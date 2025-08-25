Beziehungsgeflecht Team – Mein Herz in Deinen Händen

Das hat gerade noch gefehlt. Beziehungsgeflechte und ihre Funktionskomplimente.
Beziehungen sind in unserem Leben das A und O, die Ansprüche an eine Solche häufig extrem hoch. Alles soll perfekt sein, der Partner, die Partnerin, der Chef, die Kollegen sowieso und am besten, funktioniert und spurt der andere genauso, wie wir uns das vorstellen.
Forderungen werden unendlich viele gestellt, besonders in unausgesprochener Weise. Viel Lob ernten wir ebenfalls, wie u.a.
- »Schatz, Du kannst so gut kochen«, was so viel bedeutet, wie »Koch gefälligst«.
- »Schatz, Du bist der bessere Praktiker von uns«, was nichts weiter aussagt als »Kümmere Dich darum.«
- »Du hast doch den grünen Daumen«, soll heißen »Gieß die Blumen, die sind am vertrocknen.«
- »Warum steht der Karton hier herum, der ist im Weg«, bedeutet, »Räum das auf«.
- »Du hast das Problem letztes Mal gut gelöst«, heißt so viel wie, »um den Kram kümmere ich mich nicht«.
- »Na ja, immerhin besser als nichts«, heißt, »Deine Arbeit ist nichts wert«.
Funktionskomplimente. Diesen und ähnlichen destruktiven Argumenten ist eines gemein: es handelt sich um Funktionskomplimente. Anders ausgedrückt könnte man formulieren: Ich liebe Dich nur, weil Du dies und jenes gut kannst. In Arbeits-kontexten wird an der Stelle gerne mit der Zweckmäßigkeit der Sachkompetenz argumentiert. Der Killer für jede Form der Beziehung. Denn die Aussage dahinter bedeutet, dass die Person als Mensch, mit der man zusammenlebt oder arbeitet egal ist.
Du bist mir egal. Nun bringt es mein Job mit sich, bewusst wahrzunehmen und hinter die berühmten Kulissen zu schauen. Erst kürzlich beim Einkaufen; ein adrettes Ehepaar, meines fortgeschrittenen Alters, betritt die Bühne des Discounters. Ein Klassiker, er schiebt den Einkaufswagen, während sie die Utensilien rechts und links einsammelt, um diese in den Wagen zu befördern. Mein Eindruck der beiden Akteure täuschte mich nicht, denn sie fragte ihren Mann, ob noch genügend Waschmittel daheim stünde. Schließlich wollte am Wochenende die Waschmaschine betätigt werden. Der Mann reagierte folgendermaßen, Zitat: »Das weiß ich doch nicht, du kümmerst dich doch um die Wäsche«, und verschwand Kopf schüttelnd ohne Einkaufswagen im nächsten Gang. Kaum wechsele ich meinen Blick zu ihr herüber, platzte es, den Wagen nun selbst schiebend, auch schon aus ihr heraus, Zitat: »Immer dasselbe, fürs Wäsche waschen bin ich gut genug, alles bleibt an mir hängen … etc. pp«.
Hand aufs Herz, wie hätten Sie reagiert, liebe Leserin, lieber Leser?
Diese Reaktion war zu erwarten. Was hat der Mann zum Ausdruck gebracht:
- Du bist mir egal.
- Der Haushalt ist mir egal.
- Unsere Beziehung ist mir auch nichts wert.
Und genau das – ich bin ihm nicht wichtig – ist bei der Ehefrau angekommen.
Wie hätte der Partner, wenn klare Aufgabenverteilung im Haushalt besteht, reagieren können? Sinngemäß: »Du Schatz, ich weiß nicht, ob wir noch Waschmittel haben, ich habe auch nicht mehr nachgeschaut. Lass uns doch einfach eines mitnehmen, dann sind wir auf der sicheren Seite.«
Mit einer solchen Formulierung wäre zumindest das Signal gekommen, das Zuneigung, Wertschätzung und Respekt vorhanden sind. Und eben nicht egal ist, dass der Haushalt einem allein hängen bleibt.
Drei Fragen – viele Antworten. Spannungsfelder in der Beziehung gibt es dann viele, wenn die Ansprüche an den anderen, inklusive unberechtigten Forderungen, zu hoch sind und die Art des Zusammenlebens und die Klärung individueller Bedürfnisse nicht besprochen werden.
Beziehungen aller Art stellen nur drei Fragen danach, wem was wichtig ist:
- Was brauchst Du?
- Was brauche Ich?
- Was braucht das Gemeinsame?
