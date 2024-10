Adäquates, ganzheitliches Brandschutzkonzept – Brand ist keine Option

Die Verfügbarkeit von IT-Infrastrukturen steht und fällt auch mit dem passenden Brandschutzkonzept.

Die meisten Rechenzentren verfügen über so sensible Infrastrukturen, dass eine hochverfügbare Betriebsumgebung eine Pflicht darstellt. Um dem nachzukommen, müssen passende Schutzvorkehrungen getroffen werden, die unter anderem auf physikalische Gefahren reagieren. Insbesondere ist hier ein professionelles Brandschutzkonzept essenziell, da bei zunehmender Serverdichte Hitzeentwicklungen stattfinden können, die im schlimmsten Fall in einem Brand münden. Ein den Anforderungen adäquates, ganzheitliches Brandschutzkonzept bietet hier deutliche Vorteile, um dem Schutz der Mitarbeitenden, der Technik sowie des Gebäudes zu entsprechen.

Frühwarnsystem detektiert bereits kleinste Rauchpartikel. Die Basis für einen effektiven Brandschutz im Rechenzentrumsbereich samt der IT-Infrastrukturen stellt die Brandfrüherkennung dar. Über ein Rohrsystem mit definierten Ansaugöffnungen im zu überwachenden Raum werden permanent Luftproben genommen und in eine Messkammer geleitet. Unter Zuhilfenahme spezieller Lasertechnologien werden an dieser Stelle selbst kleinste Rauchmengen unmittelbar detektiert, woraufhin ein Infoalarm ausgelöst wird. Auch einer Verstopfung des Rohrsystems wird bei guten Früherkennungssystemen vorgebeugt: Der Luftstrom unterliegt der kontinuierlichen Detektion und sollte er vom Sollwert abweichen, wird eine Störung erkannt. Eine flexible und entsprechend dem individuellen Anwendungsfall angepasste Ansprechempfindlichkeit ist ebenfalls umsetzbar. Vor allem in IT-Infrastrukturumgebungen, in denen eine hohe Luftumwälzung stattfindet, prädestinieren sich Ansaugrauchmelder. Denn detektieren diese Aerosole in der Raumluft, empfiehlt sich die sofortige Abschaltung von Umluftanlagen, um die mögliche Löschung nicht zu beeinträchtigen. Bei einem weiteren Anstieg der Rauchkonzentration detektieren die Rauchwarnmelder. Erkennt der erste einen Brand, erfolgt zunächst ein Voralarm – in der Regel mittels eines optischen Signals. Nachdem der zweite Melder detektiert, wird zusätzlich ein akustischer Alarm ausgelöst. Im Zuge dessen steuert die Brandmeldeanlage die Flaschen an, in denen das Löschmittel der Wahl bevorratet wird. Die Löschung erfolgt dann binnen kurzer Zeit.

Verschiedene Löschgase verfolgen das gleiche Ziel. Für den zuverlässigen Schutz von Server-, Technik-, oder Netzwerkräumen stehen Betreibern verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Fällt die Entscheidung zugunsten einer Inertgas-Anlage, basiert die Löschwirkung auf einer Sauerstoffverdrängung. Andere, chemische Löschgase, wie zum Beispiel Löschmittel FK-5-1-12, werden wirksam, indem sie der Flamme die Wärme entziehen und somit die Kettenreaktion beim Ablauf eines Brandes unterbrechen. Bei sämtlichen Varianten gelten einige grundlegende Kriterien: die Löschmittel müssen effektiv löschen, rückstandsfrei und nichtleitend sein. Zudem rücken Faktoren wie Umweltfreundlichkeit und Humanverträglichkeit in den Fokus. Außerdem sind ein hohes Sicherheitspotenzial sowie eine möglichst platzsparende Bevorratung für den Rechenzentrumsbetreiber von Vorteil. Der Einsatz einer Löschanlage, die mit dem Löschmittel FK-5-1-12 arbeitet, stellt eine der bewährtesten Lösungen hinsichtlich des Brandschutzes im IT-Bereich dar. So besteht FK-5-1-12 aus diversen Kohlenstoffen, Fluor und Sauerstoff, wird in den Löschmittelbehältern flüssig gelagert und kann dadurch äußerst platzsparend bevorratet werden. Im Brandfall strömt das Löschgas gleichmäßig aus. Die bestehende IT-Infrastrukturen werden nicht beeinträchtigt, da es besonders schonende Eigenschaften aufweist. Der Verbrennungsvorgang wird dank FK-5-1-12 schnell unterbrochen. Dabei beträgt die Flutungszeit maximal zehn Sekunden und das Löschmittel verfügt über ein hohes Durchdringungsvermögen.

