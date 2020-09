Wo die meisten Menschen leben – heute und 2100

Einer aktuellen Prognose wird sich die Reihenfolge der Liste der 10 bevölkerungsreichsten Länder der Welt bis ins Jahr 2100 deutlich verändern. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des Institutes for Health Metrics and Evaluation (IHME). Danach wird China in diesem Zeitraum die Hälfte seiner Einwohnerzahl einbüßen und in der Liste werden fünf afrikanische Länder sein. Derzeit ist lediglich Nigeria in der Top-Liste. Die Subsahara-Region in Afrika die einzige Region der Welt, die bis zum Ende des Jahrhunderts weiter wachsen wird. Der Bevölkerungsrückgang in den stark schrumpfenden Staaten hat laut Forschung verschiedene Gründe. Demnach gibt es einerseits Staaten mit hoher Abwanderung, wie etwa die südosteuropäischen Staaten, in Richtung der finanzkräftigeren und lohnstärkeren EU-Länder Zentral- und Westeuropas. Vor allem im Bereich der Pflege und bei Handwerksberufen verlassen viele Arbeitende ihr Heimatland. In anderen Ländern schrumpft die Geburtenrate deutlich, so etwa in China. Forscher des IHME gehen – im Gegensatz zur UN Population Devision – davon aus, dass die Zahl der Weltbevölkerung im Jahr 2100 geringer sein wird als 2017. Die UN-Prognose bei einem mittleren angenommenen Bevölkerungswachstum rechnet im Jahr 2100 mit einer Weltbevölkerung von insgesamt 10,9 Milliarden Menschen (Excel-Download, Datenblatt »Medium Variant«). Forscher des IHME rechnen im Basiszenario mit 8,8 Milliarden Menschen.

Das IHME ist ein Forschungsinstitut, das im Bereich der globalen Gesundheits- und Demografieentwicklung an der University of Washington in Seattle tätig ist. Für ihre Prognose haben die Forscher eine Reihe demografischer Faktoren berücksichtigt, etwa die steigende Lebenserwartung, Migrations- und Fertilitätsraten oder den Zugang zu Verhütungsmitteln. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/22806/bevoelkerungsreichste-laender-2017-und-2100/

1027 Artikel zu „Bevölkerung“

NEWS | TRENDS WIRTSCHAFT | TRENDS 2016 Bevölkerungsprognose: Deutschland wächst Die Bevölkerung Deutschlands könnte dank der hohen Zuwanderungszahlen in den nächsten 20 Jahren wachsen. Das hat zumindest das Institut der deutschen Wirtschaft Köln errechnet. Bisherige Prognosen des Statistischen Bundesamtes ergaben einen Bevölkerungsrückgang auf bis zu 77,7 Millionen Menschen. Das IW kritisiert, dass diese Vorausberechnungen die Rekordzuwanderung des vergangenen Jahres und die hohe Migration in 2014… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | TRENDS WIRTSCHAFT | GESCHÄFTSPROZESSE | TRENDS 2015 Online-Shopper-Anteil an der Gesamtbevölkerung 61 Prozent der Bundesbürger kaufen laut Daten des Statistikamts der Europäischen Union (Eurostat) Waren und Dienstleistungen im Netz. Damit gehört Deutschland zu den E-Commerce-affinsten Ländern der EU. Den höchsten Online-Shopper-Anteil an der Gesamtbevölkerung können indes mit 72 Prozent die Briten für sich reklamieren. Generell ist E-Commerce in den nördlichen Ländern offenbar populärer als in wärmeren… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Gesundheitsmanagement: Gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter trotz Corona-Krise Um sie bestmöglich vor dem Corona-Virus zu schützen, haben deutsche Unternehmen ihre Angestellten zu großen Teilen ins Homeoffice beordert. Eine ebenso plausible wie umsichtige Maßnahme. Doch auch hier lauern gesundheitliche Gefahren, die sich zunächst nur schleichend bemerkbar machen, Wirtschaft und Staat aber langfristig umso teurer zu stehen kommen können. Mediziner warnen derzeit eindringlich vor umfassenden… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Prime Computer bei Boston erhältlich Als globaler Spezialist und Integrator von High-Performance Computing Lösungen arbeitet Boston mit zertifizierten Anbietern zusammen, die innovative und hochmoderne Lösungen anbieten und ermöglichen. Aus diesem Grund haben wir Prime Computer ins Portfolio aufgenommen, die sich auf wartungsarme und wirtschaftliche Mini-PCs und Server spezialisieren. Das lüfterlose Design und die Verwendung hochwertiger und präzise abgestimmter Komponenten ermöglichen ein besonders… Weiterlesen →