Hier muss der Konsens gefunden und Verbindlichkeit hineingebracht werden. Vertrauen innerhalb der Beziehung entsteht nur durch Verbindlichkeit. Daraus entstehen hohe Zufriedenheit, ein gutes Funktionieren als Team und nur minimale Rollenkonflikte.
Das Paar, unabhängig der Konstellation, fungiert immer zeitgleich als Liebespaar, als guter Freund, als Ratgeber, Tröster und Helfer in der Not.
Toleranz, Offenheit, Ehrlichkeit und Treue resultieren aus einem guten Miteinander im beruflichen wie im privaten Kontext. Die Freizeitgestaltung muss ebenso stimmen, wie der Umgang mit und das Verständnis für den jeweils anderen und im Übrigen auch seines Jobs. Gemeinsame Zeit für das Besprechen von beispielsweise beruflichen Themen ist wichtig und sollte auch nur in dem dafür vorgesehenen Zeitraum besprochen werden. Wenn Freizeit angesagt ist, heißt das auch Handy und Co. beiseite und sich dem anderen vollkommen zuwenden.
Auf Händen tragen. Eine Beziehung beginnt mit der Verbindlichkeit und dem Bekennen zueinander. Sich gegenseitig kennenzulernen, heißt nicht nur die Bedürfnisse auch die intimen Wünsche und Vorlieben herauszufinden, was in vielen Beziehungen erstaunlicherweise ein Tabuthema ist; auch die wunden Punkte, die Erfahrungen, die gemacht wurden zu ergründen, die Prägungen und Muster zu erkennen. Und hier beginnt das »ein bisschen auf Händen tragen« ist erlaubt.
Denn wir tragen das Herz des anderen in unseren Händen. Und das gilt es zu hüten wie einen kostbaren Schatz. Wir befinden uns auf heiligem Boden, im Seelenleben des anderen. Und das ist bekanntermaßen sehr verwundbar. Es geht darum, die schmerzhaften Punkte nicht zu berühren, sondern zu schützen. Sicherheit zu geben, im anderen geborgen und in guten Händen zu sein. Zu wissen, dass wir vom Partner, der Partnerin nicht hintergangen und verletzt werden. Das wir nicht in den wunden Punkten herumstochern, besonders, wenn es doch einmal zu Themen kommt, die besprochen werden müssen. Zieht einer Vorteile aus der Verletzlichkeit des anderen, ist die Beziehung vorbei.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten eine sehr wertvolle Glaskugel, die so zerbrechlich ist wie eine Seifenblase, einige Meter weit tragen, um sie auf einem Gegenstand abstellen zu können. Würden Sie nicht alles dafür tun, diese Kugel sicher zu befördern und diese unter keinen Umständen fallen zu lassen?
Tragen wir das Herz eines Menschen in unseren Händen, sollten wir es genauso behutsam wie diese Glaskugel handhaben.
Jeden Tag neu, ein Leben lang. Liebe und Beziehungsgeflechte müssen aktiv, jeden Tag neu gelebt werden. Das gute und vertrauensvolle Funktionieren einer Beziehung endet nicht beim passenden Match. Im Gegenteil, hier beginnt die romantische Reise zweier sich wirklich liebender Menschen, die im steten Dialog immer enger zusammenwachsen.
Ich selbst glaube an die große Liebe, die ein Leben lang hält und trägt. Nicht, weil es immer leicht ist. Sondern, weil ich mich für die Liebe und für das aktive Arbeiten an der Beziehung entschieden habe und es mit dem richtigen Menschen an unserer Seite sicher funktioniert. Liebe ist immer auch eine Entscheidung. Der Mensch, mit dem wir zusammenleben, darf sich an unserer Seite, in unseren Armen geborgen und sicher fühlen. Und ein wenig kokettieren mit der eigenen Frau oder dem eigenen Mann, hat noch nie geschadet. Im Gegenteil.
