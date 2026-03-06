Whitelisting im Unternehmen: Wie Allow-Listing Zero-Day-Angriffe stoppt und die Angriffsfläche reduziert

Unternehmen stehen heute vor einer Sicherheitslage, in der klassische Abwehrmechanismen allein nicht mehr ausreichen. Malware, Ransomware, Schatten-IT, komplexe Multi-Cloud-Architekturen und strenge Datenschutzvorgaben treffen auf eine Arbeitswelt, die von Dynamik und Flexibilität geprägt ist. In diesem Spannungsfeld gewinnt ein Sicherheitsprinzip zunehmend an Bedeutung, das zwar traditionell wirkt – aber gerade deshalb enorme Stärke entfaltet: konsequentes Whitelisting.
Whitelisting (auch Allow-Listing, zu Deutsch: Erlaubtlisten) basiert auf einem einfachen Grundsatz: Nur vorher ausdrücklich genehmigte Anwendungen, Skripte oder Geräte dürfen ausgeführt, beziehungsweise verwendet werden. Alles andere ist standardmäßig blockiert. Dieser Mechanismus entwickelt sich im Zusammenspiel mit Zero-Trust-Konzepten, modernen Cloud-Architekturen und Human-Risk-Strategien zu einem unverzichtbaren Sicherheitsanker.
Zero Trust beginnt mit kontrollierter Ausführung. Zero Trust bedeutet, jedem Zugriff grundsätzlich zu misstrauen – unabhängig davon, ob er aus dem internen Netz stammt oder von außen. Whitelisting setzt diesen Gedanken auf dem Endpoint präzise um:
- Nur klar definierte Anwendungen und Prozesse sind zugelassen.
Klassische Erkennungsverfahren können erst reagieren, wenn Schadsoftware bereits bekannt ist und ein entsprechendes Muster existiert – Allow-Listing hingegen verhindert grundsätzlich jede Ausführung, die nicht zuvor ausdrücklich erlaubt wurde.
- Unbekanntes, Unerwartetes oder Verdächtiges wird an der Ausführung gehindert.
Schadsoftware kann sich gar nicht erst starten, selbst wenn sie technisch fehlerfrei programmiert ist oder gezielt für einen einzelnen Angriff entwickelt wurde. Auch sogenannte Zero-Day-Angriffe, deren Schadcode keinerlei bekannte Signaturen oder wiedererkennbare Merkmale aufweist, laufen ins Leere, weil sie nicht auf der Positivliste zugelassener Anwendungen stehen.
- Auch Skripte, Interpreter, dynamisch nachgeladene Module und Bibliotheken sind einbezogen.
Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich rasant. Angreifer arbeiten zunehmend mit dateilosen Angriffen, sogenannten Living-off-the-Land-Techniken (LotL) oder gezielt manipulierten legitimen Tools. Gegen solche skriptbasierten und dateilosen Angriffe ist Whitelisting besonders wirkungsvoll: Attacken dieser Art nutzen häufig vorhandene Interpreter oder Laufzeitumgebungen aus, um Schadcode direkt im Arbeitsspeicher auszuführen. Ist der zugrunde liegende Interpreter jedoch nicht explizit freigegeben, wird der Angriff bereits im Ansatz blockiert, unabhängig davon, wie der eigentliche Schadcode aussieht.
- Die Kontrolle erfolgt unmittelbar am Gerät, wo Angriffe tatsächlich starten.
Da nur klar definierte und geprüfte Programme ausgeführt werden dürfen, sinkt die Zahl potenzieller Angriffspunkte erheblich. Sicherheit entsteht hier nicht durch das Erkennen von Bedrohungen, sondern durch das konsequente Verhindern unerwünschter Ausführung. »Moderne Angriffe setzen oft dort an, wo traditionelle Schutzmechanismen blind sind. Allow-Listing verhindert die Ausführung – und damit die entscheidendste Phase im Angriffszyklus«, erklärt Andreas Fuchs, Director Product Management bei DriveLock. Insgesamt führt dieser Ansatz zu einer strukturellen Verkleinerung der Angriffsfläche.
