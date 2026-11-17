IFS berichtet für die ersten neun Monate 2026 über ein deutliches Wachstum seines Geschäfts mit sogenannter Industrial AI. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) überschritt laut Unternehmen zum Ende des dritten Quartals die Marke von 1,3 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 24 Prozent. Gleichzeitig hätten sich die Neubuchungen für Industrial AI besonders stark entwickelt: Bereits nach neun Monaten lagen diese bei mehr als dem Dreifachen des gesamten Jahres 2025.

Als weitere zentrale Kennzahl nennt IFS einen Anteil der wiederkehrenden Umsätze von 85 Prozent am Gesamtumsatz. Das Unternehmen stellt diese Entwicklung in einen direkten Zusammenhang mit der zunehmenden Nachfrage nach branchenspezifischen KI-Anwendungen.

Von KI-Pilotprojekten in den operativen Betrieb

Nach Darstellung von IFS verschiebt sich der Schwerpunkt bei Unternehmenskunden zunehmend von experimentellen KI-Projekten hin zum Einsatz künstlicher Intelligenz im laufenden Geschäft. Dies betreffe beispielsweise Fertigung, Anlagenwartung, Field Service und Supply Chain. Branchenspezifische KI-Anwendungsfälle bezeichnet IFS als einen wesentlichen Wachstumstreiber.

Für das dritte Quartal nennt das Unternehmen mehrere Kunden, die sich für IFS Industrial AI entschieden hätten. Dazu zählen unter anderem Tesco, LATAM Airlines, Yeo Valley, Mitsubishi Electric und Eight Group. Die genannten Einsatzfelder reichen von Asset-Lifecycle-Management und Field Service über Flugzeugwartung bis zur Fertigung.

»IFS Intelligence« soll KI direkt in Arbeitsabläufe integrieren

Einen wichtigen Baustein der Strategie bildet das neue Angebot IFS Intelligence, das IFS im Oktober auf seiner Veranstaltung »IFS Unleashed« vorgestellt hat. Damit soll Industrial AI unmittelbar dort eingesetzt werden können, wo operative Arbeit stattfindet.

Die Lösung wird vom sogenannten Industrial AI Harness unterstützt. Anwender sollen damit Fragen stellen, Aktionen anstoßen und komplette Arbeitsabläufe an digitale Mitarbeiter beziehungsweise »Digital Workers« delegieren können. Entscheidend ist dabei laut IFS, dass diese Systeme innerhalb der vom jeweiligen Unternehmen vorgegebenen Regeln und Zugriffsberechtigungen arbeiten.

IFS berichtet außerdem, dass sich mehr als 100 Kunden für Pilotprojekte mit IFS Intelligence und den dazugehörigen digitalen Mitarbeitern angemeldet hätten.

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IFS sieht Nachfrage nach KI im größeren Maßstab

IFS-Finanzchef Ryan Courson führt das Wachstum darauf zurück, dass Kunden KI nicht mehr lediglich testen, sondern Industrial AI zunehmend in größerem Umfang einkauften. Als Beleg verweist er auf die mehr als verdreifachten Buchungen gegenüber dem Gesamtjahr 2025 und das auf mehr als 1,3 Milliarden Euro gestiegene ARR. Künftig wolle IFS insbesondere die Verbreitung von IFS Intelligence ausbauen und damit Kunden dabei unterstützen, die Leistung in weiteren Teilen ihrer betrieblichen Abläufe zu verbessern.

KI soll industrielle Rahmenbedingungen verstehen

IFS-CEO Mark Moffat hebt einen weiteren Aspekt hervor: Unternehmen verfügten über ungenutzte Kapazitäten, deren Potenziale insbesondere die Mitarbeiter kennen, die unmittelbar mit den jeweiligen betrieblichen Prozessen arbeiten.

Nach Darstellung von IFS erwarten diese Unternehmen deshalb KI-Systeme, die nicht nur allgemeine Aufgaben bearbeiten, sondern die konkrete industrielle Umgebung verstehen. Dazu gehören etwa eingesetzte Maschinen und Anlagen, Sicherheitsvorgaben sowie die tatsächlichen betrieblichen Arbeitsprozesse. Gleichzeitig müsse eine solche KI in laufende Arbeitsvorgänge eingreifen können, ohne dabei die vom Unternehmen gesetzten Rahmenbedingungen zu verletzen.

IDC: Vertrauen wird bei operativer KI entscheidend

Auch Eric Newmark, Group Vice President bei IDC, wird in der Mitteilung zitiert. Nach seiner Einschätzung bewegen sich Industrieunternehmen von KI-Pilotprojekten in Richtung des operativen Einsatzes. Gleichzeitig bleibe das Vertrauen in KI-Systeme bei produktiven Anwendungen ein zentrales Thema.

Die eigentliche Herausforderung liege demnach weniger darin, einen KI-Agenten zu entwickeln. Schwieriger sei es, daraus einen vertrauenswürdigen digitalen Mitarbeiter für industrielle Produktionsumgebungen zu machen. Unternehmen verlangten Systeme, die auf tatsächliche Betriebsdaten zugreifen und damit arbeiten können, zugleich aber innerhalb der vom Unternehmen definierten Kontrollen bleiben.

IDC sieht deshalb Anbieter mit ausgeprägter Branchenspezialisierung grundsätzlich in einer geeigneten Position. IFS positioniere sich mit seiner Konzentration auf anlagenintensive Branchen entsprechend für den Übergang zu produktionsreifer KI.

Strategische Kernaussage des Artikels

Der Artikel transportiert letztlich drei miteinander verbundene Botschaften:

Industrial AI entwickelt sich für IFS zu einem relevanten Wachstumstreiber. Das sollen insbesondere das ARR-Wachstum von 24 Prozent und die gegenüber 2025 mehr als verdreifachten Industrial-AI-Buchungen belegen.

Der KI-Markt bewegt sich nach Darstellung von IFS vom Experiment zur operativen Nutzung. KI soll nicht mehr nur analysieren oder Empfehlungen liefern, sondern direkt in industrielle Prozesse eingebunden werden.

Governance, Berechtigungen und Branchenkenntnis werden dabei entscheidend. IFS positioniert seine digitalen Mitarbeiter als Systeme, die auf operative Daten zugreifen und Aktionen durchführen können, dabei jedoch innerhalb unternehmerischer Regeln und Berechtigungen bleiben sollen.

Kurzfazit für IT- und Unternehmensentscheider

Die interessanteste Aussage der Meldung ist damit weniger die reine Umsatzmarke von 1,3 Milliarden Euro ARR, sondern die von IFS beschriebene Verschiebung des KI-Einsatzes: weg von isolierten Pilotprojekten und hin zu KI beziehungsweise KI-Agenten als Bestandteil produktiver industrieller Arbeitsabläufe. Gleichzeitig rücken damit Fragen nach Zugriffsrechten, Governance, Vertrauen und der sicheren Nutzung operativer Unternehmensdaten stärker in den Mittelpunkt.

Die vollständige englische Pressemitteilung kann hier abgerufen werden:

https://www.ifs.com/en/insights/news/ifs-industrial-ai-bookings-triple-as-arr-passes-13-billion