Committed relationship? Liebe dein Team und den dahinterstehenden Partner. Die Regeln der Liebe gelten im übertragenen Sinne auch für die Beziehungsgeflechte im Arbeitsalltag. Die Leidenschaft für das, was wir tun, ist die Voraussetzung für Erfolg und zugleich unsere größte Schwäche. Die Ansprüche an die Funktionsweisen von Teams und modernes Leadership haben sich verändert. Dass Teamarbeit für nachhaltigen Erfolg und gute Ergebnisse unerlässlich ist, dürfte mittlerweile keine Überraschung mehr sein. Gleichzeitig ist es nicht immer einfach, alle Teammitglieder mit ins Boot zu holen. Zusammenarbeit bleibt aber der fruchtbare Boden für neue Ideen und innovative Projekte. Der Teamgedanke selbst ist geprägt von Persönlichkeitsmerkmalen, die sowohl fordern, fördernd aber auch vernichtend sein können. Ob das Beziehungsgeflecht Team funktioniert, hängt von der täglichen Entscheidung ab, sich diesem mit ganzer Leidenschaft respektvoll und wertschätzend hinzugeben. Die Achtung vor dem Nächsten darf nicht an persönlichen Befindlichkeiten scheitern. Machtspiele, Hinterlist und Manipulation zerstören jede Art und jede Form der Beziehung. Gute Teams sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Alles wird miteinander geteilt, egal ob Fehler, Schwächen und Sorgen – ohne Angst vor Repressalien. Denn jeder Einzelne leistet seinen Beitrag zum Wohle der Gemeinschaft. Das ist die Basis für ein Team, ein Unternehmen, eine Gesellschaft und die gesamte Zivilisation.
Gabi Claudia Stratmann,
Business-Philosophin,
Gesellschaftstheoretikerin,
Autorin
Illustration: © Robert Kneschke | shutterstock.com
3029 Artikel zu „Team Zusammenarbeit“
News | Business | Kommunikation | Lösungen | Tipps
Weihnachtsfeiern neu gedacht: Teamevents als Boost für die Zusammenarbeit
Kollaboration, Nachhaltigkeit und Innovation sind für Unternehmen wichtiger denn je, wie die von teamgeist durchgeführte Umfrage »Teambuilding-Trends 2024« zeigt [1]. Unternehmen setzen verstärkt auf Teambuilding-Maßnahmen, um den Zusammenhalt und die Kommunikation zu stärken – aber auch um die Themen Nachhaltigkeit und KI (Künstliche Intelligenz) in der Zusammenarbeit stärker in den Fokus zu rücken. Für…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | New Work | Strategien
Neues Modell der Zusammenarbeit: das teamgeführte Composable Enterprise
Implementierung von Conways Prinzipien für das teamgeführte Composable Enterprise Die Composable-Infrastructure-Bewegung hat die Softwarebereitstellung revolutioniert. Es bedarf aber einiger Anstrengungen seitens des Managements, um diesen vielversprechenden Sprung hin zum Composable Enterprise zu schaffen. Mit diesem Begriff wird eine Organisation beschrieben, die sich dem schnellen Tempo der geschäftlichen Veränderungen agil anpassen kann. Die Abstraktion…
News | Kommunikation | Produktmeldung
Zusammenarbeit und Kommunikation neu gedacht mit Microsoft Teams
Das Home-Office ist aus der Unternehmenslandschaft nicht mehr wegzudenken. Es ist ein Stück Normalität geworden und wird auch nach Ende der Pandemie weiter bestehen. Jetzt ist es an der Zeit, überhastet eingeführte Strukturen auf sichere Beine zu stellen. Insbesondere mittelständische Unternehmen hat das plötzliche Hereinbrechen der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Hybrides Arbeiten wird…
News | Kommunikation | Produktmeldung
Geschützt zusammenarbeiten an dezentralen Arbeitsplätzen dank Microsoft 365 und Microsoft Teams
Die überstürzte Einrichtung von dezentralen Arbeitsplätzen im Zuge der Covid-19-Pandemie hat vielerorts zu einer mangelhaften Sicherheitslage geführt. Darüber hinaus müssen Unternehmen auch auf die Einhaltung von Datenschutzregeln und die Privatsphäre ihrer Mitarbeitenden achten. Die Corona-Pandemie hat geschafft, was jahrelange Bemühungen vergeblich versucht haben: Ein großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen ist ins Home…
News | Business Process Management | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Trends 2019 | Infografiken | Kommunikation
Unglückliche Mitarbeiter meiden die Zusammenarbeit im Team
Deutschland ist größter Befürworter von Team-Zusammenarbeit, hinkt aber dennoch bei Remote-Zusammenarbeit hinterher. Wie glücklich sind Arbeitnehmer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA und welche Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit im Team? Dies untersuchte der Arbeitsmanagement-Experte Wrike im »Happiness Index 2019« [1]. Befragt wurden die Studienteilnehmer darüber hinaus zu ihrer Meinung zu Remote-Collaboration, also der…