Diese Ausführungsdisziplin macht Whitelisting zu einem der wichtigsten Mechanismen, die Zero Trust in der Praxis konsequent durchsetzen – und nicht nur auf Netzwerk- oder Identitätsebene. »Allow-Listing ist ein entscheidender Bestandteil jeder Zero-Trust-Strategie. Es sorgt dafür, dass nur das ausgeführt wird, was wirklich notwendig und freigegeben ist«, betont Andreas Fuchs.
Datenschutz und Cloud-Nutzung: Konsistenz – auch über Multiclouds. Daten sind heute über lokale Systeme, Private Clouds, Public Clouds und spezialisierte Dienste verteilt. Whitelisting sorgt in dieser heterogenen Landschaft für klare Zuständigkeiten, indem ausschließlich autorisierte Anwendungen mit sensiblen Informationen interagieren dürfen. Unerwünschte Synchronisationsdienste, nicht freigegebene Exportwerkzeuge oder Formen von Schatten IT werden konsequent blockiert. Auf diese Weise lassen sich Vorgaben zu Compliance, Datenklassifizierung und Schutz vor Datenabfluss direkt am Endgerät technisch durchsetzen. Unternehmen behalten damit jederzeit die Kontrolle darüber, welche Software Daten lesen, verändern oder weitergeben darf. Gerade vor dem Hintergrund strenger Datenschutzanforderungen, etwa bei Aufbewahrungsfristen oder Exportbeschränkungen, bildet Whitelisting die verlässliche technische Grundlinie.
Parallel dazu verteilt sich der Zugriff auf Anwendungen und Daten zunehmend über eine Vielzahl von Cloud-Diensten. Whitelisting stellt sicher, dass auch in solchen verteilten Umgebungen ein einheitlicher Sicherheitsstandard gilt. Es definiert verbindlich, welche Werkzeuge, Clients, Browser und Integrationen eingesetzt werden dürfen, und verhindert so das unkontrollierte Entstehen von Schatten-IT. Gleichzeitig lassen sich konsistente Regeln über mehrere Cloud-Umgebungen hinweg etablieren, unabhängig davon, wo sich die Daten physisch oder logisch befinden. Whitelisting legt damit eindeutig fest, über welche Zugangswerkzeuge auf Cloud-Ressourcen zugegriffen werden darf, und unterstützt Unternehmen dabei, komplexe Cloud-Landschaften sicher, kontrolliert und einheitlich zu betreiben.
Human Risk Management: Sicherheit trotz Fehlentscheidungen. Viele Sicherheitsvorfälle haben ihren Ursprung in alltäglichen Fehlentscheidungen von Anwendern, etwa beim Öffnen eines manipulierten E-Mail-Anhangs oder beim Anschließen eines nicht vertrauenswürdigen Datenträgers. Whitelisting entschärft solche Situationen bereits im Vorfeld.
Selbst wenn eine Datei bewusst oder unbewusst geöffnet wird, kann sich ein Schadprogramm nicht ausführen, solange es nicht ausdrücklich freigegeben ist. Der potenzielle Fehler des Nutzers führt damit nicht automatisch zu einem Sicherheitsvorfall. Auch der Einsatz nicht autorisierter USB-Datenträger, externer Medien oder zusätzlicher Laufwerke lässt sich wirksam unterbinden, indem nur zuvor genehmigte Geräte zugelassen werden.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Transparenz für die Anwender. Wird eine Aktion blockiert, erhalten sie in der Regel eine klare Rückmeldung darüber, warum dies geschieht. So bleibt die Sicherheitsmaßnahme nachvollziehbar und wirkt nicht willkürlich.
