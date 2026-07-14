Gutes Datenbankmonitoring liefert höheren Mehrwert

Unternehmen müssen wissen, was in ihrer Datenbanklandschaft vor sich geht, sonst werden Entscheidungen zum absoluten Glücksspiel. Gutes Monitoring ist dafür das A und O, doch viele gehen die Sache von Grund auf falsch an oder setzen auf eine zu kurzsichtige Strategie. Die folgenden Best Practices gilt es dabei zu beachten.

Beim Datenbankmonitoring lag der Fokus lange Zeit darauf, nur aktuelle Einblicke zu erhalten, um Ausfälle möglichst schnell zu erkennen. Eine wohl durchdachte und weitreichendere Überwachungsstrategie kann allerdings viel tiefere Einblicke liefern, durch die Unternehmen einen deutlich höheren Mehrwert generieren. Redgate, Anbieter von Database-DevOps-Lösungen für umfassende Datenbankkontrolle, gibt Unternehmen fünf Best Practices an die Hand, damit sie die volle Kontrolle behalten und ganzheitlich Transparenz schaffen:

Best Practice #1: Monitoring als Geschäftsziel verstehen, nicht als Tool

Wirksames Datenbankmonitoring sollte nicht mit der Auswahl eines Tools beginnen, sondern mit der Definition der geschäftlichen Ziele, die es unterstützen soll. Immerhin dient das Monitoring nicht nur der rein technischen Systemüberwachung, sondern schafft allem voran Transparenz für operative und strategische Entscheidungen. Es erleichtert die Sicherstellung von Verfügbarkeit und Performance der Datenbanken, liefert Nachweise, die für Compliance-Anforderungen wichtig sind, und ermöglicht fundierte Kapazitäts- sowie Investitionsentscheidungen. Erst wenn klar definiert ist, welche Risiken reduziert, welche Prozesse verbessert und welche Entscheidungen unterstützt werden sollen, lassen sich passende Anforderungen an ein Monitoring-Tool definieren.

Best Practice #2: Alle relevanten Stakeholder bedenken

Die Anforderungen an das Datenbankmonitoring unterscheiden sich je nach Verantwortungsbereich erheblich: Während Datenbankadministratoren detaillierte Leistungs- und Zustandsinformationen benötigen, interessieren sich Entwicklungsteams eher für die Auswirkungen von Anwendungen und Abfragen der Datenbankperformance. Infrastruktur-, Security- und Compliance-Teams haben wiederum eigene Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Berichterstattung. Eine nachhaltige Monitoring-Strategie berücksichtigt daher die Bedürfnisse aller relevanten Stakeholder und schafft eine gemeinsame Datenbasis. Auf diese Weise stellen Unternehmen sicher, dass sie das Monitoring nicht isoliert für einzelne Teams optimieren, sondern dass es einen organisationsweiten Mehrwert liefert.

Best Practice #3: Die Monitoring-Strategie regelmäßig überprüfen

Die Anforderungen an das Monitoring verändern sich kontinuierlich, sei es durch neue Technologien, organisatorische Veränderungen oder neue Geschäftsanforderungen. Deshalb sollten Unternehmen bestehende Monitoring-Strategien in regelmäßigen Abständen kritisch überprüfen. In diesem Zuge gilt es zu bewerten, ob sie aktuelle Plattformen, Betriebsmodelle und Compliance-Vorgaben weiterhin angemessen unterstützen. Gerade Cloud-Migrationen, die Implementierung neuer Datenbankplattformen oder Änderungen am Betriebsmodell können Anpassungen erfordern. Eine regelmäßige Überprüfung hilft, Lücken frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass das Monitoring die Anforderungen des Unternehmens noch immer abdeckt.

Best Practice #4: Das Monitoring skalierbar gestalten

Mit zunehmender Komplexität von Datenbankumgebungen und IT-Ökosystemen steigen auch die Anforderungen an das Monitoring. Moderne Infrastrukturen sind häufig hybrid und vereinen Cloud-Plattformen mit verschiedenen Datenbanktechnologien. Eine zukunftsfähige Monitoring-Strategie muss diese Entwicklung unterstützen und flexibel mit dem Wachstum der Architektur skalieren. Dabei geht es nicht nur um die Anzahl der überwachten Systeme, sondern auch um die Fähigkeit, neue Technologien, Plattformen und Betriebsmodelle effizient einzubinden. Unternehmen sollten Monitoring deshalb möglichst skalierbar gestalten, sodass es technologische Veränderungen begleiten kann und nicht zum Innovationskiller wird.

Best Practice #5: Eine zentrale und konsistente Datenbasis schaffen

Effektives Monitoring setzt voraus, dass alle relevanten Informationen auf einer konsistenten und vertrauenswürdigen Datenbasis beruhen. Werden Metriken, Ereignisse und Zustandsinformationen in unterschiedlichen Werkzeugen oder Datensilos erfasst, entstehen Inkonsistenzen und widersprüchliche Bewertungen. Das klare Ziel für Unternehmen lautet daher, eine ganzheitliche Sicht auf die Systemlandschaft herzustellen, die alle beteiligten Teams nutzen können. Dazu gehören auch einheitliche Definitionen, standardisierte Kennzahlen und konsistente Zeitbezüge, denn sie erleichtern die Analyse von Zusammenhängen und beschleunigen die Ursachenanalyse. Eine zentrale Datenbasis schafft Transparenz und stärkt die Zusammenarbeit über Teamgrenzen hinweg.

»Für effektives Datenbankmonitoring gibt es natürlich mehr als nur fünf Best Practices«, betont Oliver Stein, Geschäftsführer DACH bei Redgate. »Allerdings sind Skalierbarkeit, eine holistische Strategie und eine zentralisierte sowie konsistente Datenbasis das Allerwichtigste. Gleichzeitig sollten Unternehmen immer wieder kritisch prüfen, ob ihre Herangehensweise noch zum Status quo passt und falls nötig das Monitoring an aktuelle Gegebenheiten anpassen oder neu ausrichten.«

1799 Artikel zu „Monitoring „

News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 9-10-2024 Netzwerkmonitoring in der Landwirtschaft – Smarte Überwachung für saftige Ernten Das britische Unternehmen Riverford Organic Farmers Ltd. beliefert mit einer hoch digitalisierten Lieferkette wöchentlich bis zu 50.000 Kunden mit selbst angebautem Bio-Gemüse. In den letzten 30 Jahren expandierte das Unternehmen stetig: vier Standorte, über 1.000 Mitarbeiter und Kunden in England und Frankreich. Mit dem Wachstum des Betriebs steigt auch die Komplexität der IT-Infrastruktur: Ein verzweigtes Netzwerk von Geräten und Sensoren stellt sicher, dass die Lebensmittel allzeit und unter richtigen Bedingungen gelagert werden. Eine verlässliche Überwachung dieser Systeme ist entscheidend, um kostspielige Ausfälle zu verhindern. Weiterlesen →