?
- ❏ Werden zusätzliche Gebühren oder Nachzahlungen vor einer Auszahlung gefordert?
Achtung: Dies sind sehr starke Warnzeichen.
- Eigene Entscheidungen absichern
- ❏ Treffen Sie Ihre Investitionsentscheidung allein aufgrund von Werbung, Videos oder Empfehlungen fremder Personen?
→ Davon ist abzuraten.
- ❏ Haben Sie sich ausreichend Bedenkzeit genommen und Informationen verglichen?
- ❏ Haben Sie fachkundigen Rat eingeholt, zum Beispiel bei:
- Verbraucherzentralen
- Ihrer Bank oder einer seriösen Finanzberatung
- Finanzaufsichtsbehörden
- Bei Verdacht richtig handeln
- ❏ Investieren Sie nicht, auch wenn bereits Kontakt besteht.
- ❏ Übermitteln Sie keine weiteren persönlichen Daten oder Zahlungen.
- ❏ Melden Sie verdächtige Anzeigen oder Plattformen, z. B. bei sozialen Netzwerken oder Verbraucherschutzstellen.
- ❏ Haben Sie bereits Geld verloren, suchen Sie umgehend fachkundige Beratung.
✔ Merksatz für Verbraucher
Je größer der Druck, die Versprechen und die emotionale Werbung, desto höher ist das Risiko.
Skepsis, gute Information und Besonnenheit sind der beste Schutz.
819 Artikel zu „Cyber Betrug Geld“
News | Trends 2026 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
KI-Betrug im Netz: Die meisten Nutzer sind leicht(gläubig)e Opfer
Fast die Hälfte der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland fühlt sich zwar in der Lage, KI-generierte Inhalte zu erkennen. Tatsächlich schaut jedoch kaum jemand genauer hin: Nur eine Minderheit hat schon einmal etwa nach Unstimmigkeiten im Bild gesucht oder die Quelle überprüft (28 beziehungsweise 19 %). Der Cybersicherheitsmonitor des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik…
News | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Betrugsmaschen: Steigende Risiken im Vorfeld der Fußball-WM 2026
Neuer Leitfaden unterstützt Finanzinstitute dabei, Menschenhandel und betrugsbezogene Aktivitäten rund um die Weltmeisterschaft zu erkennen und zu stoppen. Millionen von Fans freuen sich darauf, zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu reisen. Auf Ihrer Reise werden Sie Geld ausgeben und online interagieren – an 16 Austragungsorten in den USA, Kanada und Mexiko. The Knoble und Feedzai stellen…
News | Trends 2026 | IT-Security | Services | Tipps
FIFA Weltmeisterschaft 2026: Vorsicht Betrug im Zusammenhang mit Fußball
57 % der Deutschen wollen die FIFA Weltmeisterschaft 2026 verfolgen: Betrüger nehmen Fußballfans bereits jetzt ins Visier. Eine neue Umfrage von NordVPN zeigt, dass 9 % der deutschen Internetnutzer in den Jahren 2024 und 2025 mit fußballbezogenem Betrug konfrontiert waren. »Betrug im Zusammenhang mit Fußball funktioniert so gut, weil er auf Emotionen und Dringlichkeit…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Was Unternehmen jetzt zur digitalen Verifizierung wissen müssen – Identitätsbetrug als Geschäftsrisiko
Identitätsbetrug zählt heute zu den am schnellsten wachsenden Bedrohungen für Unternehmen. Besonders deutsche Firmen sind betroffen und stehen vor der Herausforderung, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen. Moderne Technologien wie biometrische Authentifizierung und KI-gestützte Verfahren eröffnen neue Wege, um Betrug frühzeitig zu erkennen und Vertrauen als Wettbewerbsfaktor zu stärken.