Auf diese Weise entsteht neben dem technischen Schutz auch ein Lerneffekt. Nutzer entwickeln mit der Zeit ein besseres Verständnis für Risiken und Sicherheitsregeln, wodurch sich das Sicherheitsniveau im Unternehmen nachhaltig verbessert. »Allow-Listing bietet ein technisches Sicherheitsnetz, das menschliche Fehlentscheidungen abfedert. Es verhindert nicht den Fehler – aber sehr oft den Schaden«, so Andreas Fuchs.
Quantensicherheit: Schutzring für neue Kryptoverfahren. Postquantensichere Kryptografie wird die kommenden Jahre maßgeblich prägen. Unternehmen beginnen bereits heute damit, neue kryptografische Bibliotheken, Schlüsselmaterialien und Verfahren parallel zu bestehenden Lösungen einzuführen. Diese Übergangsphase ist technisch komplex und sicherheitskritisch, da unterschiedliche Verfahren zeitweise nebeneinander betrieben werden und neue Komponenten schrittweise integriert werden.
Gerade in diesem Umfeld entsteht ein erhöhtes Risiko durch unkontrollierte Software. Nicht autorisierte Kryptowerkzeuge könnten sensible Schlüsselmaterialien auslesen oder kopieren, während Analyseprogramme oder veraltete Bibliotheken unbemerkt in die Umgebung eingeschleust werden und die Sicherheit der eingesetzten Verfahren untergraben. Hinzu kommt, dass hybride kryptografische Ansätze, die klassische und postquantensichere Verfahren kombinieren, besonders geschützt werden müssen, da sie oft temporär und außerhalb etablierter Standards eingesetzt werden.
Whitelisting setzt hier an, indem es von vornherein verhindert, dass nicht freigegebene Software überhaupt Zugriff auf kryptografische Komponenten erhält. Nur explizit autorisierte Werkzeuge, Bibliotheken und Prozesse dürfen in der Kryptoumgebung ausgeführt werden. Dadurch bleibt die Integrität der eingesetzten Verfahren gewahrt, sensible Schlüssel bleiben geschützt und die Einführung postquantensicherer Kryptografie kann kontrolliert und sicher erfolgen. »Während Unternehmen auf quantensichere Verfahren umsteigen, hilft Allow-Listing, die Integrität der kryptografischen Prozesse abzusichern«, so Andreas Fuchs.
Fazit: Whitelisting als strategischer Stabilitätsfaktor. Whitelisting entwickelt sich vom reinen Compliance-Werkzeug zu einem Kernbestandteil moderner Sicherheitsarchitekturen:
- Es setzt Zero Trust technisch konsequent um.
- Es reduziert Malware- und Ransomware-Risiken strukturell.
- Es schützt Daten und Cloud-Workloads vor unerlaubtem Zugriff.
- Es ergänzt Awareness-Programme wirksam.
- Es stabilisiert Multi-Cloud-Umgebungen.
- Es sichert Kryptosysteme im Übergang zur quantensicheren Ära.
Unabhängig von konkreten Produkten oder Plattformen zeigt sich: Whitelisting ist kein Relikt vergangener Sicherheitstage, sondern ein wirkmächtiger Baustein zur Verteidigung einer Infrastruktur, die gleichzeitig dynamischer und angreifbarer geworden ist.
