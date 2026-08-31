Fachkräftemangel in der IT: wie Monitoring und Automatisierung IT-Teams entlasten

Der Fachkräftemangel zwingt Managed Service Provider dazu, vorhandene IT-Kompetenzen gezielter einzusetzen. Monitoring, Observability und Automatisierung schaffen dafür die operative Grundlage: Sie reduzieren Routineaufgaben, verbessern die Alarmqualität und machen technisches Wissen skalierbar nutzbar.

Management Summary

Fachkräftemangel wird zum Skalierungsrisiko: MSPs stoßen bei Servicequalität, Reaktionszeiten und Wachstum an Grenzen, wenn qualifizierte Spezialisten fehlen.

MSPs stoßen bei Servicequalität, Reaktionszeiten und Wachstum an Grenzen, wenn qualifizierte Spezialisten fehlen. Automatisierung entlastet statt ersetzt: Wiederkehrende Monitoring-Aufgaben werden standardisiert, sodass Expertenzeit stärker für komplexe Analysen eingesetzt werden kann.

Wiederkehrende Monitoring-Aufgaben werden standardisiert, sodass Expertenzeit stärker für komplexe Analysen eingesetzt werden kann. Observability liefert den entscheidenden Kontext: Verknüpfte Metriken, Logs, Ereignisse und Abhängigkeiten helfen, Ursachen schneller zu erkennen und Folgealarme zu vermeiden.

Verknüpfte Metriken, Logs, Ereignisse und Abhängigkeiten helfen, Ursachen schneller zu erkennen und Folgealarme zu vermeiden. Alarmqualität entscheidet über Effizienz: Priorisierte, sauber konfigurierte Meldungen reduzieren Eskalationen und erhöhen die Bearbeitungsquote im First- und Second-Level-Support.

Priorisierte, sauber konfigurierte Meldungen reduzieren Eskalationen und erhöhen die Bearbeitungsquote im First- und Second-Level-Support. Wissen wird operationalisiert: Regeln, Vorlagen und dokumentierte Schwellenwerte machen Erfahrung im Team breiter verfügbar und senken die Abhängigkeit von einzelnen Experten.

Der Fachkräftemangel gehört für viele Managed Service Provider längst zum operativen Alltag. Er wirkt sich direkt auf Servicequalität, Reaktionszeiten, Wachstum und Wirtschaftlichkeit aus. Besonders knapp sind erfahrene Fachkräfte, die komplexe Störungen analysieren, technische Abhängigkeiten verstehen und Eskalationen zuverlässig bearbeiten können.

Qualifizierte Level-2- und Level-3-Spezialisten sind schwer zu finden, teuer und kurzfristig kaum zu ersetzen. Gleichzeitig werden IT-Umgebungen durch Cloud-Dienste, verteilte Netzwerke, hybride Infrastrukturen und industrielle Systeme zunehmend komplexer. Dadurch steigt auch die Zahl der zu überwachenden Komponenten erheblich. Klassische Servicemodelle von MSPs stoßen daher an Grenzen. Neben der Gewinnung von zusätzlichen Fachkräften wird deshalb auch der effiziente Einsatz von vorhandenen Kompetenzen immer wichtiger. Modernes Monitoring, Automatisierung und Observability können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.

Kommentar von Edward Knight, Director Global MSP Sales bei Paessler

Automatisierung im Monitoring soll Fachkräfte nicht ersetzen, sondern gezielt entlasten. Sie reduziert wiederkehrende Aufgaben, schafft mehr Transparenz und macht vorhandenes Wissen breiter nutzbar. Automatische Erkennung, standardisierte Vorlagen und vorkonfigurierte Mechanismen für das Monitoring verringern den Aufwand bei der Einrichtung neuer Kundenumgebungen. Statt das Monitoring für jedes Gerät und jede Plattform individuell zu konfigurieren, können MSPs auf bewährte Grundlagen zurückgreifen und diese gezielt anpassen. Standardisierte Vorlagen können eine belastbare Ausgangsbasis liefern, die anschließend an die jeweilige Kundenumgebung angeglichen wird.