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
17 WhatsApp-Betrugsmaschen, die Sie kennen sollten (und wie Sie sich schützen)
WhatsApp-Betrug breitet sich schneller aus denn je. Allein im Dezember 2025 verschickten Betrüger schätzungsweise 19,2 Milliarden Spam-Nachrichten, was Messenger-Dienste zu einem der effektivsten Werkzeuge für Online-Betrug macht. Von falschen Gewinnen und Identitätsdiebstahl bis hin zu Investment- und Kontoübernahmebetrug ist WhatsApp zu einem bevorzugten Ziel für Cyberkriminelle geworden. Viele dieser Nachrichten wirken auf den ersten…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Liebe, Likes und Lügen: Cyberkriminelle nutzen unsere Emotionen schamlos aus
Ein Date mit einer künstlichen Intelligenz? Für viele ist das längst keine abwegige Vorstellung mehr. Der aktuelle Norton Insights Report: Artificial Intimacy (NIR) zeigt: Die Hälfte der aktuellen deutschen Online-Dater (…innen eingeschlosssen) kann sich ein Date mit einer KI vorstellen, drei von zehn glauben sogar, dass es möglich ist, romantische Gefühle für eine künstliche Intelligenz zu entwickeln.…
News | IT-Security | Services | Tipps
Cybersichere Backups: Backup ist keine Lebensversicherung für Daten
Geballte Kompetenz mit höchstem Know-how für Cybercrime und Cybersicherheit konnte das Polizeipräsidium Köln als Veranstalter knapp 100 Unternehmen seiner Stadt anbieten. Mitveranstalter waren das DIGITAL.SICHER.NRW als Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der Wirtschaft, die IHK Köln, die Handwerkskammer Köln sowie IT-Sicherheitsberater und Backup-Experten. Diese vermittelten passende Strategien, um möglichen Cyberangriffen mit maximaler Abwehr zu begegnen. …
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Cybersicherheitstrends 2026: Welche Angriffe ohne Malware zunehmen
Da Malware-freie Angriffe mittlerweile den Großteil der kriminellen Aktivitäten ausmachen, steht außer Frage, dass die Trends in der gesamten Landschaft dazu geführt haben, dass sich diese Bedrohungen ausbreiten konnten. Für 2026 erwartet Zero Networks eine weitere Zunahme der Angriffe ohne Malware. Dazu gehören insbesondere: Maschinenidentitäten schaffen Sicherheitslücken Maschinenidentitäten wie Dienstkonten, die bekanntermaßen überprivilegiert und…
News | Trends 2026 | Trends Security | E-Commerce | Trends Services | IT-Security
KI-Betrug, Datenklau, Fake-Shops: Nur 14 Prozent der Deutschen machen sich keine Sorgen beim Online-Shopping
Fast die Hälfte der Befragten haben Bedenken vor betrügerischen Angeboten beim Einkaufen im Internet . Millennials haben deutlich mehr Angst beim Online-Shopping als Boomer. Echtheit bei Bewertungen, Käufern und Verkäufern wird immer wichtiger. Gerade zu Weihnachten boomt der digitale Handel. Fast 75 Prozent der Deutschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke online [1]. Dennoch fühlt sich nur…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
EvilGPT, Quantenrisiken, Fehlinformationen und Cloud-Abhängigkeit: Diese Cybergefahren drohen 2026
Cyberangriffe werden 2026 noch gezielter, automatisierter und schwerer vorhersehbar. Während Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag immer stärker auf smarte Geräte, Online-Dienste und digitale Kommunikation setzen, wachsen die Online-Bedrohungen sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrer Komplexität. Umso wichtiger ist es, die Entwicklungen im Blick zu behalten, um zu verstehen, welche Dynamiken die Bedrohungslandschaft von…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | IT-Security
Online-Betrug: Fünf Maßnahmen für Unternehmen in der Golden Shopping Season
Der digitale Handel ist das Rückgrat unserer Wirtschaft – und zugleich ein Einfallstor für neue Betrugsformen. In der Golden Shopping Season werden betrügerische Aktivitäten durch das stark steigende Transaktionsvolumen besonders sichtbar. Gleichzeitig verfeinern Cyberkriminelle kontinuierlich ihre Taktiken, um Schwachstellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auszunutzen – auch wenn Millionen von Käufen reibungslos ablaufen. »Online-Betrug ist kein…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security