Stefan Mutschler,
freier Journalist
Illustration: © Ileanaolaru | Dreamstime.com
32 Artikel zu „Whitelisting „
News | Industrie 4.0 | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Tipps
Mehr Sicherheit beim Managed File Transfer für kritische Infrastrukturen
Schutz vor Bedrohungen und Compliance-Risiken in komplexen KRITIS-Umgebungen. Organisationen im Bereich kritische Infrastrukturen (KRITIS) sehen sich mit wachsenden Cybersicherheitsbedrohungen, strengen Regulatorien und operativer Komplexität konfrontiert. Ob im Industrie- und Fertigungsbereich, dem Banken-, Finanz- und Versicherungssektor oder für Behörden – ein auf Sicherheit fokussierter Managed File Transfer (MFT) ist heutzutage grundlegend, um hochsensible Daten und kritische…
News | Industrie 4.0 | IT-Security | Lösungen
Cloud-Smart-Security: Neue Maßstäbe für die Sicherheit in der Fertigungsindustrie
Die zunehmende Vernetzung von IT- und OT-Systemen bedeutet für die Fertigungsindustrie neue Sicherheitsrisiken. Ein moderner Cloud-Smart-Ansatz verbindet Innovation mit effektiven Sicherheitslösungen, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Die industrielle Digitalisierung stellt die Fertigungsindustrie heute vor neue Herausforderungen – insbesondere in puncto Sicherheit. Denn mit der wachsenden Vernetzung von IT- und OT-Systemen steigen nicht nur…
News | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | IT-Security | Strategien | Tipps
Industrie 4.0: Wie OT-Segmentierung kritische Produktionsinfrastrukturen vor Cyberangriffen schützt
Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsanlagen erweitert die Angriffsfläche für Cyberkriminelle: Einmal im System, kann sich ein Hacker durch das gesamte Netzwerk arbeiten – mit verheerenden Folgen für die Produktion. OT-Segmentierung schafft Abhilfe. Ein Cyberangriff, eine kompromittierte Office-IT – und kurz darauf steht die Produktion still. Dieser Ketteneffekt wird für Industrieunternehmen zunehmend zur…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
84 Prozent aller schwerwiegenden Cyberattacken verwenden Living-off-the-Land-Taktiken
Netsh.exe unter Cyberkriminellen am beliebtesten, gefolgt von powershell.exe und reg.exe Eine Auswertung von 700.000 sicherheitsrelevanten Ereignissen aus den Telemetriedaten der Bitdefender-GravityZone-Plattform belegt, dass Angreifer für ihre tiefergehenden Attacken legitime Admin- und Entwicklertools nutzen. In 84 Prozent der analysierten Fälle der letzten 90 Tage nutzten sie Living-off-the-Land-Binaries (LOTL). Eine überprüfende Analyse von Daten der Managed-Detection-and-Response-Dienste…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps | Whitepaper
Checkliste: 5 To-dos für eine sichere Geschäftskommunikation
Sicherheit ist das A und O bei Softwarelösungen von Unternehmen. Dies gilt im Besonderen, wenn diese dazu dienen, die Kommunikation jederzeit über alle Mitarbeitenden hinweg zuverlässig aufrechtzuerhalten. Zeit, die Tools auf Sicherheit zu checken. IT-Verantwortliche sehen sich heutzutage mit unterschiedlichen Szenarien konfrontiert, die jeweils andere Anforderungen an die IT-Umgebung und deren Sicherheit stellen. Zum…
News | Kommunikation | Trends 2023
Die Kollaborations- und Kommunikations-Trends 2023: Das Jahr für smarte Teamplayer
Die ultramobile Zusammenarbeit und Kommunikation wird im kommenden Jahr grundlegende Veränderungen erfahren. Materna Virtual Solution hat die wichtigsten Entwicklungen identifiziert. Im Jahr 2023 wird mobile Kollaboration und Kommunikation wichtiger sein denn je. Für New Work, Mobile Work und Homeoffice werden sichere, interoperable Anwendungen benötigt, die immer und überall verfügbar sind. Der auf sichere mobile Anwendungen…