Historische Daten und dokumentierte Schwellenwerte ergänzen diesen Ansatz, indem sie zusätzlichen Kontext zu den erfassten Messwerten liefern. Anstelle von einzelnen Alarmen erhalten Techniker damit Hinweise zu betroffenen Systemen und vorausgegangenen Veränderungen. Dabei können auch historische Vergleichswerte in die Bewertung einfließen.

In dieser kontextbezogenen Aufbereitung liegt der entscheidende Mehrwert. Sie unterstützt weniger erfahrene Mitarbeiter bei der strukturierten Analyse. So lassen sich Vorfälle strukturiert eingrenzen und ohne Eskalation lösen. Das verkürzt Bearbeitungszeiten, reduziert unnötige Übergaben und setzt hoch qualifizierte Arbeitszeit gezielter ein. Bei Paessler bildet PRTG dafür die technische Grundlage: Auto-Discovery, vorkonfigurierte Sensoren und flexible, schwellenwertbasierte Alarmierung liefern die verlässliche Datenbasis, auf der MSPs ihre Automatisierung aufbauen können.

Observability als Multiplikator vorhandener Kompetenzen

Klassisches Monitoring zeigt, dass ein Zustand vom Normalbereich abweicht. Observability geht einen Schritt weiter und liefert tiefere Zusammenhänge. Sie hilft zu verstehen, warum die Abweichung auftritt, welche Abhängigkeiten bestehen und welche Systeme ebenfalls betroffen sein könnten. Dafür werden Telemetriedaten wie Metriken, Logs, Ereignisse, Traces, Konfigurationsänderungen und technische Abhängigkeiten miteinander verknüpft.

Für MSPs ist dieser Kontext besonders wichtig, da Kundenumgebungen meist heterogen aufgebaut sind. Einzelne Warnmeldungen lassen sich daher nur begrenzt isoliert bewerten; erst der Kontext macht sichtbar, ob es sich um ein lokales Problem, einen Folgefehler oder eine kurzfristige Abweichung handelt. Sinnvoll priorisierte Meldungen und die Reduzierung irrelevanter Alarme entlasten Service-Teams. Statt eine Vielzahl gleich gewichteter Warnungen zu prüfen, können sich Mitarbeiter auf geschäftskritische Ereignisse konzentrieren.

Voraussetzung ist eine saubere und kontinuierlich gepflegte Konfiguration. Schwellenwerte, Abhängigkeiten, Eskalationsregeln und Wartungsfenster müssen zur jeweiligen Umgebung passen. Observability ersetzt daher kein Fachwissen, ermöglicht aber den gezielten Einsatz. Senior Engineers verbringen weniger Zeit mit Routineprüfungen und können sich stärker auf komplexe Analysen, Architekturfragen und Automatisierung konzentrieren.

Voraussetzungen für wirksame Automatisierung

Entscheidend sind Qualität und Einbindung automatisierter Monitoring-Prozesse in den Betrieb. Denn eine hohe Anzahl automatischer Funktionen ist nicht automatisch mit einer höheren Servicequalität gleichzusetzen. Grundlage ist eine verlässliche Datenbasis. Geräte, Anwendungen, Dienste und Abhängigkeiten müssen vollständig und korrekt erfasst sein. Wenn relevante Systeme fehlen oder wenn technische Beziehungen falsch abgebildet sind, können auch automatisierte Analysen zu eingeschränkt belastbaren und unvollständigen Ergebnissen führen.

Ebenfalls sind klare Regeln für automatisierte Entscheidungen wichtig. Je stärker ein System Vorfälle nicht nur erkennt, sondern selbstständig klassifiziert und behebt, desto wichtiger werden Freigaben, Protokollierung und nachvollziehbare Abläufe. Auch die Alarmqualität entscheidet über den Nutzen. Gutes Monitoring priorisiert Vorfälle nach ihrer tatsächlichen Auswirkung und unterdrückt Folgealarme. Schließlich müssen Zuständigkeiten, Eskalationswege und Dokumentation an die Automatisierung angepasst werden. Mitarbeiter sollten Systemempfehlungen als Unterstützung nutzen, sie aber weiterhin anhand der verfügbaren Daten fachlich bewerten.