Penetrationstests senken Kosten für Cyberversicherungen
69 Prozent der Firmen überzeugt: Kontinuierliches Pentesting hat Einfluss auf Versicherungsprämien BaFin: Markt für betriebliche Cyberversicherungen wächst rasant, Prämien steigen stetig Sicherheitsexperte Dennis Weyel: »Angesichts der sich verschärfenden Bedrohungslage werden kontinuierliche Pentest-Nachweise bald Voraussetzung sein, um Cyberrisiken überhaupt noch versichern zu können.« Unternehmen können ihre Kosten für Cyberversicherungen deutlich senken, indem sie regelmäßige Penetrationstests…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybererpressung boomt weltweit: Deutschland mit plus 91 Prozent besonders betroffen
Der aktuelle Security Navigator 2026 von Orange Cyberdefense zeigt, dass die europäische Wirtschaft und insbesondere der deutsche Mittelstand immer stärker ins Fadenkreuz professioneller Cyberkriminalität geraten [1]. Die Zahl der Opfer auf Unternehmensseite hat sich seit 2020 verdreifacht und ist allein im Jahr 2025 um 44,5 Prozent gestiegen. Für den Bericht wurden zwischen Oktober 2024 und…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | New Work | Tipps
Macht Geld glücklich? Ab 3.266 Euro netto im Monat ja.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen persönlichem und beruflichem Glücksgefühl und der Höhe des monatlichen Nettogehalts. Trotz der aktuellen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sind die Beschäftigten in Deutschland ein überwiegend glückliches Volk. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage – dem kununu Happiness-Index 2025 – für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Cybersecurity Report zeigt: Malware-Angriffe sind 2025 um 131 % gestiegen
Malware-Angriffe per E-Mail nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 131 % zu, begleitet von einem Anstieg von Betrugsversuchen (+ 35 %) und Phishing (+ 21 %). 77 % der CISOs identifizieren KI-generiertes Phishing als ernsthafte und zunehmende Bedrohung. 68 % der Unternehmen investierten 2025 in KI-gestützte Schutzmaßnahmen. Der jährliche Cybersecurity Report von Hornetsecurity zeigt:…
News | Trends 2025 | Trends Security | Infografiken | IT-Security
Malware, Betrug, Scams und Datendiebstahl: Massive Sicherheitslücken
Cybersicherheitsverhalten, KI-Bedenken und Risiken von Verbrauchern weltweit. 14 Prozent der Befragten fielen im letzten Jahr digitalem Betrug zum Opfer. Soziale Medien überholen E-Mail als bevorzugten Angriffsvektor von Cyberkriminellen. KI-Betrug wird zur wachsenden Sorge der Verbraucher. Die neue 2025 Consumer Cybersecurity Survey von Bitdefender gibt Einblicke in zentrale Verhaltensweisen, Praktiken und Bedenken im Bereich der…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
So schützen Sie Ihr Geld beim Onlinebanking
Sparen findet nicht nur am Bankschalter statt: Viele Menschen nutzen auch Onlinebanking und mobile Banking-Apps, um ihre Finanzen zu verwalten. Etwa jede zehnte Person, die im Vorjahr von Cyberkriminalität betroffen war, erlebte jedoch Betrug beim Onlinebanking (11 %). Wer sein Geld online verwaltet, sollte seine digitale Sicherheit daher genauso ernstnehmen wie die Wahl seiner Bank.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Services
Vertrauen unter Beschuss: KI und Automatisierung befeuern eine neue Welle zielgerichteter Cyberkriminalität
Was sind die wichtigsten Veränderungen in der globalen Cybersicherheitslandschaft zwischen Juli und September 2025? Neue Erkenntnisse: KI-gestützte Phishing-Fabriken, zunehmende SMS-Kampagnen, Datenlecks und digitales Tracking prägen die Cyberkriminalitätslandschaft im dritten Quartal. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts Q3/2025 Gen Threat Report von Gen gehören 140.000 global durch KI generierte Phishing-Websites, einen Anstieg von durch KI…
News | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
Riskante Schnäppchenjagd: Verbraucher verlieren viel Geld durch Shopping-Scams
44 Prozent der befragten Deutschen geben persönliche Daten für Rabattcodes heraus. Der Herbst ist die Hochsaison fürs Shoppen. Ob Black Friday, Cyber Monday oder die ersten Weihnachtseinkäufe – jetzt beginnt die Jagd nach den besten Geschenken und Rabatten. Der aktuelle Norton Cyber Safety Insights Report (NCSIR) von Norton, einer Cyber-Security-Marke von Gen, zeigt, dass…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Süßes oder Scam – Halloween ist eine Zeit für saisonalen Internetbetrug
Deutschland auf Rang Zwei als Zielland für Spambetrug. Fünf Prozent des Spams stammen aus Deutschland. 63 Prozent des Spams mit Halloween-Bezug sind bösartig und beabsichtigen, Malware zu implementieren oder Zugangsdaten oder Geld zu stehlen. Die Bitdefender Labs haben anhand ihrer Telemetrie in der Zeit vom 15. September bis zum 15. Oktober einen globalen Anstieg von…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Cybersicherheit in Zahlen – Unterschätzte Schwachstellen in der IT-Sicherheit
Unternehmen haben weiterhin großen Handlungsbedarf in der IT-Sicherheit. Von mangelndem Sicherheitsbewusstsein über langsame Reaktionszeiten bis hin zu unzureichendem Reifegrad der Sicherheitsmaßnahmen – die Herausforderungen sind vielfältig und erfordern proaktives Handeln.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Zunehmende Bedrohung durch menschzentrierte Cyberangriffe
Bedrohungsakteure ändern ihre Taktik, um menschliche Kontaktpunkte aus jedem Blickwinkel anzugehen – innerhalb von Geschäftsabläufen und über Kanäle hinweg –, um koordinierte Kampagnen durchzuführen, die herkömmliche Abwehrmaßnahmen überwältigen. Die Auswertung des Global Threat Intelligence Report für 2025 von Mimecast zeigt zentrale Trends, darunter den Anstieg intelligenter KI-gestützter Phishing- und Social-Engineering-Angriffe sowie die verstärkte Nutzung…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Security | Geschäftsprozesse | IT-Security
Jeder Vierte in Deutschland bereits Opfer von digitalem Betrug
Digitale Sicherheit ist längst kein Randthema mehr – sie bildet die Grundlage für Vertrauen, schützt die finanzielle Stabilität und bewahrt die persönliche Identität. Die neue Ping Identity Consumer Survey 2025 macht deutlich, wie groß die Belastung durch digitale Betrugsversuche in Deutschland ist. Bereits ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande wurde Opfer von Betrug, Scam…
News | Business | Trends 2025 | Trends Security | Trends Services | IT-Security | Services
Cyber Readiness Report 2025: KMUs nicht ausreichend gegen Cyberangriffe versichert
67 Prozent der hiesigen kleinen und mittleren Unternehmen erlitten in den letzten 12 Monaten mindestens einen Cyberangriff / 60 Prozent sind gar nicht oder nicht angemessen gegen Cyberrisiken abgesichert / 34 Prozent der Unternehmen planen, Investitionen in Cybersicherheit in den nächsten zwölf Monaten signifikant zu erhöhen / 77 Prozent der Unternehmen sehen KI als Chance…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Tipps
KI-Betrug mit Deepfakes um 500 % gestiegen
KI-Betrug mit Deepfakes hat 2025 um 500 % zugenommen. Das geht aus dem neuesten Bericht der Forex-Broker-Experten von BrokerChooser hervor [1]. Die Experten analysierten Betrugsprotokolle, um zu berechnen, wie oft das Abbild verschiedener Prominenter verwendet wurde, um gefälschte Nachrichten über Deepfakes und andere KI-Medien zu erstellen. Sie sammelten auch Daten über den Anstieg von Vorfällen…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Cybersecurity: Sind Schulungen im Zeitalter von KI noch sinnvoll?