News | IT-Security | Kommunikation
Geschäftskritische Kommunikation: Die fünf größten Herausforderungen für Unternehmen
Darauf sollten Unternehmen beim Schutz ihrer Kommunikationsinfrastruktur achten. Obwohl die Kommunikation per E-Mail oder über andere Kanäle fest zum täglichen Geschäftsalltag gehört, sind sich die meisten Unternehmen nicht über die Folgen auf das Image sowie über die wirtschaftlichen Auswirkungen bewusst, wenn die Kommunikationsinfrastruktur einmal ausfällt. Umso wichtiger ist es, dass geschäftskritische Kommunikationsprozesse umfassend abgesichert…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2021
Zero-Day-Schwachstelle: Cyberkriminelle nutzen Cloud-Anbieter, um Malware zu hosten
HP Inc. analysiert in seinem neuesten HP Wolf Security Threat Insights Report reale Cybersecurity-Angriffe, die durch die Isolierungs-Tools von HP Wolf Security entdeckt wurden [1]. Das HP Forschungsteam stellte unter anderem fest, dass Cyberkriminelle Zero-Day-Schwachstellen ausnutzen. So wurde die Zero-Day-Schwachstelle CVE-2021-40444, die die MSHTML-Browser-Engine mit Microsoft Office-Dokumenten bei der Ausführung von Remote-Code gefährdet…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2021 | Security Spezial 7-8-2021
Remote Access – VPN-Risiken im Home Office
Mitarbeiter im Home Office, IT-Dienstleister und Lieferanten benötigen Zugriffsrechte auf Unternehmensnetze — in Pandemiezeiten mehr denn je. Das stellt Organisationen vor die Herausforderung, wie sie Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Vorgaben einhalten können. Ist es ausreichend, externe Nutzer und Remote-Mitarbeiter mit VPN-Software und Zugangsdaten zu versorgen?
1294 Artikel zu „Zero Trust“
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Zero Trust wird 15 und ist im Zeitalter von KI aktueller denn je – Zeitlose Sicherheitsstrategie
Künstliche Intelligenz hat nicht nur das Potenzial, Produktivität und Effizienz zu steigern – sie revolutioniert auch die Cybersicherheit. Dabei ändert KI jedoch nichts am Zero-Trust-Paradigma – vielmehr stärkt sie es.
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Identity-Fundament: Damit Zero Trust nicht auf Sand gebaut ist
Der Zero-Trust-Ansatz existiert schon länger und ist schnell zu einem festen Grundsatz für die Sicherheit geworden. Er basiert bekanntermaßen darauf, weder einer Identität noch einem Benutzer oder einem System standardmäßig zu vertrauen – weder innerhalb noch außerhalb des Netzwerks. Dabei werden Identitäten kontinuierlich überprüft und erst nach ihrer Autorisierung ein Zugriff gewährt. Das bedeutet, Zugriffsrechte…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Zero Trust: Cyberbedrohungen kennen keine Grenzen
Nur jedes dritte Unternehmen hat Zero Trust Network Access für Remote-Mitarbeitende implementiert. Trotz steigender Sicherheitsrisiken fehlen den meisten Unternehmen weiterhin robuste Zugangskontrollen – mit kritischen Folgen für die Cybersicherheit. Ivanti, ein globales Unternehmen für IT- und Sicherheitssoftware, hat seinen Report zur Sicherheit in einer offenen digitalen Arbeitsumgebung veröffentlicht, der verdeutlicht, dass schwache Zugangskontrollen und…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
CISA-Leitfaden: Warum ist Mikrosegmentierung so grundlegend für Zero Trust?
