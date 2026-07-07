Darknet-Handel mit Zugangsdaten: Warum KMU verstärkt in den Fokus von Cyberkriminellen geraten

Kleine und mittelständische Unternehmen stehen zunehmend im Fokus von Cyberkriminellen, die kompromittierte Zugangsdaten im Darknet anbieten. Eine Analyse von Kaspersky Digital Footprint Intelligence kommt zu dem Ergebnis, dass in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 ein erheblicher Anteil entsprechender Darknet-Beiträge angebliche Zugänge zu KMU betraf [1]. Der Befund verdeutlicht, dass Angriffe auf Unternehmensidentitäten und digitale Zugänge nicht mehr nur Großunternehmen betreffen, sondern auch kleinere Organisationen mit begrenzten Sicherheitsressourcen.
Eine zentrale Rolle spielen sogenannte Initial Access Broker. Sie handeln mit Zugangsmöglichkeiten zu bereits kompromittierten Systemen und stellen damit eine Vorstufe für weitere Angriffe dar. Die Angebote enthalten häufig Angaben zu Region, Branche, Unternehmensgröße, Umsatz oder Art des Zugriffs. Für Käufer solcher Zugänge können diese Informationen die Auswahl potenzieller Opfer erleichtern und Folgeangriffe wie Datendiebstahl, Erpressung oder Ransomware-Kampagnen ermöglichen.
Warum KMU attraktive Ziele sind
KMU gelten aus Sicht von Angreifern häufig als lohnende Ziele, weil sie einerseits über verwertbare Daten, Kundenbeziehungen und digitale Geschäftsprozesse verfügen, andererseits aber oft weniger umfangreiche Sicherheitsstrukturen besitzen als große Konzerne. Mittelständische Unternehmen können zusätzlich interessant sein, weil sie mit höheren Umsätzen, komplexeren Lieferketten und engeren Verbindungen zu größeren Geschäftspartnern verbunden sind. Dadurch steigt das Risiko, dass kompromittierte Zugänge nicht nur das betroffene Unternehmen selbst, sondern auch dessen Kunden, Partner oder Dienstleister gefährden.
Zentrale Schutzmaßnahmen
- Unternehmen sollten klare Richtlinien für die Nutzung externer Dienste, Cloud-Angebote und öffentlich verfügbarer Anwendungen festlegen.
- Zugriffsrechte auf E-Mail-Konten, freigegebene Ordner, Online-Dokumente und interne Systeme sollten regelmäßig überprüft und nach dem Prinzip der geringsten Rechte vergeben werden.
- Mehrfaktor-Authentifizierung, starke Passwortrichtlinien und die konsequente Überwachung ungewöhnlicher Anmeldeaktivitäten reduzieren das Risiko kompromittierter Konten.
- Regelmäßige Datensicherungen und getestete Wiederherstellungsprozesse sind entscheidend, um im Fall eines Ransomware-Angriffs handlungsfähig zu bleiben.
- Ein kontinuierliches Monitoring von offenen Quellen, Deep Web und Darknet kann Hinweise auf kompromittierte Zugangsdaten oder missbrauchte Unternehmensidentitäten liefern.
- Mitarbeitende sollten regelmäßig zu Phishing, Social Engineering, gefälschten Anwendungen und dem sicheren Umgang mit Zugangsdaten geschult werden.
- Für Organisationen ohne eigenes Sicherheitsteam kann die Zusammenarbeit mit einem Managed Security Service Provider sinnvoll sein, um Überwachung, Erkennung und Reaktion rund um die Uhr sicherzustellen.
Einordnung
Der Handel mit Unternehmenszugängen im Darknet zeigt, dass Cyberrisiken für KMU zunehmend professionell organisiert und arbeitsteilig betrieben werden. Entscheidend ist daher nicht allein der Einsatz einzelner Sicherheitsprodukte, sondern ein mehrschichtiger Ansatz aus technischen Kontrollen, organisatorischen Regeln, Sensibilisierung und kontinuierlicher Überwachung. Gerade für kleinere Unternehmen kann eine priorisierte Sicherheitsstrategie helfen, begrenzte Ressourcen wirksam einzusetzen.