Schnelle Wiederinbetriebnahme rundet Brandschutzmaßnahme ab. Alles in allem sollte der Brandschutz individuell auf die jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse des RZ-Betreibers angepasst sein. Wichtig ist in jedem Fall, dass die sensiblen Technikkomponenten im Falle einer Auslösung nicht durch das Löschmittel beschädigt oder beeinträchtigt werden. Von Vorteil ist zudem, wenn die auf die Auslösung folgende Wiederinbetriebnahme innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgen kann, so dass auch die Prozesse im Unternehmen keine größeren Unterbrechungen erfahren. Um das Löschsystem auf die Bedingungen in diesen sensiblen Umgebungen optimal anzupassen, arbeiten die Experten mit einer VdS-zugelassenen Software, die eine exakte Berechnung möglich macht. Dabei wird das Löschmittel in einem Löschmittelbehälter bevorratet und mit 42 bar Stickstoff überlagert. Nach einer Auslösung der Löschanlage wird das Löschmittel über eine Pumpe erneut in den Löschmittelbehälter gefüllt und mit Stickstoff gemischt. So ist eine Wiederinbetriebnahme der Löschanlage in kurzer Zeit möglich und Ausfallzeiten werden auf ein Minimum beschränkt. Neben der Implementierung von Brandmeldetechnik und Löschanlage bietet es sich für Rechenzentren an, per Videoanalyse zu einer erhöhten Umgebungssicherheit beizutragen. Hier sollten zuvor – gemeinsam mit den IT- und Gebäudeverantwortlichen – die sensiblen Bereiche identifiziert und mittels intelligenter Kameratechnik und Video Analytics verwaltet werden. So kann der Zutritt entsprechend überwacht, die relevanten Daten in Echtzeit erzeugt und in Folge der Grundstein für ein optimales Notfallmanagement ermöglicht werden. Zu einem runden Sicherheits- und Brandschutzkonzept im Rechenzentrumsumfeld tragen nicht zuletzt optimal und an vakanten Stellen positionierte Handfeuerlöscher mit nicht fluorhaltigen Löschmitteln bei.

NSL und AES. Neben diesen unmittelbar die physische IT-Infrastruktur betreffenden Maßnahmen kann eine vom Brandschutzpartner zur Verfügung gestellte unternehmenseigene Leitstelle (NSL), die ihren Sitz in Deutschland hat, das Sicherheitsniveau maßgeblich erhöhen. Sofern sie – wie bei den Sicherheitsexperten der Chubb Deutschland GmbH – über die Doppelzertifizierung Alarmempfangsstelle (AES) und NSL sowie die Zertifizierung ISO 9001 verfügt. Mit der Inanspruchnahme dieser Lösung, die der EU-Norm DIN EN 50518 und welche damit den strengen baulichen, technischen und betrieblichen Anforderungen für Leitstellen und Sicherheitszentralen nachkommt, sind RZ-Verantwortliche und Betreiber gleichermaßen auf der sicheren Seite: Sie erhalten bei Buchung des Leitstellenangebots zusätzlich Sicherheit im monatlichen Abo auf Basis einer modernen technischen Ausstattung sowie kompetenten Disponentinnen und Disponenten, die rund um die Uhr die Stellung halten.

Chubb Fire & Security ist ein führender Anbieter von Brandschutz- und Sicherheitslösungen sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Kunden weltweit. Seit über 200 Jahren schützen die Experten Menschen und Vermögenswerte. Heute arbeiten die Mitarbeitenden in mehr als 200 Niederlassungen und rund 20 Ländern daran, die Welt sicherer zu machen, Menschen zu schützen und ihnen Sicherheit zu geben. Die Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen Brandschutz und Sicherheit sowie Notruf- und Serviceleitstellen decken mehr als eine Million Standorte weltweit ab. Chubb Fire & Security ist Teil der APi Group, einem weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Spezialdienstleistungen mit über 500 Standorten weltweit.

2635 Artikel zu „Sicherheit Rechenzentrum“

News | Rechenzentrum IT-Sicherheit bei Konzeption, Planung und Bau eines Rechenzentrums Ransomware, Cyberangriffe und andere Schadsoftware-Attacken werden heute oft als die Hauptthemen bei der IT-Sicherheit verstanden. In der Vergangenheit führten uns aber auch Naturkatastrophen wie Unfälle, Brände und Hochwasser einen ganz anderen Blickwinkel vor Augen: IT-Sicherheit beginnt bei der Konzeption, Planung und Bau eines Rechenzentrums. In Deutschland ist der IT-Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der… Weiterlesen →

News | IT-Security | Rechenzentrum Datenmanagement: Schutz und Sicherheit im Rechenzentrum Egal ob infolge von Hardware- oder Softwarefehlern, menschlichem Versagen oder einem Viren- oder Hackerangriff, die Gründe für einen möglichen Datenverlust in Unternehmen sind vielfältig. Doch noch immer realisieren viele nicht die Gefahr eines Datenausfalls oder -verlustes. Der IT-Sicherheitsspezialist Datarecovery aus Leipzig hat Ende 2018 in einer Studie herausgefunden, dass 29 Prozent der Unternehmen ihre Daten… Weiterlesen →