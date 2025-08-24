IFS verzeichnet Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes um 30 Prozent

IFS, ein Anbieter von Cloud-Enterprise-Software und industriellen KI-Anwendungen, meldet Rekordergebnisse für das erste Halbjahr 2025. Mit seiner industriellen KI, die agiert, lernt und Ergebnisse liefert, definiert das Unternehmen Enterprise Software neu. Im ersten Halbjahr erzielte IFS zweistellige Wachstumsraten bei allen wichtigen Leistungskennzahlen und ließ damit die Anbieter herkömmlicher Enterprise Software hinter sich.

Diese Entwicklung bestätigt erneut die wirksame Strategie des Unternehmens sowie die Skalierbarkeit seines Modells. IFS baut seine Marktführerschaft bei industrieller KI damit weiter aus.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen von IFS für das erste Halbjahr 2025:

Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent.

Der Cloud-Umsatz lag 37 Prozent über dem Vorjahreswert.

Der wiederkehrende Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent und macht jetzt 82 Prozent des gesamten Umsatzes aus.

Im Gegensatz zu den Lösungen herkömmlicher Anbieter ist die Software von IFS speziell für den operativen Kern von Industrieunternehmen konzipiert und unterstützt ihre physischen Systeme. Der durchschnittliche Auftragswert von Neukunden stieg im ersten Halbjahr weiter deutlich an. 130 führende Industrieunternehmen entschieden sich im ersten Halbjahr für IFS, darunter Arcelor Mittal, Callaway, Collins Aerospace, Hitachi Energy, Japan Airlines und TotalEnergies.

Über das anhaltende organische Wachstum hinaus baute IFS seine Führungsposition im Bereich Industrial AI auch durch den Kauf von TheLoops aus. Die Akquisition ermöglichte es IFS, die erste agentenbasierte KI-Belegschaft für komplexe Industrieprozesse auf den Markt zu bringen. Ergänzend dazu startete das Unternehmen mit Nexus Black einen Service für die schnelle Entwicklung von KI-Innovationen. Er brachte bereits maßgeschneiderte und skalierbare Lösungen hervor, die herkömmliche Plattformen nicht bieten können.

Zusammen läuten Nexus Black und TheLoops eine neue Ära für Enterprise Software ein, in der selbstlernende KI-Agenten in Echtzeit in den Umgebungen von Unternehmen agieren, manuelle Tätigkeiten reduzieren und Entscheidungen vom Edge bis in die Vorstands-Etage beschleunigen.

»Unser phänomenales Wachstum beweist, dass Unternehmen genug von KI-Theorien haben. Sie wollen KI, die echte Probleme in großem Maßstab löst, und vertrauen darauf, dass IFS sie durch die industrielle KI-Revolution führt«, kommentiert Mark Moffat, CEO von IFS. »Der Zusammenhang zwischen unseren Ergebnissen und KI-Innovationen ist unübersehbar. Die Nachfrage steigt und IFS hebt sich dabei durch seine Branchenexpertise, seine kontextuelle Intelligenz und seinen klaren Industriefokus deutlich vom Wettbewerb ab.«

Matthias Heiden, CFO von IFS, ergänzt: »Die Finanzergebnisse spiegeln das schnelle Wachstum und die Differenzierung von IFS als führendem Anbieter von industrieller KI wider. Diese Marktposition basiert auf einem disziplinierten Finanzmodell, das in wiederkehrenden Umsätzen wurzelt, einem widerstandsfähigen Betrieb und skalierungsfähiger Agilität. Dieselben Prinzipien bestimmen auch unsere Softwarelösungen und ermöglichen es Unternehmen, langfristigen Mehrwert zu erzielen. Auf dieser starken Grundlage wachsen wir nicht nur, sondern definieren auch die Möglichkeiten von Industrieunternehmen neu.«

Die Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen aus früheren Akquisitionen – Copperleaf, Poka, Ultimo, P2 und EmpowerMX – ist weiterhin stark und trägt ebenfalls maßgeblich zum Wachstum von IFS bei. Das florierende globale Netzwerk aus strategischen Partnern von IFS spielte eine entscheidende Rolle für die fortgesetzte Skalierung des Unternehmens und den Anstieg des durchschnittlichen Auftragsvolumens.

Highlights des ersten Halbjahres im Überblick

KI und Innovation

Einführung von Nexus Black, einem maßgeschneiderten Beschleunigungs-Service für Skalierbarkeit und Sicherheit im industriellen Maßstab

Übernahme von TheLoops und Launch der ersten agentenbasierten KI-Workforce für die geschäftskritischen Anlagen und Prozesse von Industrieunternehmen

Veröffentlichung von IFS Cloud 25R1 mit über 200 KI-gestützten Funktionen

Marktdynamik und Würdigungen