Quelle: Kaspersky Securelist, »Threat landscape for SMBs in 2026: fake AI tools, phishing and more«, veröffentlicht am 25. Juni 2026. https://securelist.com/smb-threat-report-2026/120357/
2307 Artikel zu „KMU Sicherheit“
News | Trends 2024 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
IT-Sicherheit der KMU stagniert seit Jahren auf einem unzureichenden Niveau
Versicherer sehen kaum Fortschritte bei der IT-Sicherheit deutscher Unternehmen. Mit einer Mischung aus Überschätzung der eigenen IT-Sicherheit und Verharmlosung der Gefahr reagiert der Mittelstand auf die Cyberbedrohung. Die Folge: Wichtige Sicherheitsvorkehrungen unterbleiben, wie eine Umfrage im Auftrag des GDV zeigt [1]. Kleine und mittlere Unternehmen werden immer wieder Opfer von Cyberattacken, wehren sich aber…
News | Trends 2024 | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI transformiert Rechnungswesen deutscher KMU: hohe Präzision, bessere Entscheidungen, ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein
KMU haben ihre Zurückhaltung beim Einsatz von KI schon vor einiger Zeit abgelegt. Im Rechnungswesen nutzen sie die Technologie je nach Einsatzbereich und Erwartungshaltung bereits mit unterschiedlichem Erfolg. Dies belegt die Studie »Rechnungswesen 2030: Prognosen zu den künftigen Grenzen der KI-gestützten Transformation«, die Forrester Consulting im Auftrag von Sage erstellt hat [1]. So profitieren KMU…
News | IT-Security | Lösungen | Tipps
Vier Tipps für verbesserte Cybersicherheit in KMU
Cyberangriffe betreffen nur Großunternehmen, soziale Netzwerke oder IT-Dienstleister? Weit gefehlt – inzwischen werden immer häufig auch Produktionsbetriebe, Mittelständler oder sogar Kleinunternehmen Ziel der Attacken. Doch gerade dort fehlen oft die Ressourcen, um effektive Prävention zu ergreifen und die eigenen Systeme stets auf dem neusten Stand zu halten. Nils Gerhardt, CTO von Utimaco gibt vier Tipps,…
News | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Neue Wachstumschancen im Cybersicherheitsmarkt durch KMU-Nachfrage
ISG vergleicht Wettbewerbs- und Portfoliostärke von Dienstleistern und Produktanbietern in Deutschland und der Schweiz. Hohe Dynamik im Managed-Security-Segment. Die langjährige Erfolgsgeschichte des Cybersecurity-Markts bleibt intakt. Angesichts des stetig steigenden Angriffsdrucks und des sich gleichzeitig verschärfenden Fachkräftemangels stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Vor allem im Mittelstand. Denn während Großunternehmen ihre ohnehin schon hohen Etats…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Ausgabe 5-6-2023 | Security Spezial 5-6-2023
Wie sich KMUs vor identitätsbasierten Angriffen schützen können – Sicherheitsstruktur mit begrenzten Ressourcen aufbauen
Die Cybersicherheitsbedrohung für kleine und mittelständischen Unternehmen (KMU) wächst zunehmend, denn Cyberkriminelle haben erkannt, wie verwundbar diese Unternehmen sind und welchen potenziellen Wert ihre Daten bieten. KMUs müssen sich dieser Bedrohung unbedingt bewusst werden und verstehen, wie sie sich gegen Angriffe schützen können.
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Cybersicherheit in KMUs: Wie steht es um die Cybersicherheit im Mittelstand?
Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und wahrscheinlich macht sie gerade diese Auszeichnung zu einem besonderen Ziel für Cyberkriminelle. Ein Mittel, dieses Risiko abzuschwächen, ist die Ausstattung mit einer zeitgemäßen IT-Sicherheitsstrategie. Rund 2,6 Millionen kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) gab es im Juli 2021 laut Statistischem Bundesamt in Deutschland. Sie sind der…
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Conexxos: Messbar mehr Sicherheit für KMU
Cyberrisiken sind allgegenwärtig, aber viele kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) verfügen nicht über die notwendigen Ressourcen, um diese zu entschärfen. Hier kommt Managed Security 365 von Conexxos ins Spiel, da es KMU umfassenden Schutz liefert – ohne ihr Budget zu sprengen oder wertvolle Zeit für kostspielige Nachbesserungsarbeiten aufzuwenden. Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen haben massiv zugenommen.…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2018 | Services
Crowdlending statt Hausbank: Planungssicherheit und Schnelligkeit sind Top-Faktoren bei KMU-Finanzierung
Oxford Economics-Studie zeigt auf, was KMU zum Plattform-Lending bewegt. Dem Liquiditätsengpass entgegengewirkt: 51 Prozent der deutschen KMU hätten ohne crowdbasierten Kredit geschäftsfördernde Investitionen nicht getätigt, 42 Prozent Gewinnausfälle erlitten und 32 Prozent geschäftliche Chancen verpasst. KMU gehen zielgerichtet zu Crowdlending-Plattformen: Für viele Unternehmen ist der Gang zur Hausbank nicht mehr die attraktivste Option. Liquidität…
News | IT-Security | Online-Artikel | Tipps
KMU im Fadenkreuz der Cyberkriminellen: Sieben Schritte zur Verbesserung der Cybersicherheit
Zeitmangel oder Unwissenheit: Viele kleine und mittlere Unternehmen sind auf Cyberangriffe nur schlecht vorbereitet. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen des täglichen Geschäftsbetriebs überrascht es nicht, dass das Thema Cybersicherheit auf der Tagesordnung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) häufig auf der Agenda nach unten rutscht. Jedoch mit ernsten Folgen: Wie der Verizon 2016 Data Breach Investigations Report…
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Das Einmaleins der IT-Security: 30 Sicherheitstipps für KMU
Bevor Unternehmen ihre IT mit zusätzlichen Tools schützen, gibt es eine ganze Reihe von kleinen, aber effektiven Maßnahmen, die maßgeblich zu erhöhter IT-Sicherheit in Unternehmen beitragen können. Giegerich & Partner, Lösungsanbieter für sichere IT-Netzwerke und Software in Unternehmen, hat eine Liste mit 30 konkreten Handlungsempfehlungen zusammengestellt. Mit den Maßnahmen auf kommunikativer, organisatorischer und technischer Ebene…
Ausgabe 5-6-2026 | Security Spezial 5-6-2026 | News | IT-Security
VPN-Nachfolger Privileged Access Security im Kommen – Steigende IT-Sicherheitsrisiken erfordern Umdenken beim Fernzugriff Externer
Die breite Nutzung von VPN vergrößert das Risiko von Cyberangriffen, da klassische VPN-Modelle weitreichenden Netzwerkzugang gewähren und schwer zu kontrollieren sind. Organisatorische Schwächen sowie das exponentielle Wachstum vernetzter Geräte (IoT) erhöhen das Risiko für Kompromittierungen zusätzlich. Privileged Access Security (PAS) bietet als granulare, zeitlich begrenzte, protokollierte und Zero-Trust-kompatible Alternative stärkere Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle. Nicht zuletzt wegen des regulatorischen Drucks und Cyberbedrohungen wird Privileged Access Management zunehmend als Ersatz für traditionelle VPN-Lösungen betrachtet. Als Vendor und Customer Privileged Access Management wird PAM eingesetzt, um Zugriffe Externer abzusichern.
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
2026: Cybersicherheitslage in deutschen Unternehmen
Management Summary Cybervorfälle bleiben für deutsche Unternehmen ein operatives Kernthema: 75 Prozent der befragten Organisationen waren in den vergangenen zwölf Monaten betroffen. Phishing und Social Engineering dominieren weiterhin die aktuelle Bedrohungslage und stehen für 56 Prozent der erfassten Sicherheitsvorfälle. KI-gestützte Angriffe rücken strategisch in den Fokus: 45 Prozent sehen darin das größte Cyberrisiko der kommenden…
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Sommer 2026: Personelle Abwesenheit wird zum Sicherheitsrisiko
Neue Daten aus dem Frühjahr zeigen, welche Cyberrisiken Unternehmen in den Sommermonaten besonders treffen und warum manche Schäden erst im Herbst sichtbar werden. Angreifer richten sich nach organisatorischen Rhythmen. Urlaubsabwesenheiten, lückenhafte Vertretungsregelungen und ausgesetzte Kontrollprozesse bieten Schwachstellen, die gezielt ausgenutzt werden können. Juli und August gehören laut dem im Frühjahr 2026 veröffentlichten Stoïk Cyber…
Ausgabe 5-6-2026 | Security Spezial 5-6-2026 | News | IT-Security
Cybersicherheit und Compliance – Warum Excel und Word zum Haftungsrisiko werden
Viele Unternehmen setzen bei der Umsetzung von NIS2 und DORA zunächst auf Excel und Word – aus Gewohnheit, Kostengründen oder Pragmatismus. Für eine dauerhafte, revisionssichere Steuerung von Cyberrisiken reichen statische Office-Dokumente jedoch nicht aus. Warum das schnell zum Haftungsrisiko werden kann, zeigen fünf zentrale Schwachstellen im Umgang mit regulatorischen Anforderungen.
