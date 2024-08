Deutsche Unternehmen handeln bei SAP wenig strategisch

Aufgeschobene Umstellung auf SAP S/4 HANA und Zögern bei Innovationen prägen das Handeln.

SAP liefert viele ihrer Innovationen nur noch über Cloud-Modelle aus. Deshalb überlegen viele Unternehmen, nicht einfach nur auf SAP S/4 HANA zu migrieren, sondern ihre IT-Landschaft sukzessive auf Cloud-Betriebsmodelle umzustellen. Dies meldet die neue Vergleichsstudie »ISG Provider Lens SAP Ecosystem Report Germany 2024«, die das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) veröffentlicht hat. In der Studie hat ISG die Portfolio- und Wettbewerbsstärke von 56 IT-Dienstleistern und Produktanbietern untersucht, die im deutschen Markt für SAP-Services und -Lösungen tätig sind.

Zugleich meldet der Anbietervergleich, dass SAP S/4HANA-Migrationen in Deutschland weiterhin in den meisten Fällen nur langsam vorankommen. »Hinzu kommt, dass SAP zum Beispiel bei den meisten KI-Anwendungen mittlerweile voll auf die Cloud setzt«, sagt Heiko Henkes, Director und Principal Analyst bei ISG. »Für Deutschland beobachten wir allerdings, dass Unternehmen ihre Entscheidungen vergleichsweise kurzfristig und kostenzentriert angehen. Doch je länger Unternehmen die notwendigen strategischen Entscheidungen aussitzen, umso wahrscheinlicher werden Hauruck-Projekte, in denen die Verantwortlichen nur noch reaktiv handeln können.« Dies sei sowohl bei großen wie bei mittelständischen Unternehmen der Fall.

SAP-Serviceanbieter sind für Migrationen gut vorbereitet

Die Serviceanbieter im SAP-Umfeld sind laut der ISG-Studie gut auf die verschiedenen Migrationsansätze vorbereitet. Mögliche Lücken im Beratungsangebot würden die Provider weiterhin konsequent schließen, sodass sich das Leistungsportfolio der führenden Anbieter immer mehr ähnelt. Dabei komme es weiterhin insbesondere auf Branchen-Know-how und tiefgehende Prozesskenntnisse an. Diese würden in immer umfangreicheren Best-Practice-Templates mit industriespezifischen Zusatzlösungen angeboten. Dies verkürze die Implementierungsrisiken und -zeiten erheblich, so ISG weiter.

Die ISG-Analysten haben zudem festgestellt, dass Kunden zunehmend globale Delivery Teams akzeptieren, nicht zuletzt, weil Brüche über Liefereinheiten oder Regionen durch harmonisierte Lieferansätze weiter abgebaut werden. Trotzdem bleibe die Vor-Ort-Präsenz ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Entsprechend würden die führenden Anbieter weiterhin in lokale Lieferzentren, in strategische Akquisitionen und in lokale Serviceteams investieren.

Bei HR-Lösungen von SAP behaupten sich auch kleinere Anbieter

Zum ersten Mal hat ISG in ihrer SAP-Studie den Teilmarkt der SAP SuccessFactors HXM Partner Services separat untersucht. Klassische HR-, Gehaltsabrechnungs- und Zeiterfassungssysteme werden oft noch on-premise betrieben. SAP bietet hier laut der Studie mittlerweile ernsthafte und eigenständige Public Cloud-Lösungen an. So könne die SAP SuccessFactors HXM Suite die Einführung standardisierter HR-Prozesse für die gesamte Belegschaft vorantreiben und die HR-Abläufe effizient, konsistent und skalierbar gestalten.

Dieser Teilmarkt weist den ISG-Analysten zufolge eine Besonderheit auf: In ihm behaupten sich sowohl große internationale als auch kleinere lokale Service-Provider. Grund dafür sei, dass Unternehmen in diesem Umfeld praktisch immer nationale sowie regionale Anforderungen und Gesetze abbilden müssen. Deshalb würden hier auch kleinere Anbieter konkurrenzfähig bleiben, welche die Nähe zu ihrer lokalen Kundschaft nutzen oder auch cloud-native denken können. Falls allerdings in größeren Lösungslandschaften auch andere HXM-nahe SAP-Lösungen wie zum Beispiel Fieldglass, Qualtrics oder die SAP Analytics Cloud zum Einsatz kommen, würden kleinere Anbieter an ihre Grenzen stoßen. Diese Portfoliobreite können, so ISG, meistens nur größere Provider aus einer Hand liefern.

Abbildung: Im Marktsegment »SAP SuccessFactors HXM Partner Services« hat ISG insgesamt 23 Anbieter untersucht. Sieben davon sehen die Marktforscher von ISG als »Leader«, einen als »Rising Star.«

Einstufungen

Die Studie »ISG Provider Lens SAP Ecosystem Germany 2024« bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 56 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): »SAP S/4HANA System Transformation – Large Accounts”, »SAP S/4HANA System Transformation – Midmarket«, »SAP Application Managed Services«, »Managed Cloud Services for SAP ERP« und »SAP SuccessFactors HXM Partner Services«.

Die Studie stuft Accenture, All for One Group, Capgemini, Eviden (an Atos Business) und Infosys in jeweils vier Marktsegmenten als »Leader« ein, während NTT DATA, T-Systems und Wipro in je drei Quadranten als »Leader« bezeichnet werden. Cognizant und TCS sind »Leader” in jeweils zwei sowie Arvato Systems, CANCOM, DATAGROUP, Deloitte, HCLTech, Kyndryl, Pentos und Syntax in je einem Segment.

Zudem wird Tech Mahindra in zwei Marktsegmenten sowie Birlasoft, cbs, EPI-USE und Syntax in je einem Quadranten als »Rising Star« bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Im Bereich »Customer Experience« wurde Infosys unter den SAP-Ecosystem-Anbietern als globaler »ISG CX Star Performer 2024« ausgezeichnet. Infosys hat in der ISG-Umfrage »Voice of the Customer« in Sachen Kundenzufriedenheit die höchsten Werte erzielt. Die Umfrage ist Teil des ISG Star of Excellence™-Programms, eines führenden Qualitätswettbewerbs für die Technologie- und Business-Services-Branche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Capgemini und T-Systems zum Download bereit.

Die Studie »ISG Provider Lens SAP Ecosystem Germany 2024« ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

