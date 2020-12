Wachsende Bedrohung durch BEC-Attacken: Lieferketten unter Beschuss von Cyberkriminellen

Anzeige

Proofpoint warnt aktuell vor den wachsenden Gefahren von BEC (Business E-Mail Compromise). Mit Hilfe dieser Taktik, also der Fälschung geschäftlicher E-Mail-Kommunikation, versuchen sich Cyberkriminelle zusehends zu bereichern. Im Rahmen dieser Angriffe geraten zunehmend auch die Lieferketten großer wie kleiner Unternehmen in den Fokus der Kriminellen.

Business E-Mail Compromise (BEC) gilt gemeinhin als die teuerste Angriffsmethode im Bereich Cybercrime. Bereits in den vergangenen Wochen hat Proofpoint immer wieder auf die Gefahren dieser Angriffstaktik und seiner unterschiedlichen Ausprägungen aufmerksam gemacht. In seinem aktuellen Blog widmet sich der Cybersecurity-Experte nun einer weiteren Sonderform von BEC: dem sogenannten Supplier (Invoicing) Fraud.

Während beispielsweise BEC mittels Geschenkkartenbetrug für die Cyberkriminellen vergleichsweise einfach zu realisieren ist, da hierbei zuweilen eine einzige E-Mail an einen einzelnen Mitarbeiter einer Organisation, ausreicht, gestaltet sich Supplier Fraud oftmals ungemein komplexer. Denn bei dieser Betrugsform müssen die Angreifer in der Regel zunächst einen Lieferanten eines Unternehmens kompromittieren und diesen sodann in der geschäftlichen Kommunikation imitieren. Damit ein solcher Angriff aus Sicht der Cyberkriminellen erfolgversprechend verlaufen kann, müssen diese unter Umständen über einen längeren Zeitraum Zugriff auf die E-Mail-Kommunikation eines Lieferanten haben und dessen Nachrichtenverkehr ausforschen, um den Zulieferer bei der eigentlichen Attacke glaubhaft nachahmen zu können.

Das Vorgehen der Cyberkriminellen

Ziel von Supplier Fraud ist es in der überwiegenden Anzahl der Fälle, fingierte Rechnungen an Geschäftspartner der imitierten Organisation zu stellen oder die Bezahlung einer legitimen Rechnung auf von den Cyberkriminellen kontrollierte Konten umzuleiten. Beides kann für das betroffene Unternehmen im schlimmsten Fall zu Schäden in Millionenhöhe führen. Um solche Gewinne für sich zu generieren, lassen die Angreifer selbstverständlich nichts unversucht, um den Erfolg ihrer Attacke sicherzustellen.

Wie die von Proofpoint verhinderten und analysierten Supplier-Fraud-Attacken nahelegen, nutzen die Cyberkriminellen bei ihren Angriffen – wie bereits angesprochen – zuvor kompromittierte E-Mail-Accounts, um sich in eine bestehende Geschäftskommunikation einzuklinken. Damit umgehen sie gängige Authentifizierungsmechanismen wie DKIM, SPF oder DMARC. In nachfolgendem Diagramm veranschaulicht Proofpoint die Taktik der Cyberkriminellen beim Supplier (Invoicing) Fraud:

Weitere Informationen zum Thema BEC, seiner Sonderform dem Supplier (Invoicing) Fraud sowie Screenshots zugehöriger Angriffs-E-Mails finden Sie im aktuellen Blog von Proofpoint.

Sie haben BEC!

Die 10 größten, gefährlichsten und dreistesten BEC-Betrugsversuche von 2020 und 2019. Es ist schwieriger als es aussieht, BEC-E-Mails zuverlässig als solche zu entlarven. Der Grund: BEC-Angriffe (Business E-Mail Compromise, auch unter den Begriffen Chefmasche oder CEO-Betrug bekannt) nutzen das menschliche Verhalten aus. Dies ist eine Aufstellung der bekanntesten (und niederträchtigsten) BEC und EAC-Angriffe der letzten 12 Monate. Die Anfrage stammt von der richtigen Person und auch der Inhalt der Anfrage – etwa eine Banküberweisung vorzunehmen oder Auskunft zu vertraulichen Mitarbeiterdaten zu geben – gehört durchaus zum Tagesgeschäft des jeweiligen Mitarbeiters. Indem der Absender dieser Anfragen seine Identität fälscht, gelingt es ihm, den Ansprechpartner zu überlisten. Ein teurer Irrtum. Das Problem dabei: Es ist nicht immer einfach, authentische E-Mails und betrügerische Nachrichten zu unterscheiden. BEC-Angriffe nutzen just die für Menschen typischen Eigenschaften aus, die eine funktionierende Gesellschaft sowie reibungslose Abläufe in Unternehmen erst ermöglichen. Die BEC-Betrüger setzen auf menschliche Psychologie und beziehen sich auf reguläre Geschäftsprozesse, um Ihre Anwender zu verleiten, Gelder zu überweisen, Überweisungen und Zahlungen umzuleiten oder vertrauliche Informationen zu versenden. Die Kompromittierung von E-Mail-Konten (E-Mail Account Compromise, EAC) ist eng mit BEC verwandt. Doch anstatt lediglich mithilfe eines Doppelgänger-Kontos eine Person zu imitieren, der ein Anwender vertraut, kapern EAC-Angreifer das tatsächliche Konto der vertrauenswürdigen Person. Es überrascht nicht, dass die Opfer von BEC-Betrugsversuchen bereits Milliarden US-Dollar verloren haben – mit steigender Tendenz. Im E-Book stellt Proofpoint einige der größten, gefährlichsten und dreistesten Betrugsversuche der letzten Monate vor. Proofpoint_Sie_haben_BEC_10_erfolgreiche_BECAttacken