Jahrelang galt Mikrosegmentierung als zu komplex, zu manuell oder zu anspruchsvoll für die meisten Unternehmen. Eine Zeit lang war dieser Ruf gerechtfertigt – ältere Mikrosegmentierungslösungen sind bekanntermaßen langsam in der Bereitstellung, schwierig zu konfigurieren und ebenso mühsam zu skalieren. Die Zeiten – und die Technologie – haben sich jedoch geändert. Als die NSA vorschlug, dass…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Zero Trust wird 15 und ist im Zeitalter von KI aktueller denn je
Künstliche Intelligenz hat nicht nur das Potenzial, Produktivität und Effizienz zu steigern – sie revolutioniert auch die Cybersicherheit. Dabei ändert KI jedoch nichts am Zero-Trust-Paradigma – vielmehr stärkt sie es. Auch KI operiert innerhalb der grundsätzlichen Regeln der IT-Sicherheit, und auch KI-gestützte Angriffe funktionieren nur dann, wenn es eine offene Tür gibt. Diese vier…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien | Whitepaper
Was ist Cybersicherheit: Zero Trust und Mikrosegmentierung
Cyberresilienz, Data Security, Data Protection … die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Vor allem für Entscheider, die sich nicht täglich mit der Thematik befassen, ist mittlerweile kaum verständlich, worum es im Kern geht. Zero Networks, Experte für Mikrosegmentierung und Zero Trust, erläutert daher im folgenden Beitrag die Grundlagen klassischer Cybersicherheit. Cybersicherheit Cybersicherheit ist…
News | IT-Security | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Zero Trust – Warum Mikrosegmentierung zum Erfolg führt
Die fortschreitende Digitalisierung bringt immer größere Herausforderungen für die Cybersicherheit mit sich. Zero Trust ist mehr als nur ein Trend – es gilt heute als die bevorzugte Sicherheitsstrategie zur Stärkung von Cyberresilienz.
News | TechTalk | IT-Security
»manage it« TechTalk: So profitieren industrielle Unternehmen von Zero Trust
Der Mittwoch auf der Hannover Messe 2025 führte uns an den Stand von Nokia, wo wir Anne-Queline Keller zum Videogespräch trafen. In demselben verriet sie uns, warum das Thema Zero Trust in industriellen Umgebungen immer wichtiger wird und welchen Beitrag Kyndryl in diesem Kontext leistet.
News | IT-Security | Rechenzentrum | Services
Der einfache Weg zu Zero Trust: Mit Controlware zur zeitgemäßen Security-Architektur
Im Zuge der Digitalisierung setzen sich zunehmend offene Netzwerkstrukturen durch, die ein hohes Maß an Flexibilität bieten, sich aber nicht mit traditionellen Security-Lösungen schützen lassen. Der Zero-Trust-Ansatz ersetzt das alte »Burggraben«-Modell – und bietet einen deutlich robusteren Schutz vor Angriffen. Controlware unterstützt Unternehmen dabei, moderne Zero-Trust-Architekturen (ZTA) zu implementieren und zu betreiben. Der Begriff »Zero…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Zero Trust gegen KI-basierte Cyberangriffe
Das Thema künstliche Intelligenz ist weiterhin omnipräsent. KI wird ein ähnliches Potenzial nachgesagt wie der Dampfmaschine oder dem elektrischen Strom. Auch der Bereich der Cybersicherheit wird durch KI umgekrempelt. Insbesondere KI-basierte Angriffe und die beste Verteidigung dagegen stehen in vielen Diskussionen im Fokus. KI-basierte Angriffe sind sehr wahrscheinlich noch raffinierter, zielgerichteter und hartnäckiger als…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Visibility, Deep Observability und Zero Trust: Das Problem der blinden Flecken
Ein Blick auf die letzten zwölf Monate zeigt: Deutsche IT- und Security-Entscheider erkennen mittlerweile, dass die Themen Deep Observability und Zero Trust wesentlich zum Erfolg der eigenen Sicherheitsstrategie beitragen. Entsprechende Investitionen haben dazu geführt, dass sie sich weniger um Sicherheitsvorfälle sorgen und in – womöglich falscher – Sicherheit wägen. So scheint der Ernst der Lage…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Security by Design, Zero Trust und Deep Observability: Dreifaltigkeit der IT-Sicherheit
