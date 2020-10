Deutsche Wirtschaft: Das wird ein langer, steiniger Weg

Claus Michelsen, DIW-Konjunkturchef: »Die deutsche Wirtschaft ist bislang besser durch die Krise gekommen als befürchtet. Dem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im Frühjahr wird ein äußerst kräftiges drittes Quartal folgen, sodass wir insgesamt optimistischer sein können als noch im Sommer. Die Politik hat mit ihren stabilisierenden Maßnahmen richtig auf die Krise reagiert – auch das Konjunkturprogramm der Bundesregierung hilft, die Nachfrage wieder in Gang zu bringen. Dennoch dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr unter dem Strich deutlich gegenüber dem Vorjahr sinken. Und für den weiteren Verlauf ist mindestens Skepsis angebracht. Viele wichtige deutsche Handelspartner hat es noch weitaus schwerer getroffen, was die Exportwirtschaft hierzulande in eine ungewisse Zukunft blicken lässt. Und auch im Inland werden viele wirtschaftliche Schäden erst nach und nach sichtbar werden. Die Krise wird uns also noch eine ganze Weile beschäftigen.«

Geraldine Dany-Knedlik, Expertin für die Weltwirtschaft: »Die Wirtschaft erholt sich weltweit nur langsam von der Corona-Krise. Unternehmen und Konsumenten sind zwar wieder etwas zuversichtlicher gestimmt, aber die wirtschaftlichen Einbußen werden wohl nur allmählich ausgeglichen. Vor allem die Investitionstätigkeit der Unternehmen dürfte trotz günstiger Finanzierungsbedingungen für längere Zeit gering bleiben. Aufwind für den globalen Handel verleiht immerhin die Entwicklung in China, wo die Talsohle durchschritten scheint – allerdings in erster Linie, weil der Staat massiv in die Infrastruktur investiert. Die USA befinden sich im Gegensatz zu Europa noch inmitten der ersten Corona-Welle. Zwar waren die Einbrüche dort anfangs wegen weniger starker Einschränkungen geringer – dafür wird die Erholung durch wieder ansteigende Neuinfektionen und dementsprechend zurückgenommene Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen ausgebremst.«