News | Business | Effizienz | Kommunikation | Tipps
So gelingt die sichere Zusammenarbeit in verteilten Teams
Digitalisierung, verteilte Standorte, mobile Worker, Vertrauensarbeitszeit im Home Office verändern die Art und Weise der Zusammenarbeit. Immer häufiger entstehen neue Business-Ökosysteme als ökonomische Communitys auf Basis interagierender Unternehmen und Individuen, die Produkte für Kunden herstellen. Laut aktueller Gartner-Studie gehören diesen bereits mehr als jedes zweite Unternehmen an. Global agierende Akteure arbeiten darin vernetzt zusammen, tauschen…
News | Business | Trends Kommunikation | Effizienz | Trends 2016 | Infografiken | Kommunikation
Zusammenarbeit: Teamwork ist schwieriger als gedacht
Teamwork, Kollaboration, Netzwerken: Willkommen in der Arbeitswelt 4.0, so zumindest die gängige Vorstellung. Dass dies nicht unbedingt der Realität entspricht, zeigt eine neue Studie [1] des Büroexperten Sharp Business Systems, in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Censuswide. Demnach gilt im deutschen Arbeitsalltag vor allem Eines: Jeder ist sich selbst der Nächste. Teilen von Informationen? Fehlanzeige So…
News | Business | Business Process Management | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse | Trends 2016 | Kommunikation | Marketing | Strategien
Trends im Vertrieb: Customer Experience, teamübergreifende Zusammenarbeit und Künstliche Intelligenz erhöhen Sales-Performance
Im Rahmen des »Second Annual State of Sales Report« wurden mehr als 3.100 Vertriebsexperten weltweit befragt, um die wichtigsten Prioritäten, Trends und Technologien für die heute führenden Sales-Teams zu identifizieren [1]. Gemäß der Studie legen Vertriebsteams vor allem Wert auf Customer Experience, teamübergreifende Zusammenarbeit und Künstliche Intelligenz, um ihre Sales-Performance zu optimieren und mehr Verträge…
News | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends 2016 | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Effektiver Cloud-Einsatz verlangt bessere Zusammenarbeit von Fachabteilungen und IT-Teams
Schatten-IT ist die größte Hürde auf dem Weg zum integrierten Cloud-Ansatz. Ineffizientes Plattform-Modell hemmt Innovationsfähigkeit. Unternehmen müssen dafür sorgen, dass ihre Abteilungen effektiv zusammenarbeiten, um das Beste aus der Cloud herauszuholen und sich in der digitalen Ära durchzusetzen. Hier gibt es noch viel Nachholbedarf – das zeigt die aktuelle Oracle-Studie »IaaS: Building a business that…
News | Business Process Management | Effizienz | Kommunikation | Services
Entwicklungspotenziale mit effektiven Plattformteams freisetzen
Plattform-Engineering-Teams entwickeln Self-Service-Lösungen, die Entwicklungsteams ideale Rahmenbedingungen bieten, um zuverlässige und sichere Software zu erstellen. Richtig umgesetzt, übernehmen diese internen Plattformen komplexe technische Aufgaben wie Monitoring, Sicherheitsprüfungen, CI/CD-Pipelines oder das Management von Cloud-Ressourcen. Dadurch können sich Entwicklerinnen und Entwickler auf das konzentrieren, was wirklich zählt: das Schreiben von Code, der einen echten geschäftlichen Mehrwert schafft.…
Trends 2025 | News | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Tempo, Teamwork und Transformation: So setzen deutsche Unternehmen KI erfolgreich ein
Unternehmen, die KI bereits strategisch einsetzen, verzeichnen spürbare Fortschritte: schnellere Prozesse, bessere Zusammenarbeit und größere Flexibilität. Nur 27 % der Beschäftigten in Unternehmen ohne KI-Skalierungsstrategie erleben effektive Zusammenarbeit. 75 % der Beschäftigten bei Unternehmen mit KI-Skalierungsstrategie geben an, schneller und effizienter zu arbeiten. Während künstliche Intelligenz (KI) in deutschen Unternehmen zunehmend präsent ist, gibt…
News | Business Process Management | ERP | Lösungen
Informationsasymmetrie als Kostenfaktor: Warum ERP und PLM zum Team werden müssen
Die Anbindung von PLM-Systemen an das ERP fristet in vielen Unternehmen ein eher stiefmütterliches Dasein: Stücklisten und Konstruktionsdaten fließen vom PLM zum ERP, doch nur selten profitiert die Konstruktion ihrerseits vom Wissensschatz des ERP. Eine solche Informationsasymmetrie verschenkt das Potenzial eines echten, hocheffizienten Zusammenspiels von Engineering, operativem Betrieb und Produktion, das in der heutigen Zeit…