Ali Moniri, Senior Sales Engineer bei Gigamon, weiß: Security by Design und Deep Observability müssen für optimale Netzwerksicherheit Hand in Hand gehen. Wer Softwareprodukte entwickelt, hat schon einmal von Security by Design als idealen Sicherheitsansatz gehört. Dabei handelt es sich um ein Design-Konzept, bei dem das Produkt über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg – von…
News | Digitalisierung | IT-Security
Cybersecurity Trends 2023 von Zscaler: 5G, KI und Zero Trust
»manage it« im Gespräch mit Nathan Howe, VP Emerging Technologies bei Zscaler auf der Zenith Live in Berlin vom 28. bis 29. Juni 2023. Deutschland zählt bei der Digitalisierung jetzt nicht unbedingt zu den Innovationstreibern, wo müssten Unternehmen ihrer Meinung nach ansetzen, um diesen Eindruck zu ändern? In Europa gibt es eine Menge WiFi.…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Zero Trust und Selbstüberschätzung? Wenig Vertrauen in Sicherheitsteams
40,0 Prozent glauben, dass ihr Team die Gefahr, die von Cyberangriffen ausgeht, nicht richtig einschätzen kann. Nur 56,5 Prozent trauen dem Team die Identifizierung und Priorisierung von Risiken und Schwachstellen zu. Allerdings glauben 41,5 Prozent an minutenschnelle Vorfallerkennung. Entscheider in Unternehmen in Deutschland zweifeln in vielen Fällen die Fähigkeiten ihres IT-Sicherheitsteams an, wie die…
News | IT-Security | Veranstaltungen
Sicherheit im Wandel: Zero Trust als Wegbereiter für die Zukunft von CIAM und IAM
In der heutigen digital vernetzten Welt ist der Bedarf an starken Sicherheitsmaßnahmen noch nie so groß gewesen wie heute. Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen und Datenschutzverletzungen überdenken Unternehmen ihre Sicherheitsstrategien, um ihre sensiblen Daten und Benutzeridentitäten bestmöglich zu schützen. Ein solcher Ansatz, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Konzept von Zero Trust. Lassen Sie uns untersuchen, wie sich Zero Trust auf die Bereiche Customer Identity & Access Management (CIAM) und (Workforce) Identity & Access Management (IAM) auswirkt und warum Sie diesem aufkommenden Trend Aufmerksamkeit schenken sollten.
News | IT-Security | Strategien
In Sachen Zero Trust – Oder wie belastbar ist der Sicherheits-Stack?
Herkömmliche perimeterbasierte Sicherheitskontrollen wie beispielsweise VPNs gehen davon aus, dass jeder, der sich innerhalb der Perimeter des Unternehmensnetzwerks befindet, vertrauenswürdig ist. Folglich gewähren sie Benutzern nach deren Authentifizierung uneingeschränkt Zugriff zu allen Ressourcen innerhalb des Netzwerks. Ein Ansatz, der jedoch für moderne, dezentral arbeitende Unternehmen und angesichts komplexer Sicherheitsbedrohungen nicht mehr effektiv ist. Der Zero…
News | Ausgabe 1-2-2023 | Security Spezial 1-2-2023
Zero Trust Data Security und die drei Säulen der Datensicherheit – Der Mentalitätswandel in der Cybersicherheit
Continental, Fraunhofer Institut, die »Heilbronner Stimme« – viele Beispiele belegen, wie der Aufstieg der Ransomware mittlerweile alle Branchen und gesellschaftlichen Bereiche erfasst hat. Eine Rückkehr zum Status Quo wird es nicht geben. Die Cybersicherheit braucht daher einen Mentalitätswandel. Denn horrende Lösegeldforderungen sind beileibe nicht die einzige Unannehmlichkeit, die Unternehmen bei einem Ransomware-Vorfall bedrohen.
News | Ausgabe 9-10-2022 | Security Spezial 9-10-2022
Zero Trust oder das Arbeiten jenseits des Perimeters – Der holistische ZTNA-Ansatz
Wenn es um in die Etablierung einer umfassenden IT-Security-Architektur für die neuen IT-Arbeitswelten und Modern Workplaces geht, ist Zero Trust (ZT) nach Aussagen von Herstellern und Analysten sozusagen der »Stein der Weisen«.