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Die menschliche Lücke in der KI-Sicherheit
Management Summary Technologie skaliert schneller als Governance: Unternehmen investieren massiv in größere KI‑Modelle und Rechenleistung, doch Kontrollmechanismen, Verantwortlichkeiten und menschliches Verständnis wachsen nicht im gleichen Tempo mit – ein strukturelles Sicherheitsrisiko. Mehr Leistung verstärkt bestehende Schwächen: KI beschleunigt Entscheidungen, behebt aber keine Altlasten wie schlechte Datenqualität, unklare Ziele oder schwache Kontrollen – sie skaliert Fehler.…
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Checkmarx-Studie: 95 Prozent der CISOs stehen unter Druck, Compliance-relevante Sicherheitsprobleme zurückzustellen
Trotz gestiegenen Sicherheitsbewusstseins liefern viele Unternehmen weiterhin verwundbare Software aus. Checkmarx, Marktführer für autonome, Cloud-native Anwendungssicherheit, hat die Ergebnisse seines diesjährigen Future of Application Security Reports vorgestellt [1]. Demnach nutzen inzwischen 96 Prozent der Entwicklerinnen und Entwickler KI-Tools in ihrer IDE und bewerten deren Nutzen überwiegend positiv. Allerdings geben lediglich 18 Prozent an, bereits…
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Cybersicherheit: Vier kritische Bedrohungen erfordern dringenden Handlungsbedarf
Mehrschichtige Sicherheitsstrategien können helfen, Bedrohungen durch Prompt-Injection-Angriffe, Deepfakes und Kompromittierung von KI-Anwendungen und Software-Lieferketten abzuwehren. Gartner, ein Unternehmen für Wirtschafts- und Technologieanalysen, hat vier kritische und schwer vorhersehbare Bedrohungen identifiziert, bei denen Angreifer derzeit einen deutlichen Vorteil haben und Schwachstellen in Unternehmen besonders erfolgreich ausnutzen können. Dazu zählen Deepfakes, die Kompromittierung von KI-Anwendungen, Prompt-Injection-Angriffe…
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Anwendungssicherheit und KI: Was AppSec-Teams ihre KI wirklich fragen
Was würden AppSec-Teams wohl eine nahezu allwissende Entität fragen? Die Antwort darauf kennt Cycode. Der Pionier im Bereich Application Security Posture Management (ASPM) hat die ersten 100 Konversationen der Nutzer von Maestro, einem elaborierten KI-Agenten für die Anwendungssicherheit ausgewertet und aus ihnen die sechs häufigsten Fragen destilliert. KI-Agenten sind in vielen Unternehmensbereichen auf dem…
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Die Cloud-Falle schnappt zu: Warum HCI für KMUs zur Exit-Strategie wird
Das Versprechen der Public Cloud war so simpel wie verlockend: unendliche Skalierbarkeit bei ständig sinkenden Kosten. Doch im Jahr 2026 ist Ernüchterung angekommen. Zwischen massiven Ausfällen großer Hyperscaler und dem plötzlichen Ende der Preisdeflation stehen vor allem mittelständische Unternehmen vor einer existenziellen Frage: Wie lässt sich die digitale Transformation vorantreiben, ohne die Kontrolle über die…
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Identitätssicherheit: Bedrohungsakteure brechen nicht ein — sie loggen sich ein
Schon eine kompromittierte E-Mail könnte das Ende der digitalen Mitarbeiteridentität sein. Häufig reicht Cyberkriminellen ein Zero-Day-Exploit oder eine irreführende E-Mail aus, um Nutzerkonten zu übernehmen. Aktuelle Studien zeigen, dass kompromittierte Zugangsdaten einer der häufigsten Einstiegspunkte für Cyberangriffe sind. In der digitalen Welt steigt der Wert von Nutzerkonten immer mehr, und auch die damit verbundenen…