Ein Kommentar von Richard Werner, Security Advisor bei Trend Micro Wir müssen aufhören, die Schuld abzuschieben. Auch wenn es unpopulär ist: der Schutz des Unternehmens bleibt Aufgabe der IT-Sicherheitsabteilung. Andere Mitarbeitende können lediglich eine unterstützende Funktion einnehmen, indem sie gefährliche Mails rechtzeitig erkennen. Das ist nicht selbstverständlich und wird in Zukunft immer seltener passieren –…
News | IT-Security | Tipps
Sommerloch oder Hochsaison für Cyberkriminelle?
Genauso wie Fenster und Türen vor der Fahrt in den Urlaub penibel abgeschlossen werden, sollten auch Einfallstore ins Unternehmen gesichert sein. In den Sommermonaten genießen viele von uns eine wohlverdiente Auszeit vom Alltagsstress, doch Cyberkriminelle machen keine Pause. Im Gegenteil, die Urlaubszeit ist besonders attraktiv, da Unternehmen in dieser Zeit besonders angreifbar sind. Ähnlich…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
DORA: Fünf Chancen, um Cybersicherheit und Resilienz zu erhöhen
Wie der Finanzsektor und dessen IT-Dienstleister ihre DORA-Hausaufgaben jetzt erledigen können. Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der…
News | IT-Security | Tipps
Finanzielle Verluste durch Deepfake-Betrug
Der Bericht von Surfshark zeigt, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fast viermal so viele Deepfake-Vorfälle gab (insgesamt 580) wie im gesamten Jahr 2024 – und dass allein in diesem Zeitraum Verluste von 410 Millionen US-Dollar durch Deepfake-Betrug entstanden sind. Insgesamt belaufen sich die Verluste durch betrügerisch eingesetzte Deepfake-Technologie seit 2019 auf…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | IT-Security | Tipps
Deutschland (leider) auf Platz 4: Betrügerische Finanzanzeigen bei Meta
Allein in Deutschland gingen im Jahr 2024 267 Milliarden Euro durch Cyberkriminalität verloren. Anlagebetrug in sozialen Medien hat in den letzten drei Jahren dramatisch zugenommen. Instagram und Facebook sind die am häufigsten gemeldeten Plattformen, während TikTok und Linkedin mit den höchsten finanziellen Verlusten pro Opfer im Durchschnitt in Verbindung gebracht werden [1] [2]. Aber wo…
News | Business | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Nachhaltigkeit | Services
Nachhaltigkeit scheitert oft am Geld: Idealismus muss man sich leisten können
Welche Faktoren prägen das Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger? Die Jahresstudie des ibi-Partnernetzwerks »Konsum in Zeiten von Krisen, Social Commerce und Nachhaltigkeit« wirft einen Blick auf das komplexe Zusammenspiel von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, digitaler Transformation, Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie aktuellen Trends im Social Commerce und Bezahlverhalten – und macht deutlich: Idealismus muss man sich leisten können…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Deutsche verlieren 10,6 Milliarden Euro durch Betrug in zwölf Monaten
Laut dem aktuellen »State of Scams in Germany – 2025 Report« der Global Anti-Scam Alliance (GASA), der mit Unterstützung von BioCatch, einem Anbieter für die Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität, entstanden ist, haben deutsche Verbraucher allein in den letzten zwölf Monaten 10,6 Milliarden Euro an Betrüger verloren. Das geht aus der für den Report durchgeführten…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Das freut die Cyberkriminellen: Potenzielle Opfer werden immer fahrlässiger
Ob starke Passwörter, Zwei-Faktor-Authentisierung oder regelmäßige Updates: Trotz anhaltend hoher Bedrohungslage verwenden Menschen weniger Maßnahmen als noch in den Vorjahren zum Schutz vor Gefahren im Internet, so der Cybersicherheitsmonitor 2025 [1]. Die repräsentative Dunkelfeldstudie von BSI und Polizei betrachtet das Schutzverhalten der Bevölkerung sowie ihre Betroffenheit von Cyberkriminalität. Eine Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher schützt…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Cybersicherheit für Unternehmen jeder Größe – SOC-as-a-Service
Cyberangreifer machen vor keiner Unternehmensgröße halt – und auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) werden zur Zielscheibe. Während die Angriffstaktiken von Cyberkriminellen immer raffinierter werden, können KMU die zum Schutz nötigen modernen Sicherheitsstrategien kaum umsetzen.
