Darknet-Handel mit Zugangsdaten: Warum KMU verstärkt in den Fokus von Cyberkriminellen geraten

Kleine und mittelständische Unternehmen stehen zunehmend im Fokus von Cyberkriminellen, die kompromittierte Zugangsdaten im Darknet anbieten. Eine Analyse von Kaspersky Digital Footprint Intelligence kommt zu dem Ergebnis, dass in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 ein erheblicher Anteil entsprechender Darknet-Beiträge angebliche Zugänge zu KMU betraf [1]. Der Befund verdeutlicht, dass Angriffe auf Unternehmensidentitäten und digitale Zugänge nicht mehr nur Großunternehmen betreffen, sondern auch kleinere Organisationen mit begrenzten Sicherheitsressourcen.

Eine zentrale Rolle spielen sogenannte Initial Access Broker. Sie handeln mit Zugangsmöglichkeiten zu bereits kompromittierten Systemen und stellen damit eine Vorstufe für weitere Angriffe dar. Die Angebote enthalten häufig Angaben zu Region, Branche, Unternehmensgröße, Umsatz oder Art des Zugriffs. Für Käufer solcher Zugänge können diese Informationen die Auswahl potenzieller Opfer erleichtern und Folgeangriffe wie Datendiebstahl, Erpressung oder Ransomware-Kampagnen ermöglichen.

Warum KMU attraktive Ziele sind

KMU gelten aus Sicht von Angreifern häufig als lohnende Ziele, weil sie einerseits über verwertbare Daten, Kundenbeziehungen und digitale Geschäftsprozesse verfügen, andererseits aber oft weniger umfangreiche Sicherheitsstrukturen besitzen als große Konzerne. Mittelständische Unternehmen können zusätzlich interessant sein, weil sie mit höheren Umsätzen, komplexeren Lieferketten und engeren Verbindungen zu größeren Geschäftspartnern verbunden sind. Dadurch steigt das Risiko, dass kompromittierte Zugänge nicht nur das betroffene Unternehmen selbst, sondern auch dessen Kunden, Partner oder Dienstleister gefährden.

Zentrale Schutzmaßnahmen

Unternehmen sollten klare Richtlinien für die Nutzung externer Dienste, Cloud-Angebote und öffentlich verfügbarer Anwendungen festlegen.

Zugriffsrechte auf E-Mail-Konten, freigegebene Ordner, Online-Dokumente und interne Systeme sollten regelmäßig überprüft und nach dem Prinzip der geringsten Rechte vergeben werden.

Mehrfaktor-Authentifizierung, starke Passwortrichtlinien und die konsequente Überwachung ungewöhnlicher Anmeldeaktivitäten reduzieren das Risiko kompromittierter Konten.

Regelmäßige Datensicherungen und getestete Wiederherstellungsprozesse sind entscheidend, um im Fall eines Ransomware-Angriffs handlungsfähig zu bleiben.

Ein kontinuierliches Monitoring von offenen Quellen, Deep Web und Darknet kann Hinweise auf kompromittierte Zugangsdaten oder missbrauchte Unternehmensidentitäten liefern.

Mitarbeitende sollten regelmäßig zu Phishing, Social Engineering, gefälschten Anwendungen und dem sicheren Umgang mit Zugangsdaten geschult werden.

Für Organisationen ohne eigenes Sicherheitsteam kann die Zusammenarbeit mit einem Managed Security Service Provider sinnvoll sein, um Überwachung, Erkennung und Reaktion rund um die Uhr sicherzustellen.

Einordnung

Der Handel mit Unternehmenszugängen im Darknet zeigt, dass Cyberrisiken für KMU zunehmend professionell organisiert und arbeitsteilig betrieben werden. Entscheidend ist daher nicht allein der Einsatz einzelner Sicherheitsprodukte, sondern ein mehrschichtiger Ansatz aus technischen Kontrollen, organisatorischen Regeln, Sensibilisierung und kontinuierlicher Überwachung. Gerade für kleinere Unternehmen kann eine priorisierte Sicherheitsstrategie helfen, begrenzte Ressourcen wirksam einzusetzen.

Quelle: Kaspersky Securelist, »Threat landscape for SMBs in 2026: fake AI tools, phishing and more«, veröffentlicht am 25. Juni 2026. https://securelist.com/smb-threat-report-2026/120357/

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