Fazit

Der Fachkräftemangel im deutschen IT-Markt wird MSPs weiterhin begleiten und eine zentrale Herausforderung bleiben. Monitoring, Observability und Automatisierung können Routineaufgaben vereinheitlichen, Analysen beschleunigen und technische Zusammenhänge so aufbereiten, dass auch weniger erfahrene Mitarbeiter mehr Vorfälle selbstständig bearbeiten können.

Das schafft Skalierbarkeit, ohne Personalbestand und Kosten im gleichen Maß erhöhen zu müssen. Gleichzeitig sinkt die Abhängigkeit von einzelnen Experten, wenn Wissen systematisch in Regeln, Abläufen und Dokumentationen verankert wird.

Automatisierung ersetzt qualifizierte Fachkräfte natürlich nicht. Sie entscheidet aber mit darüber, wie wirksam deren Zeit eingesetzt wird. Eine gute Monitoring-Architektur reduziert manuelle Arbeit und vermeidbare Eskalationen. Eine schlechte erzeugt zusätzliche Komplexität.

FAQ

Warum trifft der Fachkräftemangel MSPs besonders stark?

Weil MSPs viele unterschiedliche Kundenumgebungen gleichzeitig betreuen und dafür erfahrene Spezialisten für Analyse, Betrieb und Eskalation benötigen. Welche Rolle spielt Monitoring bei der Entlastung von IT-Teams?

Monitoring schafft Transparenz über Systeme, Dienste und Abhängigkeiten und reduziert manuelle Prüfungen im Tagesbetrieb. Was unterscheidet Observability von klassischem Monitoring?

Observability liefert zusätzlich Kontext: Sie zeigt nicht nur, dass etwas abweicht, sondern hilft zu verstehen, warum es passiert. Kann Automatisierung Fachkräfte ersetzen?

Sie übernimmt wiederkehrende Aufgaben und unterstützt Entscheidungen, ersetzt aber nicht fachliche Bewertung und Erfahrung. Welche Aufgaben lassen sich besonders gut automatisieren?

Geeignet sind Auto-Discovery, Standardkonfigurationen, Schwellenwertüberwachung, Alarmpriorisierung und wiederkehrende Routineprüfungen. Warum ist Alarmqualität so wichtig?

Unpräzise Alarme erzeugen Aufwand. Gute Alarmierung priorisiert nach Auswirkungen und hilft Teams, sich auf relevante Vorfälle zu konzentrieren. Welche Voraussetzungen braucht wirksame Automatisierung?

Notwendig sind vollständige Daten, gepflegte Abhängigkeiten, klare Eskalationsregeln und nachvollziehbare Prozesse. Wie profitieren weniger erfahrene Mitarbeiter?

Sie erhalten strukturierte Hinweise, historische Vergleichswerte und Kontextinformationen, um Vorfälle schneller einzugrenzen. Wo bleibt die Rolle erfahrener Spezialisten?

Senior Engineers können sich stärker auf komplexe Analysen, Architektur, Optimierung und Automatisierungslogik konzentrieren. Was ist die wichtigste Management-Botschaft?

Monitoring und Automatisierung sind keine reinen IT-Werkzeuge, sondern Hebel für Skalierbarkeit, Servicequalität und wirtschaftlichen Betrieb.

1862 Artikel zu „Monitoring „

News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 9-10-2024 Netzwerkmonitoring in der Landwirtschaft – Smarte Überwachung für saftige Ernten Das britische Unternehmen Riverford Organic Farmers Ltd. beliefert mit einer hoch digitalisierten Lieferkette wöchentlich bis zu 50.000 Kunden mit selbst angebautem Bio-Gemüse. In den letzten 30 Jahren expandierte das Unternehmen stetig: vier Standorte, über 1.000 Mitarbeiter und Kunden in England und Frankreich. Mit dem Wachstum des Betriebs steigt auch die Komplexität der IT-Infrastruktur: Ein verzweigtes Netzwerk von Geräten und Sensoren stellt sicher, dass die Lebensmittel allzeit und unter richtigen Bedingungen gelagert werden. Eine verlässliche Überwachung dieser Systeme ist entscheidend, um kostspielige Ausfälle zu verhindern. Weiterlesen →