News | Trends 2025 | Trends Security | E-Commerce | Trends E-Commerce | IT-Security
E-Commerce kämpft zunehmend gegen Cyberattacken
Angriffe auf den Onlinehandel haben sich im Jahresvergleich verdoppelt: 31 Prozent aller Attacken treffen den E-Commerce. Bots übernehmen das Netz: 37 Prozent des Internetverkehrs sind automatisiert, 89 Prozent davon unerwünscht. Die Edge-Cloud-Plattform Fastly hat seinen Threat Insights Report für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Der Bericht gibt einen Überblick über Sicherheitstrends, Angriffsvektoren und Bedrohungen im Bereich…
News | Cloud Computing | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien
CSPM und DSPM: Schlüsseltechnologien für die Cybersicherheit
Unternehmen müssen neue Sicherheitsstrategien entwickeln und umzusetzen. Dies ist nicht zuletzt eine Folge der Komplexität moderner IT-Infrastrukturen, gepaart mit dynamischen Anforderungen an Datenschutz und Compliance. Zwei Strategien erweisen sich als besonders relevant: Cloud Security Posture Management (CSPM) und Data Security Posture Management (DSPM). Beide Ansätze zielen darauf ab, die Sicherheit in Cloud-Umgebungen zu verbessern,…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Proaktive Cyberabwehr durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
Angesichts der immer komplexer werdenden modernen Cyberbedrohungslandschaft steigen auch die Anforderungen an die heutigen Sicherheitsexperten. Darüber hinaus werden die Angreifer immer schneller – so lag die schnellste E-Crime-Breakout-Time im Jahr 2024 bei gerade einmal 51 Sekunden [1]. Zudem werden die Angriffe immer ausgefeilter, da die Angreifer zunehmend künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, die ihnen eine noch…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum
Robuste Cyberresilienz für kritische Infrastrukturen: Mehrschichtiger Sicherheitsansatz zum Schutz von KRITIS
Kritische Infrastrukturen stehen mehr und mehr im Visier von Cyberkriminellen und staatlich gesponserten Angreifern. Ob Cyberangriffe auf Versorgungsnetzwerke, Kommunikations- und Verkehrssysteme, staatliche und medizinische Einrichtungen oder auf den Banken- und Finanzsektor, erfolgreiche KRITIS-Attacken können enorme Kosten verursachen und teils verheerende Folgen für die öffentliche Sicherheit haben. Laut eines aktuellen Berichts der European Union Agency for…
News | Business | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Cyber Recovery ist komplex aber unverzichtbar
Nur jedes fünfte Unternehmen ist zuversichtlich, den Geschäftsbetrieb nach einer Cyberattacke weiterführen zu können Backups in 92 Prozent der Fälle Angriffsziel – bei 13 Prozent in jedem Fall Jedes vierte Unternehmen zahlt Ransomware-Lösegeld Unternehmen sehen die besonderen Probleme, die eine Cyber Recovery (CR) im Vergleich zu einer herkömmlichen Datenwiederherstellung, Disaster Recovery (DR), stellt. So die…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Strategien | Whitepaper
Cyberkriminalität befeuert durch KI: End-to-end-Sicherheit ist gefragt
Fast 70 Prozent der deutschen Unternehmen spüren die Auswirkungen der offensiven Nutzung künstlicher Intelligenz durch Cyberkriminelle. Doch noch fehlen den meisten die Konzepte, um den teils völlig neuartigen Bedrohungsszenarien durch KI zu begegnen. Das sind Ergebnisse des aktuellsten »State of AI Cybersecurity«-Report von Darktrace [1]. KI ermöglicht nämlich auch nur mittelmäßig ausgebildeten Angreifern raffinierte und…