News | IT-Security | Whitepaper
Warum IT-Teams eine digitale Notfalltasche brauchen
Beim Notfall-Einsatz zählt jede Sekunde. Ersthelfer suchen dann nicht erst ihre Ausrüstung zusammen, sondern haben bereits alles in ihrer Notfalltasche, um sofort loszulegen. Gleiches gilt heute für IT-Security-Teams. Denn inzwischen ist der Angriffsfall nur noch eine Frage der Zeit. Dann müssen sie alles Notwendige in einer digitalen Notfalltasche haben, damit sie die Attacke möglichst schnell…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
Immer mehr Entwicklerteams sind für Anwendungssicherheit verantwortlich
Obwohl der DevSecOps-Reifegrad weiterhin im Fokus steht, basieren laut CISOs nur 39 Prozent der Geschäftsprozesse auf sicheren Anwendungen. Checkmarx, Anbieter im Bereich Cloud-native Application Security, hat seine jährliche Studie »A CISO’s Guide to Steering AppSec in the Age of DevSecOps« vorgestellt [1]. Aufsetzend auf eine Umfrage unter 200 Chief Information Security Officers (CISOs) aus…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2025 | Security Spezial 3-4-2025
KI-Herausforderungen für CISOs und ihre Teams 2025 – Mit KI gegen KI
CISOs müssen die neuen Cyberbedrohungen durch KI frühzeitig erkennen. Gleichzeitig müssen sie KI-basierte Lösungen einsetzen, um ihnen einen Schritt voraus zu sein.
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Kommunikation | Geschäftsprozesse | New Work
Warum Teams täglich gegen Informationssilos kämpfen
Deutsche Büroangestellte verbringen knapp 10 Stunden pro Woche damit, Informationen zu suchen – ein Viertel ihrer Arbeitszeit. 49 Prozent können oft nicht weiterarbeiten, weil sie auf Informationen anderer Teams warten müssen. Weltweit werden über 2,4 Milliarden Arbeitsstunden im Jahr mit der Informationssuche verschwendet. In der heutigen vernetzten Arbeitswelt stehen uns mehr Informationen zur Verfügung…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Kommunikation und Zusammenarbeit: Die wichtigsten Entwicklungen 2025
»2025 steht ganz im Zeichen des Brückenschlags zwischen den tatsächlichen Anforderungen mittelständischer Unternehmen und den zahlreichen Möglichkeiten, die innovative Technologien bieten. Unser Anspruch ist es, unsere Partner und Kunden dabei zu unterstützen, Anforderungen und Möglichkeiten in Einklang miteinander zu bringen und so maximal von technologischen Entwicklungen zu profitieren«, sagt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer von Enreach.…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | New Work | Strategien
Wenn ein Viertel aller Projekte auf der Strecke bleibt: Deshalb scheitern Teams am Übergang ins neue Jahr
Die Mehrheit deutscher Unternehmen kämpft mit offenen Projekten am Jahresende. Ein Viertel der Projekte bleibt unvollendet. Asynchrones Arbeiten unterstützt einen produktiven Jahresübergang. Mit jedem Tag im Dezember rückt das Jahresende näher – und in deutschen Büros herrscht Hochbetrieb. Deadlines stehen bevor, der Druck steigt und die To-do-Listen scheinen länger statt kürzer zu werden. Viele…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybersecurity-Trends in 2025: KI-Agenten, Finanzsysteme und Zusammenarbeit
Trend 1: Außer Kontrolle geratene KI-Agenten Laut Untersuchungen von Gartner werden KI-Agenten zu den wichtigsten Technologietrends im Jahr 2025 gehören. Die Analysten gehen derzeit davon aus, dass bis 2028 bereits 15 Prozent der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom von KI-Agenten getroffen werden. Während dies einen enormen Produktivitätszuwachs bedeutet, muss die Cybersecurity-Branche dringend über die Kontrolle sowie…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Geschäftsprozesse | Whitepaper
Durch engere Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Fachabteilungen aus der Rezession
Erst Kontrolle, dann Wachstum: Effektives Ausgabenmanagement ist für 84 Prozent deutscher Firmen von zentraler Bedeutung. 56 Prozent bedauern zu drastische Ausgabenkürzungen. Pleo, Anbieter einer Lösung für Ausgabenmanagement, beleuchtet in einer aktuellen Studie die Wechselwirkungen von Budgetkürzungen, Zusammenarbeit und Wachstum in deutschen Firmen. Der Report zu Finanz- und Geschäftssynergien zeigt: Deutsche Firmen erhoffen sich von…