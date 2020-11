Was man bei einer offiziellen Übersetzung beachten muss

In verschiedenen Lebenssituationen kann es erforderlich sein, Dokumente aus Ihrer Sprache in eine Fremdsprache zu übersetzen und natürlich umgekehrt. Bei der Bewerbung, Einreichung von Unterlagen beim Konsulat, bei den Aufsichtsbehörden usw. erfordert professionelle Textverarbeitung. In solchen Situationen sollten Sie sich an spezielle Agenturen wenden und eine offizielle Übersetzung bestellen.

Um was geht es dabei?

Eine offizielle Übersetzung ist ein Dokument, in dem der Originaltext unbedingt bereitgestellt wird, gefolgt von einer Interpretation in einer Fremdsprache. Das fertige Dokument ist durch eine Unterschrift des Übersetzers beglaubigt. Darüber hinaus kann der Büroleiter oder ein Notar dies mit einem Siegel oder einer Unterschrift bescheinigen. Das Dokument kann die Lösung schwieriger Lebenssituationen erheblich vereinfachen und die erforderlichen Dienstleistungen erbringen. Informationen zu den Anforderungen für übersetzte Dokumente erhalten Sie in einem Fachbüro oder einer Aufsichtsbehörde. Wenn Sie eine Beglaubigte Übersetzung online brauchen, dann sind Sie bei dem Übersetzungsbüro Protranslate genau richtig.

Um eine offizielle Übersetzung zu kennzeichnen, können weitere Formulierungen verwendet werden:

Bescheinigung über die Richtigkeit der Übersetzung;

Offizielle Erklärung über die gleiche Bedeutung beider Texte.

In einigen Fällen kann eine offizielle Übersetzung ohne Beteiligung eines zertifizierten Spezialisten und eines Notars beglaubigt werden. Eine einfache Unterschrift des Übersetzers wird als Bestätigung hinterlegt. In anderen Situationen, in denen eine Beglaubigung des fertigen Textes erforderlich ist, muss unbedingt ein streng zertifizierter Spezialist hinzugezogen werden. In europäischen Ländern werden solche Experten speziell zertifiziert und erhalten ein entsprechendes Dokument. In Russland wird die Qualifikation von Übersetzern auf Bundesebene nicht durchgeführt. Wenn Sie sich jedoch an das Büro eines Notars wenden, muss der Übersetzer, der die Arbeit ausgeführt hat, über eine spezielle Sprachausbildung verfügen. In den meisten Fällen ist auch Berufserfahrung erforderlich.

Vorteile einer offiziellen Übersetzung

Eine offizielle Übersetzung ist eine Nachbildung der Originaldokumente in einer Fremdsprache. Die Arbeit muss äußerst genau sein und die ursprüngliche Bedeutung jedes einzelnen Wortes muss beibehaltet werden. Der Servicepreis hängt von den vom Übersetzungsbüro festgelegten Tarifen ab. In der Regel hängen die endgültigen Kosten einer offiziellen Übersetzung vom Umfang und der Komplexität des Textes, dem Niveau des Spezialisten, der Fristen und anderen Nuancen ab. Folgendes kann übersetzt werden:

Ein allgemeiner Pass;

Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunde;

Beschäftigungsnachweise, Empfehlungsschreiben, Auszüge;

Bildungszeugnisse und Zertifikate;

Offizielle Berichterstattung der Organisation usw.

Oft wird eine offizielle Übersetzung für die Ausstellung von Qualitätszertifikaten, Verträgen und Finanzdokumenten bestellt. Wann muss man unbedingt diese Dienste nutzen:

Änderung der Staatsbürgerschaft, Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis, usw.

Erhaltung einer Arbeitsgenehmigung oder Abschluss eines Arbeitsvertrags;

Erhalt der Erbschaft und Vorbereitung von Dokumenten für Eigentum;

Heirat oder Scheidung mit einem Staatsbürger eines anderen Staates;

Zulassung zu einer Bildungseinrichtung im Ausland, Fortbildung usw.

Die Arbeit mit wichtigen Dokumenten impliziert den obligatorischen Ausschluss von Unstimmigkeiten und die fehlerhafte Übermittlung des lateinischen Alphabets. Die Angabe falscher Daten und Fehler können dazu führen, dass Dokumente nicht akzeptiert werden, Dadurch geht Zeit verloren und treten andere Probleme auf. Um kontroverse Situationen zu vermeiden, sollte sich jeder nur an vertrauenswürdige Übersetzungsbüros wenden und Fachleuten verantwortungsvolle Arbeit anvertrauen.

Wo kann man eine offizielle Übersetzung bestellen?

Um eine offizielle Übersetzung zu erhalten, müssen Sie sich an eine Agentur wenden und den Originaldokument abgeben. Der Übersetzer wird den Text studieren, Gestaltungsoptionen vorschlagen und die Nuancen der Arbeit mit Ihnen besprechen. Nach der Vorbereitung der Arbeit wird sie von dem Übersetzungsbüro zertifiziert. Bei Bedarf wird das fertige Dokument bei einem Notar beglaubigt. In einigen Fällen ist die Unterschrift eines Konsuls oder eines anderen offiziellen Vertreters eines ausländischen Staates erforderlich.

